ג'פריס משדרג את מניית הפועלים וממליץ בחום על הבנקים בישראל

בית ההשקעות האמריקtי ג'פריס, יוצא היום (ד') בעבודת אנליזה מעריכה ומלאת שבחים למערכת הבנקאית הישראלית. "איכות בהנחה - אנחנו רואים פוטנציאל עליות לרוחב הגזרה", מצוין בכותרת הסקירה שהכין האנליסט הוותיק טבי רוזנר, שעבר לג'פריס מבנק ברקליס. הפועלים הוא היחיד שזוכה להעלאת המלצה מ-'החזק' ל-'קנה' מבין הבנקים, וכל האחרים זוכים להמלצת "קנייה".

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ג'פריס התחיל לסקר לראשונה גם את מזרחי טפחות , וכעת הוא מסקר את לאומי , הפועלים ודיסקונט , כלומר ארבעה מחמשת הבנקים הגדולים - מלבד הבינלאומי שלא נכלל בסקירה. הוא קובע מחיר יעד של 92 שקל ללאומי (16%+ ביחס למחיר השוק), 91 שקל להפועלים (12%+), 43 שקל לדיסקונט (18%+) ו-300 שקל למזרחי טפחות (25%+).

בג'פריס מחמיאים לכלכלה הישראלית בראשית הסקירה. "המאקרו הישראלי נראה חזק (solid) והוא מספק מגמות חיוביות. הכלכלה עברה את המלחמה בצורה חריגה לחיוב, בנק ישראל מעריך שהצמיחה תעמוד על 4% השנה ו-5.5% בשנה הבאה. דרישות ההון (מהבנקים) הן בין הקשוחות במערכת הבנקאית במדינות המפותחות", כותבים בג'פריס, "החיתום (מתן האשראי) הוא בסטנדרטים קפדניים, ושיעורי האשראי הבעייתי נמוכים במיוחד. לדעתנו, זה יצר סקטור שהוא עמיד יותר בפני משקיעים באופן מבני. קומבינציה זו בין שמרנות לרווחיות עם 15% תשואה על ההון, היא לדעתנו מצב ייחודי".

לפי ג'פריס, למרות שמניות הבנקים נסחרות סביב שיא כל הזמנים בת"א, הן עדיין נמוכות ביחס לבנקים מקבילים בחו"ל. הבנקים נסחרים במכפיל הון של 1.1 עד 1.5, לפי התוצאות החזויות לשנה הבאה, בזמן שבאיחוד האירופי הם נסחרים במכפיל הון ממוצע של 1.8. זאת לצד תשואת דיבידנד של 5%-5.5%.

הבנקים קוצרים מחמאות

בסקירה מצוינים שלושה ויכוחים מרכזיים שיכריעו את קצב סגירת פער התמחור. הראשון הוא עמידות המרווח הפיננסי של הבנקים, הפער בין ההלוואות שהם מעמידים לפקדונות שאת הריבית שלהם הם משלמים ללקוחות (NIM): ג'פריס מעריך כי הבנקים יצליחו לשמר את המרווחים חרף ארבע הפחתות הריבית שבוצעו והפחתה נוספת הצפויה עד הרבעון השני של 2027. השני הוא ההשפעה הרגולטורית, שלהערכת בית ההשקעות כבר משוקפת בתוצאות, בין היתר, על רקע ההתחייבות שלא להטיל מס מיוחד על הבנקים מעבר ל-2027. השלישי הוא הבחירות הקרובות, שג'פריס מתאר כאירוע בעל פוטנציאל לשנות את המפה האסטרטגית של ישראל.

באשר לבנקים, לאומי זוכה לכינוי "בלו צ'יפ לידר", מנהיג בין המניות הסולידיות. "הבנק הנזיל ביותר, הראשון באיכות הנכסים שלו, ושיעור ההוצאות התפעוליות הנמוך ביותר. זהו הבנק עם הדיבידנדים הגדולים ביותר וגם הרכש העצמי של המניות הגדול ביותר". הפועלים זוכה למחמאה "בנק מאוזן היטב מכל כיוון", ועוד נכתב עליו כי הוא "מותג שמנוהל היטב, עם צמיחה סולידית במתן האשראי ויכולות תפעוליות חזקות".

מזרחי טפחות, "מוביל בתחום המשכנתאות והשירות ללקוחות", נכתב עליו. "הבנק עם שיעור הרווחיות הגבוה ביותר, עם דגש גדול על שירות לקוחות, דומיננטיות בשוק המשכנתאות שעוזרת לו לחדור לסגמנטים נוספים". ולגבי דיסקונט נכתב, "המתמודד המשתפר. בנק שעשה כברת דרך ארוכה בשפור הרווחיות והפוטנציאל התפעולי שלו. יש לו עוד מה לעשות, לדעתנו יש לו את ההזדמנות הגדולה ביותר לעזור לעצמו".