סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:05

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית צפוי להיפתח ברקע הסנטימנט השלילי שיצרה אמש החלטת הריבית של הפדרל ריזרב. המשקיעים בתל אביב יגיבו לנעילה האדומה בוול סטריט, לזינוק בתשואות האג"ח בארה"ב מעבר לרף הפסיכולוגי של 5%, ולצלילה במחירי הנפט. עם זאת, המגמה החיובית הבוקר בחוזים העתידיים הירוקים בניו יורק, המאותתים על ניסיון התאוששות, עשויה למתן מעט את הלחץ.

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המניות הדואליות שבות הבוקר למסחר באחוזת בית עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי, שצפוי להכביד על מדד ת"א 35 עם השפעה תיאורטית של 0.2%-. את הלחץ כלפי מטה על המדד צפויות להוביל מניות טאואר שחוזרת עם פער שלילי של 1.6%, איי.סי.אל (1%), נובה (0.9%) וטבע (0.7%).

מנגד, מי שתספק רוח גבית משמעותית למדד היא מניית נייס , ששבה עם פער חיובי בולט של 3.9%. לצידה צפויות לבלוט לחיוב גם קמטק וגילת , שחוזרות עם פערים חיוביים של 2% ו-1.7% בהתאמה. מחוץ למדד המוביל, בולטות הבוקר אלומיי וויליפוד , שנושאות עמן פערי ארביטראז' חיוביים חזקים של כ-8.4%.

אתמול, הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.1%, בעוד מדד ת"א 90 ננעל ללא שינוי.

מרבית המדדים הענפיים סגרו את היום בירוק. את העליות הובילו מדדי הקלינטק והטכנולוגיה, שטיפסו בכ-1.8% ובכ-1.5%, בהתאמה. בלטו בעליות במיוחד מניות דוראל אנרגיה וטאואר . גם מדד הביטחוניות בלטו לחיוב עם עליות של כ-1.3%, בהובלת יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן . מדד הביטוח התקדם בכ-1.4%, ומדדי הבנייה והבנקים טיפסו שניהם במעל 1%.

מניה נוספת שריכזה עניין היא אלטשולר שחם , שנפלה במהלך המסחר. ביום רביעי שעבר, לנוכח עסקת הרכישה של אלטשולר על־ידי חברת הביטוח ווישור, המניה המריאה במעל 14%. במצטבר, בארבעת ימי המסחר שחלפו מאז, המניה מחקה את כלל העלייה הזו.

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באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מחד, בורסות סין נסחרות בטריטוריה האדומה, כאשר מדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד 1% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.4%. מנגד, יתר השווקים המרכזיים ביבשת רושמים מומנטום חיובי: הקוספי הדרום קוריאני בולט עם התחזקות של 0.7%, ולצידו הניקיי היפני שמטפס ב-0.3%.

בתוך כך, לאחר הנעילה האדומה והסוערת אמש בעקבות החלטת הריבית של הפד, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על מגמה של תיקון וניסיון התאוששות. החוזים על מדדי הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק מצביעים על פתיחה ירוקה ורושמים עליות רוחביות של כ-0.6% כל אחד.

אתמול, בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות שערים, לאחר ש"אפקט הפד" מחק לחלוטין את האופטימיות שאפיינה את שעות הפתיחה. המשקיעים, שקיוו לקבל מיו"ר הפד קווין וורש הכוונה מרגיעה, נתקלו במקום זאת בהחלטה ניצית פה אחד ובאיתות ברור כי סבב העלאות הריבית טרם הסתיים, מה שהוביל לגל מימושים רוחבי לקראת צלצול הנעילה.

מדד הדאו ג'ונס השלים צלילה של כ-625 נקודות, המהווה ירידה של 1.2%, לרמה של 51,467 נקודות (גבוה מהממוצע השבועי של ירידות לאחר העלאת ריבית ראשונה). מדד ה-S&P 500 איבד 0.4% מערכו, ואילו מדד הנאסד"ק, שהפגין תנודתיות רבה לאורך נאומו של הנגיד, הצליח להתאושש מעט לקראת הסיום וחתם בירידה קלה סביב רמות הבסיס. נתוני רוחב השוק ממחישים את עוצמת הלחץ: כ-75% ממניות ה-S&P 500 נסחרו בטריטוריה האדומה בנעילה, מה שמעיד על כך שהפאניקה פגעה כמעט בכל ענפי המשק.

אחד הסקטורים שספגו את המכה הקשה ביותר בשעות האחרונות של המסחר הוא סקטור הבנקים, שרשם את יומו הגרוע ביותר מאז ה-27 בפברואר. תעודת הסל של הבנקים (KBE ) צללה בכ-1.75%, על רקע החשש הכבד כי סביבת ריבית גבוהה לאורך זמן תכביד על פעילות הלווים ותפגע ברווחיות. בין הנפגעות הבולטות של הערב: מניית ג'י.פי. מורגן צ'ייס ירדה בכ-1%, בעוד שמניות ענקיות הפיננסים גולדמן זאקס , וולס פארגו , בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ צללו כולן ביותר מ-2%.

מניית אינטל בלטה לחיוב אמש עם זינוק של כ-4%, וזאת בעקבות דיווחים על מגעים ראשוניים עם ענקית השבבים הדרום-קוריאנית אס.קיי. הייניקס להקמת מיזם משותף לייצור שבבי זיכרון על אדמת ארה"ב.

2. שוקי האג"ח

לאחר תקופה שלילית במדדי האג"ח בבורסה המקומית, במיוחד מתחילת ספטמבר, נרשמה הפוגה והמשקיעים הגדילו את הרכישות. מדד תל גוב־כללי עלה ותיקן במעט את הירידה מתחילת החודש שעומדת על כ־0.4%. התשואה לפדיון הגלומה במדד, שבחודש יולי האחרון עמדה על מתחת ל־3%, עלתה לכיוון 3.14% כיום. נתון זה מגלם את העלייה במפלס הסיכון של החוב הממשלתי, ונובע ככל הנראה מהמשבר באג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך, שהפך לגלובלי. בין מדדי האג"ח הממשלתיים בולט מדד תל גוב־שקלי שירד ב־0.7% בספטמבר, מול ירידה מתונה בהרבה במדד תל גוב־צמודות (0.2%), הפער מוסבר בצפי להתמתנות בהפחתות הריבית בעולם שייתכן וישפיעו גם על בנק ישראל.

בארה"ב, שוק האג"ח הממשלתי הגיב בטלטלה להחלטת הפדרל ריזרב, כאשר תשואת איגרת החוב ל-10 שנים חצתה מחדש את הרף הפסיכולוגי ועלתה לרמה של 5% - שיא שלא נראה מאז 2007. הלחץ הורגש בעוצמה רבה אף יותר בחלק הקצר של העקום: התשואה לשנתיים, הרגישה במיוחד לציפיות המדיניות המוניטרית, זינקה ביותר מ-7 נקודות בסיס ומחקה ירידות מוקדמות בדרכה לרמה של 4.74%.

התחדשות גל המכירות באג"ח הגיעה בעקבות רטוריקה ניצית מצד היו"ר קווין וורש, שהבהיר כי נתוני הקיץ אינם מעידים על שיפור במגמות הבסיס והתריע כי "האינפלציה גבוהה מדי ונמצאת שם זמן רב מדי", בין היתר על רקע זינוק מחירי הנפט בצל המלחמה בין ארה"ב לאיראן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר האמריקאי רשם אמש התחזקות רוחבית מול המטבעות המובילים בעולם, מיד לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית ואותת כי בכוונתו לבצע העלאה נוספת עוד השנה. מדד הדולר של בלומברג עלה ביותר מ-0.4% לרמה של 1,202.3 נקודות, כשהוא חותם יום שלישי רצוף של עליות - הראלי התלת-יומי החזק ביותר שלו מאז חודש יוני. מדד ה-DXY הגיב בזינוק של כ-0.7% לרמה של 100.31 נקודות, כשהוא נסחר סמוך לשיא היומי שלו על רקע האיתותים הניציים של הפד והציפיות להמשך ריסון מוניטרי.

התחזקות המטבע האמריקאי נשענת על פערי הריביות והטון הניצי של קובעי המדיניות. אלכס כהן, אסטרטג מט"ח בבנק אוף אמריקה, ציין לבלומברג כי "טון ההודעה של הפד נטה לכיוון ניצי, מה שתומך ישירות בדולר". במקביל, נואה באפאם, אסטרטג ב-CIBC Capital Markets, הדגיש את ההשפעה של עדכון תחזיות הריבית: "תרשים הנקודות (Dot Plot) נטה לכיוון ניצי מובהק, שכן חברי הוועדה שרטטו חזרה אטית בהרבה לרמת ריבית נייטרלית מכפי שהשוק ציפה - וזהו בדיוק הדלק שמניע את הדולר כעת".

העלייה בערכו של הדולר התרחשה על אף שבשבועות שקדמו להחלטה נרשמה זהירות רבה בקרב השחקנים המוסדיים. על פי נתוני ה-CFTC, קרנות הגידור ומנהלי הנכסים צמצמו את ההימורים השוריים על הדולר מכ-50 מיליארד דולר בסוף יולי, רמת שיא מאז 2014, לכ-19.4 מיליארד דולר בלבד בשבוע שהסתיים ב-8 בספטמבר. כעת, כשהשווקים מתמחרים המשך ריסון מוניטרי ממושך לצד לחצי אינפלציה שמקורם במחירי האנרגיה, המשקיעים נאלצים לבצע התאמות מחודשות לטובת המטבע האמריקאי.

בזווית המקומית, הבוקר, הדולר נחלש קלות מול השקל ויורד בכ-0.15% לרמה של 3.041 שקלים

בגזרת הסחורות, מחירי הנפט הגולמי רשמו אמש ירידות חדות, כאשר הממשל האמריקאי פעל להרגיע את החששות הגוברים מפני משבר אספקה עולמי. חוזי הנפט מסוג WTI צנחו ב-3.2% וננעלו ברמה של 102.43 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט, המשמש כבנצ'מרק הבינלאומי, איבד 2.7% ונקבע על 105.83 דולר לחבית. הירידות קטעו ראלי אגרסיבי של יותר מ-16% מתחילת החודש, שהונע מההסלמה הצבאית החריפה במפרץ הפרסי וממתקפות כטב"מים ששיתקו תשתיות מפתח בסעודיה.

הטריגר המיידי לנסיגת המחירים היה הצהרות מרגיעות מצד שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, שאמר בריאיון לרשת CNBC כי השבתת צינור הנפט הסעודי המרכזי "מזרח-מערב" היא "הפרעה קצרה וזמנית בלבד שתימדד בימים". הצינור האסטרטגי, שאורכו 1,200 קילומטרים וכושר הולכתו עומד על 7 מיליון חביות ביום, מהווה עורק חיוני המאפשר לממלכה לעקוף את מצר הורמוז המאויים ולהזרים נפט ישירות לנמלי הים האדום. הצינור הושבת בסוף השבוע שעבר בעקבות פגיעת כטב"מים ששוגרו מעיראק, וגרר חששות כבדים לגריעת מיליוני חביות ביום מהשוק העולמי.

לפי דיווח בסוכנות בלומברג, ענקית הנפט הממלכתית סעודי ארמקו פועלת כעת לבצע מעקף הנדסי למקטע הפגוע בתחנת השאיבה, במטרה להחזיר כ-50% מקיבולת הצינור לפעילות בתוך ימים ספורים, בעוד שהשבת מלוא הכושר התפעולי צפויה להימשך כשישה שבועות. עם זאת, בקרב מומחים ואנליסטים עצמאיים שוררת ספקנות רבה לגבי לוח הזמנים האופטימי של וושינגטון וריאד. ניתוח של תצלומי לוויין מחברות Maxar ו-Vantor חשף שטח חרוך ונזקי שריפה נרחבים במבני תחנת השאיבה, מה שהוביל אנליסטים להזהיר כי הצינור עלול להישאר מושבת או מוגבל ביותר במשך שבועות ארוכים.

במקביל לניסיונות השיקום, סעודיה מנסה לפצות על אובדן התפוקה באמצעות הגברת היצוא הישיר דרך מצר הורמוז, בחסות ליווי של הצי האמריקאי לאורך חופי עומאן. מאט סמית', מנהל מחקר הסחורות בחברת המעקב הימי Kpler, ציין כי ארבע מכליות-על, בעלות קיבולת כוללת של כ-8 מיליון חביות, נצפו כשהן נטענות בנמלי ראס תנורה וג'ועימה שבמפרץ הפרסי. "סביר להניח שהמכליות הללו יהיו חלק ממאמץ השינוע והדילוג דרך הנתיב העומאני החוצה את המצר", הסביר סמית'. עם זאת, הנתיב נותר מסוכן ביותר: מרכז הסחר הימי של בריטניה דיווח כי לפחות שני כלי שיט הותקפו במצר הורמוז מאז סוף השבוע, מה שממחיש את השבריריות הקיצונית של נתיבי השיט.

השיבושים בצינור הסעודי כבר מחלחלים לשרשראות האספקה העולמיות. בעוד שארמקו הצליחה להסיט כ-20 מיליון חביות לבתי זיקוק באסיה ובסין שיימסרו בספטמבר ובאוקטובר, בתי הזיקוק באירופה מתמודדים עם עיכובים משמעותיים באספקה וזינוק בפרמיות המחיר האזוריות. על רקע זה, חברות אנרגיה אירופיות, ובהן ענקית הזיקוק הפולנית Orlen SA, נאלצו לפנות למקורות חלופיים ולרכוש מיליוני חביות של נפט גולמי במחירי ספוט גבוהים כדי לפצות על החוסר באספקה הסעודית.

4. מאקרו

לאחר פסק זמן של שלוש שנים, הפדרל ריזרב החליט אמש לבצע שינוי כיוון דרמטי ולהעלות את הריבית בארה"ב ברבע אחוז, לטווח של 3.75%-4.00%. המהלך, שהתקבל פה אחד וזכה לגיבוי ניצי מצד היו"ר קווין וורש, מאותת לשווקים כי תקופת ההמתנה הסתיימה. וינסנט אהן, מנהל השקעות ב-SLW Investments, מסביר את חשיבות החזית האחידה: "החלטה חלוקה משדרת לשוק שהפד עדיין מתלבט איך לטפל בבעיה. העלאת ריבית פה אחד משדרת שהוויכוח נגמר". הכלכלנית דיאן סוונק מ-KPMG הוסיפה כי ההצבעה האחידה היא "אישור הכרחי לעצמאותו של הפד".

עצמאות זו הועמדה אמש למבחן פומבי חסר תקדים מול לחצים פוליטיים כבדים מצד הבית הלבן. הנשיא דונלד טראמפ הגיב בזעם להחלטה, וקרא להוריד את הריבית ל-1% או פחות: "אנחנו סוחבים כמעט כל מדינה בעולם, וזה לא יכול להימשך... הורידו את הריבית לארצות הברית, ומהר!". מאוחר יותר, בשיחה עם כתבים, חשף טראמפ כי שוחח עם וורש טרם ההחלטה, וייעץ לו: "אתה יכול באותה מידה להצביע עם חברי הוועדה, כי זה ממילא לא ישנה". טראמפ שמר אמנם על גיבוי אישי לוורש, אך תקף בחריפות את יתר חברי הפד, אותם כינה "חבורה של פוליטיקאים" ו"וועדה עוינת מאוד".

מנגד, וורש הדף במסיבת העיתונאים את השאלות על מעורבות הנשיא ("אין לי מה לומר לכם על שיחה עם הנשיא"), והדגיש כי עצמאות הבנק היא "רחוב דו-סטרי": "התפקיד שלנו הוא להישאר בנתיב שלנו, ונאפשר לאחראים על מדיניות הסחר והתקציב להישאר בנתיב שלהם". במקביל, הדמוקרטים מיהרו לנצל את המומנטום, כשהסנאטורית אליזבת וורן עקצה וטענה כי לולא המדיניות הכלכלית של טראמפ, "הפד אולי היה מדבר עכשיו על הורדת ריבית".

מעבר לדרמה הפוליטית ולנתוני האינפלציה החודשיים, בכירי הפד מבינים ששני כוחות מאקרו מרכזיים משנים כעת את התמונה ומקשים על קירור הכלכלה. הראשון הוא משבר האנרגיה המחריף בצל המלחמה באיראן. הפגיעה בתשתיות אינה משתקפת במלואה במחיר חבית נפט של 100 דולר, שכן צווארי הבקבוק בבתי הזיקוק דוחפים את מחירי הסולר לשיאים, מה שמעלה משמעותית את עלויות התובלה ומחלחל לכל שרשרת האספקה. הכוח השני הוא בועת ההשקעות בבינה המלאכותית וחוות השרתים, שמייצרת עודפי ביקוש אדירים בכלכלה האמריקאית. מאחר שהון רב כבר הוקצה לפרויקטים אלו, הם כמעט ואינם רגישים לעלייה קלה בעלויות המימון.

הלך הרוח הניצי השתקף היטב ב"תרשים הנקודות" המעודכן של הפד, בו 16 מתוך 18 חברי הוועדה צופים לפחות העלאה אחת נוספת עד סוף השנה, צעד שייקח את הריבית אל מעל רף ה-4%. התגובה בשוק האג"ח לא איחרה לבוא: התשואה לשנתיים מחקה ירידות מוקדמות וזינקה, בעוד התשואה ל-10 שנים ממשיכה לרחף סביב רמות השיא של שני עשורים. התייקרות זו כבר נותנת את אותותיה בשטח, כאשר ריביות המשכנתאות בארה"ב ל-30 שנה מזנקות חזרה לכיוון ה-7%.

בוול סטריט, האנליסטים מנתחים הבוקר את הדינמיקה שאילצה את וורש לפעול, כשהזרקור מופנה למשבר האמינות של הפד. ויליאם דאדלי, לשעבר נשיא שלוחת הפד בניו יורק, הצביע על משבר האנרגיה כגורם המכריע, וציין כי "הסולר מתנהג כעת כאילו מחיר הנפט עומד על 200 דולר". לדבריו, הרטוריקה הניצית שאימץ וורש לאחרונה בג'קסון הול דחקה אותו לפינה וחייבה אותו לגבות את המילים במעשים. ג'יימס אגלהוף, הכלכלן הראשי לארה"ב ב-BNP Paribas, הוסיף כי הזינוק בתשואות הארוכות היווה "הצבעה של השוק על אמינות המדיניות המוניטרית".

מעבר לכך, האנליסטים מבינים כעת שהפד מודה שהמדיניות הנוכחית אינה מרסנת מספיק. מייקל גייפן, הכלכלן הראשי לארה"ב במורגן סטנלי, התייחס להודאתו של וורש כי המהלך רק 'הסיר מידה מסוימת של הרחבה'. לדברי גייפן: "אם הפד סבור שהמדיניות שלו עדיין אינה מרסנת את הכלכלה, ושמחירי הנפט לא הולכים לרדת בקרוב - המשמעות היא שיש להם עוד הרבה עבודה לעשות". בעקבות זאת, במורגן סטנלי אף העלו את התחזית שלהם לשלוש העלאות ריבית.

עם זאת, לא כל הקולות בוול סטריט מסכימים עם הבנק המרכזי. כלכלני גולדמן זאקס הציגו עמדה אופוזיציונית, בטענה כי ההצדקה הכלכלית להעלאת הריבית היא למעשה חלשה. לפי הניתוח שלהם, קצב עליית המחירים הבסיסי דווקא מראה התמתנות בחודשים האחרונים, והחריגה כלפי מעלה בנתונים נובעת ברובה מגורמים נקודתיים וחד-פעמיים, ולא מהתחממות יתר אמיתית של הכלכלה המקומית שמצדיקה המשך הידוק מוניטרי. אל הביקורת הזו הצטרפו גם בבלומברג אקונומיקס. הכלכלנית אנה וונג העריכה כי יחס העלות-תועלת של העלאת הריבית הוא פשוט גרוע: "העלאת ריבית לא תעשה הרבה כדי להפחית זעזועי אינפלציה שנובעים מצד ההיצע, כמו נפט או מכסים, אך היא מציבה סיכונים גדולים בהרבה לשוק העבודה ולתנאים הפיננסיים".

5. תחזית

אד יארדני, נשיא חברת המחקר Yardeni Research ואחד המשקיעים האופטימיים הבולטים ביותר בוול סטריט, החליט לחתוך את תחזית סוף השנה שלו למדד ה-S&P 500 מ-8,400 ל-7,900 נקודות. המהלך מגיע חודש בלבד לאחר שהעלה את התחזית שלו לרמת שיא, בעקבות מה שכינה אז מומנטום של "רווחים פנטסטיים".

היעד החדש של יארדני, שמציב אותו כעת אי שם באמצע טבלת התחזיות של האסטרטגים המובילים, משקף אפסייד מתון של 4.1% בלבד בהשוואה לרמות הסגירה של יום שלישי.

במוקד ההחלטה של יארדני עומדת העלייה שנרשמה לאחרונה בתשואות איגרות החוב הממשלתיות. בסקירה ששלח ללקוחותיו, הסביר יארדני את המתמטיקה שמאחורי החיתוך תוך התייחסות לתמחור השוק: "לאור הזינוק האחרון בתשואות האג"ח, אנו מורידים את ההערכה שלנו למכפיל הרווח העתידי של ה-S&P 500 לסוף השנה מ-19.8 ל-18.6, מה שמוריד את יעד סוף השנה מ-8,400 ל-7,900 נקודות".

מעבר למספרים היבשים, יארדני סיפק גם אזהרת מאקרו ברורה כשהסביר מדוע בחר לקרר את ההתלהבות: "הסיכונים להאטה כלכלית בשלושת עד ששת החודשים הקרובים גברו".

למרות האזהרה בטווח הקצר, יארדני ממשיך להאמין בחוסנה של הכלכלה האמריקאית לאורך זמן. הוא הדגיש כי הוא עדיין מצפה ש"הכלכלה תצמח ללא מיתון עד סוף העשור". בהתאם לכך, תחזית ה-S&P 500 שלו לסוף העשור הנוכחי נותרה יציבה על 10,000 נקודות.

היעד הקודם של 8,400 נקודות, שנגנז כעת כיעד לסוף 2026, פשוט נדחה על ציר הזמן והפך ליעד מחיר לאמצע שנת 2027. במקביל, תחזית הרווח למניה שלו לשנת 2027 נותרה ללא שינוי ועומדת על 425 דולר.

יארדני הוא לא היחיד שחותך תחזית למדד ה-S&P, הוא האסטרטג השני השבוע שמוריד את תחזיותיו, מה שמעיד על ספקנות גוברת בוול סטריט לקראת סוף שנת בחירות האמצע בארה"ב. אוסונג קוון, מוולס פארגו חתך גם הוא את תחזית ה-S&P 500 שלו מ-7,950 ל-7,700 נקודות, בטענה שמחזור הצמיחה ברווחים יאט לבסוף והסיכונים בסקטור הטכנולוגיה הולכים ומצטברים.

עם זאת, הקולות בוול סטריט עדיין חלוקים. מול המזהירים, ניצבים אסטרטגים כמו סביטה סוברמניאן מבנק אוף אמריקה ומייקל פורבס מ-Tallbacken, שהציב יעד שיא חדש של 8,500 נקודות, ובחרו דווקא להעלות את תחזיותיהם השבוע.

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