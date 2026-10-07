סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:40

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת.

על אף שוול סטריט טיפסה אתמול לשיאים חדשים, המניות הדואליות צפויות לחזור לוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי ניכר של כ-0.5%. תבלוט לשלילה במיוחד מניית השבבים קמטק , עם ירידה של כ-5.5%, כאשר גם טאואר תיחלש בקרוב ל-3%. מניות פאלו אלטו ונייס צפויות לרשום ירידות של מעל 1%.

בניגוד ליתר השווקים המרכזיים בעולם, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף בירידות. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.6% ומדד ת"א 90 נפל בכ-2% לשפל של כ-11 חודשים, כאשר כלל המדדים הענפיים חתמו את היום בטריטוריה שלילית.

את המגמה השלילית הוביל מדד הביטחוניות, שנפל בכ-3.5%. אחריו, בלטו לשלילה מדדי הביטוח והבנקים, שרשמו ירידות של כ-2.3% וכ-2%, בהתאמה.

את הירידות בקרב המניות הביטחוניות הובילה מניית נקסט ויז'ן , שצנחה בעקבות מימוש הענק של פידליטי. בערב יום שני נודע כי ענקית ההשקעות מכרה כ-65% מהחזקתה בחברה בעסקה של כ-1.3 מיליארד שקל, במחיר של כ-227 שקל למניה, דיסקאונט של 7% על מחיר הנעילה שלה באותו יום. בעוד שגורמים בשוק וגם מנכ"ל החברה חן גולן ציינו כי מדובר באירוע טכני של עדכון נהלים, שאילץ את פידליטי למכור את המניות, המשקיעים בכל זאת שלחו את המניה לצניחה של מעל 12%, והיא מחקה משווייה קצת יותר מ-3 מיליארד שקל.

מנגד, קבוצת אקרשטיין זינקה ביותר מ-7.5% אחרי שדיווחה על מזכר הבנות מחייב למכירת פעילותה בארה"ב תמורת 30 מיליון דולר. החברה צופה לרשום רווח מהעסקה אם תושלם. גם טאואר, שננעלה בעלייה הגדולה ביותר במסחר, אר.פי אופטיקל ופאלו אלטו זינקו עם פתיחת המסחר בוול סטריט. מנגד, גילת, קווליטאו וארגו איבדו יותר מ-7% כל אחת בנעילה.

מדד ת"א־נפט וגז צפוי לרכז עניין היום, ובפרט מניות ניו-מד ורציו . אחרי שאתמול, רשות התחרות הסירה את התנגדותה לעסקת הענק עליה שחתמו השתיים עם תחנות הכוח החדשות של דליה, בהיקף של 6.7 מיליארד דולר, בניו מד מתעקשים עדיין שהעסקה מבוטלת: על פי הודעה שפרסמה דליה "התקבלה הודעת ניו מד, לפיה חוזרת ניו מד על טענתה כי הודעת ביטול ההסכם שניתנה על ידה ביום 24 ב ספטמבר 2026 נעשתה בהתאם להוראות ההסכם מאחר ולטענתה תנאי ההסכם לא התקיימו במועדם". טרם ברור מה מטרת ניו מד בכך, והאם היא מעוניינת בשינויים נוספים בהסכם.

אמש בוול סטריט, מניות הטכנולוגיה שוב משכו את הבורסה בניו יורק לשיאים חדשים של כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-0.6% ומדד הנאסד"ק הוסיף כ-0.5% - שניהם בשיאים חדשים; מדד הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.5%. במקביל, מחירי הנפט נסחרו ביציבות ותשואות האג"ח נסוגו לאחור - אם כי הבוקר הן חוזרות לטפס.

בגזרת חברות השבבים וה-AI נרשם מומנטום חיובי בולט. אנבידיה המשיכה בדרכה כלפי מעלה והתקרבה לציון דרך היסטורי של 6 טריליון דולר בשווי שוק. מארוול טכנולוג'י זינקה בחדות' לאחר שסיפקה תחזית הכנסות ארוכת טווח אופטימית במיוחד לשנים 2028 ו-2031, ו-AMD נהנתה מהעלאת יעד מחיר ל-800 דולר מצד בנק סיטי, שהגדיר אותה כנהנית המרכזית מ"רנסנס המעבדים" בעקבות השקת סוכן ה-AI החדש של מטא (ראו הרחבה על כך תחת סעיף 5).

מנגד, בניגוד גמור לזינוק בתחום ה-AI, מניות שבבי הזיכרון כדוגמת סיגייט טכנולוג'י , ווסטרן דיגיטל וסנדיסק רשמו ירידות חדות. המימושים הגיעו על רקע דיווחים לפיהם טושיבה מתכננת להגביר את ייצור האחסון לתשתיות AI (ולתפוס כך נתח גדול יותר מהשוק), וכן בשל מאבק שליטה יקר בין סיגייט לטושיבה על רכישת יצרנית הראשים המגנטיים TDK.

על אף שה-S&P 500 נסחר בטריטוריית שיא, בחודשים האחרונים מדד הדגל האמריקאי הולך ומתנתק מביצועי המניה הממוצעת בוול סטריט. התופעה הפכה בולטת עד כדי כך, שאסטרטג הנגזרים של גולדמן זאקס, בריאן גארט, כתב בהודעה ללקוחות בסוף השבוע כי המדד "כבר לא משקף את תמחור הסיכון" בשווקים (במקור: "no longer behaving like the clearing price for risk").

במרקטוואץ' תיארו את זה במילים פשוטות: המדד כבר לא מייצג את מצבו של השוק הרחב - ולמעשה בקושי משקף את מה שקורה בקרב החברות הכלולות בו. באתר הכלכלי ציינו ניתוח של חברת המחקר 3Fourteen Research, שהעלה כי המניה החציונית - כלומר, מחצית מהמניות רשמו תשואה גבוהה ממנה ומחציתן תשואה נמוכה ממנה - בירידה של בערך 17% משיאה בשנה האחרונה; זאת, כאשר ה-S&P 500 בכלל משייט לו בשיא של כל הזמנים. במקביל, המתאם בשלושת החודשים האחרונים בין ה-S&P 500 למקבילו במשקל שווה, המעניק לכל מניה משקל זהה של 0.2%, ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2013 לפחות.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות מטפסות הבוקר, במקביל לעליות שנרשמות במחירי הנפט, והן עדיין נסחרות בשיאים של עשרות שנים. התשואה לעשר שנים עולה בכ-4 נקודות בסיס ונמצאת ברמה של 5.31%, התשואה ל-30 שנה מטפסת בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 5.69% והתשואה לשנתיים מתקדמת ב-2 נקודות בסיס לרמה של 4.81%.

בשוק האג"ח הממשלתי בישראל, נרשמה אתמול מגמה מעורבת המאופיינת בהתתללות של עקום התשואות: ירידות בחלק הקצר לצד עליות בחלק הבינוני והארוך. בחלק הקצר של העקום, התשואה ל-3 חודשים ירדה בכ-2.5% לרמה של 3.076%, והתשואה לשנתיים נסוגה בכ-1.44% לרמה של 3.491% (בעוד התשואה לשנה נותרה יציבה על 3.200%). מנגד, ככל שמאריכים את מח"מ האג"ח נרשמות עליות תשואות: התשואה ל-5 שנים עלתה ב-0.82% ל-3.912%, התשואה ל-10 שנים הוסיפה 0.34% לרמה של 4.184%, והתשואות ל-20 ול-30 שנה מטפסות בכ-0.9% לרמה של 4.588% ו-4.736% בהתאמה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש הבוקר מול הדולר בכ-0.2%, ושערו הרציף עומד על 3.05 שקלים. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, ממשיך להיסחר סביב שיא של שמונה חודשים. לדברי יוסי מנשה, מנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, בגזרת הדולר־שקל, המטבע הישראלי "שומר על יציבות יחסית, למרות התשואות הגבוהות בארה"ב והסיכונים הגיאופוליטיים באזור".

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-1%. נפט מסוג ברנט נסחר הבוקר סביב 101 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90 דולר לחבית.

השווקים מתמרנים בימים האחרונים בין שני כוחות מנוגדים: מחד, החששות בצד ההיצע מתמתנים בזכות נתוני יצוא חזקים מהמזרח התיכון, שעקפו את הרמות שלפני המלחמה, כמו גם להחלטת מדינות ה-G7 לשחרר 100 מיליון חביות מרזרבות החירום. מאידך, המתיחות הגיאופוליטית מספקת תמיכה למחירים, על רקע דיווחים כי החות'ים בתימן תקפו יעדי תשתית בסעודיה, בהם שדות תעופה ומתקן זיקוק של ענקית הנפט ארמקו.

במקביל, בבלומברג דיווחו אמש כי איראן מגבירה את קצב המתקפות שלה על מכליות נפט במצר הורמוז בימים האחרונים, כאשר סוכנות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה כבר על תשע מתקפות במצר מתחילת החודש - מחצית מסך התקיפות עליהן היא דיווחה במהלך כל ספטמבר במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי יחד. גורמים בכירים בענף התובלה הימית אמרו לבלומרג שלא ברור עדיין האם משמעות ההסלמה האחרונה היא ירידה במשלוחי הנפט שיעברו דרך מצר הורמוז.

4. מאקרו

עיני המשקיעים נשואות לפרסום פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) היום, במטרה לדלות רמזים על המשך המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי.

בעוד שנתוני המאקרו האחרונים, ובראשם נתוני תעסוקה חלשים מהצפי ומדד ה-PCE, ציננו מעט את ההימורים על העלאות ריבית קרובות, התמונה הכללית נותרה מורכבת. הדולר ממשיך להתחזק ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נותרות ברמות גבוהות, על רקע זעזועים פיסקליים באירופה והמתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון.

בשוק קיימת כעת מחלוקת לגבי הצעדים הבאים של הבנק המרכזי. קתלין ברוקס, מנהלת המחקר ב-XTB, מעריכה כי לפד יש אורך נשימה: "ההימורים על העלאת ריבית צומצמו מאז נתוני התעסוקה החלשים... נתוני הכלכלה האחרונים מאותתים שלפד יש זמן להמתין לנתונים נוספים בטרם יעלה ריבית שוב". היא הוסיפה כי "אם הפרוטוקול יחשוף שקיימים עוד קולות יוניים בפד שחוששים מקצב העלאות הריבית המהיר, נוכל לראות נסיגה נוספת בתשואות ולחץ על הדולר".

מנגד, כלכלני דויטשה בנק מציגים קו ניצי יותר, בטענה שנתוני התעסוקה לא שינו את התמונה הבסיסית: "התמונה הרחבה בשוק העבודה נותרה עמידה יחסית... אנו ממשיכים לצפות לשתי העלאות ריבית נוספות של 25 נקודות בסיס ברבעונים הקרובים".

5. תחזית

מניית ענקית השבבים AMD טיפסה אתמול בוול סטריט, לאחר שבנק ההשקעות סיטי העלה בחדות את יעד המחיר של המניה מ-575 דולר ל-800 דולר - תחזית המשקפת פוטנציאל עלייה נוסף של כ-25%. בסיטי מסבירים כי השקת סוכן ה-AI האישי של מטא, Muse, מציבה את AMD כנהנית המרכזית מהזינוק בביקושים למעבדים (CPU).

האנליסט עאטף מאליק מסיטי כתב בהודעה למשקיעים כי "אנו מעדכנים את מודל ה-CPU שלנו בעקבות השקת Muse. באופן פונדמנטלי, אנו רואים בסוכני AI מנוע שיגדיל בסדרי גודל את הביקוש לכוח מחשוב ביחס לצ'אטבוטים מסורתיים. להערכתנו, גודל שוק המעבדים הפוטנציאלי (TAM) יתרחב מ-29 מיליארד דולר ב-2025 ל-300 מיליארד דולר ב-2030 - קצב צמיחה שנתי מורכב של 60% - ואנו מצפים מ-AMD להיות הנהנית המרכזית מרנסנס המעבדים".

דברים אלו מתחברים להערכתו של האנליסט מארק ליפאסיס מ-Evercore ISI, שקבע כי "רנסנס המעבדים מתרחש לנגד עינינו". בסיטי הדגישו כי מטא היא אחת הלקוחות הגדולות ביותר של חטיבת השרתים של AMD, אשר רשמה ברבעון השני הכנסות שיא של 6.7 מיליארד דולר הודות לביקוש קשיח למעבדי EPYC ומאיצי Instinct.

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