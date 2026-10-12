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קבוצת תדהר

ארבעה חודשים אחרי ההנפקה: תדהר יוצאת למהלך פיטורים והתייעלות

החברה הודיעה כי היא תאחד חטיבות ותפחית דרגי ניהול, במהלך שלפי הערכתה יחסוך כ־30 מיליון שקל בשנה • על פי הערכות מדובר בעשרות עובדים • חודשים ספורים קודם לכן העניקה החברה לעובדיה בונוסים במזומן בסך כ־56 מיליון שקל בעקבות ההנפקה בבורסה

צלי אהרון 09:29
אורי לוין, מנכ''ל קבוצת תדהר / צילום: עופר חג'יוב
אורי לוין, מנכ''ל קבוצת תדהר / צילום: עופר חג'יוב

חברת תדהר , בניהולו של אורי לוין, הודיעה היום (ב') על ארגון מחדש במטה החברה, שיכלול פיטורי עובדים, איחוד חטיבות וצמצום דרגי ניהול. להערכת החברה, יישום מלא של המהלך צפוי לחסוך כ-30 מיליון שקל בשנה. על פי הערכות, מדובר בעשרות עובדים.

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במסגרת השינוי תמוזג חטיבת הניהול והתכנון לתוך חטיבת הייזום, ויאוחדו יחידות נוספות במטה. לפי החברה, המהלך נועד לצמצם כפילויות וכוח אדם, לייעל את תהליכי העבודה ולשפר את התיאום בין תחומי הפעילות שלה. עוד מסרה החברה כי השינויים נעשים בהתאם לאסטרטגיה ולתוכניות שהציגה, וכי המבנה הארגוני יותאם לצמיחה המתוכננת.

הקיצוצים מגיעים כארבעה חודשים לאחר הנפקת תדהר בבורסה בתל אביב ביוני האחרון. בעקבות ההנפקה העניקה החברה לעובדיה בונוסים במזומן בהיקף של כ-54 מיליון שקל. הבונוסים נכללו בהוצאות הנפקה כוללות של כ-75 מיליון שקל, שכללו גם מענקים לבעלי השליטה והוצאות נוספות, והכבידו על הרווח הנקי ברבעון השני.

לוין מסר כי הארגון מחדש נועד לפשט את מבנה הקבוצה ולתמוך ביישום התוכנית האסטרטגית שלה. בהתייחסו לעובדים שיעזבו אמר: ״מדובר בהחלטה לא פשוטה שכוללת פרידה מאנשים טובים ומוערכים״.

תדהר פועלת בתחומי הייזום, הבנייה והנדל"ן המניב. במסגרת הנפקתה גייסה כ-1.7 מיליארד שקל, שמתוכם כ-1.5 מיליארד שקל נכנסו לקופת החברה והיתרה שולמה לבעלי מניות שמכרו חלק מהחזקותיהם.