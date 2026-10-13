משבר פליי דובאי עשוי להצית מחדש את האינפלציה

לאירועי פליי דובאי צפויות השפעות רבות על הסדרי התעופה כאן בישראל, אך לצידם מתבררות גם השלכות כלכליות עבור הנוסעים הישראלים.

"ככל שיש פחות היצע, מחירי הטיסות לדובאי יעלו", מסביר פרופ' אשר בלס, מרצה לכלכלה במכללת אשקלון ולשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל. "זה ברור שעכשיו לאל על ולחברות הישראליות יהיה יתרון - לא רק בקו לדובאי, אם אכן ייצא לפועל, אלא אלא גם ליעדים אחרים, וזאת עקב רצונם של הנוסעים ליהנות ממעטפת ביטחונית גדולה יותר. זה ישפיע גם על הטיסות למזרח וליעדים אחרים".

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למעשה, את הנטייה להעדיף את חברות התעופה הישראליות אפשר לראות מהשוואה בין נתוני גוליבר בשבוע שלפני ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי - ובשבוע שלאחריו. בשבוע שלפני האירוע, 48% מהנוסעים שהזמינו טיסות לתאילנד העדיפו חברות ישראליות, לעומת 66% בשבוע שלאחריו; גם ביפן חל גידול מ-41% ל-53% שהעדיפו חברות ישראליות; ואפילו ברומא הביקוש לחברות הישראליות גדל מ-55% ל-77%. במילים אחרות - לאחר הסערה סביב החברה מדובאי, הישראלים מעדיפים את החברות המקומיות.

ומה קורה למחירים?

נתוני גוליבר מצביעים גם על עלייה במחיר הממוצע של הטיסות ליעדים במזרח הרחוק. מחיר טיסה הלוך ושוב לטוקיו עלה מ-1,011 דולר בשבוע שלפני האירוע ל-1,127 דולר בשבוע שלאחריו, ואילו המחיר הממוצע לבנגקוק עלה מ-846 ל-889 דולר. עם זאת, מדובר בהשוואה בין שני שבועות בלבד, ולכן מוקדם לקבוע אם העלייה נובעת מהשינוי בהעדפות הנוסעים בעקבות האירוע.

עם זאת, תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, מוצאת גם מקום לאופטימיות. "השעיית טיסות פליי דובאי מישראל ואליה מצמצמת בשלב זה אפשרות קונקשן למזרח הרחוק, אך בהחלט לא משאירה את הנוסעים ללא חלופות. ניתן למצוא כיום טיסות קונקשן דרך טשקנט עם אוזבקיסטן איירליינס, דרך באקו עם אזרבייג'ן איירליינס ודרך אדיס אבבה עם אתיופיאן איירליינס - לעתים עם זמני המתנה נוחים ואף קצרים יותר. מי שמתכנן לטוס למזרח לתאילנד, ליפן או לוייטנאם יכול בהחלט להשוות בין מסלולי הקונקשן ולא להסתפק באפשרות אחת, משום שיש מחירים אטרקטיביים בשוק".

במקביל, לפחות בינתיים נראה כי חזרת החברות הישראליות לדובאי מתעכבת, וכך או כך היא לא תפצה על אובדן אפשרויות הקונקשן מדובאי ליעדים במזרח הרחוק, שהופעלו גם בידי חברות זרות.

"חלק מהתחרות מקורה בטיסות המשך מדובאי ואליה, וככל שהאפשרות הזו תרד מהפרק - זה יגרום לצמצום היצע ועליית מחירים", מסביר בלס. "עד כה אם רצינו לטוס לאוסטרליה או לתאילנד, אפשר היה לעשות זאת דרך דובאי ולהמשיך עם חברה זרה. כל עוד פליי דובאי לא חוזרת לטוס לישראל וממנה דרך דובאי, האפשרויות האלה יהיו יותר מוגבלות. מבחינה כלכלית,

"סביר שאל על ושאר החברות הישראליות יפעלו להרחיב מאוד את הטיסות כדי ליהנות מהביקושים. אבל קיים קושי להעריך אם בכל המדינות ייתנו לחברות הישראליות, ובעיקר לאל על, לבצע טיסות רבות יותר, והאם יש להן יכולת להגדיל את היצע הטיסות באופן משמעותי. כך או כך, סביר שגם המחיר של החברות הישראליות יעלה".