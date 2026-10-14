כמה זמן תחכו על הקו עד שחברות הביטוח והפנסיה יענו לכם לטלפון? לפי מדד השירות לשנת 2025 של רשות שוק ההון, זמן המענה בחברות השונות לא אחדי. הפערים גדולים מאוד ונעים בין מספר שניות לבין יותר מ-4 דקות.

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הגוף שעונה הכי מהר הוא בית ההשקעות ילין לפידות - כ-5 שניות בממוצע עד מענה נציג בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מי שעוד בלטה לטובה היא מגדל עם זמן המתנה ממוצע של 51 שניות בפנסיה, 55 שניות בגמל וקצת יותר מדקה בביטוחי חיים. בתחום ביטוחי החיים גם איילון בלטה לטובה עם זמן המתנה של 54 שניות, ובתחומי הפנסיה והגמל גם אינפיניטי הציגה זמני מענה טובים של קצת יותר מדקה.

מנגד, בתחתית הטבלה בכל התחומים בלטה לרעה חברת הביטוח הראל. זמן המענה שלה היה האיטי ביותר הן בפנסיה, הן בגמל והן בביטוחי המנהלים, עם זמן המתנה ממוצעה של כמעט 3 דקות וחצי בקופות הגמל וכ-4 דקות וחצי בתחומי הפנסיה וביטוחי החיים. מעט מעליה נמצא בית ההשקעות אלטשולר שחם עם זמן המתנה של יותר מ-3 דקות.

מעל 4 דקות למענה

בביטוחי רכב ודירה בלטו לטובה חברות הביטוח שלמה וביטוח חקלאי עם זמן המתנה של פחות מדקה, ואחר-כך הפניקס (שגם הייתה במקום גבוה יחסית בפנסיה) ואיילון עם קצת יותר מדקה.

מנגד, מגדל דווקא נמצאת בתחום הזה במקום האחרון עם זמן המתנה ארוך של 4 דקות. לפניה נמצאות ליברה והכשרה עם זמן המתנה שעולה על 3 דקות.

בביטוחי הבריאות, ביטוח ישיר בלטה לטובה עם זמן המתנה של קצת יותר מדקה, ואילו בתחתית הטבלה נמצאות מנורה ו-AIG עם זמן מענה של יותר מ-4 דקות בממוצע.

בביטוחי החיים (למקרה מוות) בולטת איילון עם זמן המתנה של 54 שניות, ואחריה ביטוח ישיר ומגדל עם המתנה של קצת יותר מדקה. בתחתית הטבלה ניצבת שוב הראל עם זמן המתנה של 4 דקות וחצי, ומעליה חברת AIG עם 3 דקות המתנה.

מי בראש בשביעות-הרצון?

זמן המענה הטלפוני תופס רק נתח של 10% ממדד השירות של הרשות, ואילו פרמטרים חשובים יותר בתחום הביטוח הם תשלום תביעות (40%), שביעות-רצון הלקוחות (30%) לצד תלונות ציבור וכלים דיגיטליים. בתחומי החיסכון לטווח ארוך, המדד העיקרי הוא שביעות-רצון, שמקבל נתח של 55% מהציון, תלונות הציבור 20% והשאר הולך למהירות שיוך כספים וכלים דיגיטליים.

בתחום הביטוח, בתחום ביטוחי רכב רכוש (מקיף וצד ג'), ביטוח ישיר תופסת את הפסגה בשביעות-הרצון, ואחריה מדורגות ליברה ואיילון בדירוג זהה. החברות שנתפסות עם השירות הגרוע ביותר בתחום הן מנורה מבטחים לצד ווישור שמדורגת אחרונה. מעט מעליהן נמצאות גם מגדל, הכשרה ושומרה.

בביטוח דירה, ביטוח חקלאי מובילה את הדירוג לטובה בפער, ואחריה נמצאות הפניקס ו-AIG. החברות שסוגרות את הרשימה הן מגדל ומנורה. בביטוח בריאות, ביטוח ישיר ניצבת ראשונה ואחריה כלל. במקומות האחרונים נמצאות שוב מגדל ומנורה מבטחים. בביטוח חיים, איילון ניצבת בפסגה ואחריה מגדל והפניקס. מנגד, הראל סוגרת את הדירוג, מעליה הכשרה, ביטוח ישיר ומנורה.

בעולם החיסכון הפנסיוני, בקרנות הפנסיה, מיטב וכלל חולקות את המקומות הראשונים והפניקס צמודה אליהן במקום השלישי. בתחתית שביעות-הרצון מקרנות הפנסיה מדורגות מור והראל, ואינפיניטי סוגרת את הרשימה מתחתיהן.

בקופות הגמל, ילין לפידות שומרת על ההובלה זו השנה ה-12 ברציפות ואחריה מדורגות מיטב ואנליסט. את תחתית קופות הגמל תופסות מנורה מבטחים והראל גמל ואינפיניטי במקום האחרון.

בביטוחי החיים מגדל מוליכה את הטבלה ואחריה הפניקס. ובמקומות האחרונים מנורה והראל.