סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:55

פסימיות בשווקים הבוקר, לאור מה שנראה כתחילתו של גל מימושים נרחב בסקטור הטכנולוגיה, שהוצת בעקבות נתוני אינפלציה חמים ונתוני ליבה של האינפלציה שהפתיעו לרעה בארה"ב. המשקיעים, שכבר היו מתוחים מהסביבה המאקרו-כלכלית, מגיבים כעת בחריפות לחששות הגוברים סביב עלויות המימון של תשתיות הבינה המלאכותית בסביבת ריבית לוחצת. המפולת שניצתה בוול סטריט גולשת כעת גם לבורסות אסיה, כשהיא גוררת מטה את יצרניות השבבים ואת חברות החומרה המובילות.

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אסיה

המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים חדות, בהובלת מניות חומרת הטכנולוגיה והשבבים. מדד הקוספי בדרום קוריאה סופג את המכה הקשה ביותר וצולל בלמעלה מ-8%, כאשר ענקיות השבבים מובילות את הנפילה: מניית SK Hynix מתרסקת בכ-11%, וסמסונג מאבדת כ-10%. ירידות חדות נרשמות גם בחברות טכנולוגיה קוריאניות נוספות כמו LG Innotek שמאבדת כ-11% ו-Samsung SDI שנופלת בכ-8%. ביפן, מדד הניקיי מאבד כ-5.2%, כאשר חברת ההשקעות, סופטבנק צוללת בכ-10%, ספקית ציוד ייצור השבבים טוקיו אלקטרון יורדת בכ-8%, ויצרנית הציוד לבדיקת שבבים Advantest משילה כ-14%. מדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד בכ-1.2% ומדד שנגחאי יורד בכ-2%.

מוקד החשש של המשקיעים הוא שעלויות המימון הגבוהות (כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים בארה"ב חוצה את רף ה-5%) יכבידו על ההשקעות העצומות הנדרשות לפיתוח תשתיות AI. מנכ"לי ענקיות השבבים ברודקום ואינטל הזהירו מוקדם יותר השבוע כי סוגיית המימון עשויה להוות אתגר משמעותי יותר להתרחבות ה-AI מאשר המחסור בשבבים או בחשמל.

עם זאת, האנליסט דן איבס מ-Yorkville Ives מציין ל-CNBC כי הירידות מהוות הזדמנות קנייה, שכן הביקוש הבסיסי נותר חזק. לדבריו: "תשואות גבוהות מעלות את עלות המימון של התשתיות הללו, והמשקיעים צודקים כשהם מתמקדים במאזנים ובמבנה החוזים, אך שאלת הריבית היא שאלת מימון, לא שאלת ביקוש. מה שישנה את דעתנו זה איתות על ירידה בביקוש, ולא איתות על הריבית". איבס מוסיף כי רק ביטולי חוזים או ירידה במחירי השכרת שבבים גרפיים (GPU) יהוו סימני אזהרה אמיתיים.

וול סטריט

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים להיסחר במגמה שלילית, בהובלת חוזי הנאסד"ק שיורדים ב-1.1%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 מאבדים 0.5% וחוזי הדאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%.

אתמול, יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות, שהובילו את המדדים ליום הגרוע ביותר שלהם מזה כשלושה חודשים. מדד הנאסד"ק צלל בכ-1.9%, בעוד מדד ה-S&P 500 איבד 1.2% מערכו - ירידה שקטעה רצף חריג של 53 ימי מסחר רצופים ללא נסיגה של מעל לאחוז. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה מתונה יותר וננעל בירידה של 0.2%.

הטלטלה בשווקים נבעה בעיקר מנתוני המאקרו המדאיגים, לאחר שמדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב הפתיע לרעה והצביע על אינפלציה שנתית של 3.7%. הנתון הקטין את הסיכויים להורדות ריבית והגביר את החשש מפני הידוק מוניטרי נוסף מצד הפדרל ריזרב, מה שהזניק את תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים לשיא יומי של 5.33% לפני שנסוגה מעט, ואת תשואת השנתיים ל-4.93%.

בגזרת המניות, המשקיעים ביצעו מעבר חד מחברות טכנולוגיה ממונפות אל עבר סקטורים בטוחים יותר. החשש מהלוואות עתק למימון תשתיות בינה מלאכותית הפיל את מניית קורוויב ואת אורקל , לצד ירידות בדל טכנולוג'יס ו-HPE שספגו הורדות המלצה.

מנגד, סקטור הפארמה ריכז ביקושים כחוף מבטחים עם עליות בולטות של אסטרה זנקה ואיליי לילי . מניית ברקשייר האת'וויי בלטה גם היא, כשהשלימה רצף נדיר של עשרה ימי עליות. בסקטור הפיננסים, בנק אוף אמריקה צלל לאחר שספג קנס של 1.2 מיליארד דולר על מחדלי הלבנת הון ופספס את תחזיות ההכנסות ממסחר באג"ח.

במסחר המאוחר, מניית רוקט לאב צללה בכ-10% (לאחר שכבר ירדה בכ-7.8% במסחר הרגיל) בעקבות הודעת החברה על דחיית שיגור רקטת ה-Neutron לשנת 2027, בשל תקלה שהתגלתה בתהליך הייצור של אחד ממכלי הדלק. מניית קורוויב המשיכה לרדת קלות (כ-0.6% נוספים) לאחר קריסה של 15.5% במסחר הסדיר, ברקע החששות מבועת החובות ב-AI; המנכ"ל מייק אינטרטור ניסה להרגיע במזכר פנימי וכתב כי השוק "פועל בחוסר היגיון" והדגיש כי צבר ההזמנות של החברה תומך באופן מלא בהתחייבויות החוב שלה.

מט"ח

בגזרת המטבעות, הדולר האמריקאי רשם אתמול התחזקות מול המטבעות המרכזיים וננעל ברמת הסגירה הגבוהה ביותר שלו מאז מרץ 2025. הזינוק במדד הדולר (DXY), שמטפס לסביבת 102.7 נקודות, מונע ישירות מנתוני האינפלציה החמים בארה"ב, המגבירים את ציפיות השוק לכך שהפד יבצע העלאת ריבית נוספת עוד לפני סוף השנה. בנוסף לציפיות הריבית, המטבע האמריקאי זוכה לרוח גבית מביקושי 'מקלט בטוח' ברקע הלחצים הפיסקליים באירופה.

הבוקר, המדד נחלש ב-0.6%.

שוק הנפט

בשוק האנרגיה, מחירי הנפט רושמים הבוקר שינוי כיוון ועוברים לירידות, זאת לאחר שטיפסו אמש על רקע אזהרות סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) לגבי שיבושי אספקה והסלמה ביטחונית במזרח התיכון. בשעות אלו, מחיר חבית מסוג WTI יורד בכ-1% ונסחר סביב 94.18 דולר, בעוד נפט מסוג ברנט מאבד כ-1.4% ויורד לרמה של 104.56 דולר לחבית.

הירידות הבוקר מגיעות חרף לילה מתוח שכלל חילופי מהלומות אזוריים: דיווחים על תקיפה של החות'ים נגד מתקן של ענקית הנפט סעודי ארמקו בעיר דהראן, ובתגובה - תקיפת מסופי אנרגיה ומאגרי דלק של החות'ים בתימן על ידי הקואליציה בהובלת סעודיה. במקביל, המתיחות בין ארה"ב לאיראן סביב חופש השיט במצר הורמוז נמשכת, כאשר פיקוד המרכז האמריקאי דחה בתוקף את הצהרות איראן על שליטה במצר ועל איומיה להטביע ספינות מלחמה אמריקאיות שיתקרבו לאזור. למרות הנסיגה הנוכחית במחירים, גורמים בשוק ממשיכים להזהיר מפיצוץ כלפי מעלה; בראיון לרשת CNBC, פול טיודור ג'ונס, מנהל קרנות גידור מוכר וסוחר סחורות ותיק, שמר על תחזית קודרת: "אני שורי על הנפט ונמצא בפוזיציית לונג. אני חושב שהמחיר יכול לזנק בעוד 20 או 25 דולר בעקבות העימות מול איראן. אם היה צפוי לקרות משהו שירגיע את המצב, זה כבר היה קורה לפני בחירות האמצע".

תל אביב

המניות הדואליות צפויות להכביד הבוקר על פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב, כשהן חוזרות מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי משוקלל המפעיל לחץ של כ-0.95% כלפי מטה על מדד הדגל ת"א 35. המגמה השלילית מובלת על ידי מניות מפתח בסקטור הטכנולוגיה והפארמה: יצרנית השבבים טאואר חוזרת עם פער שלילי עמוק של 4.1%, טבע עם 2.5%, אורמת טכנולוגיות עם 2.5%, וכן פאלו אלטו ונובה עם פערי ארביטראז' שליליים של 1.9% ו-1.6% בהתאמה. מנגד, השפעה חיובית מסוימת, אם כי מינורית ביחס למגמה הכללית, תגיע מכיוונה של חברת ציוד הבדיקה לשבבים קמטק שחוזרת עם פער חיובי של 2%, ואיי.סי.אל. גרופ עם פער חיובי קל של 0.4%.

עוד משהו שכדאי לדעת

למרות שמניית חברת החלל ספייס אקס חוותה לאחרונה נסיגה ונסחרת כעת סביב 154 דולר, כ-32% מתחת לשיא השנתי שלה, בשוק ההון עדיין נשמעים קולות שוריים מובהקים, בייחוד בכל הנוגע למנועי הצמיחה העתידיים של החברה. האנליסט ומנהל ההשקעות הראשי ב-Capital Wealth Planning, קווין סימפסון , מסביר ל-CNBC את ההחלטה להגדיל חשיפה למניה על אף הירידות האחרונות, ואומר: "ספייס אקס היא כבר מזמן לא רק חברת טילים".

סימפסון מצביע על שלושה מנועי צמיחה קריטיים שיעצבו את עתיד החברה. ראשית, בעיניו, בעוד ששיגורי טילים מייצרים הכנסה חד-פעמית, מיזם האינטרנט הלווייני, סטארלינק, מספק מודל יציב של הכנסות חוזרות. ברבעון השני זינקו ההכנסות ממגזר הקישוריות ב-66% בחישוב שנתי, ובסיס הלקוחות הפרטיים יותר מהכפיל את עצמו, לצד התרחבות לשירותי אינטרנט תעופתי וממשלתי. בנוסף, הכרזתה האחרונה של ספייס אקס על עסקת ענק בסך 8 מיליארד דולר לרכישת תדרי סלולר מחברת Grain Management, לצד אישור ה-FCC לשיגור 15,000 לווייני 'Starlink Mobile' מהדור הבא, מסמנים מהפך פוטנציאלי. על פי סימפסון, המהלך הזה עשוי לאפשר ללווייני החברה להתחבר ישירות למכשירים סלולריים רגילים, ובכך "לפתוח שוק יעד גדול בהרבה".

לבסוף, סימפסון מצביע על זינוק בתחום הבינה המלאכותית. עסקי הבינה המלאכותית של ספייס אקס רשמו זינוק אדיר של 247% בהכנסות ברבעון השני, והסתכמו בכ-2.56 מיליארד דולר, עם צבר הזמנות לענן ה-AI העומד על 14.1 מיליארד דולר. עם זאת, התרחבות זו דורשת הוצאות הון כבירות - דיווחים מצביעים על כך שהחברה מחפשת גיוס של 40 מיליארד דולר לרכישת שבבי אנבידיה .

לסיכום, סימפסון לא נרתע מהוצאות ההון האדירות של החברה (28.5 מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה מול תזרים מזומנים של 3.5 מיליארד בלבד), ומסכם בנימה אופטימית: "אנו נמצאים רק בשלבים המוקדמים של מסחור החלל. ספייס אקס ממצבת את עצמה להרוויח מתעשיות שיהיו תלויות יותר ויותר בטכנולוגיות חלל, ולכן ההזדמנויות הגדולות ביותר שלה עוד לפניה".

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