המסוק שעשה היסטוריה בגרסה משודרגת: האפאצ'י החדש של צה״ל

ב־17 בינואר 1991, עם פתיחת מלחמת המפרץ, שמונה מסוקי אפאצ'י אמריקאים תקפו שני אתרי מכ"ם עיראקים באמצעות 27 טילי הלפייר, במטרה לפתוח מסדרון אווירי למטוסי הקואליציה. ב־22 במרץ 2004, מסוקי אפאצ'י של חיל האוויר הישראלי ירו טילים לעבר השייח' אחמד יאסין, ממייסדי חמאס ומנהיגו הרוחני, והרגו אותו.

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כעת, אחרי עשרות שנים של פעילות מבצעית, ישראל רוכשת דור חדש של המסוק, המשלב חימוש מתקדם, מכ"ם משופר ויכולות תקשורת ושיתוף מידע עם כלי טיס בלתי מאוישים. אמש חתמה ישראל על עסקה לרכישת 12 מסוקי קרב מדגם אפאצ'יAH-64E מתוצרת בואינג, הגרסה המתקדמת ביותר של האפאצ'י. המסוקים צפויים להגיע לישראל בתחילת העשור הבא ולהצטרף לצי מסוקי הקרב של חיל האוויר, המפעיל את האפאצ'י מאז 1990.

הרכש מגיע לאחר שבינואר 2026 אישרה ארה"ב מכירה אפשרית של עד 30 מסוקים לישראל, בעסקה שהוערכה בכ־3.8 מיליארד דולר. לפי אתר התעופה והביטחון "ג'יינס", המסוקים מיועדים להגיע בגרסא 6, הכוללת שדרוגים במכ"ם, בחיישנים ובמערכות התקשורת.

תותח, טילים ורקטות

האפאצ'י הוא מסוק קרב דו־מנועי המופעל בידי שני אנשי צוות: טייס ומפעיל מערכות נשק. הוא מיועד לתקיפת מטרות קרקעיות, לפגיעה בכלי רכב משוריינים, לסיור חמוש ולסיוע לכוחות הקרקע. הוא מסוגל לפעול ביום ובלילה, גם בתנאי ראות מוגבלים.

החימוש המקובל של המסוק כולל טילי אוויר־קרקע מסוג הלפייר, רקטות בקוטר 70 מ"מ ותותח אוטומטי בקוטר 30 מ"מ. בתצורה אפשרית, המסוק יכול לשאת עד 16 טילי הלפייר, 76 רקטות ו־1,200 פגזים לתותח.

המכ"ם שמותקן מעל הרוטור

אחד המאפיינים הבולטים של האפאצ'י הוא מכ"ם Longbow, המותקן מעל הרוטור הראשי. המיקום מאפשר למסוק לסרוק את סביבתו גם כשהוא מסתתר חלקית מאחורי מכשול, וכך לצמצם את החשיפה שלו בעת איתור מטרות. לפי ג'יינס, בגרסה החדשה טווח מכ"ם בקרת האש AN/APG-78 גדל מכ־8 לכ־16 ק"מ. המסוק מצויד גם במערכות אלקטרו־אופטיות ואינפרה־אדומות, המסייעות בזיהוי מטרות ובפעילות בחשכה.

כמה רחוק הוא יכול להגיע?

לפי נתוני צבא ארה"ב, לאפאצ'י AH-64E טווח פעולה של כ־260 מייל ימי, שהם כ־480 ק"מ, ומהירות מרבית של כ־164 קשר, כ־304 קמ"ש. טווח הפעולה אינו זהה לטווח הירי: המרחק שבו ניתן לפגוע במטרה תלוי בסוג החימוש, בתנאי המשימה ובתצורת המסוק. לפי הערכות שפורסמו בארה"ב, המסוקים הישראליים עשויים לשאת גם טילי ספייק NLOS מתוצרת רפאל, בעלי טווח תקיפה העולה על 25 ק"מ.

המסוק שמקבל מידע מכטב"מים

האפאצ'י החדש כולל יכולת לשיתוף מידע עם כלי טיס בלתי מאוישים, המכונה MUM-T. המערכת מאפשרת לצוות המסוק לקבל מידע מחיישנים המותקנים בכלים אחרים ולשלב אותו בתמונת המצב המבצעית. בחלק מהתצורות ניתן גם לשלוט בחיישנים של הכלי הבלתי מאויש.

המשמעות היא שהצוות אינו מסתמך רק על החיישנים המותקנים במסוק עצמו, אלא יכול להיעזר במידע שמגיע מכלים נוספים. הגרסה החדשה כוללת גם שדרוגים במערכות התקשורת.

לאיזו טייסת יצטרפו המסוקים?

חיל האוויר מפעיל שתי גרסאות של האפאצ'י: AH-64A, המכונה בישראל "פתן", ו־AH-64D, המכונה "שרף". עם זאת, טרם פורסם לאיזו טייסת ישויכו 12 המסוקים החדשים, וגם פרטי החימוש הישראלי הסופיים אינם ידועים. הרכש נועד לשמר ולשדרג את יכולות מסוקי הקרב של חיל האוויר. מעבר לתוספת המספרית, מדובר בהצטיידות בדור חדש של מערכות חישה, תקשורת ושיתוף מידע, שצפויות להיכנס לשירות בתחילת העשור הבא.