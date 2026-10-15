אסף רפפורט בדרך לרכישת הזיכיון הישראלי של מקדונלד'ס

מייסד וויז אסף רפפורט מסתמן כזוכה במכרז לרכישת הזיכיון הישראלי על רשת מקדונלד'ס. יזם ההייטק היה בין השמות שהתמודדו במכרז לרכישת הזיכיון של רשת המזון המהיר האמריקאית הפופולרית, לצד שחקנים חסויים נוספים.

עם זאת, בשלב זה עדיין לא מדובר בעסקה רשמית שיש מאחוריה סכום ברור.

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על-פי הידוע עד כה, רפפורט הביע עניין ברכישת הזיכיון לפני מספר חודשים. נזכיר כי מוקדם יותר גורמים בסביבותו של רפפורט הכחישו לגלובס את הדברים.

רשת מקדונלד'ס בישראל מנוהלת בימים אלה על-ידי המטה האמריקאי בשלט רחוק, לאחר שב-2024 נמכרה הזכיינות של עומרי פדן וחברת אלוניאל חזרה לרשת העולמית.

לרשת יש כיום כ-230 סניפים בפריסה ארצית, וסניפה הראשון בישראל הוקם לפני 33 שנים בקניון איילון ברמת גן.

אחד האתגרים של הרשת בישראל הוא יוקר התפעול. בפברואר היא העלתה מחירים בשיעור של עד 11% בחלק מהמוצרים, מה שהעלה את מחירה של ארוחת מק רויאל ל-54 שקל.

קשיים בזירה הגלובלית

מניית מקדונלד'ס העולמית סובלת מקשיים לאחר שבחצי השנה האחרונה מחקה כ-25% מערכה במסחר.

הסיבה המרכזית לכך נעוצה, על-פי אנליסטים, בשינוי בהרגלי האכילה של האמריקאים, ובעיקר בהיחלשות הביקוש לארוחות של הרשת בקרב אוכלוסיות בעלות הכנסות נמוכות. ברבעון השני צמחו המכירות בחנויות זהות בארה"ב ב-0.8% בלבד, לעומת 2.5% שנה קודם לכן, ומספר הביקורים בסניפים ירד. לשם השוואה, בורגר קינג דווקא רשמה צמיחה של 8.5% במכירות בחנויות זהות בארה"ב, בין היתר בזכות מבצעי מחיר אגרסיביים.

במטה העולמי הכריזו על תוכנית הבראה בשם "מקדונלד'ס NEXT", שנועדה לשפר את המכירות בחנויות זהות ולהרחיב את מנעד המוצרים בתפריט. נראה כי המשקיעים לא התרשמו, והמניה צנחה בכ-5% ביום ההכרזה.

מסע רכישות

רפפורט - שעל שמו רשום האקזיט הישראלי הגדול ביותר עד היום, במסגרתו חברת הסייבר וויז שייסד נמכרה לגוגל תמורת 32 מיליארד דולר - יצא למסע רכישות, והשתלט לאחרונה גם על ערוץ רשת 13. רכישת הזיכיון הישראלי של מקדונלד'ס היא תחנה נוספת בדרך, וייתכן שגם לא האחרונה.

במקדונלד'ס ישראל ובסביבתו של רפפורט בחרו שלא להתייחס לדברים.