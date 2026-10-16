חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

למשקיעים בת"א יש כמה סיבות לקוות לפתיחה ירוקה הבוקר.

ראשית הם מקווים שהבורסה תגיב בחיוב הבוקר להפתעה הטובה במדד המחירים לצרכן שהתפרסם אמש - זה הציג ירידה של 0.5% בספטמבר, מעט חדה יותר מצפי הכלכלנים, האינפלציה השנתית עומד על 1.6%, מתחת לצפי.

הבורסות בעולם מקבלות רוח גבית הבוקר, לאחר שיו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, אמר בשיחה עם מנכ"לית קרן המטבע הבינלאומית, קריסטלינה גאורגייבה, במסגרת הכינוס השנתי של קרן המטבע והבנק העולמי כי ההשקעה בבינה מלאכותית היא יתרון עצום לכלכלה האמריקאית. במקביל, המשקיעים הפחיתו את ההימורים על העלאת ריבית, והדולר נחלש.

וורש לא התייחס באופן ספציפי למדיניות המוניטרית או לתחזית שלו לכלכלת ארה"ב, אך לאחר נאומו ירדה ההסתברות שהשוק מייחס להעלאת ריבית באוקטובר ל־15%, לעומת יותר מ־25% ביום חמישי. וורש הוסיף כי צוות המשימה שהקים לבחינת הפריון והתעסוקה יקיים בחודש הבא שימוע בשטח באזור מפרץ סן פרנסיסקו.

דחיפה נוספת מגיעה מהמניות הדואליות שחוזרות לת"א עם פער חיובי - קמטק תזנק במעל 5%, טאואר ונובה בכ-3.5%, טבע ואיי.סי.אל שירדו ב-1% יעיבו על מעט על הפתיחה.

מניות נוספות שכנראה ירכזו עניין היום הן היוצאות והנכנסות למדד ת"א 35. אתמול היה היום הקובע לעדכון המדדים ובו נקבע שחברת התעופה אל על וחברת האנרגיה המתחדשת דוראל מבטיחות לראשונה את מקומן במדד ת"א 35. שתי החברות, שהובילו כפייבוריטיות ברוב תקופת המדידה, ישדרגו את מעמדן בעדכון המדדים החצי־שנתי שייכנס לתוקף בנובמבר הקרוב. נפרדות ממנו - דמרי, שופרסל וקנון.

הבוקר דיווחה חברת אביסרור על אירוע אבטחת מידע, שבמסגרתו תוקפים השתלטו על חשבון הדואר האלקטרוני של עובד במטה ההנהלה. התוקפים השיגו גישה לחשבון ב־26 באוגוסט, והחלו לשלוח ממנו הודעות פישינג ב־12 באוקטובר.

בסך הכול נשלחו כ־1,612 הודעות לנמענים חיצוניים, בהם לקוחות, ספקים ויועצים, בניסיון להשיג את פרטי ההזדהות שלהם. מערכות ההגנה של החברה חסמו את ההודעות שנשלחו בתוך הארגון. בחשבון שנפרץ נשמרו פרטים אישיים של בעלי זכויות בפרויקטים של החברה, ספקים ויועצים, לרבות שמות, מספרי תעודות זהות, פרטי התקשרות ומידע כלכלי. החברה נטרלה את החשבון ונקטה פעולות לבלימת האירוע.

אתמול, בסיומו של יום מסחר תנודתי, נרשמה נעילה מעורבת. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 טיפס בכ-0.3%. את העליות הובילו מדדי הנדל"ן והבנייה, שטיפסו שניהם בכ-1.8%. בצד השלילי, בלטו מדדי הקלינטק והטכנולוגיה, עם ירידות של כ-1.8%.

בלטו במיוחד לשלילה מניות השבבים הדואליות טאואר , קמטק ונובה , על רקע הסנטימנט השלילי כלפי מניות השבבים בוול סטריט.

שתי מניות בלטו לחיוב במיוחד במדד ת"א 125:

מניית אלקטרה נדל"ן , זינקה בכ-25%. המניה רשמה תנודתיות חריפה לאחרונה, בין היתר, על רקע בחינת מהלך של גיוס הון מוקדם יותר השנה. השבוע דווח כי חברת-האם אלקו הודיעה כי בכוונתה לנצל את מלוא זכויותיה בהנפקת החברה המתוכננת ולהזרים לה כ-95 מיליון שקל, וזאת במסגרת גיוס של כ־200 מיליון שקל בהנפקת 15 מיליון מניות במחיר של 13.09 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של 15%. מתחילת השנה, המניה רשמה ירידה של כ-56%.

חברת ההשקעות בביומד אופקו הלת' , בהובלת יו"ר טבע לשעבר פיליפ פרוסט, זינקה גם היא בכ-25%, לאחר שהודיעה כי היא מוכרת עוד רכיב מרשת המעבדות שלה Bioreference לרשת המעבדות LabCorp, תמורת סכום של 722 מיליון דולר במזומן.

● הכלכלן הראשי של מיטב על מצב השווקים: "40 שנה לא ראינו דבר כזה"

רוב שוקי המניות באסיה מתאוששים, לאחר שהחששות מהתנופה בתחום הבינה המלאכותית הובילו לגל מכירות במניות הטכנולוגיה ביום הקודם. המשקיעים ממתינים גם לדבריו של יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, בכינוס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית (IMF).

הבורסות בסיאול ובטוקיו רושמות עליות נאות, 2% ו-4% בהתאמה, כאשר יצרניות השבבים SK Hynix בולטת, בסין מניית שבבי הזיכרון CXMT מזנקת ב-5%. זאת לאחר שמניותיהן ספגו ירידות חדות אתמול, כחלק מגל יציאה של משקיעים ממגזר הבינה המלאכותית, שעד לאחרונה הוביל את העליות בשוק.

אתמול בוול סטריט החל המסחר בירידות חדות אך התייצב במהלך המסחר ומהמדדים ננעלו בעליות. אך גל המימושים במניות הקשורות לבינה מלאכותית (AI) צבר תאוצה ודחף את המשקיעים לעבר האפיק הבטוח יותר של איגרות החוב. התשואה ל-10 שנים ירדה בכ-10 נ"ב ל-5.09%.

נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.3%, דאו ג'ונס עלה ב-1%.

החשש מהוצאות יתר של חברות הטכנולוגיה על בינה מלאכותית הוביל משקיעים לצאת מהטרייד ולחפש ערך במקומות אחרים - יותר ממחצית המניות במדד S&P 500 נסחרות מעל הממוצע הנע ל-200 יום שלהן. זה שיפור משמעותי לעומת סוף ספטמבר, אז השיעור עמד על כ-40%. השינוי מעיד שהעליות בשוק מתרחבות מעבר למניות ה-AI המובילות. הממוצע הנע ל-200 יום הוא אינדיקטור מקובל למגמה ארוכת הטווח של מניה, ומעבר מעליו עשוי להצביע על מומנטום משתפר.

בין המניות שחצו את הממוצע הנע ל-200 יום לראשונה מזה חודש: וולמארט, קרוגר, HCA Healthcare ו-Universal Health Services.

סיגייט טכנולוג'י ו-ווסטרן דיגיטל המשיכו את הירידות שלהן השבוע, וכך גם SK הייניקס , שהובילה בלילה מפולת במדד הקוספי הדרום קוריאני. החשש הוא מעודף היצע של שבבי זיכרון, על רקע תחרות גוברת מסין. אילון מאסק כתב ב-X ש"סין תייצר המון RAM ב-2028".

קרן ה-ETF של iShares למוליכים למחצה (SOXX ) ירדה זה יום המסחר השמיני ברציפות, רצף הירידות הארוך ביותר שלה מאז ספטמבר 2015. רצף ארוך יותר נרשם רק במאי 2006, כשירדה תשעה ימים ברציפות. מתחילת הרצף איבדה הקרן יותר מ-15%.

עוד מקור לדאגה: לפי מקורות שדיברו עם CNBC, ההכנסות של אנתרופיק צמחו ל-16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי. חלק מהסוחרים חוששים שהצמיחה לא מהירה מספיק כדי להצדיק את הזינוק במניות השבבים.

מנגד, מניות אחרות בטרייד ה-AI התאוששו. קורוויב עלתה אחרי שצנחה ביותר מ-15% אתמול על רקע חשש שהחברה לוותה יותר מדי להקמת התשתיות שלה, ותשואות האג"ח שלה זינקו. מיקרון צמצמה את הירידות.

"כשאג"ח ממשלת ארה"ב מניבות 5%, הרמה הגבוהה מאז תחילת שנות ה-2000, המשקיעים יתחילו לשקול את זה מול הימור ענק על AI", אמר אלכס שהידי מ-MAI Capital. "השאלה היא לא אם אתה בפנים או בחוץ, אלא כמה ריכוזי אתה רוצה להיות".

השוק נתמך בעליות מחוץ לטכנולוגיה. וולמארט עלתה ב-2%, מרק בכמעט 2% ונייקי זינקה.

2. שוק האג"ח

אחרי שהגיעו לשיא מוקדם יותר החודש, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים ירדו השבוע לכ-5.09%, לעומת 5.31% בשיא. המשקיעים הגיבו השבוע לנתוני האינפלציה בארה"ב, שנותרו גבוהים ביחס ליעד האינפלציה של הפד. בתחילה נרשמה עלייה בתשואה, ואז היא ירדה. בחברת ההשקעות LPL Financial סבורים שנתוני האינפלציה "מסבכים את החלטת הפד הקרובה".

אתמול נרשמה התאוששות בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, והתשואה על אג"ח ל־10 שנים יורדת ב־13 נקודות בסיס ל־5.06%. הדולר נחלש, ומחיר הנפט מסוג ברנט יורד לכ־104 דולר לחבית.

"המימושים במניות הטכנולוגיה ממשיכים להוביל לזרימת כספים לנכסים הנחשבים למקלט בטוח בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, וללחוץ את התשואות כלפי מטה", אמר וייל הרטמן מ־BMO Capital Markets.

במסחר באירופה נרשמה מגמה דומה של ירידת תשואות האג"ח. במקביל, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) העריכה השבוע שהתגברות ההשקעות ב-AI תורמת ללחצים על עלויות ההלוואות באסיה, ויחד עם חולשה פיסקאלית בכלכלות מרכזיות, הדבר גורם לכך שמשקיעים מחפשים יותר פיצוי על השקעה באג"ח במדינות אסיה.

3. סחורות ומטבעות

השקל המשיך להיחלש ביחס לדולר, שנסגר ברמה של 3.103 שקלים, ובכך נמחקה כל העלייה של המטבע הישראלי בחודשים האחרונים. הדולר נסחר בשיא של כחצי שנה. ברמה הגלובלית בוול סטריט ג'ורנל מצטטים את כלכלני בנק ING שציינו שבמקום שהדולר ישמש כ"מקלט בטוח", הוא נחלש על רקע החשש הגובר בנוגע לנטל ההשקעות ב-AI, והפרנק השוויצרי הוא המרוויח העיקרי.

הבוקר השקל מתחזק קלות ונסחר ב-3.092 שקלים.

מחיר חבית נפט מסוג ברנט עדיין גבוה מ-100 דולר, אם כי ירד מעט בימים האחרונים למרות המשך המתיחות הגיאופוליטית. בוול סטריט ג'ורנל נכתב שבימים האחרונים עברו בממוצע 11.6 מיליון חביות נפט ביום במצרי הורמוז, כ-68% מהרגיל. עוד ציינו שם שהתקוות להפסקת אש בחזית רוסיה-אוקראינה התפוגגו במידה רבה, ונשיא אוקראינה זלנסקי איים שאוקראינה תחדש את התקיפות על בתי זיקוק לנפט ברוסיה.

4. מאקרו

בישראל, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בחודש ספטמבר 2026, בהשוואה לחודש אוגוסט 2026. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2026 לעומת ספטמבר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%. הקונצנזוס היה לירידה חודשית של 0.3%-0.4%, שתשקף עלייה שנתית של 1.7%-1.8%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור, שירד ב-2.7%; תחבורה, שירד ב-2.5%; הלבשה והנעלה, שירד ב-0.9%; מזון וריהוט וציוד לבית, שירדו ב-0.4%, כל אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות טריים שעלה ב-6.6%; שירותי חינוך שעלה ב-0.8% ושכר דירה שעלה ב-0.4%.

אחרי חודשיים של עליות קלות, גם מחירי הדירות חזרו לרדת: מדד מחירי הדירות, הכולל דירות חדשות ויד שנייה (ואינו חלק ממדד המחירים לצרכן), ירד ב-0.6% בעסקאות שנערכו ביולי-אוגוסט 2026 לעומת יוני-יולי.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי שלמרות הירידה במדד, "התמונה הכלכלית מורכבת". לדבריו, "סעיף הדיור ממשיך להוות מנוע אינפלציוני מרכזי, כאשר התאוצה בשכר הדירה לשוכרים חדשים מאותתת שוב על לחצי מחירים מתמשכים בתחום זה. הניגוד המרכזי שמתבלט הוא בין מחירי הדירות בבעלות שנמצאים בירידה, אך אינם חלק מהמדד, לבין שכר הדירה שממשיך לעלות".

"רמת האינפלציה השנתית אמנם נמוכה ומאפשרת על פניו הפחתת ריבית עתידית, אך לעת עתה הלחצים בסעיפי הדיור וסימני השאלה לגבי הדלקים מחייבים זהירות. בנק ישראל צפוי להמתין עם שינוי הריבית החודש, בין היתר בשל הקרבה לבחירות, והשוק יתמקד בעדכון התחזית הכלכלית הרשמית ובתדרוך העיתונאים של הנגיד".

ניסן אברהם, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה טוען שלמרות ההפתעה כלפי מטה, נראה כי הסבירות להפחתת ריבית נוספת בהחלטה הקרובה נותרה נמוכה.​‌

"הירידה במדד אינה מעידה בהכרח על התמתנות רוחבית בלחצי המחירים, שכן חלק משמעותי ממנה נובע מגורמים עונתיים וזמניים. למרות המדד הנמוך מהצפוי, הסבירות להפחתת ריבית נוספת ב-21 לאוקטובר נותרת נמוכה", אמר.

"ראשית, הירידה בספטמבר משקפת במידה רבה גורמים עונתיים וזמניים. שנית, התרחבות מחודשת של פערי הריביות לטובת ארה"ב עלולה להפעיל לחץ לפיחות השקל, לייקר את היבוא ולהגביר מחדש לחצים אינפלציוניים, ובכך לצמצם את מרחב התמרון של הבנק".

5. תחזית

מניית פלייטיקה נחלשה השבוע לשפל של כל הזמנים. חברת הגיימינג מישראל, בניהולו של המייסד רוברט אנטוקול, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 782 מיליון דולר, קרוב לשש שנים אחרי שהונפקה לראשונה בשווי של 11 מיליארד דולר. פלייטיקה הודיעה לפני חצי שנה על שכירת בנק השקעות לצורך בחינת אפשרויות להצפת ערך לבעלי המניות, צעד שלרוב קשור למציאת רוכש, אך בינתיים לא עדכנה בנושא.

מתוך 13 אנליסטים שמסקרים את המניה, עשרה ניטרליים ושלושה חיוביים. בין החיוביים נמצא ג'ייסון בזינט מסיטיגרופ, שהשבוע פרסם עדכון על פלייטיקה - הוא נשאר בהמלצת "קנייה" אך הפחית את מחיר היעד מ-4 ל-3.5 דולרים. מחיר היעד החדש משקף פרמיה של 70.7% על המחיר בנאסד"ק, אך מדובר בהפחתה שנייה של מחיר היעד מצד סיטי בחודשים האחרונים.