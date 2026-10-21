סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:31

חברת צבי צרפתי דיווחה כי התקשרה באמצעות חברה בת בהסכם למכירת 80 דירות בפרויקט AZUR ברחוב קפלן באזור לחברת ריט אזורים, בתמורה לכ־198 מיליון שקל. מתוך הדירות, 63 יועדו להשכרה במסגרת חוק עידוד השקעות הון.

החברה מעריכה כי המכירה תניב לה רווח של כ־47.2 מיליון שקל לפני מס, כ־590 אלף שקל בממוצע לדירה, ותזרים של כ־155.5 מיליון שקל לאחר מס. 10% מהתמורה, כ־19.8 מיליון שקל, ישולמו במעמד החתימה, והיתרה תשולם במסירת הדירות, המתוכננת ל־25 בדצמבר 2026.

בהנחה שהעסקה תושלם, יישארו בידי החברה 28 דירות למכירה בפרויקט. החברה התחייבה שלא למכור יותר מחמש דירות לקונה יחיד או לתאגיד אחד במסגרת ההסכם.

09:05

הבוקר פורסם שתדהר התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם חברת רימון שירותי ייעוץ וניהול, להקמת מיזם משותף שיתמודד במכרזים לתכנון וביצוע עבודות תשתית ופירי שיגור לקווי המטרו בתל אביב, שצפויה לפרסם נת"ע.

תדהר תחזיק בשלב הראשון ב־55% מהמיזם ורימון ב־45%, אך השתיים יפעלו לקבלת אישורים לחלוקה שווה של 50% לכל אחת. המיזם כבר עבר את שלב המיון המוקדם של נת"ע, והוא רשאי להתמודד במכרזים מסוג A, המשלבים ניסיון במנהור באמצעות מכונות TBM וניסיון בבניית מבנים תת־קרקעיים בשיטת חפירה וכיסוי.

במסגרת שיתוף הפעולה, תדהר תספק למיזם תמיכה ופיקוח בתחום מבני החפירה והכיסוי, ואילו רימון תתמחה במנהור ובכרייה תת־קרקעית. מימון המיזם והערבויות יועמדו בידי הצדדים בהתאם לשיעורי השתתפותם. ההסכם אינו מבטיח זכייה במכרזים, אלא מאפשר לשתי החברות להתמודד על פרויקטי המטרו.

08:20

1. שוק המניות

בורסת ת"א תפתח הבוקר לאור העליות באסיה ובחוזים העתידיים בניו יורק. השווקים בעולם קיבלו זריקת עידוד הלילה לאחר שחברת SpaceX ניפצה את התחזיות ברבעון השלישי כשהכנסותיה זינקו ב-161% ושיפרה בהרבה את הסינטימנט כלפי מניות ה-AI. בנוסף, תחזית גבוהה מהציפיות של סופר מיקרו קומפיוטר הקלה על חששות המשקיעים בנוגע ליכולתן של חברות להמשיך לקיים את היקף ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית.

בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית אחר הצהריים ללא שינוי, עיקר העניין יתרכז סביב התחזיות של הבנק.

במקביל, מחירי הנפט עלו בעקבות תקיפות נגד כלי שיט באזור מצר הורמוז, המאיימות על אספקת הנפט, ולאחר שנתוני התעשייה בארה"ב הצביעו על ירידה נוספת במלאים. מחיר הנפט מסוג ברנט טיפס מעל ל-110 דולר לחבית.

המניות הדואליות יעיבו על פתיחת המסחר ובעיקר טאואר שחוזרת לת"א בפער ארביטרז' שלילי של כ-5%. דואליות נוספות שיירדו בפתיחה הן טבע, אלביט, נייס ואיי.סי.אל.

טאואר נפלה אתמול בוול סטריט בכ-9% ללא סיבה נראית לעין. אחת האפשרויות שעלו היא אנליזה שלילית שפרסמה אתמול חברת המחקר SemiAnalysis בה היא מזהירה מפני החרפה בתחרות בתחום ה-Silicon Photonics.

בין היתר, האנליזה מתייחסת לכניסת יצרניות מתחרות, בהן STMicroelectronics ו-GlobalFoundries, להגדלה משמעותית של כושר הייצור בענף, להכשרת ספקים חלופיים על ידי לקוחות מרכזיים של טאואר ולהתרחבות הצפויה של טכנולוגיית CPO. לטענת הכותבים, התפתחויות אלה עלולות לפגוע ביתרון התחרותי של טאואר ולהוביל להתכווצות משמעותית במכפילי השווי שלה.

אתמול ננעלה הבורסה בעליות. מדד ת"א 35 בעלייה שולית של 0.2% תחת משקולת מניות הטכנולוגיה, ת"א 90 זינק ב-1.4%.

בלט סקטור הבנייה שעלה ב-2.9%. ת"א תקשורת זינק ב-2%, ת"א תוכנה התחזק ב-1.8%, ומדדי הביטוח והפיננסים הוסיפו 1.7% ו-1.4% בהתאמה. מנגד, סקקטור הנפט והגז איבד 0.6%.

עוד אתמול:

מניית ישראל קנדה טיפסה בקרוב ל-5%. עסקת המיזוג עם אקרו יוצאת לדרך בצל חולשה מתמשכת בשוק דירות היוקרה התל-אביבי, שכבר חתכה כ-3 מיליארד שקל מהשווי המצרפי של שתי החברות.

מניית מספנות ישראל המשיכה במסע העליות ברקע ההערכות והדיווחים על מגעים לעסקת ענק מול קפריסין, בהיקף המוערך בלמעלה מ-100 מיליון דולר. במקביל, חברת עין שלישית זינקה לאחר שדיווחה על התקשרות בשני מזכרי הבנות מחייבים מול Aelyon האמריקאית.

ג'נריישן קפיטל ננעלה במגמה חיובית לאחר שהשלימה בהצלחה גיוס חוב של 1.16 מיליארד שקל. לצידה, מניית שפיר הנדסה ריכזה עניין בעקבות אקזיט מקומי, לאחר שחתמה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברת הגז סופר אנ.ג'י.

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באסיה הבוקר, מדד קוספי בדרום קוריאה מזנק ב-4.3%, ומתאושש מהירידות אתמול. בתוך המדד, מניות יצרניות השבבים מזנקות. מדד ניקיי 225 ביפן עולה ב-1.6%, הנג סנג בהונג קונג נסחר ביציבות, והמסחר בסין היבשתית נפתח ללא שינוי.

החוזים העתידיים על וול סטריט במגמה חיובית הבוקר. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 ב-0.3%, ונאסד"ק 1%.

מניית SpaceX זינקה בכ-8% במסחר שלאחר נעילת המסחר, לאחר שהחברה דיווחה על צמיחה של 161% בהכנסות ברבעון השלישי, מעל לתחזיות האנליסטים בוול סטריט. הכנסות פעילות הבינה המלאכותית של החברה זינקו פי תשעה.

בשיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות אמר מנכ"ל החברה, אילון מאסק, כי מיזוג עם טסלה, יצרנית המכוניות החשמליות שבניהולו, יהיה "רעיון טוב". לדבריו, דירקטוריוני שתי החברות הקימו ועדות מיוחדות לבחינת האפשרות למיזוג. טסלה צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון השלישי היום, לאחר נעילת המסחר בוול סטריט.

אתמול, וול סטריט נפתחה בירידות אך ביצעה פניית פרסה, כשהמשקיעים הניחו בצד את החששות מהשקעות הענק בבינה מלאכותית. בסוף המסחר, מדד נאסד"ק ננעל ללא שינוי, דאו ג'ונס עלה בכ-0.9% ו-S&P 500 ב-0.2%. המניות הצטרפו לעליות באג"ח, על רקע ירידה במחירי הנפט, כשההימורים על עונת דוחות חזקה האפילו על התנודתיות המחודשת במניות הטכנולוגיה.

2. שוקי האג"ח

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ירדו, כאשר המשקיעים בחנו נתונים כלכליים חדשים וממשיכים להעריך את לחצי האינפלציה לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בשבוע הבא.

התשואה על אג"ח ארה"ב ל־10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת ל־5.123%, התשואה על אג"ח ל־30 שנה ירדה ביותר מ־3 נקודות בסיס ל־5.44%, והתשואה על האג"ח לשנתיים ירדה ביותר מ־2 נקודות בסיס ל־4.783%.

הירידות בתשואות התחזקו בתחילת המסחר לאחר שנתוני התחלות הבנייה בספטמבר היו חלשים מהצפוי: 1.22 מיליון יחידות בקצב שנתי, לעומת תחזיות ל־1.3 מיליון. מדובר בירידה של 5.2% לעומת הנתון המעודכן של אוגוסט.

לפי ניתוח של כלל ביטוח, מכרז האג"ח הממשלתי היפני ל־20 שנה שנערך השבוע רשם את הביקוש החזק ביותר אי־פעם. בעקבות המכרז ירדה התשואה ב־6 נקודות בסיס תוך דקות, לרמה של 3.73%. זאת אחרי עלייה של יותר מ־2.2% בשנתיים - משפל של 1.76% באוקטובר 2024 לשיא מחזורי של כ־3.99% בתחילת החודש, על רקע נרמול המדיניות של הבנק המרכזי של יפן.

בכלל מציינים כי את הביקוש הניע איתות של נגיד הבנק, קאזואו אואדה, למעבר למסלול הדרגתי לעבר ריבית ניטרלית. נראה שגם משקיעים זרים הצטרפו למכרז: לאחר גידור לדולר, התשואה היפנית ל־20 שנה (כ־5.74%) עולה על זו של אג"ח האמריקאי ל־30 שנה (כ־5.46%).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

נפט מסוג ברנט נסחר אתמול מתחת ל-109 דולר לחבית לאחר דיווחים על התקדמות בשיוחות בין ארה"ב לאיראן. לפי דיפלומט המעורב בשיחות, אף שהדיווחים כי הסכם שלום בין ארה"ב לאיראן קרוב אינם מדויקים, המגעים להשגת הסכם נמשכים.

אך הבוקר מחירי הנפט עלו בעקבות תקיפות נגד כלי שיט באזור מצר הורמוז, המאיימות על אספקת הנפט מחיר הנפט מסוג ברנט טיפס מעל ל-110 דולר לחבית.

בשוק המטבע, השקל מתחזק הבוקר ונסחר מעט מתחת ל-3.09 שקלים בהתאם למגמה בעולם.

לאחר שהאירו הגיע לשפל של 17 חודשים לעומת הדולר, הוא התחזק מעט. עם זאת, כלכלני ING הזהירו שההתאוששות באירו עלולה להיות מוגבלת בשל החששות הפיסקאליים בצרפת, כשהם מזכירים גם סיכון להורדת דירוג חוב לצרפת מצד מודי'ס בהמשך השבוע.

4. מאקרו

אחר הצהריים (ב־16:00), תפורסם החלטת הריבית של בנק ישראל. בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה כי לאחר שביצע שלוש הפחתות רצופות, הבנק המרכזי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 3.25%.

כך גם עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים. קליין ציין ש"סביבת האינפלציה העולה בעולם והעלאות הריבית באירופה ובארה"ב, לצד הפיחות בשקל מאז ההחלטה הקודמת והקרבה למועד הבחירות מחזקות את הערכתנו. במוקד יעמדו מסיבת העיתונאים של הנגיד והתחזיות המעודכנות של הבנק לצמיחה, לאינפלציה וכמובן גם לריבית הקצרה".

כלכלנים נוספים ציינו גם כי על אף שמדד המחירים הציג ירידה מעבר לצפי בספטמבר, היא נובעת ברובה מגורמים עונתיים וזמניים, כמו הוזלת מחירי הטיסות והנופש והצו להפחתת הבלו על הבנזין, עליו חתם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בארה"ב שוק הדיור מדשדש: מספר הבתים בתהליך מכירה (Pending Home Sales) בספטמבר צנחו לרמתן הנמוכה ביותר מאז החלה המדידה, לאחר ששוק הדיור נתקל בקיר בדמות זינוק בריביות המשכנתאות.

מדד מספר הבתים בתהליך מכירה של איגוד המתווכים הלאומי בארה"ב (NAR) צנח ב-7.3% לעומת החודש הקודם, לשפל שלא נרשם מאז החל פרסום המדד ב-2001. כלכלנים שהשתתפו בסקר של וול סטריט ג'ורנל צפו ירידה של 0.4% בלבד. בהשוואה שנתית ירדו המכירות ב-11%, לפי NAR.

עוד אתמול, הודיעה הלשכה האמריקאית למפקד האוכלוסין כי התחלות הבנייה בספטמבר ירדו ב-5.2% לעומת אוגוסט וב-7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתונים מצטרפים לסימנים נוספים למצוקה בשוק הדיור, שנכנס לקיפאון לאחר שעלויות המימון הגבוהות הרחיקו את הקונים.

ריבית המשכנתאות פתחה את ספטמבר ב-6.71%, אך זינקה במהירות כשהציפיות הגוברות להעלאות ריבית של הפדרל ריזרב הזינו גל מכירות בשוק האג"ח. החודש הגיעה הריבית על משכנתא קבועה ל-30 שנה ל-7.4%. סוכני נדל"ן ויועצי משכנתאות מספרים שהעלייה החדה בריביות שיתקה את הפעילות, ומוכרים, מתוסכלים מימי בית פתוח ריקים ומהצעות שבוטלו, החלו במקרים מסוימים לקצץ מחירים בחדות כדי להחזיר את הקונים.

חברות הבנייה כבר שוחקות את המרווחים שלהן באמצעות סבסוד משמעותי של ריבית המשכנתא (Buydown) כדי למשוך קונים, והזינוק האחרון בריביות מייקר את התמריצים האלה עוד יותר. חברות בנייה רבות, שמתמודדות במקביל עם עלייה בעלויות חומרי הגלם, העבודה והמימון, מצמצמות את היקפי הפעילות כדי לשמור על הרווחיות.

5. תחזית

בנק אוף אמריקה מותיר את המלצת הקנייה למניית אפל, עם מחיר יעד של 370 דולר, פוטנציאל עלייה של כ־8%. בבנק מעריכים כי אפל עשויה ליהנות ממחזור שדרוגים חזק של מכשירי האייפון, בין היתר על רקע הצורך בחומרה חדשה להפעלת יכולות בינה מלאכותית.

גורמים נוספים התומכים בהמלצת הקנייה הם צמיחה צפויה בהכנסות משירותים, שיפור אפשרי בשולי הרווח בזכות פיתוח שבבים פנימי והמשך החזרת הון לבעלי המניות. עם זאת, הבנק מציין סיכונים, ובהם חולשה אפשרית בביקוש, עיכובים בפיתוח Siri מבוססת בינה מלאכותית, תחרות גוברת והליכים משפטיים.

מחיר היעד של 370 דולר מבוסס על מכפיל רווח של 37 לתחזית הרווח למניה לשנת 2027, שעומדת על 9.98 דולר. מדובר במכפיל גבוה מהטווח ההיסטורי של אפל בחמש השנים האחרונות, אך בבנק סבורים שהפוטנציאל בתחום הבינה המלאכותית והאפשרות למחזור שדרוגים רב־שנתי מצדיקים זאת.

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