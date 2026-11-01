כשהזמן הופך לחוויה יוקרתית ומהנה

הכתבה מטעם רולטיים

יש רגע מוכר לכל מי שנכנס פעם לבוטיק יוקרה: השקט המנומס, המבט המהיר מהמוכר, התחושה שצריך לדעת מה רוצים לפני שפותחים את הפה. באימפרס לאונג' החליטו לוותר על הרגע הזה. מי שעובר את הדלת נכנס קודם כול לסלון: אור רך, כורסאות, ספרי שעונים פתוחים על השולחן ומישהו ששואל אם להכין אספרסו או משהו חזק יותר. השעונים מחכים. אין שום לחץ.

למה "לאונג'"

השם לא נבחר במקרה. הרעיון שמאחורי Impress Lounge פשוט: שעון יוקרה הוא החלטה שמתבשלת לאט, ולכן במקום שבו מקבלים אותה צריך להרגיש כמו בית. כאן אפשר לשבת שעה ארוכה בלי לקנות דבר. אפשר לקבוע פגישת עבודה, לסגור עסקה על כוס ויסקי או פשוט לעצור בין שתי פגישות בצפון תל אביב ולהתנתק מהטלפון לזמן מה.

הלקוחות הקבועים יודעים שאפשר להגיע ליהנות מקפה מעולה או דרינק ללא התחייבות. חלקם מגיעים כדי לראות דגם חדש שהגיע, חלקם כדי לשאול שאלה על שעון שכבר על פרק היד, וחלקם רק כדי לשבת וליהנות. כולם מקבלים את אותו יחס: זמן, הקשבה ואפס התחייבות.

צילום: מיכאל שבדרון

שישה מותגים, מאה שנות היסטוריה בכל אחד

מה שהופך את הלאונג' ליעד ולא רק לחנות הוא המבחר. תחת קורת גג אחת מוצגים כאן שישה מהשמות המשמעותיים ביותר בעולם השעונים השוויצרי:

Vacheron Constantin - פועלת ברציפות מאז 1755 ונחשבת לבית השעונים הוותיק בעולם שלא הפסיק לייצר. אומנות קלאסית במיטבה.

Breguet - הבית שהעניק לעולם את הטורביון, ושמו נקשר במשך מאות שנים בשעונים של מלכים ומדינאים.

Blancpain - מחוללת השעון הצוללני המודרני, ומי שהקפידה לאורך הדרך על שעונים מכניים בלבד.

Zenith - ביתו של מנגנון ה-El Primero, אחד הכרונוגרפים האוטומטיים המפורסמים שנבנו אי פעם.

Hublot - הצד הנועז של המשפחה: חומרים חדשניים, עיצוב אמיץ ושעונים שמדברים בשפה של היום.

Omega - השעון הראשון שנחת על הירח, מודדי הזמן הרשמיים של האולימפיאדות ושעוני ג'יימס בונד. זהו מותג שיודע לחבר בין דיוק הנדסי לסיפור גדול.

השילוב הזה מאפשר משהו נדיר: להשוות, לגעת ולהתלבט בין עולמות שונים לגמרי - הקלאסיקה השקטה, הטכניקה העמוקה וההצהרה העיצובית - בלי לצאת מהלאונג'.

צילום: מיכאל שבדרון

היחס ותשומת הלב שווים הכל

בעולם שבו כמעט כל דבר אפשר להזמין בלחיצה, היוקרה האמיתית היא תשומת לב. בלאונג' היא מתחילה בצוות שמכיר את הלקוחות בשמם, זוכר מה ענדו בביקור הקודם ויודע מתי להציע ומה להציע ומתי פשוט להשאיר מקום לסמול טוקינג ודרינק טוב.

השירות לא נגמר ברגע הקנייה. מי שמחפש דגם נדיר מקבל ליווי אישי מול המותגים. מי ששעונו זקוק לטיפול יודע לאן לפנות. ומי שרוצה להבין לעומק מה מתקתק בתוך הקופסה יקבל הסבר סבלני ממי שמתייחס לשעונים כאל אוצר ולא רק כאל מוצר.

צילום: מיכאל שבדרון

מקום לעסקים, מקום לשיחות

לא מעט מבאי הלאונג' הם אנשי עסקים שגילו בו פינת פגישות אחרת. בלי רעש של בית קפה ובלי הפורמליות של חדר ישיבות, עם שירות שקט ברקע ושעונים שמייצרים נושא שיחה מצוין. יש מי שמגיעים לכאן עם שותף, יש מי שמביאים לקוח מחו"ל, ויש מי שבוחרים בלאונג' כדי לחגוג סגירה של עסקה - לעיתים עם שעון שיזכיר אותה לשנים.

ערבים קטנים, חוויה גדולה

מדי פעם הלאונג' הופך לסלון אירוח של ממש. בערבי הלקוחות, שמתקיימים בקבוצות אינטימיות של 10 עד 20 משתתפים, מוזגים ויסקי וקוניאקים נבחרים, שומעים הרצאות במגוון נושאים ופוגשים מומחי שעונים שמגיעים מכל העולם. האווירה היא של ערב בין חברים, עם תוכן שקשה למצוא במקום אחר.

ההזמנה פתוחה: מי שרוצה להצטרף מוזמן להיכנס ללאונג' ולהשאיר פרטים, וכך לקבל הזמנה לאירועים הבאים - כמובן ללא כל התחייבות.

צילום: מיכאל שבדרון

רגעים ששווים שעון

יש רגעים שמבקשים לסמן אותם במשהו שיחזיק מעמד. יום הולדת עגול, עסקה גדולה שנסגרה, אקזיט, קידום או יום נישואין - שעון יוקרה הוא אחת הדרכים היפות לזכור אותם. הוא נענד כל יום, מספר סיפור, ויום אחד גם עובר הלאה לדור הבא.

גם בשבילה

הלאונג' אינו רק עולם של שעוני גברים. לצד הדגמים הקלאסיים מחכה כאן קולקציה מרשימה של שעוני נשים ותכשיטים יוקרתיים - מעודנים, נוצצים ובאיכות שלא מתפשרת. מקום מצוין לבחור מתנה לאישה שאתם אוהבים, או פשוט לפנק את עצמכם.

לבוא, לשבת, להישאר

שעון יוקרה אמיתי לא נקנה בחיפזון. הוא נבחר, נמדד, נבחן שוב, ולפעמים גם נדחה לביקור הבא. באימפרס לאונג' מבינים את זה, ולכן הדלת פתוחה גם למי שעדיין לא יודע מה הוא מחפש. בכיכר המדינה מחכים לכם כורסה, קפה ושישה סיפורים שוויצריים שמחכים שתכירו אותם מקרוב.

הכתבה מטעם רולטיים