מתכננים את חופשת החורף? כך תבחרו את הטיול המתאים

הכתבה בשיתוף אשת טורס

'אשת טורס' היא חברת התיירות המובילה בישראל שלוש שנים רצופות לפי דירוג BDI ובדירוג 100 החברות המובילות לפי Dun's100 וכן חברת הטיולים המאורגנים המובילה על פי סקר 'הגל החדש' מיולי 2026. אחד המסלולים הבולטים שלה לחורף הקרוב הוא טיול מאורגן לדרום אמריקה: מסע בן 14 ימים בארגנטינה, צ'ילה וברזיל, אשר בעונת הקרנבלים כולל גם השתתפות בחגיגות המקומיות, בהתאם לתוכנית הטיול. יש מי שירים גבה לרעיון של טיול מאורגן דווקא ליעד כזה - כשמדמיינים את דרום אמריקה, לרוב תעלה תמונה של תרמיל על הגב, נסיעות ארוכות ומסע שמתגלגל ממקום למקום. אבל דווקא ביבשת שבה המרחקים עצומים והמעבר בין מדינות ואתרים כרוך בתכנון מורכב, טיול מאורגן עשוי להיות הדרך לחוות יותר בפחות זמן. "הטיול המאורגן של אשת טורס לדרום אמריקה מגלם באופן מיטבי את היתרונות של טיול מאורגן", אומר גיל האן, מנכ"ל החברה. "הוא כולל יעדים מרתקים במסלול שהוא מורכב מאוד לנוסע בודד, יש בו הרבה טיסות פנים, מעברי גבול ומורכבויות לא טריוויאליות. כשטסים איתנו באשת טורס מגיעים לכל המקומות המעניינים עם המדריכים הכי מקצועיים שיש, עם ארגון מלא מקצה לקצה. זה לא טיול מוצ'ילרים שבו צריך להיטלטל לבד ממקום למקום".

מה מייחד את המסלול שיצרתם בטיול המאורגן לדרום אמריקה?

"זה טיול שלמעשה משלב את כל הדברים הכי מרתקים שאפשר למצוא בדרום אמריקה: האורבניות המטורפת של ריו ושל בואנוס איירס מצד אחד, הטבע הפראי של קרחון פריטו מורנו ושל הפארקים בפטגוניה, וכמובן מפלי האיגוואסו, שהם מדהימים בפני עצמם. מקבלים גם טבע וגם עיר, גם קלאסיקה וגם אוכל ובשר מעולים. מקבלים את כל העושר הזה בנוחות מרבית, בלי צורך להרכיב לבד מסלול מורכב ולתאם כל מעבר".

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למי הטיול מתאים, ומה צריך לדעת על רמת הקושי?

"רמת הקושי קלה עד בינונית, ויש קצת הליכות אבל זה שווה כל רגע, וזה באמת טיול

שמתאים לכולם - כל מי שמסוגל ללכת 300-400 מטר בעלייה קלה יכול לעשות את

זה בכיף. זה טיול חווייתי ומרתק, והטיסות הישירות של אל על לבואנוס איירס הופכות את ההגעה להרבה יותר נוחה, בלי קונקשנים מורכבים בדרך".

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המדריכים שעושים את ההבדל

לצד מגוון היעדים, המסלולים ותכנון הנסיעות, באשת טורס מדגישים דווקא את האנשים שמובילים את הקבוצות. עבור החברה, מדריך מנוסה אינו רק מי שמסביר על אתר היסטורי או דואג לעמוד בלוח הזמנים: הוא האיש שמחבר בין המטיילים למקום, ולעיתים גם יודע להפוך שינוי לא צפוי בתוכנית להזדמנות. "מדריך טוב שולט בטיול, בחוויה ובמדינת היעד, אבל מדריך מצוין הוא מי שמכיר את החוויה לעומק", אומר האן. הוא נזכר בטיול ליפן שבו נודע למדריך, יום לפני הביקור המתוכנן, שמוזיאון שהיה אמור לקבל את הקבוצה, נסגר בשל תקלה במיזוג האוויר. במקום לוותר על הפעילות, לקח המדריך את הקבוצה לאירוח בבית תה מקומי, הרחק ממסלול התיירות הרגיל. "יושבת חבורה של 20 וקצת ישראלים, ומסביב הכול יפני. זו חוויה שאין כמותה", הוא מספר. "המדריך הוא לא קריין של תוכן. הוא מכיר את המקום היטב ומוביל את המטיילים לחוות את התרבות המקומית ואת ההוויה".

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לקראת החורף אתם מציעים גם מגוון טיולים לשווקי חג המולד באירופה. מה סוד הקסם של הטיולים האלה?

"טיולים מאורגנים לכריסטמס אלו בעיניי הטיולים עם האווירה הכי קסומה שאפשר לפגוש באירופה: עצי אשוח, קישוטי חג מולד, ירידים ושווקים, יין חם וערמונים. יש שילוב של נגיעות כפריות ועירוניות ועיירות ציוריות שנראות כמו גלויות או קטעים מסרטים של דיסני. גם מי שכבר היה באותם מקומות בעונה אחרת מגלה אותם מחדש. יש כאן קלאסיקה, אווירה ייחודית וכל הכיף של קניות ושווקים באירופה הקרה. קרקוב בפולין, קולמר וחבל אלזס בצרפת, וינה, פראג ובודפשט הן דוגמאות נהדרות. הכול עטוף באורות המנצנצים של חג המולד, וזו חוויה שקיימת רק בתקופה הזאת של השנה".

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יפן, סין, וייטנאם וקמבודיה מציעות חוויות שונות מאוד מאירופה. מה מושך את הישראלים למזרח הרחוק, ולמה כדאי לגלות אותו בטיול מאורגן?

"אלה תרבויות אחרות, מיוחדות ומרתקות, אבל גם אתגרי השפה משמעותיים מאוד.

לפעמים אפילו הטכנולוגיה המקומית מקשה על שימוש באמצעי תרגום כמו גוגל טרנסלייט. מדריך שמכיר את המקום לעומק לא רק יודע להוביל לאתרים, אלא גם מבין את התרבות ואת הרגישויות המקומיות. צריך לפעמים הרבה יותר תשומת לב ורגישות בהתנהלות. מה שמקובל בישראל או באירופה יכול להיתפס כפוגעני במקומות מסוימים במזרח. המדריך מגשר על הפערים האלה ונותן ערך מוסף שקשה להשיג בטיול עצמאי".

טיולים מאורגנים למזרח הרחוק הקליקו>>

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ומה היית אומר למי שחושש שטיול מאורגן יגביל את החופש שלו?

"טיול מאורגן הוא חוויה אחרת. נכון, המסלול מוגדר מראש, אבל אנחנו משלבים גם סיורי בחירה: אפשר להצטרף, ואפשר להישאר במלון או לצאת להסתובב לבד. אני בן 51, ובעצמי מוצא תענוג בלפגוש אנשים שלא בהכרח הכרתי קודם ושמגיעים מרקעים אחרים. ראינו הרבה חברויות שנוצרו בטיולים; אנשים שהכירו בטיול אחד ואחר כך יצאו יחד לטיול שני ושלישי".

איך אפשר להזמין טיול מראש בראש שקט, גם בתקופה של חוסר ודאות?

"אנחנו מציעים שני פתרונות: 'אשת פלקס' מאפשרת למי שמזמין מוצר מתאים של אשת טורס לשנות את תאריך היציאה באופן גמיש עד שבועיים לפני הטיול, בלי קשר לסיבה. פתאום יש חתונה שצריך להיות בה או חלילה ניתוח של מישהו במשפחה ואתה רוצה להישאר קרוב אליו בארץ - אנחנו מאפשרים את הגמישות הזאת בתוספת של עשרות דולרים בודדים על טיול שיכול לעלות אלפים; 'אשת פרוטקט', שהכנסנו השנה, מיועדת למקרה של סגירת השמיים בשל אירוע ביטחוני. שום ביטוח נסיעות אינו מכסה מקרה כזה. אנחנו מתחייבים להחזיר ללקוח את מלוא הסכום ששילם לנו, בלי קשר להחזרים שנקבל מחברות התעופה, המלונות או ספקים אחרים".

אשת טורס מציעה שני פתרונות משלימים שיאפשרו לכם להזמין בראש שקט. אשת פלקס ואשת פרוטקט>>

הכתבה בשיתוף אשת טורס