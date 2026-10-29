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הפגנות

בעקבות הפגנות חרדים: כביש 4 צפוי להיחסם בשעות הקרובות

על רקע מחאות החרדים נגד מעצרי עריקים, המשטרה נערכת לחסימות כבישים באזור בני ברק החל מהשעה 15:00 • כביש 4 צפוי להיחסם לשני הכיוונים בין אלוף שדה לאם המושבות, וייתכנו עומסים וחסימות גם בציר ז’בוטינסקי

אלון פרל 14:13
הפגנת חרדים, ארכיון / צילום: Reuters
הפגנת חרדים, ארכיון / צילום: Reuters

הפגנות באזור בני ברק כבר הפכו לדבר שבשגרה, וגם היום (ה') צפויות חסימות כבישים של מפגינים מהציבור החרדי.

בתוך כך, משטרת ישראל מעדכנת כי לקראת השעה 15:00 יתכנו שינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק - כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ייחסם ב-2 הכיוונים ואף יתכנו עומסים וחסימות על ציר ז'בוטינסקי.

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"אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו", נכתב בהודעת המשטרה.

בחודשים האחרונים הפגנות אלו הפכו לדבר שבשגרה, כך למשל, לפני כשבועיים וחצי יצא הפלג הירושלמי במחאות ענק בירושלים ובגוש דן. כתוצאה מכך, כביש 4 נחסם לשני הכיוונים. גם בשבוע שעבר נחסם כביש 4, באזור יבנה, לשני הכיוונים. כזכור, לפני מספר חודשים עבר במליאת הכנסת חוק לביטול מעצרי עריקים, אך בג"ץ הוציא צו ארעי המקפיא אותו עקב ארבע עתירות שהוגשו נגדו.