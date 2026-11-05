פלייטיקה הכריעה סופית שהפסיקה לחפש רוכש. המניה קופצת

חברת הגיימינג פלייטיקה הולדינג מדווחת שהדירקטוריון שלה השלים את תהליך בחינת החלופות האסטרטגיות והחליט שהחברה תמשיך לפעול כחברה עצמאית שנסחרת בבורסה, משום שלהערכת הדירקטוריון "דרך פעולה זו תציב את החברה בעמדה הטובה ביותר ליצירת ערך ארוך טווח עבור בעלי מניותיה". ההודעה מתקבלת בשוק בחיוב, והמניה עולה בטרום מסחר בנאסד"ק.

● למונייד עקפה את ציפיות השוק ומעדכנת כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתית

● מנכ"ל אמדוקס לשעבר מכר מניות ב-22 מיליון דולר בחודשים שלפני הצניחה

כזכור, פלייטיקה שכרה לפני כחצי שנה את מורגן סטנלי כיועץ פיננסי שיבחן עבורה דרכים להצפת ערך עבור בעלי המניות - מה שנתפס בדרך כלל כניסיון של החברה למצוא רוכש. עם זאת, התהליך הסתיים, זו הפעם השנייה בחברה, ללא עסקה.

פלייטיקה, בניהולו של המייסד המשותף רוברט אנטוקול, מפתחת משחקי קזינו וקז'ואל למובייל. החברה רכשה לפני מספר שנים את SuperPlay (סופרפליי) הישראלית, בעסקה שכללה מנגנון תשלומים עתידיים על בסיס עמידה ביעדים. ה"צרה" של פלייטיקה הייתה הצלחתה הגדולה של סופרפליי, שאילצה את פלייטיקה לשלם הרבה יותר על הרכישה.

מניית פלייטיקה הגיעה בשבוע שעבר לשפל של כל הזמנים, אך התאוששה מעט בימים האחרונים והיא נסחרת כעת בשווי של 807 מיליון דולר (לפני העלייה בטרום).

החברה עקפה את התחזיות ברבעון השלישי של השנה עם הכנסות של כ-674 מיליון דולר, כמעט ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל בעוד שבשוק ציפו שתציג ירידה של כ-1.1%. ההכנסות מפלטפורמת DTC (ישירות לצרכן, כלומר לא דרך חנויות האפליקציות) שמהוות מנוע צמיחה של החברה צמחו ב-31.4% ביחס לרבעון המקביל, אך נחלשו ביחס לרבעון הקודם.

הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים הסתכם ב-40.4 מיליון דולר, עלייה של 3.3% מהרבעון המקביל, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-15.9% ל-252 מיליון דולר. בסוף הרבעון היו לפלייטיקה יתרות מזומנים בסך 595 מיליון דולר.

פלייטיקה מאשררת את התחזית השנתית שלה. ההכנסות יהיו 2.75-2.85 מיליארד דולר וה-EBITDA המתואם בטווח 750-790 מיליון דולר.

הנתונים התפעוליים ברבעון השלישי מציגים תמונה מעורבת: מצד אחד מספר המשתמשים המשלמים היומיים הממוצע ירד, ומצד שני ממוצע ההמרה לשחקנים משלמים עלה.

"עם השלמת בחינת החלופות האסטרטגיות, אנו מתקדמים כחברה עצמאית. הרבעון השלישי שלנו משקף את מה שמעניק לפלייטיקה חוסן, יציבות ויכולת התמדה: שחקנים נאמנים ומשחקים שנבנו להצליח לאורך זמן", מסר רוברט אנטוקול, מנכ"ל פלייטיקה. הוא הוסיף כי סופרפליי המשיכה להציג צמיחה חזקה בהשוואה לתקופה המקבילה עם עלייה של 88% במשחק דיסני סוליטייר, והמשחק June’s Journey צמח בשיעור דו-ספרתי בשנת פעילותו התשיעית. לדברי אנטוקול, "תוצאות אלו ממחישות את עוצמת פורטפוליו המשחקים שלנו".

הפחיתו את הוצאות השיווק - וה-EBITDA זינק

סמנכ"ל הכספים טאי לי מסר כי החברה עומדת ביעדי התוכנית שגיבשה לעצמה לשנה זו, וברבעון השלישי הוצאות השיווק הופחתו בהתאם למתוכנן, כך שנרשם שיא רבעוני ב-EBITDA המתואם. "בכוונתנו להמשיך ולבסס את המשמעת הפיננסית הזו, תוך חיזוק המאזן של החברה", ציין לי.