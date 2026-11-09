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שוק ההון והשקעות בעקבות פרסום גלובס: בזן חושפת כמה עולה לה ההשבתה
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בזן

בעקבות פרסום גלובס: בזן חושפת כמה עולה לה ההשבתה

מפעל "גדיב" מקבוצת בזן מושבת זה 18 יום בעקבות דליפת בנזן חריגה במהלך עבודות תחזוקה • החברה מעריכה את הנזק הכלכלי ב-40 מיליון שקל מתחילת ההשבתות, ומאיימת בפנייה לערכאות נגד המשרד להגנת הסביבה עקב העיכוב באישור החזרה לפעילות

עידן ארץ 11:55
בתי הזיקוק של בז''ן בחיפה / צילום: שלומי יוסף
בתי הזיקוק של בז''ן בחיפה / צילום: שלומי יוסף

כבר 18 ימים שמפעל "גדיב" בבזן מושבת בהוראת המשרד להגנת הסביבה, בעקבות גילוי (בפעם השניה) של זיהום חריג של בנזן. כעת, בזן מדווחים לראשונה כמה עולה כל יום של השבתה - 0.5 מיליון דולר ביום, שהם כ-40 מיליון שקל מתחילת אירועי ההשבתה. בנוסף, בבזן שוקלים לעתור נגד ההשבתה הארוכה, שטרם ברור מתי תסתיים. הגילוי מגיע בהמשך לפרסום בגלובס על ההשבתה הארוכה של בזן ועלויותיה.

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מפעל "גדיב" במתחם בית הזיקוק החיפאי בזן, מושבת כבר 18 ימים ברצף בשל פליטה של ריכוזי בנזן חריגים בעת עבודות תחזוקה של המפעל. הנזק עד כה מגיע ל-40 מיליון שקל. כבר ב-12 באוקטובר, המפעל הושבת למספר ימים ואף שני בתי ספר בקרית אתא פונו למשך יממה בשל חשש לריכוזי בנזן גבוהים באוויר. לאחר שבזן הגישה תכנית עבודה למניעת הזיהום - המפעל חזר לעבוד, אך ב־22 באוקטובר, המשרד להגנת הסביבה הורה לעצור שוב את העבודות. מאז, המפעל מושבת.

מפעל גדיב אחראי על המוצרים הארומטיים של בזן: מוצרים שמקורם בנפט, אך אינם משמשים כדלק להנעה, אלא כחומרי גלם לתעשיות אחרות כמו כימיקלים, פלסטיק, אריזות, צבעים וקוסמטיקה. המפעל נמצא כעת בתחזוקה של פעם בכעשור, שהובילה לפליטות בנזן חריגות שהובילו להפסקת השיפוץ. כל עוד השיפוץ לא מתקדם, חזרת המפעל לפעולה מתעכבת אף היא, ואיתה הפסד הכנסות לקבוצת בזן.

אי ודאות, עיכובים ואיום בפנייה לערכאות

בהודעתה לתקשורת, בזן מעריכה את ההפסד שלה מההשבתה בחצי מיליון דולר ביום. כלומר, 18 ימים של ההשבתה האחרונה, יחד עם 7 ימים של ההשבתה הקודמת, מדובר על 12.5 מיליון דולר, שהם כ-40 מיליון שקלים.

בשלב זה, לא ברור עד מתי תימשך ההשבתה. למרות פניית גלובס הן לבזן והן למשרד להגנת הסביבה, טרם ברור מתי היא תסתיים ומתי בזן יוכלו להשלים את השיפוץ ובאילו תנאים. בזן לא חושפים זאת גם בהודעתם לבורסה, והם אף שוקלים צעדים משפטיים: "על אף שגדיב פועלת בהתאם לדרישות חריגות ומחמירות של המשרד, המשרד אינו פועל באופן ענייני וטרם ניתן לגדיב אישור לשוב לפעולות הטיפול התקופתי שהופסקו, זאת למרות מתן מענה מצד גדיב לדרישות של המשרד. החברה בוחנת את האמצעים העומדים בפניה בשל התנהלות זו של המשרד, לרבות פניה לערכאות" כותבים בזן בהודעתם לבורסה.

עם זאת, בזן מנסים להרגיע את המשקיעים ואומרים ששיפוץ מקביל במפעל נוסף במתחם (CCR) מתקדם כרגיל ואף "בעל פוטנציאל להקדמה, בין היתר בשל הסטת משאבים מה טיפול התקופתי בגדיב".