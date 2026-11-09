דיפלומט נכנסת לאמריקה הלטינית: רוכשת שתי חברות ב-45 מיליון דולר

קבוצת דיפלומט מרחיבה את פעילותה הבינלאומית ונכנסת לראשונה לאמריקה הלטינית. החברה חתמה על הסכם מחייב לרכישת השליטה (60%) בשתי חברות פרטיות הפועלות בתחום ההפצה של מוצרי צריכה (FMCG) ומאוגדות במקסיקו. היקף העסקה נאמד בכ-45 מיליון דולר.

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שתי החברות הנרכשות פועלות בסינרגיה תפעולית ומתמחות בתחומים של מוצרי מזון, טיפוח אישי, מוצרי ניקיון ומוצרי בריאות ויופי. כחלק מההסכם הוחלט על תוספת של שתי תמורות עתידיות הכפופות לביצועי החברות הנרכשות בשלוש השנים הקרובות.

בנוסף קיימות אופציות רכש ומכר הדדיות, שיאפשרו לדיפלומט לרכוש - החל ממועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברות הנרכשות לשנת 2030 - את יתרת מניותיהן (40% מההון).

לפי דיפלומט, החברות הנרכשות הציגו צמיחה עקבית בשנים האחרונות וסיימו את שנת 2025 עם צמיחה של כ-10% בהכנסות המסתכמות לכ-1.8 מיליארד פזו (כ-310 מיליון שקל), בהשוואה לכ-1.7 מיליארד פזו בשנת 2024.

דיפלומט, שהוקמה ב-1963, מתמחה ביבוא, שיווק מכירות והפצה של כ-100 מותגי צריכה בינלאומיים ומקומיים בתחומי המזון, טיפוח אישי, היגיינה וניקיון הבית. בין המותגים שהחברה מייבאת לישראל נמנים פרוקטר אנד גמבל, היינץ, קלוגס, נסטלה, דורסל, אורל B, ג'ילט, פמפרס, טיי ועוד. מטה החברה נמצא באיירפורט סיטי, וכפי שפורסם בגלובס, הוא צפוי לעבור לפארק נעימי במחלף מסובים בשנת 2028.

הקבוצה פועלת כיום בשבע מדינות - כאמור ישראל וכן דרום אפריקה, גאורגיה, ניו זילנד, קפריסין, יוון ורומניה - וכעת היא מוסיפה לפורטפוליו את המדינה השמינית.

נכון למחצית הראשונה של שנת 2026 רשמה דיפלומט רווח נקי מדווח של כ-44 מיליון שקל, לעומת כ-72 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

"פוטנציאל עסקי משמעותי"

לדברי מנכ"ל דיפלומט, ירון בלום, "החתימה על ההסכם מהווה צעד משמעותי בהתרחבותה הגלובלית של הקבוצה, והיא תואמת את האסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילות לשווקים חדשים ולגיוון מקורות ההכנסה.

"החברות הנרכשות הן בעלות ניסיון רב-שנים, והציגו צמיחה עקבית מדי שנה לצד רווחיות גבוהה. אנו רואים בשוק המקסיקני פוטנציאל עסקי משמעותי, ומאמינים כי השילוב בין התשתית העסקית של החברה הנרכשת, לבין היכולות הניהוליות והתפעוליות שצברה דיפלומט לאורך השנים, יאפשר לנו להאיץ את קצב צמיחתה ולייצר ערך משמעותי לקבוצה".

באשר לאפשרות להתרחב למדינות נוספות אמר בלום כי "בכוונתנו להמשיך בבחינת הזדמנויות אסטרטגיות" - מבלי לפרט מיקומים.