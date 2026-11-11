סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

יום המסחר החדש בשווקים נפתח לאחר שנתוני אינפלציה חמים מן הצפוי בארה"ב סללו את הדרך להעלאת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב בתחילת דצמבר. אנליסטים מציינים שהשאלה היא כבר לא האם הריבית תעלה, אלא בכמה, בעוד חלק מבכירי הפד לא שוללים העלאה גדולה של 50 נקודות בסיס.

אחרי ירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט בהמשך לפרסום הנתונים, הבוקר החוזים העתידיים מצביעים על התאוששות. החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.6%, החוזים על הנאסד"ק קופצים בכ-1.3% והחוזים על הדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.2%.

אסיה

המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו עולה בכ-1.4%, הבורסה בסיאול קופצת בכ-2.6% והבורסות בהונג קונג ובשנגחאי נסוגות בכ-0.9% ובכ-0.2%, בהתאמה.

העליות בבורסה בדרום קוריאה מובלות על־ידי שתי ענקיות שבבי הזיכרון סמסונג ו-SK Hynix, שמניותיהן קופצות בכ-3% ובכ-6%, בהתאמה.

וול סטריט

נתוני האינפלציה החמים מן הצפוי חיזקו אתמול את ההערכות כי הפדרל ריזרב ימשיך להעלות את הריבית, והובילה לירידות הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח. מדד S&P 500 קטע רצף של שני ימי עליות וירד ב-0.3%, כאשר רוב המניות המרכיבות אותו נסחרו בירידות. נאסד"ק ירד ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.6%.

אנבידיה נפלה ב-6% בהמשך לצניחה שרשמה שלשום, (5%) בעקבות הדיווח כי דירקטוריון אנבידיה פתח בבדיקה של חשד לפיו מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, היה יעד למזימת ריגול זרה. הואנג התנצל בפני עובדי החברה על רומן שניהל מחוץ לנישואיו.

לפי נתוני Dow Jones Market Data, אנבידיה הייתה המניה הפעילה ביותר במסחר הן במדד S&P 500 והן במדד דאו ג'ונס, ובמקביל הייתה בעלת הביצועים הגרועים ביותר מבין מניות מדד הדאו ג'ונס. מאז פרסום הפרטים על הפרשה איבדה אנבידיה כ-500 מיליארד דולר משווי השוק שלה.

לפי מדד אחד, מניית אנבידיה נסחרת כעת בתמחור הזול ביותר שלה זה יותר מ-15 שנה. המניה נסחרת במכפיל רווח עתידי (מכפיל רווח חזוי ל-12 החודשים הקרובים) של 11.66 בלבד - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2011, לפי נתוני Dow Jones Market Data.

מנית מיקרוסופט נסחרה תחת לחץ, לאחר שאנתרופיק הציגה שורה של כלים חדשים המתחרים בחבילת התוכנות אופיס של ענקית הטכנולוגיה. המהלך מגיע על רקע היערכותה של חברת האם של מודל הבינה המלאכותית קלוד להנפקה ראשונה לציבור (IPO), ולאחר שפרסמה עדכון למסמכי הרישום הרגולטוריים לקראת ההנפקה.

לחץ נרשם גם בשוק האג"ח שמורגש בעיקר באיגרות החוב הקצרות: התשואה על האג"ח הממשלתיות לשנתיים זינקה ב-18 נקודות בסיס ל-4.74%. גם התשואות הארוכות זינקו בחדות, כאשר נרשמות עליות לאורך העקום גם הבוקר; התשואה לעשר שנים מטפסת בכ-2 נקודות בסיס וחוצה שוב את רף ה-5%.

בשוק החוזים הגדילו המשקיעים את ההימורים על לפחות שתי העלאות ריבית עד אמצע 2027, והחלו לתמחר גם סיכוי קטן להעלאה חריגה של חצי נקודת אחוז כבר בדצמבר. הדולר התחזק, בעוד מחירי הנפט ירדו.

לדברי סימה שאה מחברת פרינסיפל אסט מנג'מנט, העלאת ריבית בדצמבר נראית כעת כמעט ודאית, אך הנתונים האחרונים עדיין אינם מספקים הצדקה להעלאה חדה במיוחד של חצי נקודת אחוז. מהלך כזה ידרוש עדויות לכך שהאינפלציה מאיצה באופן מובהק, שציפיות האינפלציה יוצאות משליטה או שהכלכלה מתחממת יתר על המידה.

"אנחנו עדיין לא שם", הוסיפה שאה. "כריס וולר העלה את האפשרות של העלאה ב-50 נקודות בסיס, והנתונים שפורסמו היום מעניקים לדיון הזה תוקף. עם זאת, התמונה הרחבה עדיין תומכת בגישה זהירה יותר".

לדברי כריס זקרלי מחברת נורת'לייט אסט מנג'מנט, להחלטות הפד יש השלכות משמעותיות על השווקים: בנק מרכזי שיפעל בסבלנות רבה יותר יקל על המשקיעים השוריים במניות, בעוד מדיניות אגרסיבית יותר עלולה להפוך לרוח נגדית חזקה מדי עבור שוק המניות בשנה הבאה.

במהלך הלילה, חברת מחשוב הענן קורוויב , שכיכבה בכותרות לאחרונה על רקע ההידוק המוניטרי בארה"ב וחובות העתק שנטלה על עצמה (בגובה מעל 50 מיליארד דולר), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. החברה הציגה תוצאות טובות מצפי האנליסטים, עם הפסד למניה של 95 סנט לעומת ציפיות להפסד של 1.16 דולר, והכנסות בגובה 3.66 מיליארד דולר לעומת ציפיות ל-3.55 מיליארד דולר - צמיחה מסחררת של 168% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בנוסף, החברה העלתה את תחזיתה לשנת 2026 המלאה. החברה עכשיו צופה הכנסות של בין 13 מיליארד ל-13.3 מיליארד דולר בהכנסות, לעומת צפי האנליסטים לתחזית של 12.86 מיליארד דולר. מניית קורוויב זינקה בקרוב ל-8% במסחר המאוחר.

שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע נתוני האינפלציה שהפתיעו לרעה בארה"ב והירידות שנרשמו בוול סטריט, הדולר התחזק אתמול מול השקל בכ-0.6% ושער הדולר-שקל הרציף ננעל ברמה של 3.17 שקלים. הבוקר, הוא נסחר ביציבות סביב אותה רמה.

במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו של המטבע האמריקאי מול סל מטבעות ברחבי העולם, התחזק אתמול בשיעור חד של כ-0.6% לרמה של 102.3 נקודות - רמה שהוא נותר סביבה גם הבוקר.

מחירי הנפט אתמול רשמו ירידות קלות, בעוד המשקיעים שוקלים אופטימיות לעסקה בין ארה"ב באיראן מול מתקפותיה החוזרות ונשנות נגד מכליות נפט במצר הורמוז. הבוקר, המחירים מטפסים בכ-1%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 92.5 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 86.5 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.3%. טאואר וקמטק צפויות להיחלש ביותר מ-3% ו-4%, בהתאמה. מנגד, ICL ותאת יטפסו במעל 1%.

הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף בעליות חדות, בין היתר, ברקע השבעת הכנסת וההתפתחויות בזירה הפוליטית, וממשיכה את מגמת ההתאוששות שהייתה בולטת בשני ימי המסחר האחרונים. המגמה החיובית הגיעה גם למרות הסנטימנט השלילי שנרשם בוול סטריט על רקע נתוני האינפלציה החמים מן המצופה, שסוללים את הדרך להעלאת ריבית בארה"ב בתחילת דצמבר.

בסיכום היום, מדד ת"א 35 זינק בכ-2.2% ומדד ת"א 90 קפץ בכ-1.6%. את העליות הובילו מדדי הביטוח והבנקים, שהתחזקו בכ-3.7% ובכ-3.3%, בהתאמה. בלטו לחיוב גם מדדי הביטחוניות והקלינטק, שניהם עם עליות של כ-2.1%, בהתאמה, ומדד הטכנולוגיה הוסיף לערכו כ-2%. כלל המדדים הענפיים סיימו את היום בירוק.

במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות בקרב מדד ת"א 125 הובילה מניית יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן , שהמשיכה במומנטום החיובי שלה בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות אתמול ושיחת המשקיעים שערכה.

בצד השלילי, בלטה תורפז , שנפלה אחרי שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי. החברה דיווחה על הכנסות שיא בגובה של 94 מיליון דולר - צמיחה של כ-22.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי צמח בכ-9.4% והסתכם בכ-6.6 מיליון דולר. במקביל, היא דיווחה על עלייה בהוצאות על מחקר ופיתוח, מכירה ושיווק, והנהלה.

יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", התייחס לתוצאות ומסר כי "דוחות הרבעון השלישי של תורפז ממחישים את עוצמת האסטרטגיה של החברה בבניית נוכחות גלובלית משמעותית, אבל גם מציפים את אתגרי האינטגרציה שמלווים רכישות כה רבות. שילוב החברות הנרכשות אומנם מזניק את שורת ההכנסות בשיעורים גבוהים, אבל הגידול המקביל בהוצאות התפעוליות עוצר בשלב זה את צמיחת הרווח הנקי המתואם. על בסיס קצב הרווח הנקי המייצג שלה, מניית תורפז נסחרת כיום סביב מכפיל רווח של כ-40".

"מדובר בתמחור פרמיה חזק המשקף ציפיות שוק ברורות ואגרסיביות להמשך התרחבות מהירה", הוסיף וידר. "כדי להצדיק רמת תמחור כזו לאורך זמן ולהימנע מתמחור יתר, תורפז תידרש להוכיח כי מעבר להגדלת נתח השוק, היא מסוגלת לייצב את קצב ההוצאות התפעוליות ולתרגם את הסינרגיות להמשך צמיחה עקבית גם בשורה התחתונה".

מניית קבוצת עזריאלי איבדה גובה לאחר שדיווחה כי מפעילת מערכת הולכת החשמל הארצית בנורבגיה הודיעה על הקפאה זמנית של הקצאות חדשות לקיבולת חשמל לצורך חיבור חוות שרתים לרשת, כמו גם השהיה בטיפול בבקשות קיימות לחיבור ישיר ולאישורי דרישות טכניות. הקפאה זו צפויה להימשך לכל המאוחר עד ה-1 באוגוסט 2027, במטרה לגבש מסגרת רגולטורית חדשה שתבטיח את יציבות רשת החשמל. במקביל, ממשלת נורבגיה הודיעה על כוונתה לגבש כללי רישוי חדשים להקמה והפעלה של חוות שרתים. בעזריאלי הדגישו כי על בסיס הערכה ראשונית שבוצעה בסיוע יועציה המקומיים, להודעה אין השפעה מהותית על הפרויקטים המניבים והמוקמים הקיימים שלה במדינה. עם זאת, החברה סייגה כי אין באפשרותה להעריך בשלב זה את מלוא ההשלכות העתידיות של ההקפאה ושל כללי הרישוי החדשים על פעילותה במדינה.

בגזרת הדוחות, היום צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות ICL , דלתא מותגים , נאייקס , בזק והבנק הבינלאומי .

עוד משהו שכדאי לדעת

בנק ההשקעות ג'פריס שדרג אתמול את המלצתו למניית חברת תשתיות ה-AI ריוט פלטפורמס מ-'החזק' ל-'קנה' והקפיץ את מחיר היעד שלה ל-28 דולר - אפסייד של מעל 50% ביחס למחיר הנעילה שלה אמש. גם בג'יי. פי. מורגן הקפיצו את מחיר היעד של המניה מ-22 דולר ל-28 דולר.

העלאות ההמלצה באות בעקבות עסקת חכירה גדולה עליה חתמה ריוט מול לקוחה אותה הגדירה כמעבדת AI שנמצאת בחזית תחום הבינה המלאכותית (frontier LLM company). במסגרת העסקה, אותה לקוחה תחכור את קמפוס הדאטה־סנטרים בקורסיקנה, טקסס, שנמצא בבעלות החברה, בעלות כוללת של 28 מיליארד דולר לאורך תקופה של 15 שנים.

אנליסט ג'פריס יונתן פיטרסן כתב בהודעה ללקוחות כי "אנחנו משדרגים את ריוט ל-'קנייה' בעקבות עסקת החכירה בקורסיקנה, שהיא בעלת כדאיות כלכלית אטרקטיבית במיוחד (תשואה ממוצעת של 33% על ההשקעה)... חכירת הקרקע המחוברת לחשמל מאפשרת לריוט לעשות מונטיזציה על האתר עם פחות סיכוני ביצוע ומימון. היא גם מפחיתה את הוצאות ההון ל-6 מיליון דולר לכל מגה-וואט IT, לעומת 11-15 מיליון דולר בהקמת מרכז נתונים טיפוסי".

"אנחנו רואים את עסקת קורסיקנה של ריוט כאתחול לשוק הזה", הוסיף פיטרסן. "השילוב בין חשמל זמין לבין הפתרון המודולרי של השוכר משפר את מהירות החדירה לשוק, בעוד שמבנה הקרקע המחוברת לחשמל מפחית את צורכי ההון של ריוט ומעביר חלק משמעותי מסיכון הביצוע אל השוכר".

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