מדיסקונט לביטוח ישיר: אסף אלדר ימונה למנכ"ל החברה

גל העזיבות במערכת הבנקאית נמשך. אסף אלדר, סמנכ"ל וראש החטיבה הבנקאית, הודיע הבוקר (ה') על החלטתו לפרוש מהבנק, ובמקביל נודע כי הוא ימונה למנכ"ל חברת הביטוח, ביטוח ישיר. אלדר יחליף את קובי הבר שהודיע על פרישתו מהתפקיד לפני מספר שבועות, זאת לאחר שכיהן בתפקיד במשך שמונה שנים.

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עזיבתו של אלדר את דיסקונט, מצטרפת לפרישה נוספת עליה נודע הבוקר של רון גריסרו, ראש החטיבה הקמעונאית בבנק הבינלאומי שהודיע על פרישתו מהתפקיד. מדובר בגל עזיבות של בכירים את המערכת הבנקאית, כאשר נזכיר כי לפני פחות משבועיים הודיעה קלרה צברגל, ראש תחום הנדל"ן בבנק הפועלים על עזיבתה את הבנק לאחר שעבדה בו במשך 45 שנה.

כניסת של בנק רבולוט לישראל

אלדר הצטרף לדיסקונט בשנת 2010 ומילא שורה של תפקידים, עד למינויו כסמנכ"ל וחבר הנהלה בשנת 2019. בתפקידו האחרון כיהן כראש החטיבה הבנקאית בבנק. תחת ניהולו הגיעה החטיבה לתוצאות עסקיות מרשימות, תוך הובלת תחומי הדיגיטל, השיווק והטמעת ה-AI. קודם לכך, עמד בראש חטיבת תפעול ונכסים והוביל את תחום המצוינות התפעולית, לרוחב הארגון. במקביל, כיהן כמנכ"ל דיסקונט ליסינג והוביל את המהלך הקבוצתי לתכנון והקמת קמפוס דיסקונט, בראשון לציון.

מבחינת תנאי שכרו, אלדר זכה לעלות העסקה כוללת של 3.44 מיליון שקל בסיכום שנת 2025. תנאי העסקתו באותה שנה הסתכמו בעלות שכר של 3.3 מיליון שקל ובונוס של 1.1 מיליון שקל. האם אלדר צפוי לשדרוג? לא מן הנמנע אם בוחנים את תנאי העסקתו של קובי הבר אשתקד. אלה הסתכמו ב-5.1 מיליון שקל, והם הורכבו מעלות שכר של כ-4 מיליון שקל, ובונוס של 1.1 מיליון שקל.

רצף ההודעות על עזיבות בכירים את המערכת הבנקאית, מגיע על רקע שינויים דרמטיים שאליהם נערכים הבנקים הגדולים. השבוע קיבלה חברת הפינטק הבריטית רבולוט רישיון מותנה להקים בנק בישראל. כניסתה עשויה לזעזע את המודלים הקיימים על ידי הכנסת שחקן עם 80 מיליון לקוחות ב-40 מדינות ברחבי העולם. בנוסף בנק דיגיטלי נוסף - בנק אש שכבר קיבל גם כן רישיון מבנק ישראל נערך לכניסה עם מודל בנקאי חדשני. מנגד בבנקים עצמם יש גלי פרישות של בכירים בדרגי מנהלים וסמנכ"לים, לתפקידים שהם מחוץ למערכת הבנקאית. השנה נודע על עזיבות מתוקשרות נוספות משני הבנקים הגדולים.