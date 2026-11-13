מגמה מעורבת בבורסה; מניות הביטוח מתאוששות מהירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



10:13

המסחר בבורסה עבר למגמה מעורבת. ת"א 35 עולה בכ-0.1% ות"א 90 יורד בכ-0.1%.

פאלו אלטו מובילה בעליות בת"א 35, ובירידות בולטת מניית נובה .



10:00

המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר במגמה חיובית. ת"א 35 מטפס ב-0.3% ות"א 90 נסחר בעליות קלות של עד 0.1%.

מי שמרכז את העניין בפתיחה הוא סקטור הביטוח. לאחר שאתמול הוביל את הירידות בבורסה, הבוקר הוא מתקן כלפי מעלה, מוביל את העליות ומטפס בכ-0.7%. אחריו בולטים לחיוב סקטור הנפט והגז ומדד הפיננסים, שמוסיפים לערכם כ-0.4% כל אחד.

בצד השלילי של המסחר, סקטור הביומד מוביל את הירידות ומאבד כ-0.5% מערכו. אחריו מכבידים על המדדים סקטור המזון שיורד בכ-0.3%, ומניות התקשורת שרושמות ירידה של כ-0.2%.

בשוק המט"ח, הדולר ממשיך לשמור על המומנטום החיובי מול השקל. נכון לשעה זו (10:02), שער הדולר מטפס ב-0.14% ונסחר ברמה של 3.1999 שקלים, ממש על סף רף ה-3.2 שקלים, לאחר שכבר ביקר הבוקר בשיא יומי של 3.2046 שקלים.

9:30

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח הבוקר ברקע הדרמה חסרת התקדים בצמרת ענקית השבבים אנבידיה, הדיווחים המסעירים על מגעים למיזוג היסטורי בשווי 3.5 טריליון דולר בין טסלה לספייס-אקס, וההתפתחויות הגיאופוליטיות במזרח התיכון לאחר איתותי הנשיא טראמפ על המשך המצור הכלכלי על איראן. המשקיעים באחוזת בית יגיבו הבוקר לתנודתיות הגבוהה שנרשמה בוול סטריט, בדגש על הלחץ בסקטור הטכנולוגיה. ברקע הדברים עומד גם הזינוק החד בתשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב, כאשר התשואה ל-10 שנים חצתה שוב את רף ה-5% - מגמה שצפויה לתת את אותותיה ולהכביד גם על שוק האג"ח הממשלתי המקומי, שכבר סובל מירידות מחירים לאורך העקום.

הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח בתמיכה קלה מצד המניות הדואליות, שחוזרות פער ארביטראז' חיובי משוקלל בשיעור של כ-0.2% על מדד ת"א 35. בין המניות הבולטות שחוזרות עם פערים חיוביים משמעותיים ניתן למנות את אודיוקודס, שצפויה לרשום אפקט חיובי עם פער של 2. 7%, וכן את טאואר ופאלו אלטו שחוזרות עם פערים חיוביים של 1.4% כל אחת. מנגד, מניות מרכזיות אחרות צפויות להכביד על המדד: נובה חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 2.35%, אורמת טכנולוגיות עם פער שלילי של 1.85%, וטבע חוזרת כמעט ללא שינוי (פער חיובי זניח של 0.05%). גם סקטור הבריאות והביומד רושם פערי ארביטראז' שליליים בולטים, בהם אופקו הלת' (2.4%) ואורמד פארמ (1.5%). בחישוב כולל, ההשפעה התיאורטית של המניות הדואליות מספקת רוח גבית מתונה למדד הדגל המקומי.

אתמול בתל אביב, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר במגמה מעורבת, כשברקע דבריו של הנשיא טראמפ על כך שאין צורך בעסקה מול איראן, והתפטרותו של מנכ"ל אנבידיה, ששלחה את המדדים המרכזיים בוול סטריט לירידות. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.2%.

במקביל, הדולר התחזק בשיעור חד של קרוב ל-1% מול השקל, כך ששער הדולר-שקל הרציף נע סביב רמה של 3.2 שקלים.

את הירידות הוביל מדד הביטוח, שנפל בכ-2.4%, על רקע הצניחה במניית אנבידיה . לגופים המוסדיים ישנן החזקות משמעותיות במניה. בצד החיובי, בלט מדד ת"א־נפט וגז, שקפץ בכ-2%, על רקע דבריו של טראמפ שהובילו לעליות במחירי הנפט בעולם. מדד הבנקים התקדם בכ-0.9%.

במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות הובילה מניית יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , שקפצה אחרי שדיווחה על הזמנה חדשה בהיקף של כ־7.4 מיליון דולר. כך, היקף העסקאות המצטבר של נקסט ויז'ן מתחילת השנה נעמד על כ-252 מיליון דולר. המניה משלימה זינוק של קרוב ל-20% מתחילת השבוע, על רקע פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. התגובה הראשונית של המניה לפרסום התוצאות, ביום שני הייתה ירידה, בעיקר לנוכח הירידה שנרשמה בצבר ההזמנות; אך שיחת המשקיעים שינתה את התמונה ומאז המניה זכתה למומנטום חיובי.

בצד השלילי, בלטה ענקית אבטחת הסייבר פאלו אלטו , שאיבדה גובה בצל הירידות בנאסד"ק, ולצד שחקניות מרכזיות נוספות בתחום הסייבר בוול סטריט.

מניית דלתא גליל טיפסה לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. החברה דיווחה על עלייה של 11% בהכנסות לכ-600 מיליון דולר וצמיחה של 17% ברווח הנקי ל-36.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי (לפני סעיפים חד-פעמיים) גדל ב-23% ל-63.1 מיליון דולר.

מנייתה של חברת התשתיות י.ד ברזאני , שבשליטת האחים יוסי ברזאני ודיין בר, התחילה היום את דרכה הציבורית וטיפסה ביום הבכורה שלה בכ-2%.

המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת עם נטייה ברורה לירידות שערים. יוצא מן הכלל הוא מדד הניקיי ביפן, שמתבלט לחיוב ורושם טיפוס של 0.5%. מנגד, הלחץ השלילי מורגש היטב בשאר שוקי היבשת, ובראשם הונג קונג - שם מדד ההאנג סנג מוביל את הירידות וצולל ב-1.5%. בסין, בורסת שנגחאי רושמת ירידה מתונה יותר של 0.6%. המגמה האדומה מתפשטת גם לשאר המדדים המרכזיים באזור: מדד הקוספי בדרום קוריאה משיל 1% מערכו.

ממשלת יפן מאותתת על כוננות ספיגה והתערבות אפשרית בשוק המט"ח העולמי, לאחר שהמטבע המקומי (הין) ספג מהלומה נוספת וחצה אתמול את רף ה-160 ין לדולר. שרת האוצר היפנית, סאטסוקי קטאיימה, התייחסה הבוקר להתפתחויות והזהירה כי מדובר ב"תנועות חדות וחד-כיווניות בשוק המטבעות", והבהירה כי טוקיו תמשיך לשתף פעולה עם ארצות הברית במטרה לנקוט פעולה הולמת במידת הצורך. אזהרה זו מגיעה בהמשך ישיר לצעדים שנקטה יפן מוקדם יותר השנה, לרבות התערבות מתואמת עם ארה"ב בחודש יולי, במאמץ נואש לבלום את קריסת המטבע שצנח לשפל של עשרות שנים. הבוקר, הצמד דולר/ין נסחר סביב רמה של 159.85, קרוב מאוד לרף הרגיש.

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים כעת על פתיחה שלילית, כאשר החוזים על מדד הנאסד"ק יורדים ב-0.2%, החוזים על ה-S&P 500 והחוזים על הדאו ג'ונס נסחרים בירידה קלה סביב רמות הבסיס.

אתמול, בתום יום דרמתי ובעקבות משבר ההנהגה באנבידיה שפגע בתיאבון המשקיעים לסיכון בוול סטריט, המדדים ננעלו בירידות - נאסד"ק ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 ב-0.4 ודאו ג'ונס ב-0.3%.

אנבידיה , החברה שנמצאת בלב תנופת הבינה המלאכותית, פתחה את המסחר בירידה דרמתית של 14% אך ננעלה בירידה צנועה יותר של כ-4%. זאת לאחר שמנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הודח מתפקידו. במקביל, ארה"ב חוקרת את אליס הואנג, שאותה חושדים גורמים רשמיים כמי שעשויה לפעול כסוכנת של סין, ובודקת אם גורמים הקשורים אליה היו מעורבים בניסיונות להבריח לסין מוצרים מתוצרת סופר מיקרו. מניית סופר מיקרו נפלה ב-9%.

מניות המתחרות של אנבידיה נהנו מהטלטלה בצמרת ענקית השבבים. מניות AMD וברודקום זינקו, גם ענקיות הטכנולוגיה אמזון , אפל וגוגל נסחרו בעליה.

גם מניות מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) , ענקיות הטכנולוגיה (ההייפרסקיילריות) שהן לקוחות מרכזיות של אנבידיה וממובילות הראלי במניות ה-AI, רשמו עליות.

"זו הזדמנות פז עבור אמזון, גוגל, AMD, ברודקום, OpenAI ואנתרופיק, שמגייסות מומחי שבבים כדי לסייע להן לתכנן ולפתח שבבים משלהן", אמר ג'ד אלרברוק, מנהל תיקים בחברת ההשקעות Argent Capital Management.

"הגורל של אנבידיה כחברה אחת הוא עניין אחד, אבל מהפכת הבינה המלאכותית גדולה הרבה יותר ממנה", הוסיף. "אם אנבידיה תאבד את מעמדה המוביל והשבבים שלה כבר לא יהיו הטובים ביותר, ואם השבבים של AMD או גוגל יהיו טובים יותר, הלקוחות יעברו אליהם וירכשו אותם. הביקוש לשבבים לא צפוי לרדת".

בקרב המשקיעים שררה תחושה כי עזיבתו של הואנג עשויה להיות אירוע כניעה (Capitulation) עבור המסחר במניות ה-AI, לאחר שמניית אנבידיה איבדה יותר מ-25% בחודש האחרון, במקביל להתפתחות הפרשה.

"אנחנו דבקים בהערכה שלנו שלפיה מניות הטכנולוגיה הגיעו לתחתית בשבוע שעבר", כתב ביום חמישי טום לי, ראש מחלקת המחקר של Fundstrat. לדבריו, עזיבתו של הואנג "אינה משנה את השקפתנו".

גם מניות מחוץ למגזר הטכנולוגיה, בהן ג'יי.פי מורגן ואלי לילי, נסחרו בעליות.

גם העלייה במחירי האנרגיה מעיבה על סנטימנט המשקיעים. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב אינה זקוקה להסכם עם איראן והנחה את סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס להתמקד בענייני פנים. תשואות האג"ח עלו, על רקע החשש של המשקיעים כי הפדרל ריזרב יגביר את קצב העלאות הריבית בניסיון לרסן את האינפלציה.

האימפריה העסקית של אילון מאסק עשויה לעבור בקרוב את הטלטלה הגדולה בתולדותיה, עם מגעים מתקדמים למיזוג היסטורי בין ענקית הרכב החשמלי טסלה לתאגיד החלל ספייס-אקס. לפי דיווחים, ועדות של דירקטורים עצמאיים משתי החברות מגבשות בימים אלה את מתווה העסקה ומבנה השליטה, כאשר השווי המצרפי של הקונצרן המאוחד מוערך בכ-3.5 טריליון דולר - נתון שעשוי להפוך את המהלך למיזוג הגדול בהיסטוריה. המיזוג נועד לרכז תחת קורת גג אחת את יוזמותיו המרכזיות של מאסק, החל מרכבים אוטונומיים ועד שיגור טילים, שירות האינטרנט סטארלינק ובינה מלאכותית, ומשתלב בחזונו להקים בעתיד מרכזי נתונים (Data Centers) בחלל. מאסק עצמו, המנוע מאחורי היוזמה, הבהיר כי הוא מדיר את עצמו מהמשא ומתן הישיר כדי להימנע מניגוד עניינים. אם יושגו הסכמות שיאושרו על ידי בעלי המניות, ההכרזה הרשמית עשויה להתרחש כבר בחודש דצמבר הקרוב, או להידחות לתחילת 2027.

2. שוקי האג"ח

בישראל, המגמה השלילית בשוק איגרות החוב הממשלתיות נמשכת, עם עליות תשואות שנרשמו אתמול לאורך כל העקום, המשקפות ירידות מחירים באג"ח. הלחץ הבולט ביותר נרשם בטווחים הקצרים: התשואה לאיגרת לחודש זינקה בכ-18.3 נקודות בסיס (עלייה של קרוב ל-6%) לרמה של 3.291%, והתשואה ל-3 חודשים טיפסה ב-8.7 נקודות בסיס ל-3.142%. הלחץ לעליית תשואות לא פסח גם על הטווחים הבינוניים והארוכים יותר, אם כי בעוצמה מתונה יותר. התשואה על האג"ח ל-10 שנים חצתה את רף ה-4.11%, והתשואה הארוכה ביותר, לאיגרת ל-30 שנה, טיפסה ל-4.77%.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות זינקו אתמול בחדות, כאשר התשואה על איגרת החוב ל-10 שנים, המהווה עוגן לריביות המשכנתאות וההלוואות, חצתה שוב את הרף הפסיכולוגי של 5% וטיפסה ביותר מ-13 נקודות בסיס לרמה של 5.125%. גם התשואה לשנתיים, הרגישה יותר לתוואי הריבית של הפד, קפצה ב-15 נקודות בסיס ל-4.879%, בעוד התשואה ל-30 שנה עלתה ב-10 נקודות בסיס ל-5.449%.

מגמה זו (המשקפת ירידת מחירים באיגרות החוב) מתודלקת על ידי שילוב של לחצים אינפלציוניים וגיאופוליטיים: נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) שפורסמו מוקדם יותר השבוע, והיו גבוהים מהצפי, מחזקים את ההערכות כי הפדרל ריזרב ייאלץ להמשיך להעלות ריבית, כאשר שוק החוזים כבר מתמחר בוודאות (100%) העלאה נוספת בדצמבר, ובגולדמן זאקס צופים העלאה נוספת במרץ.

העלייה החדה בתשואות ממשיכה להכביד על הכלכלה הריאלית בארה"ב, כפי שהשתקף אתמול בנתוני מכירות הבתים הקיימים, שצנחו לשפל של למעלה מ-16 שנים. "פקידי הפד רוצים לדחוף את הריביות עוד יותר גבוה כדי להילחם באינפלציה, אבל כל מה שזה עושה הוא לדחוף את התיקון בשוק הדיור אל מעמקי הדפרסיה", ציין כריס רופקי, כלכלן ראשי ב-FWDBONDS ל-CNBC.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השער היציג של הדולר אתמול נקבע על 3.19 עלייה של 0.6%. הבוקר, הבוקר הדולר נסחר בעלייה קלה של 0.07% סביב רמה של 3.1975 שקלים, לפני כן, הדולר חצה את רף ה-3.2 שקלים.

מחירי הנפט נסחרים הבוקר במגמה מעורבת עם נטייה קלה לירידות, ורשמו ירידה משמעותית בשבועיים האחרונים. חוזי נפט גולמי מסוג WTI יורדים בכ-0.1% ונסחרים סביב 88.7 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.5% ונסחר סביב 96.3 דולר לחבית. לאחר שבוע מסחר תנודתי, הברנט בדרך להשלים ירידה שבועית של כ-2.4% (לאחר צניחה של 16% בשבוע הקודם), וה-WTI צפוי לרשום ירידה שבועית של 2.5% (לאחר צניחה קודמת של 13%).

המגמה נובעת ברובה מהתבטאויותיו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהבהיר כי בכוונתו להמשיך את הלחץ והסנקציות הכלכליות על איראן, ללא חתירה להסכם. הבהרה זו מצננת את החששות מהסלמה צבאית חריפה, אף שהסיכון לפגיעה בתנועת המכליות במצר הורמוז מצד החות'ים נותר בעינו ומוסיף פרמיית סיכון למחיר. גורם נוסף שלוחץ את המחירים כלפי מטה הוא העלייה המפתיעה במלאי הנפט הגולמי והתזקיקים בארה"ב. הירידה הרצופה במחירי האנרגיה עשויה להתגלגל בסופו של דבר גם לצרכן, ולקרב אותנו לקראת הוזלה במחירי הדלק וריסון האינפלציה בתחום התחבורה

4. מאקרו

שורה ארוכה של בכירי פד התבטאו בימים האחרונים בתמיכה בהעלאת הריבית בארה"ב בהחלטה הקרובה בדצמבר, כאשר חלקם אף לא שללו העלאה גדולה של 50 נקודות בסיס. זאת, לאחר שמדד המחירים לצרכן בחודש אוקטובר הפתיע לרעה עם עלייה של 0.4%, מעט מעל לקונצנזוס הכלכלנים.

היום בשעה 15:30 צפוי להתפרסם נתון אינפלציה חשוב נוסף - מדד המחירים ליצרן, אשר אומד את לחצי המחירים ברמה הסיטונאית. המדד צפוי לעמוד על 0.4%, מה שישקף קצב שנתי של 6.6% - עדיין בשיא של קרוב לארבע שנים.

על רקע הציפיות להידוק מוניטרי נוסף בארה"ב והעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות, דוח מכירות הבתים לחודש אוקטובר של איגוד המתווכים הלאומי האמריקאי (National Association of Realtors) הראה כי מכירות הבתים הקיימים הגיעו בחודש שעבר לרמתן הנמוכה ביותר מזה יותר מ-16 שנה.

כריס רופקי, הכלכלן הראשי של FWDBONDS, אמר ל-CNBC כי "בכירי הפד רוצים להעלות את הריבית עוד יותר כדי להילחם באינפלציה, אך כל מה שזה עושה זה לדחוף את התיקון בשוק הדיור עמוק יותר אל תוך תהומות של שפל. המצב בחוץ קודר, ואין רוכשי בתים באופק".

5. תחזית

"מניות הטכנולוגיה עשויות בקרוב לראות 'זינוק אלים' - אך אסטרטג אחד מזהיר משקיעים שלא ליפול בפיתיון", כתבו אמש במרקטוואץ'. זאת, אחרי שאנליסטים רבים ציינו לאחרונה שהצניחה הגדולה במניות ה-AI שנרשמה בסוף השבוע שעבר שמה אותן בטריטורייה של מכירת־יתר.

האסטרטג הוא ג'ים ת'ורן מחברת ניהול ההון העצמאית Wellington-Altus Private Wealth, שמעריך גם שה-S&P 500 יגיע ל-10,000 נקודות בשנה הבאה - עלייה של יותר מ-30% לעומת רמתו הנוכחית.

"אני הייתי מקצץ את הסיכון שלי בזמן קפיצה כזו [במניות הטכנולוגיה] ומוסיף חשיפה לאזורים המחזוריים", ביניהם ה-S&P 500 במשקל שווה, בנקים ומניות ערך קטנות, אמר ת'ורן לפודקאסט הכלכלי The David Lin Report. "אם הפורטפוליו שלכם כבר מאוזן בין מניות מחזוריות ומבניות [כלומר, מניות צמיחה ארוכות־טווח], אני הייתי מחליט לתת לזה להמשיך לרוץ ככה".

ת'ורן נסמך על כך שהיסטורית, התקופות שאחרי בחירות אמצע נוטות להניב תשואות חיוביות. "אני חושב שהתקופה שמעכשיו ועד לסוף הרבעון השני בשנה הבאה, נראה עליות משמעותיות בקרב נכסי סיכון", הוא אמר.

האסטרטג מאמין שהמשקיעים יראו את מחזור ההשקעות בתחום ה-AI מאט, ולא מודאג מכך שהדמוקרטים יביאו להאטה דרמטית בבנייה של חוות שרתים. "חוות שרתים ייבנו, אבל מה שאנחנו הולכים לראות זה שענקיות הטכנולוגיה לא יוציאו את אותה כמות של הוצאות הון בטווח הקצר - מה שאומר שהן הולכות להציג תזרימי מזומנים חופשיים חיוביים בקרוב יותר ממה שמצפים. אני חושב שאנשים יצטרכו לשנות את

כך או כך, הוא ממליץ למשקיעים להרחיב את החשיפה שלהם לאזורים שמעבר למגזר הטכנולוגיה ומציין כי "ככל שהמסחר בתחום ה-AI מתכווץ, רוחב השוק [שיעור ההשתתפות של המניות במגמה החיובית] מתרחב".

במרקטוואץ' ציינו כי בשנה שעברה, ת'ורן חזה במדויק שה-S&P 500 יגיע ל-7,500 נקודות באביב האחרון, והמליץ למשקיעים להשאיר את הכסף בסקטורים המובילים של תחום ה-AI, לצד נכסים דיגיטליים. יעד סוף השנה שלו ל-2025 עמד על 7,000 נקודות, והמדד ננעל לבסוף ב-6,845 נקודות. הוא צופה שמדד הדגל יגיע ל-8,000 נקודות עד לסוף השנה הנוכחית.

תחזיתו של ת'ורן לפיה ה-S&P 500 יגיע ל-10,000 נקודות נשענת על הציפייה שתשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים, העומדת כעת על 5.1%, תרד ל-4% עד סוף השנה הבאה - זאת בהנחה שהנשיא טראמפ יביא בסופו של דבר לסיום המלחמה מול איראן, מה שיוביל לירידה באינפלציה ובמחירי האנרגיה ויקל על הלחץ המופעל על הפדרל ריזרב להעלות ריבית. כבר בתחילת השנה, הוא ייעץ ללקוחותיו להרחיב את החשיפה לכך בתיק ולהיכנס לאזורים הרגישים לריבית.

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