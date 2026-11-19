מכרזים

1,234 דירות במחלוקת: המכרז בשטח E1 שבין מעלה אדומים לירושלים לא ייפתח היום

המעטפות במכרז רמ"י לקרקעות בשטח E1 שבין מעלה אדומים לירושלים היו אמורות להיפתח היום (ה'), אולם בהתאם לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הן ייפתחו רק לאחר שהממשלה החדשה תוקם. זאת, בעקבות החלטת בג"ץ מלפני כשבוע.

מדובר בקרקע רגישה, כי משמעות הבנייה בה היא חיבור ירושלים ומעלה אדומים לשטח מבונה אחד, שעתיד לפגוע באפשרות להגיע להסדר מדיני וטריטוריאלי כלשהו עם הפלסטינים. כיום זהו שטח פתוח שנמצא בו מחוז ש"י של המשטרה.

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בדצמבר בשנה שעברה הוציא רמ"י מכרז ענק ל-3,401 דירות על הקרקע, אולם למכרז זה לא הוצאה חוברת עד היום. לפני כשלושה חודשים החליטו ברמ"י לפצל אותו לשניים: מכרז שאמור היה להיסגר אתמול ל-1,234 דירות ולאחד נוסף, שאמור להיסגר בסוף השנה ל-2,167 דירות.

בעקבות המכרז הראשון, הוגשו כמה עתירות לבית המשפט המחוזי בירושלים, שבהן טענו העותרים (ארגונים ותושבים פלסטינים), כי המכרז פוגע בזכויות קניין, מעלה חשש לפגיעה בקהילות קיימות באזור ופגיעה ברצף טריטוריאלי פלסטיני. מנגד עתרה עיריית מעלה אדומים כנגד החלטה של היועצת המשפטית לממשלה מהחודש שעבר לדחות את פתיחת מעטפות המכרז עד לאחר קיום הבחירות. בינתיים, קבלנים שכבר הגישו הצעות נמצאים באי ודאות.

גדר ההפרדה סמוך לאזור E1, בין מעלה אדומים לירושלים / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

אתמול, כאמור, החליטה היועצת לדחות שוב את פתיחת המעטפות, וזאת בהתבסס על החלטת בית המשפט העליון בעתירת עיריית מעלה אדומים. זו קבעה, כי הכללים של איפוק וריסון חלים לא רק על פעולות והחלטות של שרים בממשלה, אלא גם על גורמי מקצוע, שמקבלים החלטות בעלות השלכות משמעותיות של כבילת שיקול דעת הממשלה הבאה.

במקרה זה, קיים חשש אמיתי מפני כבילת הממשלה הבאה לעניין זה, בהתחשב בהשלכותיו הבינלאומיות של המכרז, שזכה לביקורת בינלאומית רבה.

יש לציין כי כיום רשומים באתר הרמ"י 8 מכרזים במעלה אדומים, לא כולל זה שנדחה, שלאף לא אחד מהם הוצאה חוברת מכרז. אחד מהמכרזים, להקמת מלון, "יחגוג" בסוף השנה 8 שנים, מאז הוצא, ומאז נדחה 31 פעמים. מכרז זה אמור להיסגר בסוף השנה, אך גם לו טרם הוצאה חוברת.

בטיחות

פועל סיני נהרג בבית דגן - השלישי באתרים של אשטרום בחצי שנה

עובד אזרח סין, כהן 30, נהרג השבוע בנפילה מגובה באתר בנייה בביצוע אשטרום בבאר יעקב. אשטרום בונה במקום פרויקט מגורים להשכרה. זהו העובד השלישי שנהרג בחצי השנה האחרונה באתרי החברה, לאחר שתי תאונות קטלניות שאירעו באתר "המנופים 3-5" בהרצליה פיתוח שמבצעת אשטרום עבור מבטח שמיר אחזקות ויוניון ליב. בחודש יוני נהרג עובד ישראלי בן 84 בנפילה מגובה, ובאוקטובר נהרג אזרח הודי מפגיעת מטען שנפל ממנוף.

מאשטרום נמסר בתגובה: "החברה מביעה צער עמוק על מותו של העובד. נסיבות האירוע נחקרות והחברה משתפת פעולה באופן מלא לבירור נסיבות המקרה".

מימון

שלוש עסקאות מימון נדל"ן בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל

שלוש חברות מימון הנדל"ן ארכימדס, רובי קפיטל וברקת דיווחו בשבוע החולף על עסקאות מימון בהיקפים משמעותיים לפרויקטים למגורים ברחבי הארץ.

ארכימדס מימון נדל"ן תעמיד מימון בהיקף של כמיליארד שקל לפרויקט ההתחדשות העירונית UNIK נווה סביון החדשה של חברת לוזון רונסון באור יהודה. המימון מיועד לשלבים א' ו-ב' של הפרויקט, הכוללים 249 יחידות דיור, והוא כולל מסגרת אשראי, ערבויות לבעלי הקרקע ופוליסות לרוכשים שיונפקו על ידי מנורה מבטחים. הפרויקט כולו מוקם במתחם העצמאות, המשתרע על כ-60 דונם וכולל 16 בנייני מגורים ושני מבנים מסחריים, עם תכנון להקמת 744 יחידות דיור חדשות.

קבוצת רובי קפיטל צפויה להעמיד מסגרות אשראי וערבויות בהיקף של יותר מ-780 מיליון שקל לפרויקטים הכוללים 480 יחידות דיור בירוחם ובבית שמש. במקביל, מקדמת החברה עסקאות נוספות בהליכי סגירה למימון 248 יחידות דיור בירוחם וביישוב דרור (חירן). בין העסקאות המרכזיות: מימון פרויקט בן 194 יחידות דיור בשכונת רמת אברהם בבית שמש, בשיתוף הכשרה חברה לביטוח, בהיקף של כ-333 מיליון שקל; וכן ליווי קבוצות רכישה ופרויקטים יזמיים בירוחם. הפעילות מצטרפת לפרויקטים של החברה בקריית שמונה ובקריית ים.

ברקת הודיעה כי התקשרה בהסכמי מימון לפרויקטים בשווי כולל של כ-475 מיליון שקל, להקמת שני בנייני מגורים בני 11 קומות ברחוב אייזק שטרן בשכונת נווה אביבים בצפון תל אביב. הפרויקטים יכללו יחד 62 יחידות דיור וכ-216 מ"ר שטחי מסחר. ברקת תעמיד מסגרות הלוואה בהיקף של כ-145 מיליון שקל, ובשיתוף שלמה ביטוח יועמדו הלוואות וערבויות בהיקף של עד כ-325 מיליון שקל.

התחדשות עירונית

בת ים: שלוש תוכניות חדשות אושרו וכוללות 576 יחידות דיור, מגדלי מגורים ושטחי תעסוקה ומסחר

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב החליטה לתת תוקף לשלוש תוכניות משמעותיות בבת ים, הכוללות יחד 576 יחידות דיור חדשות, לצד שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור ופיתוח המרחב הציבורי. התוכניות מקודמות במיקומים מרכזיים בעיר, בסמוך לקו האדום של הרכבת הקלה ולתוואי המטרו העתידי.

במתחם הסוללים 7, שבו פועל כיום מפעל מחלבות גד הצפוי להעתיק את פעילותו, מתוכנן מגדל בן 33 קומות ובגובה 130 מטרים. המגדל יכלול 105 יחידות דיור, כ-17 אלף מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, לרבות חזית מסחרית פעילה, וכ-1,800 מ"ר שטחים מבונים לצורכי ציבור. כמו כן, במסגרת התוכנית תוקם דרך עירונית חדשה כחלק מהתחדשות רובע העסקים של העיר. התוכנית הוגשה על ידי חברת נכסי תבורי בע"מ ונערכה על ידי משרד ישר אדריכלים, בראשות האדריכל אבנר ישר.

במתחם יוספטל-הרב קוקיס, הממוקם במרכז העיר בסמוך לתחנת הרכבת הקלה, מתוכננת הקמת 171 יחידות דיור במגדל בן 30 קומות שישלב מגורים ומסחר. הפרויקט יחליף 57 יחידות דיור ותיקות וגן ילדים המצויים כיום במתחם. בנוסף, התוכנית כוללת הקמת מבנה ציבור בן 10 קומות והרחבת רחוב הרב קוקיס, במטרה לשפר את המרחב הציבורי ואת הנגישות להולכי הרגל. התוכנית הוגשה על ידי עיריית בת ים וחברת ICR (ישראל קנדה ראם החזקות) ונערכה על ידי משרד צפור גרשון - צפור ברק אדריכלים.

התוכנית השלישית ממוקמת במתחם יוספטל-מבצע סיני ומהווה תוכנית איחוד וחלוקה המשלימה תוכנית פינוי-בינוי שכבר אושרה במתחם. במסגרת התכנון יוקמו 300 יחידות דיור במתחם מעורב שימושים, בבינוי של עד 43 קומות. התוכנית כוללת גם שטחי ציבור וזיקות הנאה, שנועדו לאפשר יצירת מרחב ציבורי ורצף הליכה לאורך שדרות יוספטל, בסמוך לתוואי המטרו העתידי. התוכנית הוגשה על ידי חברות קים לוסטיגמן ייזום ובנייה וקרדן נדל"ן, ונערכה על ידי אדריכל יצחק פרנס ממשרד כנף-פרנס אדריכלים ואדריכל גיא מילוסלבסקי.

נזכיר כי לפני כשבועיים אישרה הוועדה המחוזית תוכנית נוספת בבת ים, במתחם החלמית, שכוללת הריסת 480 יחידות דיור בשיכונים ותיקים והקמת כ-1,880 במקומן.