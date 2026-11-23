ועדת האיתור לבחינת מועמדים לתפקיד מנכ"ל איגוד הבנקים טרם התכנסה לפגישתה הראשונה, אבל התפקיד מצליח לייצר עניין רב בקרב בנקאים וגורמים שמכירים את קשרי הבנקים עם הרגולציה. עירן פאר, עד לאחרונה מנהל הרגולציה וקשרי הממשל בבנק הפועלים, צפוי להתמודד על תפקיד המנכ"ל לכשיתאפשר באופן רשמי להגיש את המועמדות. פאר, שימש בעברו בתפקיד כתב הבנקים בגלובס עד 2012.

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פאר הוא בעל כישורים רלוונטיים לתפקיד, שבסופו של דבר אמור לייצג את הבנקים מול מסדרונות השלטון, ובוועדות הכנסת השונות. כמי שהיה אמון על הקשרים האלה באחד משני הבנקים הגדולים במשק. הוא מצטרף למספר מועמדים שבוחנים ברצינות ההתמודדות, כך שהמרוץ צפוי להיות צמוד. בתחילת החודש דיווחנו כי בין השמות שעלו בשלב המקדמי, שבו אנחנו עדיין נמצאים, נמצאת עו"ד מיכל רוזנבוים, לשעבר מנהלת רשות החברות הממשלתיות, ועו"ד רן ונגרקו, לשעבר סגן היועץ המשפטי של האיגוד.

בתחילת החודש הודיע איתן מדמון, שהיה בעבר מנכ"ל גלובס, לנשיא איגוד הבנקים ויו"ר בנק לאומי, אורי אלון, שיפרוש אחרי תקופה של כשמונה שנים בתפקיד. השניים סיכמו שיישאר בתפקיד עד סוף השנה. ההודעה הגיעה כארבעה חודשים לאחר שנחשף כי חלק מהיו"רים של הבנקים הגדולים פועלים להחלפתו של מדמון. מהתכתבות שנחשפה אז עלה כי יו"ר בנק מזרחי טפחות, אבי זלדמן, הציע לאלון לכנס את היו"רים והמנכ"לים לפגישה סגורה, בלי אנשי האיגוד ובלי מדמון, כדי לגבש תוכנית פעולה בנושא.

תפקיד מנכ"ל איגוד הבנקים נחשק בשל התגמול הגבוה הכרוך בו. לפי ההערכות מדובר בשכר הדומה לזה של סמנכ"ל בכיר בבנקים, עלות השכר מוערכת במעל למיליון שקל בשנה. גורם בכיר בירושלים אמר לגלובס לאחרונה עם זאת, שלמרות שהתפקיד אמנם כולל "פינוקים" כלכליים ונחשב ליוקרתי, בסופו של דבר מדובר בתפקיד כפוי טובה בשל המצב המורכב שמולו מתמודדת המערכת הבנקאית. לדברי אותו גורם, בפועל מצופה ממנכ"ל האיגוד "לגור" בכנסת ולהשתתף בוועדות השונות כדי לייצג את הבנקים.