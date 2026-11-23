חברת הסטארט־אפ הישראלית דקארט (Decart AI) של היזמים האחים דין ואוריין לייטרסדורף ומשה שלו מצאה בית חדש. לאחר שורה של משאים ומתנים שהסתיימו בטרם עת, עם אנבידיה ואנתרופיק, נחתמה עסקת הענק עם אמזון. ענקית הטכנולוגיה תרכוש את החברה הישראלית במעל 7.5 מיליארד דולר באמצעות אנפורנה, זרוע פיתוח השבבים שלה, ותשלב את הטכנולוגיה שלה לייעול שבבי בינה מלאכותית (AI) במעבדי טרייניום ואינפרנשיה מתוצרתה.

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בהודעה הרשמית נמסר כי אמזון חתמה על הסכם לרכישת הטכנולוגיה הקניינית שמאחורי דקארט וכי היא מביאה לשורותיה את שלושת המייסדים, לצד צוות חוקרי ומהנדסי הבינה המלאכותית של החברה. לפי אמזון, הטכנולוגיה תסייע לה לייעל עוד יותר את ביצועי ההסקה והסיליקון המותאם אישית שלה, כך שיותר לקוחות יוכלו לאמן ולהריץ מודלים של בינה מלאכותית מהר יותר ובעלות נמוכה יותר.

עוד ציינה אמזון בהודעתה כי שתי החברות עובדות יחד מאז שנת 2025 וכי השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים ובהם אישור רגולטורי. "כל קפיצת מדרגה בבינה מלאכותית מתחילה בהפקת יותר מכל שבב", אמר פיטר דה־סנטיס, סגן נשיא בכיר למודלי בסיס, סיליקון מותאם אישית ומחשוב קוונטי באמזון. "מחשוב יעיל יותר פירושו אימון טוב יותר, למידה טובה יותר מחיזוק, הסקה מהירה יותר ומודלים טובים יותר ללקוחות בעלות נמוכה יותר".

דקארט פעילות: החברה עוסקת בתחום תשתיות הבינה המלאכותית ובפיתוח "מודלי עולם" - מערכות שמייצרות ומדמות סביבות דינמיות בזמן אמת היסטוריה: החברה הוקמה בסוף 2023 בידי דין לייטרסדורף ומשה שלו, יוצאי יחידה 8200 נתונים: מעסיקה כ־100 עובדים וגייסה יותר מ־450 מיליון דולר מאז הקמתה

דין לייטרסדורף, מנכ"ל דקארט ומייסדה, אמר לאחר ההכרזה כי המשימה של החברה מהיום הראשון הייתה להגדיר מחדש את גבולות הביצועים של תחום הבינה המלאכותית ולהפוך אותה ליעילה באופן דרמטי. עוד הוא הוסיף כי ההצטרפות לאמזון תעניק לצוות את קנה המידה, הלקוחות והתשתית להגשים את המשימה מהר יותר מכפי שהיה מצליח לבד.

על פי פרטי ההסכם, סכום העסקה במניות ובתלות בעמידה ביעדים לאורך כחמש שנים. שלושת המייסדים, צעירים בוגרי היחידה הצבאית 8200, יתחייבו להישאר באמזון תקופה ממושכת של חמש שנים. כדי לזכות בסכום במלואו, עליהם לעבוד חמש שנים בחברה ולהמתין למירב התגמולים דווקא בשנים המאוחרות יותר.

הרווח לקופת המדינה: עד 5.5 מיליארד שקל החלק הארי מהכנסות המדינה מהעסקה יגיעו לפי ההערכות בתעשייה ממניות שלושת המייסדים - דין ואוריין לייטרסדורף ומשה שלו. המס שיושת עליהם צפוי להיות מס רווח הון מקסימלי של 30% ועוד מס יסף מקסימלי של 5%, ועשוי להגיע בסך הכול לכ־5.5 מיליארד שקל, כמחצית מהיקף המס הכולל ששילמו ארבעת מייסדי וויז (אז הכנסות המדינה הגיעו, על פי הערכות לכ־10 מיליארד שקל). זאת בהנחה שמלוא העסקה תשולם במזומן. אם יחליטו היזמים להסכים לקבל חלק מהתמורה במניות אמזון, אירוע המס ישולם רק בעת מימוש המניות, וגודלו צפוי להיות בהתאם לשאלה עד כמה השתנה מחיר המניה מאז האקזיט. קראו עוד

1.5 מיליארד דולר לעובד: הרווח של המייסדים

העסקה תיצור שלושה מיליארדרים חדשים: שלושת המייסדים, דין לייטרסדורף, אחיו אוריין ומשה שלו מחזיקים יחדיו כ־64% ממניות החברה והם צפויים להתחלק ב 4.8 מיליארד דולר, או 1.5 מיליארד דולר בממוצע לכל אחד. אוריין, האח הצעיר, השתחרר רק השנה מצה"ל. מדובר בסכום שהוא מעט פחות ממה שהכניסו לכיסם יזמי וויז אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - שקיבלו לפי ההערכה פחות מכ־2 מיליארד דולר כל אחד.

עובדי דקארט מחזיקים ב־6% נוספים מהמניות, כלומר כ־450 מיליון דולר יתחלקו בין כ־100 עובדי החברה, ויחד איתם מדובר בכ־70% ממניות החברה. אחד מהם, כך מדווח, הוא יוסי שריאל, מפקד 8200 בזמן טבח 7 באוקטובר.

מלבד העובדים והמייסדים, המרוויחים הגדולים מהעסקה הם המשקיעים הראשונים בחברה ובראשם אורן זאב וקרן זאב ונצ'רס שהוא עומד בראשו (הקרן גייסה הון ממשקיעים פרטיים נוספים בהם משקיע העל פיטר ת'יל). לפי ההערכה, אורן זאב, השקיע כמה מיליוני דולרים בודדים בחברה והוא צפוי לגרוף כ־350־370 מיליון דולר לפני מס על אחזקה של כ־5% מהעסקה. עוד השקיע בסיבוב הסיד של החברה המשקיע הפרטי עו"ד יאיר הרצוג, שליווה את החברה בימיה הראשונים והכיר לה את לקוחותיה הראשונים באיחוד האמירויות.

מרוויחים נוספים הם קרן סקויה שמחזיקה 15% בחברה, ותחזיר מעל למיליארד דולר על השקעה כוללת המוערכת בכ־25־35 מיליון דולר בלבד. את השקעתה של סקויה ניהל את ההשקעה באמצעות השותף הפרו־ישראלי שון מגווייר, לצד בנצ'מרק, שמחזיקה בכ־5% ממניות החברה ורדיקל ונצ'רס ואנבידיה מחזיקות כל אחת בכ־2% בלבד.

אנבידיה, לפיכך, תכניס כ־150 מיליון דולר בעסקה. המשקיעים יקבלו את הונם במזומן עם סגירת העסקה בחודש ינואר בעוד שהעובדים והיזמים לאורך תקופה של חמש שנים - ללא תלות בעמידה ביעדים.

הישראלי שניהל את העסקה מטעם אמזון

כפי שנחשף בגלובס מוקדם יותר החודש, את הרכישה של החברה הישראלית ניהל מצד אמזון הישראלי נאפע בשארה, מי שמנהל את הצד ההנדסי של פעילות השבבים של אמזון, אנפורנה לאבס. אנפורנה עצמה הייתה בעברה חברת סטארט־אפ ישראלית, שנרכשה בעשור שעבר בידי אמזון ב־375 מיליון דולר. היא הפכה מאז לסיפור הצלחה באמזון והיא אחראית על פיתוח השבבים שלה - תחילה בפיתוח מעבדים למחשוב ענן ולאחר מכן לעיבוד AI.

בשארה נולד בחיפה, גדל בתרשיחא, למד בטכניון ולאחר סיום לימודיו החל לעבוד עם איל וולדמן בחברת השבבים גלילאו, שנמכרה למארוול טכנולוגיות ב־2.7 מיליארד דולר במניות. לימים הפך בשארה לסמנכ"ל טכנולוגיות במארוול ישראל, וב־2011 הקים יחד עם בילי הרבויה ואביגדור וילנץ את אנפורנה לאבס, על שם רכס האנפורנה שעליו היו אמורים לטפס לולא הקימו את החברה.

נאפע בשארה, המנהל את הצד ההנדסי של פעילות השבבים של אמזון, אנפורנה לאבס / צילום: ערוץ היוטיוב הרשמי AWS Events

בשארה נחשב כיום לישראלי הבכיר באמזון, והוא מצטרף לשורת ישראלים בכירים בחברות בינלאומיות - רובם ככולם בתחומי פיתוח שבבים. קודם לכן ניהלה דקארט במהלך חודש אוגוסט משא-ומתן לרכישתה על-ידי אנתרופיק בעסקת מניות בלבד, במה שהיה עשוי להוביל להקמה ראשונה של פעילות מו"פ של ענקית ה-AI בישראל.

אנפורנה עוסקת כיום בפיתוח מעבדי הדגל של אמזון: טרייניום, בצד אימון המודלים, ואינפרנשיה בצד הפעלת סוכני ה־AI, מתוך מטרה להתחרות במעבדים הגרפיים של אנבידיה ושל AMD, ולמשוך יותר לקוחות ענן ועיבוד AI המחפשים שיפור בביצועים ובמחיר.

דקארט, שפיתחה טכנולוגיה המשפרת את פעילותם של מעבדים גרפיים, התנסתה בעבר בעבודה עם שבבי טרייניום 3 של אמזון. היא צפויה לתרום לשורת ההוצאות של לקוחות אמזון, ובכך למשוך לקוחות רבים יותר. החברה פיתחה בראשית דרכה טכנולוגיה לשיפור יעילות (אופטימיזציה) המאפשרת לחשב על גבי מעבדים של אמזון יותר אסימונים - פעולות עיבוד AI שונות - על כל צריכת קילוואט חשמל.

המשא ומתן עם אנתרופיק קרס

העסקה כאמור נחתמה לאחר משאים ומתנים שעברה החברה בשבועות האחרונים עם אנתרופיק ואנבידיה. לגלובס נודע כי לאחר הפרסום על המו"מ בין אנתרופיק לדקארט באוגוסט שעבר, החלה הרוכשת הפוטנציאלית להעלות דרישות שהעמידו את מייסדי דקארט במבוכה.

אנתרופיק ביקשה לחדול מפעילות בישראל, ולהעביר את מאת העובדים לארה"ב, כך שהחברה - שמלכתחילה נרשמה בארה"ב כחברה אמריקאית - לא תחזיק יותר בנוכחות בישראל. הדבר גרם לחוסר נוחות בקרב העובדים - רובם משרתים במילואים ביחידה 8200, שאיתה מזוהה החברה.

מפעם לפעם נרמז לאנשי דקארט כי קיים חשש מצידה של אנתרופיק משימוש שקיים בידע שרוכשים העובדים בארגונים שנמצאים מחוצה לה. בסביבת דקארט סבורים כי הסירוב לדרישת אנתרופיק להעתיק את כלל פעילותה לארה"ב הוא זה שהביא לביטול העסקה, אך מדווחים גם על אווירה צוננת שהלכה והתגברה לאחר הפרסומים בתקשורת על המו"מ בין השתיים, כזו שלא חזרה על עצמה עם חברות אחרות - כמו אנבידיה או אמזון, שתיהן מחזיקות מרכזי פיתוח בישראל זה שנים. אנתרופיק ודקארט סירבו שתיהן להתייחס לנושא.