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במשך ארבעה עשורים הקריירה של איש העסקים חיים כצמן ידעה לא מעט עליות ומורדות. בשנים האחרונות נכנסה ויצאה חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , אותה ייסד ומוביל כצמן, ממשברים שנבעו מחובות עצומים ורמות מינוף גבוהות. כעת, נדמה שכצמן ניצב פעם נוספת מול מציאות שכזו, כשאיתותים ראשונים למשבר חוב נוסף בחברה מתחילים להתקבל בשוק. כדי להיחלץ מהצרות, כצמן יידרש להוביל מהלך למימוש נכסים אגרסיבי ואולי אף להכניס שותף לשליטה, לאחר שלאחרונה נסוג מעסקה שכזו.

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את סימני המשבר באימפריית הנדל"ן של כצמן, וחוסר האמון מצד השוק, ניתן לראות בתשואות האג"ח של נורסטאר, באמצעותה הוא שולט (57%) בג'י סיטי. בימים האחרונים, זינקה התשואה של שתי סדרות האג"ח (י"ג ו־י"ד), חוב בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל המובטח בשיעבוד של מניית ג'י סיטי, לרמות "זבל" של 25% ו־13%, המשקפות חוסר אמון ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

"אני ער לדאגה ומבין אותה", התייחס כצמן השבוע לחששות בשוק בנוגע ליציבותן הפיננסית של חברותיו, במסגרת שיחת המשקיעים של ג'י סיטי לאחר פרסום דוחותיה לרבעון השלישי. "אני מבין את הסקרנות, וגם את העצבנות של השוק באשר לנושא מכירות הנכסים והמימון. עשינו את זה קודם ונעשה את זה גם עכשיו, וכך גם בעתיד. אנו מכירים את הביזנס והשחקנים, יודעים איך לעשות זאת ויש לנו את האנשים לכך".

הדרך לשם, לפי כצמן, עוברת דרך מימוש מלא של נכסי החברה בארה"ב, שם היא החלה את דרכה לפני כ־35 שנה. "החלטנו למכור את כל ההחזקות שלנו בארה"ב", הצהיר כצמן בשיחה ביום שני. "אנחנו לא רואים טעם להחזיק זרוע שם בנסיבות האלה, אלא להתרכז בשוקי היעד שלנו, ישראל ופולין". הוא ציין עוד כי בכוונת החברה לצאת מהפעילות בברזיל בשנה הבאה, ולהמשיך לממש נכסים גם בסקנדינביה.

"עשה את טעות חייו"

"מה שאנחנו רואים עכשיו (הזינוק בתשואות אג"ח נורסטאר, א"ג) זו תוצאה של שרשרת אירועים שהחלה בכשלון של עסקת אבו ויצרה כדור שלג", אומר גורם בשוק. הוא מכוון לעסקה למכירת השליטה בג'י סיטי לידי חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן של איש העסקים צחי אבו, שבוטלה באוגוסט האחרון.

למהלך המכירה הזה יצאו בנורסטאר חודשיים קודם לכן, כדי לאפשר הנפקה של חברות בנות (בכפוף לחוק הריכוזיות), מה שבתורו יזרים הון לקופת ג'י סיטי, ויסייע לנורסטאר לעמוד בהתחייבויותיה.

אלא שכצמן החליט כאמור לסגת מהעסקה, בעקבות צירופם לעסקה של אנשי העסקים ירון אדיב וכידן דהרי, בעלי קבוצת הנדל"ן ישפרו-תנופורט, בידי אבו. מהלך זה בוצע לטענתו מאחורי גבו, ואף העמיד את נורסטאר "בסיכון דרמטי של ממש".

ביטול העסקה הביא לצניחה במחיר מניית ג'י סיטי, שאיבדה מעל 40% מערכה מאז דווח לראשונה על העסקה הנרקמת בין אבו לכצמן. כיום ג'י סיטי נסחרת בשווי של 1.3 מיליארד שקל בלבד, כמחצית מהשווי לפיו ביקש אבו לרכוש את השליטה לפני פחות מחצי שנה. "יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא, אבל כמו שזה נראה, כצמן פספס את הזדמנות חייו כשבחר לא למכור לאבו", טוען כעת גורם בשוק ההון.

בשיחת המשקיעים הבהיר כצמן כי "אנחנו בנורסטאר פתוחים ומעוניינים במהלך להכנסת שותף. אני חושב שהעסקה מהסוג הזה עשתה המון שכל גם לקונה, עם דרך מאוד נאותה להיכנס בצורה זהירה, ואם הוא רוצה גם לקחת שליטה... זה מתווה שבהחלט נבחן בתנאים הנכונים".

בינתיים, את גלי ההדף של הירידה במחיר המניה ספגו החברות של כצמן בחודש האחרון. בשבוע שעבר חזרה בה ג'י סיטי מהמהלך להנפקת חברת הבת נגה נכסים, במסגרתו היא ביקשה להעביר שלושה מרכזי קניות בפינלנד, לרשותה של החברה החדשה, שמניותיה היו אמורות להיות מחולקות לבעלי מניות ג'י סיטי כדיבידנד בעין. זאת, כחלק ממהלך להורדת המינוף בחברה.

אלא שהנפילה במניית ג'י סיטי גרמה לכך שהנפקת נגה נכסים הייתה פוגעת בהון העצמי שלה בהיקף מוערך של כ־290 מיליון שקל, ובמקום להוריד את רמות המינוף המהלך היה מביא להגדלתו, מה שהוביל לנסיגה ממנו. הדבר הגדיל את החששות בשוק ביחס ליכולת ג'י סיטי להקטין את התחייבויותיה, שעומדות בסוף הרבעון השלישי על כ-19 מיליארד שקל במאזן המאוחד.

ואם לא די בכך, הרי שמספר ימים לאחר מכן הודיעה במפתיע נורסטאר, החברה האם, על כוונתה לצאת לגיוס בזק של אג"ח להמרה בהיקף של 85 מיליון שקל לפחות. מהלך שעורר תהיות בנוגע לדחיפות הגיוס, שבו היה צפוי כצמן להזרים כ־30 מיליון שקל, עוד בטרם פרסום הדוחות הכספיים. אלא שבחברה החליטו בסוף לסגת גם ממהלך זה בעקבות הצעות "עדיפות" למימון או השקעה בה שקיבלה לטענתה. אלא שלטענת גורמים בשוק, בנורסטאר בחרו לסגת מהמהלך לאחר שקיבלו כתף קרה מהמוסדיים. "הם סגרו בזה אחר זה את הדרכים שלהם להוריד את החוב", מסכם גורם בשוק.

ייחלץ מהבור גם הפעם?

כעת, בשוק מעריכים שהדרך של כצמן לצאת מהסחרור עוברת בראש ובראשונה במימוש מוצלח של חלק מנכסיה ברחבי העולם, ובמיקוד בפעילויות בפולין ובישראל. זאת, לצד הכנסת משקיע נוסח אבו, שיסייע בהורדת נטל החוב מנורסטאר.

לשם כך, הכריזה ג'י סיטי לפני מספר חודשים על תוכנית להפחתת המינוף שלה, מהלך שלהערכתה יכניס לקופתה עד סוף השנה הבאה סכום של כ־6.1 מיליארד שקל. "העיניים שלנו על הכדור כל הזמן. אני לא חושב שיש איזושהי תקלה במכירת נכסים", אמר כצמן בשיחת המשקיעים.

לא מדובר בפעם הראשונה שבה ג'י סיטי וכצמן יוצאים למסע מימושים אגרסיבי להקטנת החוב האדיר הרובץ על הקבוצה. בשנת 2022 נקלעה ג'י סיטי לסחרור בעקבות עליית הריבית בשווקים, שייקרה את עלויות המימון של החברה.

באותה העת נרשמה התרסקות במניית נורסטאר, ותשואות האג"ח שלה זינקו לרמת "זבל" של 40%. מה שהביא את כצמן להוביל תוכנית מימוש ומכירה של נכסים בהיקף עצום של יותר מ־7 מיליארד שקל, באירופה, ברוסיה, בארה"ב, בברזיל ובישראל.

השבוע נשמע כצמן אופטימי ביחס ליכולת שלו להוביל מהלך דומה. "אני יודע ורואה את הקושי להבין איך אנחנו עומדים בכל האתגרים שלנו, ואיך מתמודדים עם פירעונות ב־2027 וב־2028. אנחנו מבינים את זה, ויש לנו תוכנית סדורה עם הרבה מאוד מרווחי ביטחון, לא רק להקטין את המינוף שלנו ולמחזר את החוב, אלא גם להמשיך ולצמוח בשווקי היעד שלנו", סיכם כצמן.