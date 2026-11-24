העלייה בדומיננטיות של משקיעי הריטייל במסחר בבורסה בת"א, הופכת אותם בהדרגה לקהל שאחריו מחזרות לא מעט חברות ציבוריות, המבקשות להגדיל את הסחירות במניותיהן.

בין אלה נמנים גם הבנקים שמבצעים מהלכים שנועדו לקרוץ לאותם משקיעים, כשבתחילת השבוע הנוכחי היה זה תורו של בנק מזרחי-טפחות, שהודיע על מהלך של פיצול המניה ביחס של 1:5.

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לכאורה מדובר במהלך טכני: כל משקיע המחזיק בבנק יקבל חמש מניות עבור כל מניה שברשותו. בפועל, המהלך יוביל להוזלה במחיר המניה, מה שיאפשר לסוחרים קטנים לרכוש אותה ביתר נוחות, ולהוביל להגדלת המסחר בה.

המהלך יובא לאישור האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות במזרחי-טפחות ב-27 בדצמבר. לאחר מכן, מי שמחזיק כיום מניה אחת של הבנק, שמחירה כ-204 שקל, יחזיק 5 מניות במחיר של כ-41 שקל כל אחת. הפחתת מחיר המניה, הסביר מנכ"ל הבנק, משה לארי, "תהפוך את המניה לאטרקטיבית, גם עבור משקיעים בסכומים קטנים יחסית". לדבריו, הפיצול צפוי להגדיל את הסחירות והנזילות של המניה.

נכון להיום רק מניית הבנק הבינלאומי יקרה יותר מזו של מזרחי-טפחות (נסחרת ב-207 שקל). מניות הבנקים הגדולים - לאומי והפועלים עולות 72 ו-71 שקלים בהתאמה, ומניית דיסקונט היא הזולה ביותר מבחינת מחירה האבסולוטי מבין מניות הבנקים - 29 שקלים.

פער ניכר בין ביצועי הבנקים הגדולים

מאידך, בכל הקשור לביצועי המניות התמונה שונה לגמרי. בשלוש השנים האחרונות נפתח פער ברור בין שני הבנקים הגדולים לשאר המערכת: מניית לאומי זינקה ב-192% ומניית הפועלים עלתה ב-158%, בעוד שמזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי רשמו תשואות צנועות בהרבה של 72%, 70% ו-61%, בהתאמה.

גם בשנה האחרונה נשמר הפער: לאומי והפועלים הם היחידים שנותרו בתשואה חיובית, עם עליות של 10% ו-8%, ואילו מניית מזרחי-טפחות ירדה ב-4%, הבינלאומי ב-8% ודיסקונט ב-9%.

באשר למחזורי המסחר, גם כאן מובילים לאומי והפועלים בגדול, עם מחזור יומי ממוצע של 260 מיליון שקל ו-238 מיליון שקל בשנה האחרונה. מניית דיסקונט, אף ששווי השוק של הבנק נמוך משמעותית מזה של מזרחי-טפחות (36 מיליארד שקל מול 53 מיליארד), סחירה יותר והמחזור היומי הממוצע בה עמד בשנה האחרונה על 123 מיליון שקל, מול 120 מיליון שקל במזרחי-טפחות.

עם זאת בשוק טוענים כי נתון זה עשוי להטעות, שכן יש פחות מניות נסחרות של מזרחי-טפחות בשל מבנה בעלי השליטה בבנק. המחזור היומי הממוצע במניה היקרה ביותר מבין חמשת הבנקים, של הבינלאומי, עומד על 49 מיליון שקל - חמישית מהמחזור בלאומי ו-40% מהמחזור בדיסקונט או במזרחי.

שכרו של מנכ"ל הבנק משתדרג: יוכל להמיר חלק ממנו לתגמול הוני צד הפיצול במניות מזרחי-טפחות, שיובא לאישור אסיפת בעלי המניות של הבנק לקראת סוף דצמבר, יעלה להצבעה גם עדכון ושיפור תנאי העסקתו של המנכ"ל משה לארי. שכרו של לארי כפוף אמנם למגבלת חוק שכר הבכירים, אך הדירקטוריון מבקש לשנות את מבנה התגמול, להגדילו ולהמיר חלק מהשכר לתגמול הוני. אשתקד הסתכמה עלות העסקתו של לארי ב-4.9 מיליון שקל, והיא הורכבה משכר בעלות של 3.3 מיליון שקל, תגמול מבוסס מניות של 724 אלף שקל וכן הטבות והפרשות סוציאליות. מהזימון לאסיפה עולה כי לפי מדיניות התגמול המעודכנת, שכרו החודשי של לארי יגדל מ-230 אלף שקל ל-284 אלף בחודש (כולל הפרשי הצמדה). בנוסף הוא יהיה רשאי, באישור הדירקטוריון, להמיר עד ארבע משכורות בשנה - לתגמול הוני, ובלבד שעלות ההעסקה לבנק לא תשתנה. בד בבד, תקרת התגמול ההוני מותנה הביצועים של לארי תועלה מ-3 לעד 8 משכורות חודשיות, ותקופת המימוש של התגמול ההוני תוכל להתארך מ-3 עד ל-6 שנים. בסך הכול צפוי שכרו של לארי (שכר ותגמול מותנה ביצועים) לעלות בכ-300 אלף שקל לעד 4.4 מיליון שקל בשנה. תקרת התגמול לא תשתנה, והיא נגזרת מחוק שכר הבכירים שמגביל את השכר לעד פי 35 מעלות השכר הנמוכה בארגון. בחודש האחרון ירדה מניית מזרחי טפחות בכ-11%, ושווי השוק של הבנק עומד על כ-54 מיליארד שקל. את הירידות, כך עולה מדיווח לבורסה, ניצלו האחים דודי ודורית וורטהיים, מבעלי השליטה בבנק, לרכישת מניות ב-10 מיליון שקל. שווי הפוזיציה שלהם בבנק (כ-21%) עומד על כ-11 מיליארד שקל. קראו עוד

צעד של הבעת אמון במניה

פיצול מניות (Stock Split) הוא פעולה טכנית שבה חברה מגדילה את מספר המניות שלה בה, באמצעות פיצול ההון הקיים, ובמקביל מחיר כל מניה שפוצלה יורד באותו יחס.

הדימוי המקובל לכך הוא פיצה: אפשר לחתוך אותה לארבעה משולשים או לשמונה, אבל מדובר עדיין באותה הפיצה. כך, במזרחי-טפחות כמות המניות המונפקות לאחר הפיצול תגדל פי חמישה, אבל שווי השוק של הבנק ושווי ההחזקות של בעלי המניות בו לא ישתנו.

מהלך הפיצול מאפיין בדרך כלל חברות שמנייתן עלתה משמעותית לאורך השנים, ולכן הוא נחשב למעין צעד של הבעת אמון ורצון לעניין משקיעים חדשים במניה.

במקרה שמשקיע רוצה לבנות תיק השקעות מפוזר בסכום של כמה אלפי שקלים, הוא יתקשה לשלב בו מניה שמחירה 205 שקל, באותה גמישות שבה ישלב מניה במחיר של כמה עשרות שקלים. מחיר נמוך יותר מאפשר לקנות ולמכור בכמויות קטנות ומדויקות יותר. סיבה נוספת היא נזילות - ככל שיש יותר מניות בשוק ויותר משתתפים במסחר, קל יותר לקנות ולמכור בלי להזיז את המחיר.

המהלך של מזרחי-טפחות מגיע כאשר ברקע גם בנק אחר, הפועלים, ביצע מהלך שנועד להגביר את הפופולריות של מניותיו. הבנק המתנהל ללא גרעין שליטה, החליט לחלק מניות ללא תמורה ללקוחות, ובשבוע שעבר הודיע על חלוקה שלישית שכזאת.

במזרחי-טפחות ישנם בעלי שליטה - קבוצת ורטהיים-עופר, וכך חלוקה בחינם של מניות ללקוחות כמו שביצע הפועלים עשויה לייצר קושי מול חברי גרעין השליטה. צעד של פיצול המניה פשוט יותר וגם נעשה ללא עלות לבנק.

"מהלך שמקל על המשקיעים"

בכיר בבורסה בת"א אומר כי מהלכי פיצול מניות הם צעד מבורך. "במחקר שערכנו לא מזמן, מצאנו שמעל ל-30% מפעילות הזרים בבורסה ב-10 החודשים הראשונים של השנה, היו במניות הבנקים", לדבריו. "חלק מהמסחר במניות הבנקים הוא אלגוריתמי (על ידי מחשבים), ושם גודל פעולת המסחר חשוב".

הבכיר מציין כי "צעד של ספליט במניה מקל גם על משקיעי הריטייל וגם על מסחר באלגוריתמים. בשלושת הבנקים הגדולים יש לכל בנק שני עושי שוק (מגבירים סחירות במניה, ח"ש). אנחנו שומעים מהם שמחיר גבוה של מניה גורם לחוסר נוחות במתן ציטוטי מחירים, ולכן מהלכי פיצול מאוד חיוניים במקרים שכאלו.

"כיום יש 12% משקיעי ריטייל בבורסה, וצריך להתאים מחירים של מניות ליכולתו של המשקיע. זה חשוב יותר בישראל אפילו מאשר בארה"ב, משום ששם יש אפשרות לקנות שברי מניות, ובארץ לא".

ללא קשר עם קידום מהלך הפיצול של מניותיו, מזרחי-טפחות הצטרף לאחרונה להפועלים כבנק ישראלי שתעודות על מניותיו זמינות למשקיעים בארה"ב. סיטי בנק רשם ב-SEC (רשות ני"ע האמריקאית) עד 50 מיליון תעודות ADR על מניות מזרחי, במהלך שיזם סיטי בעצמו כבנק מפקיד.

מזרחי-טפחות אמנם לא יזם את מהלך הרישום למסחר בארה"ב, אבל גם לא התנגד לו. התעודות צפויות להיסחר במסחר מעבר לדלפק (OTC), כך שלא מדובר ברישום מלא בוול סטריט, אך המהלך מרחיב את מאגר המשקיעים שנחשפים למניה ועשוי לתמוך בסחירות שלה.