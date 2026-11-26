חברת התקשורת סלקום חתמה על הסכם בלעדיות עם אייקון גרופ, יבואנית ומפיצת מוצרי אפל בישראל ובעלת רשת idigital. ההסכם נחתם במסגרת המשא-ומתן לרכישת כל מניות אייקון - כך עולה מדיווח של סלקום לבורסה.

לפי הדיווח, התמורה הנבחנת היא כ-500 מיליון שקל במזומן, בכפוף לממצאי בדיקת נאותות. משך תקופת הבלעדיות לא פורט.

● לקראת מאבק שליטה ב-iDigital? החברה שהגישה הצעת רכש

● הרווח הנקי של סלקום זינק ב-36% - לשיא של 12 שנה

העסקה הנבחנת תבוצע בדרך של מיזוג משולש הופכי, כלומר חברה-בת של סלקום תתמזג לתוך אייקון, ואייקון תהפוך לחברה-בת בבעלות מלאה של סלקום.

סלקום הדגישה כי אין ודאות שהמשא-ומתן יבשיל להסכם מיזוג מחייב, וכי אין ודאות גם לגבי תנאיו, לרבות התמורה, או לגבי מועד החתימה. הדיווח הוא המשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה בסוף באוקטובר.

ההתקדמות במגעים מגיעה בזמן שחברת בנדא מגנטיק, שבבעלות מרדכי (מוקי) בן דוד, מנסה גם היא לרכוש את השליטה באייקון מידי קרן ההשקעות סקיי. בתחילת נובמבר הגישה בנדא הצעה לא מחייבת לרכישת החברה תמורת 424 מיליון שקל. התמורה שעליה מנהלת סלקום משא-ומתן גבוהה מסכום זה בכ-18%.

אתמול (ד') הגישה בנדא הצעה חדשה ומחייבת: הצעת רכש לרכישת עד 20% ממניות אייקון במחיר של 7.4 שקלים למניה. המחיר משקף פרמיה של 9% על מחיר הפתיחה ביום הגשת ההצעה.

תחרות גוברת בשוק מוצרי אפל

אייקון גרופ נמצאת בשליטת קרן סקיי, המחזיקה בכ-42.5% ממניותיה. בעלי מניות מהותיים נוספים הם פועלים אקוויטי ושותפי פיטנגו, עם כ-17% כל אחת.

בשנת 2025 הסתכמו הכנסות אייקון בכ-1.6 מיליארד שקל, מהן כ-1.1 מיליארד שקל מהפצה ללקוחות חיצוניים וכ-490 מיליון שקל מקמעונאות. הרווח הנקי עלה לכ-41 מיליון שקל, לעומת כ-36 מיליון שקל ב-2024.

מניית אייקון גרופ עלתה במעל ל-50% מתחילת השנה לשווי שוק של 419 מיליון שקל, טרם פתיחת המסחר היום (ה').

אייקון הונפקה בדצמבר 2021 לפי שווי של כ-775 מיליון שקל לפני הכסף. מאז היא התמודדה עם תחרות גוברת בשוק מוצרי אפל, בין היתר לאחר שרשת KSP, שהייתה לקוחה משמעותית שלה, החלה לייבא את מוצרי אפל בעצמה.

סלקום , שמנייתה ירדה ב-8% מתחילת השנה, נסחרת בשווי שוק של 5.6 מיליארד שקל. החברה נמצאת בשליטת קרן פורטיסימו ובראשות המנכ"ל אלי אדדי. כבר כיום היא פועלת בתחום ציוד הקצה באמצעות רשת דינמיקה, ואדדי ניהל את הרשת בעבר.

אם ייחתם הסכם בין סלקום לאייקון גרופ, העסקה תידרש לאישור רשות התחרות. הרשות תבחן איך חיבור פעילויות שחופפות בחלקן ישפיע על שוק ציוד הקצה. הפעילויות החופפות הן מכירת מכשירי סלולר ומחשבים לצרכנים, לצד ההפצה של אייקון למשווקים אחרים.