סקטור המולטיפמילי: האם הוא מתאים להשקעה דווקא בכלכלה של היום?

הכתבה בשיתוף פרופימקס

בארה"ב, משבר הקורונה האיץ תהליכים דמוגרפיים שהחלו עוד לפניו, ועשויים לחולל שינויים משמעותיים באיזורים מסוימים. ההגירה הדמוגרפית לפרברים ב"חגורת השמש" (מדינות דרום ארה"ב ובהן קליפורניה, פלורידה, טקסס וניו מקסיקו) היא אחת ממגמות העומק, שנמשכת כבר זמן רב בארה"ב ואף התעצמה בעת משבר הקורונה, כך מסבירים בפרופימקס, הפועלת בתחום השקעות הנדל"ן בחו"ל מזה כ-25 שנה. לדבריהם, שווקים אלו, שמציעים שילוב נוח יותר של מיסוי, כלכלה מגוונת ודיור מרווח בתמחור סביר, מהווים מוקד משיכה למשפחות צעירות.

בפרופימקס אומרים כי החברה החלה להשקיע בתחום מקבצי הדיור להשכרה (מולטיפמילי) בארה"ב כבר משנת 2002, השתתפה בהשקעות רבות שכללו עשרות אלפי יחידות דיור להשכרה, ולכן מציעה פרספקטיבה ייחודית בהבנת תחום השקעה זה לאורך זמן רב. בחברה מוסיפים כי זהו תחום יציב ובעל פוטנציאל תמידי, אך חשוב לזכור כי הוא דורש ניהול מקצועי וצמוד של בעלי מקצוע שיש להם נסיון בניהול קהילות מגורים ויכולת למקסם את הפוטנציאל של הנכס.

מה אפשר ללמוד מהסתכלות אחורה על משברים קודמים?

בתקופות של חוסר ודאות, פרספקטיבה היסטורית עשוייה להיות מועילה. מהסתכלות על נתוני צמיחת דמי השכירות בשני המשברים האחרונים בארה"ב שקדמו למשבר הקורונה, ניתן לראות כי במשבר הפיננסי הגלובלי בשנים 2008-2009, שהתמקד בתחום המגורים והדיור, מחירי השכירות בארה"ב אמנם לא צמחו, אך גם כמעט ולא ירדו. בפרופימקס מסבירים כי נתון זה השתקף היטב בנכסי המולטיפמילי שהיו כלולים בפורטפוליו של החברה בתקופת המשבר - וכי היא מעולם לא הפסידה בנכסים מסוג זה. אם נלך רחוק יותר על ציר הזמן למשבר בועת האינטרנט בארה"ב בשנים 2001-2003, ניתן לראות שמחירי השכירות המשיכו לצמוח.

כדי ללמוד מה עשוי לקרות לאחר משבר הקורונה, בחנו בחברה את נתוני המשבר הפיננסי הגלובלי. התרשים שלהלן מציג את התשואות מסקטור המולטיפמלי מחלוקות של הכנסה שוטפת ומעליית ערך הנכסים בשנים 2005 עד 2020.

מקור: Data from Newmark Knight Frank Research, NCREIF (2020 returns are annualized) - as presented by Origin Investments / צילום: באדיבות Profimex