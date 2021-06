הסיסמאות הפכו לסיסמאות בחירות ועוד 7 תובנות מהמחאה החברתית

גל המחאה החברתית בישראל, שפרץ בקיץ 2011 בעוצמה שהפתיעה את המערכת הפוליטית ואת הציבור עצמו, עורר גם גל של פרסומים אקדמיים. חוקרים בתחומי הכלכלה, החברה, התקשורת ואפילו השפה התמקדו בעשור שחלף מאז באספקטים שונים של המחאה החברתית, בניסיון למקם אותה על המנעד המחקרי הקיים במדעי החברה והרוח, להשוות אותה למחאות עבר או לנעשה במדינות אחרות וגם לבחון את השלכותיה.

עוד בסדרהלכל הכתבות העם דרש צדק חברתי, מה הוא קיבל?

האם ישראל יקרה לכם? בדקנו מה אתם חושבים על המצב הכלכלי

המלחמה בריכוזיות ויוקר המחיה: יש בעיות שהמדינה לא מעוניינת לפתור

עשור למחאה החברתית: משבר הדיור רק החריף. מה קרה למחירים?

גורמים מבניים במשק משמרים את עליות המחירים בישראל

מרבית המלצות דוח טרכטנברג נותרו רק המלצות

כמה שינויים היא בכל זאת הביאה, המחאה

התנועה שהולידה את הליברליזם הישראלי

עשור אחרי המחאה החברתית: יוקר המחיה הפך לרעש לבן

תנועת רק-לא-ביבי החליפה את האג'נדה החברתית

2011 סללה את הדרך לגוש המרכז של 2021

"השיח השתנה, אבל המחאה החברתית לא הביאה לשינוי רדיקלי"

ההסבר הלא־שגרתי של פרופ' זוסמן למחאת הדיור: הבייבי בום של 1973

התקוות והאכזבה: מה חושבים היום משתתפי המחאה החברתית?

אנחנו כבר לא תמימים ומבינים את המשחק. הוא פשוט לא משרת אותנו

מאגר המחירים שהוקם בעקבות המחאה והפך כלי שרת בידי הרשתות

ארגוני הימין הכלכלי שנולדו דווקא במהלך המחאה החברתית

מה קרה למינוס של הישראלים בעשור האחרון? בדקנו הצג עוד לכל הכתבות

לבקשת גלובס, שלחו חלק מאוניברסיטאות המחקר בישראל והמרכז הבינתחומי בהרצליה כמה מחקרים בולטים שנעשו בתחומם הנוגעים למחאה החברתית. בחרנו להציג כאן תשעה מהם. המחאה החברתית של קיץ 2011, כפי שהיא משתקפת במחקר האקדמי הישראלי.