איזה בניין כונה "הפלא השמיני של העולם"?

בניין "אמפייר סטייט" בניו יורק מבטא את התעוזה שאפיינה את עידן הג'אז, עד שבקלות אפשר לפספס אותו. אבל תסתכלו עליו כעת, הוא מעולם הוא לא היה בוהק כל כך. שחזורו, מהמסד עד הטפחות, שארך 15 שנה והסתיים לפני שלוש שנים, השיב אליו את זוהרו המקורי.

בניין האמפייר סטייט כתובת: מידטאון מנהטן

מתכננים: משרד אדריכלים "שריב, לם והרמון"

סגנון אדריכלי: אר דקו

גובה: 443 מ' (כולל 62 מ' גובה התורן)

מספר קומות: 103

נחנך ב: מאי 1931

עלות בנייה: 40 מיליון דולר (500 מיליון דולר כיום)

ציוד רדיו ישן שהיה מסביב צריח המגדל (או "התורן") הוסר ועבר לאנטנה בודדת אחת בראשו. מנורת הזכוכית והאלומיניום המעטרת במלוא יופייה את ראש הבניין נחשפה. כעת לאחר ניקוי, איטום וצביעה מחדש, הבניין לא מפסיק לזהור. שוב הוא משקף את אור השמש ביום, בדיוק כפי שהוא זוהר באור, מבפנים, בלילה.

כיצירת המופת האחרונה והמדהימה של שנות ה־20, בניין אמפייר סטייט הושק בשנות ה־30, רדופות השפל הכלכלי, כ"הפלא השמיני של העולם". כוח המשיכה של הבניין הוא על זמני. לפני 90 שנה, כשהסופר האמריקאי פ' סקוט פיצג'רלד, מחבר הספר "גטסבי הגדול", שב לניו יורק בפעם הראשונה מאז תחילת תקופת השפל, הוא הבחין ש"מגדל נפלא זה" נראה כ"צומח מתוך ההריסות, בודד ובלתי מוסבר כספינקס". מהרגע ששורטט כסקיצה והושלם כעבור 18 חודשים ועד ימינו, בניין אמפייר סטייט מרומם את נפשנו.

החזון האדריכלי של מתכנן הבניין

ב־1931, למנהל לשעבר ב"ג'נרל מוטורס" בשם ג'ון ג'יי רסקוב היה חזון: לבנות בניין משרדים ייחודי בצומת השדרה החמישית ורחוב 34. הוא פנה לאדריכל וויליאם לאם כדי שזה יתכנן מגדל שיוקם, במהירות חסרת תקדים, בלב מנהטן. לאם תכנן מגדל שכל פרטיו יוצרו על ידי מכונה. צבא של פועלים השחיל כ־300 מיליון קילוגרמים של מוטות פלדה שהוכנו מראש, פאנלים מצופים כרום ולבני גיר. קלות וחוזק - אלו היו השיקולים שהובילו את מיזם הקמת הבניין הגבוה ביותר בעולם.

בקומות המשרדים של אמפייר סטרייט השיקולים האלה ניכרים. המעטה החיצוני החלקלק שלו נועד ליצור כמה שפחות נישות וצללים. העיצוב שלו משלב גובה ומסה בפרופורציות קלאסיות, עם מעט עיטורים בסגנון אר דקו.

התורן שהפך אותו לבניין הגבוה בעולם

הבניין, כפי שנבנה בתחילה, לא דומה לבניין שאנחנו מכירים היום. הוא הסתיים בגג שטוח בקומה ה־86. הוא היה גבוה במטרים ספורים בלבד מ"בניין קרייזלר", שנבנה אז במרחק של כ־800 מטר. היזם רסקוב חשב שלבניין שלו יתאים כובע. אל סמית', מושל ניו יורק לשעבר ונשיא היוזמה להקמת אמפייר סטייט, הציע שיוקם תורן בראש המבנה, כך שספינות אוויר יוכלו לעגון שם.

עם קומת מצפה חדשה בראש התורן, התוספת המאוחרת הגביהה את הבניין בעוד 62 מטר. בזכות גובהו הסופי, 381 מטר, הוענק לו התואר "הבניין הגבוה ביותר בעולם", תואר עליו שמר ב־40 השנים הבאות.

התורן "היה הצעה מעולם הפנטזיות של ז'ול וורן", כתב ההיסטוריון ג'ון טורנאק בספרו "The Empire State Building: The Making of a Landmark" משנת 1995, הסוקר את ההיסטוריה של הבניין. הרעיון לקשור ספינת אוויר, חצי קילומטר מעל השדרה החמישית, ולנהל את ירידת הנוסעים בבטחה - היה בלתי מעשי במקרה הטוב.

סמית' הכריז שהוא "מכין את הבניין לשימושים עתידיים". משרד האדריכלים "שריב, לם והרמון" עיצב את התורן וחיזק את מבנה הפלדה של הבניין, כך שיהיה אפשר להשתמש בו בעתיד לצרכי תעופה.

מה רואים מהמצפה של הבניין

התוצאה: הצורה האייקונית שאנו רואים היום. אמפייר סטייט אינו פסל אלגנטי כמו בניין קרייזלר או בניין וולוורת', שני בניינים ותיקים בניו יורק. הוא מערכת מונומנטלית של חלקים מחוברים. כמו פלא מהעולם העתיק, כגון המגדלור באלכסנדריה במצרים, אמפייר סטייט הוא המגדלור שאליו צופות עיני כל העולם. 260 אלף מ"ר של חללים משרדיים ממשיכים למשוך אליהם מגוון דיירים. 19 תחנות רדיו וחמש תחנות טלוויזיה משדרים מהאנטנה שנוספה למבנה בשנות ה־50.

לפני זמן מה הרגשתי צורך להגיע אל פסגת המגדל. בדרך, נחשפתי לקומה שלמה המציגה באופן מכובד ויפה את המורשת והתרבות של המגדל. באוויר הקריר של המצפה בקומה 102, חלונות חדשים מהרצפה עד התקרה חשפו את פנורמת העיר.

"כשעמדתי שם בין הארץ לשמיים", כתבה הלן קלר על ביקורה בבניין ב־1932, "ראיתי מבנה רומנטי שהגו מוחות וידי אנוש, שניצב מול עין השמש הבוערת כיריב בוהק". תשעים שנה אחרי, בניין אמפייר סטייט עדיין מצית את הדמיון, כשהוא קורא לנו לעגון בבטחה בצילו.