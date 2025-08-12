שלושה ימים בחום של יולי אוגוסט הביאו לקיפאון בכלכלה האמריקאית

הכתבה מטעם פרופימקס

באמצע הקיץ הכלכלנים והפרשנים רגילים לימים משעממים בכלכלה האמריקאית, אבל השנה נראה שכאשר הטמפרטורות בשיא - כך גם ההתרחשויות בשוק. בחינת עומק של שלושה ימים בסוף יולי ותחילת אוגוסט נותנים הצצה להתרחשויות הכאוטית של השוק האמריקאי, שמרוב רעש נשאר קפוא. כמו ג'יפ שמתחפר בחול, עושה הרבה רעש, מעיף עננים לכל עבר, אך לא מתקדם. הקיפאון הזה לכשלעצמו מייצר בתורו אתגרים משמעותיים.

5 אירועים בשלושה ימים בחום של שיא הקיץ

בשלושת הימים העוקבים ל-30 ביולי, התרחשו חמישה אירועים, אשר מושכים את הכלכלה הגדולה בעולם בכיוונים מנוגדים: ראשית, ב-30 לחודש, השאיר הפד את הריבית ברמה של 4.5% - אך לראשונה ראינו 2 חברי פד תומכים בהורדת ריבית. לקראת החלטת הריבית הבאה תחזיות השוק נותנות הסתברות גבוהה להורדת ריבית כבר בספטמבר, אבל הרטוריקה המתלהמת של הנשיא דונלד טראמפ נגד הפד עשויה להכניס אותו למגננה.

הסבירות שהפדרל ריזרב ישנה את יעד הריבית הפדרלית בישיבות ה-FOMC הקרובות ל-400-425 (הורדה של 0.25%) עומד על 88% לפי CME FEDWATCH (5/8/25) / צילום: באדיבות פרופימקס

בנוסף, ב-1.8 פורסמו נתוני ה-GDP, שמראים צמיחה גבוהה בתמ"ג ברבעון השני - כ-3% - הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים. עם זאת, גם כאן הנתון מבטא הרבה מאוד "רעש" של יבואנים שהחליטו להקדים רכישת מלאים, לפני כניסת תוכנית המכסים לתוקף. ההערכה היא שרק נתוני הרבעון הרביעי יהיו נקיים "מרעשים".

עליה של 3% ברבעון השני לאחר ירידה של 05% ברבעון הראשון/מקור הנתונים: Bureau of Economic Analysis / צילום: באדיבות פרופימקס

סקטורים התורמים לשינוי בתל''ג/מקור הנתונים: Bureau of Economic Analysis / צילום: באדיבות פרופימקס

ואם זה לא מספיק, דו"ח התעסוקה שפורסם באותו יום גם הוא הוביל לסערה, עם תיקון משמעותי של הנתונים לאחור, פיטוריה של הסטטיסטיקאית הראשית במשרד העבודה, וגידול נמוך מאוד במשרות החדשות בשוק. על אף התיקון, סה"כ מתחילת השנה שוק התעסוקה מראה יציבות, אחוז האבטלה אלה מעט אך עדיין ב-4.2% בלבד וקצב עליית השכר עדיין גבוהה מהאינפלציה ב-3.9%. ולא פחות חשוב, החשש ממנו חושש הפד, של גלי פיטורין משמעותיים, לא קורה.

מקור הנתונים: Bureau of Labor Statistics via FRED 7/7/25 / צילום: באדיבות פרופימקס

באותו היום חל גם הדדליין של טראמפ למדינות שעדיין לא הגיעו להסכם מכסים מחודש עם ארה״ב. טראמפ לא וויתר והמשיך להטיל מכסים על יפן והאיחוד האירופי. מאז, שיעור המכס הממוצע האפקטיבי עומד על 18.3%, השיעור הגבוה ביותר מאז 1934, שמחזק את החשש לאינפלציה שתרים את ראשה בעקבות המדיניות. עם זאת, אם ננקה את הרעשים, נראה שחלק מההשפעות השליליות של תוכנית המכסים כבר מגולמות בשוק. העלות למשק בית מוערכת ב-$2,400 למשק בית. בטווח הקצר בגדים ונעליים יעלו 40% יותר, וגם לטווח ארוך העלות תהיה כ-20% יותר.

מקור הנתונים: The Budget Lab, Yale, 1/8/25 / צילום: באדיבות פרופימקס

לבסוף, המשקיעים, הגיבו לכל האירועים בחדות, והתוצאה היתה יום מסחר סוער בתנודתיות גבוהה, גם ביחס לתקופה האחרונה, עם ירידות של 1.23% בדאו ג'ונס, 1.6% ב-S&P500, ו-2.24% בנסדא"ק. אי הוודאות גברה, והמשקיעים העדיפו להיכנס למגננה. מאז, השוק נרגע וכמה ימים לאחר מכן חזר לרמות של תחילת השנה.

התמונה הגדולה - החשש מייצר מציאות

מה ניתן ללמוד מאירועי הימים הסוערים? לכל הנתונים שפורסמו השפעה משמעותית על מדיניות הריבית של הפד. לבנק המרכזי של ארה״ב יש שני מנדטים, ומבחינתו שני מנדטים בלבד. שמירה על רמת מחירים (מניעת אינפלציה) ושוק מעבודה יציב. בשל ניסיון העבר וגלי האינפלציה של סוף שנות ה-70', שהגיעו לאחר מהלך של הורדות הריבית, ישנו משקל רב לנתוני האינפלציה ומשקל לחששות מהאינפלציה שתביא עימה תוכנית המכסים.

בהחלטת הריבית האחרונה שלא להוריד את הרמה, עלתה טענה נגד מדיניות הפד - שהוא בעצמו מייצר את האינפלציה בכך שהוא לא מוריד את הריבית. כלומר, החשש מייצר מציאות. למעשה היא אומרת שבכך שהפד לא מוריד את הריבית, הוא מאותת למשקיעים על כך שיש אינפלציה בדרך, ואלו גוזרים את התנהלותם מכך. בנוסף, הריבית עצמה שנשארת גבוהה, תורמת גם היא לאינפלציה בשל עלויות מימון של החוב הלאומי, והחובות הפרטיים.

גובה הריבית משפיע על התנהגות האנשים ולכך גם מכוון הפד: העלאת הריבית נועדה על מנת שאנשים יאטו את הצריכה ובכך יאטו את קצב האינפלציה. כעת למעשה אנו עדים לתוצאות המדיניות: קיפאון.

ישנו קיפאון מורגש בשוק האמריקאי, בין אם בשוק הנדל"ן, בו קצב סגירת העסקאות נחתך בחדות, ובין אם זה במגזר העסקי. בתוך הרעש, חוסר הוודאות והמדיניות שמשתנה חדשות לבקרים, עסקים לא לוקחים החלטות משמעותיות, לא מתרחבים, לא מבצעים השקעות בצמיחה, ולא מגייסים עובדים. זה לכשלעצמו, ייצור אתגרים גם בטווח הזמן הבינוני ארוך.

בשורה התחתונה: אנו מעריכים כי סביבת הריבית הגבוהה כאן להישאר

המלכוד בו נמצא הפד הוא אמיתי: מצד אחד הנתונים מראים שאין מניעה להפחתה בריבית, בטח כל עוד שוק התעסוקה מראה על יציבות ומצביע על חוזקה של הכלכלה. מצד שני החששות מכך שישנן השפעות אינפלציוניות שליליות שעדיין לא מגולמות, הן עדיין שיקול מוביל. בנוסף, הפד שמקפיד מאוד להיתפס כעצמאי, חושש גם שהורדת ריבית תאותת על כך שהוא נכנע לפוליטיקה.

לאור המצב בו המחירים של הקיפאון והישיבה על הגדר מתחילים להיערם ולהיות משמעותיים, אנו סבורים שתהיה הורדת ריבית בקרוב, אך זו תהיה הורדה מתונה יחסית. לטווח הארוך נצטרך ללמוד לפעול בסביבה של חוסר ודאות. נדרש לערנות גבוהה לתרחישים משתנים, והשווקים עלולים להגיב בתנודתיות. זה הזמן לבגרות ואחריות, ומי שיצלח את התקופה של חוסר הודאות, יוכל להנות מתשואות גבוהות מהשוק.

*אין בכל האמור כדי להוות המלצה או יעוץ לצרכי השקעות. מדובר בכתבת תוכן שיווקי ועל הקורא לקבל יעוץ פרטני להשקעה בהתאם לצרכיו ונתוניו האישיים. אין להסתמך על האמור לעיל לצרכי השקעה.

הכתבה מטעם פרופימקס