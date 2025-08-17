״אי אפשר לחזות מגיפות – אבל אפשר להיערך אליהן מראש״

הכתבה בשיתוף סוכנות הביטוח שגיא יוגב

כבר כמה שנים שאנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות. חמש השנים האחרונות התאפיינו בשורה ארוכה של טלטלות גיאופוליטיות וכלכליות: החל ממגפת הקורונה ומשבר האינפלציה, דרך הפלישה הרוסית לאוקראינה ובחירתו מחדש של דונלד טראמפ לבית הלבן, ועד למתקפת הטרור ב-7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת במזרח התיכון. בפרסומים רשמיים, בשווקים ובציבור הרחב מורגשת היטב תחושה גוברת של חששות לגבי העתיד - שבאה לידי ביטוי גם במספרים.

אחת הדוגמאות הטובות לכך היא מדד חוסר הוודאות העולמי (World Uncertainty Index): מדובר בכלי מחקרי שנוצר על ידי חוקרים מקרן המטבע העולמית ומאוניברסיטת סטנפורד ומתבסס על פרסומים רשמיים של 143 מדינות ברחבי העולם. בראשית שנת 2008 עמד מדד חוסר הוודאות על כ-17 אלף נקודות, עד שנת 2019 הוא טיפס ל-57 אלף נקודות וכיום - נכון ליוני 2025 - הוא נמצא ברמה חסרת תקדים של 84 אלף נקודות.

אין ספק כי חוסר הוודאות הגלובלי מורגש במיוחד במדינת ישראל, שנמצאת מזה שנתיים בעיצומה של מלחמה אזורית קשה. מהבחינה הכלכלית, הן ברמת משק הבית והן ברמת המשק הלאומי, המלחמה המתמשכת מקשה על ההתנהלות היומיומית ועל התכנון לטווח הארוך. במציאות הנוכחית, אזרחי מדינת ישראל נדרשים להסתגל לשגרה החדשה והבלתי צפויה, שבה כל יום חדש עשוי לבשר על בואם של הסלמה, רגיעה, מתקפה או הסכם דיפלומטי. רק לאחרונה, במהלך מבצע "עם כלביא" וחילופי המהלומות עם איראן, ישראלים רבים נאלצו להתמודד עם שיבושים קשים בשגרת החיים, ירידה בהכנסות, הוצאות בלתי צפויות ולעיתים גם נזקים לבית ולרכוש.

אולם יש מי שטוענים שדווקא בתקופות בלתי צפויות - עלינו להקפיד על תכנון מקדים לטווח ארוך. "אי אפשר לזלזל בהשפעה הכלכלית העצומה של אירועים סביבתיים", אומר עופר ורשויאק, מנכ״ל סוכנות הביטוח שגיא יוגב. "זה נכון שאף אחד לא יכול לצפות מראש אירועים כמו מגפה או מלחמה, אבל תכנון כלכלי נכון - גם מראש וגם תוך כדי תנועה - בהחלט יכול לסייע לנו להתמודד עם התקופות והאתגרים הללו".

לדברי ורשויאק, המפתח להיערכות מקדימה לאירועים בלתי צפויים הוא תכנון פיננסי. "המשמעות של תכנון פיננסי היא לנסות לבנות תכנית כוללת המשלבת בין סך המקורות של התא המשפחתי לבין הצרכים והתכניות להווה ולעתיד, בעת בניית התכנית עלינו להיות מוכנים לשלושה תרחישי קיצון - אריכות ימים, חלילה אירוע פטירה ואירוע בלתי צפוי בגוף או ברכוש, הוא מסביר. "במילים אחרות, במקום להתמודד עם שאלות נקדתיות כמו - מה יהיה מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה שלי? האם לרכוש נכס להשקעה? מה סכום ביטוח החיים הנכון עבורי? באיזה בית השקעות אנהל את קרן ההשתלמות שלי? ועוד - עלינו לנהל אותם במרוכז. כל הנכסים קשורים האחד בשני וכל ההחלטות משפיעות האחת על השניה. תכנון פיננסי מסייע לנו לקבל את ההחלטות המתאימות עבורנו ועבור התא המשפחתי שלנו. היתרונות של תכנון פיננסי באים לידי ביטוי במיוחד בתרחישים בלתי צפויים. לא מדובר רק על תרחישים סביבתיים וגיאופוליטיים, אלא גם על אירועים אישיים כמו יציאה לפנסיה, קבלת ירושה, שינוי מצב משפחתי, שינוי מצב רפואי, תאונה או חלילה תמותה בטרם עת".

תכנון פיננסי נכון יכול לחסוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך השנים

בכל הקשור להיערכות מקדימה לאירועים בלתי צפויים, מדגיש עופר ורשויאק, כי חיסכון כספי "ליום סגריר" אינו תחליף לתכנון פיננסי מלא. "קודם כל, אני רוצה להדגיש שחיסכון זה דבר פנטסטי. אני ממליץ בחום לכל אזרחי מדינת ישראל להקפיד לחסוך כסף בכל חודש בהתאם ליכולתם. אך החיסכון הוא רק חלק אחד בתכנון פיננסי - שכולל בתוכו עוד הרבה פרמטרים חשובים אחרים כמו הכנה לגיל הפרישה,התאמת המקורות הכספיים לצרכים ועוד".

ישראלים רבים מחזיקים בבעלותם שורה ארוכה של נכסים מגוונים - ולעיתים כלל אינם מודעים לתמונת המצב הפיננסית שלהם במלואה. מהבחינה הזאת, תכנון פיננסי מסייע להם לנהל בצורה מושכלת את מגוון הנכסים שברשותם - לרבות תכניות פנסיה, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, חסכונות בנקאיים, נדל"ן בארץ ובחו"ל, אופציות במקום העבודה ועוד. בנוסף, חייבת להיות התייחסות לתכנון המס, ניצול נכון של הטבות המס השונות בכל אחד מהמוצרים ושילובם בתכנית הכוללת יכול להניב חסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים על פני השנים.

"להיערך למכלול התרחישים האפשריים"

סוכנות הביטוח שגיא יוגב, שנמצאת בבעלותה של חברת הביטוח מגדל, מעניקה מעטפת רחבה של שירותים בעולמות ההשקעות, הפנסיה והביטוח, עבור מאות ארגונים ועשרות אלפי לקוחות ברחבי הארץ. הסוכנות מנגישה ללקוחותיה את מלוא תכניות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, תכניות החיסכון והביטוחים השונים של כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל. תהליכי התכנון הפיננסי שמבצעת הסוכנות עבור לקוחותיה, כך אומר ורשויאק, לוקחים בחשבון את התוכניות, הרצונות והצרכים של הלקוחות לטווח הקצר ולטווח הארוך". "לאחר שאנחנו ממפים בצורה מקיפה את המצב הקיים ואת התוכניות לעתיד, עלינו לבנות פתרונות לשלושה תרחישים אפשריים: חיים ארוכים, חיים קצרים וחיים שנפגעה איכותם".

היערכות לתרחיש של חיים ארוכים, הוא מסביר, נועדה לאפשר ללקוח לשמור על רמת החיים שלו ושל משפחתו גם לאחר צאתו לפנסיה. "תוחלת החיים עולה, ולכן כשאנחנו מסתכלים על התרחיש של חיים ארוכים, עלינו לבחון את הקצבה שצפויה לנו ולבן או בת הזוג בגיל הפרישה. האם הקצבה מספיקה לצרכינו? האם היא אינה מספיקה? מה הפעולות שאנחנו יכולים לבצע על מנת להגדיל אותה?" מפרט ורשויאק. "אחת הדוגמאות הטובות לכך היא קרן השתלמות, מוצר ששכירים רבים במדינת ישראל מחזיקים ברשותם. אפשר להסתכל על שני אחים תאומים בני 30, שניהם מרוויחים שכר של 15,000 ש"ח בחודש, ההבדל היחידי הוא שאחד האחים פודה את קרן ההשתלמות שלו כל שש שנים - בעוד שהאח השני לא פודה את כספי הקרן עד צאתו לגמלאות.

"בגיל הפרישה, בעקבות אפקט ה'ריבית דריבית' לאח שלא פדה את כספי קרן ההשתלמות יהיה סכום כפול מסך הפדיונות של האח שכן פדה - פער של מאות אלפי שקלים", הוא אומר. "למרות הפיתוי הגדול, ההמלצה שלי היא להימנע מפדיון קרן ההשתלמות". זאת דוגמה טובה למוצר נהדר, פטור ממס רווח הון (עד תקרה), שיכול להגדיל את ההון שעומד לרשותנו עם היציאה לפנסיה. כשאנו נערכים לתרחיש של חיים ארוכים, אנו מייצרים פתרונות באמצעות מכלול הכלים הרלוונטיים לטווח הארוך - לא רק על ידי קרן הפנסיה עצמה".

"להתכונן בצורה מיטבית לרגע האמת" תכנון פיננסי הוליסטי

תרחיש של חיים קצרים, לעומת זאת, נועד להגן על התא המשפחתי במקרה שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו. "אנשים לא אוהבים לדבר על זה, אבל אנחנו חייבים לחשוב גם על המצבים הללו", מדגיש עופר ורשויאק. "מה קורה לילדים? מה קורה לבן הזוג שנשאר? אפשר לקחת לדוגמה אשת קריירה שעובדת במשרה בכירה, כשבעלה יותר נוכח בבית ובגידול הילדים. אם חלילה יקרה משהו לבעל, הקריירה של אותה אישה עלולה להיפגע או להיעצר לחלוטין - מכיוון שהיא תצטרך להיות יותר בבית. תרחיש של חיים קצרים נועד לעזור לנו להתמודד עם המצבים הללו באמצעות פתרונות מגוונים - כמו למשל קצבה מקרן הפנסיה, ביטוח חיים או נכסי נדל"ן". וזה מביא אותנו גם אל התרחיש השלישי: חיים שנפגעה איכותם כתוצאה מתאונה או מחלה.

"גם בתרחיש של תאונה או מחלה שפוגעת ביכולתו של הלקוח להתפרנס כמו בעבר, יש צורך בפתרונות שיאפשרו לשמור על רמת החיים שלו ושל בני משפחתו", הוא מסביר. לדוגמא - נחזור אל התאומים בני ה-30, לאחד קיים ביטוח בריאות ולאחר לא, עקב היסטוריה רפואית כזו או אחרת, על האח בלי ביטוח הבריאות להכין 'קרן חירום' עם סכום שיוכל לעמוד לרשותו חלילה בקרות אירוע.

"כאן טמון היתרון של תכנון פיננסי הוליסטי: אנחנו לוקחים את סך הנכסים של הלקוח, מנתחים אותם, מדייקים אותם ומעניקים המלצות פרקטיות שיאפשרו לשמור בצורה מיטבית על התא המשפחתי בכל אחד מן התרחישים הללו".

העצה החשובה של עופר ורשויאק לציבור הישראלי - הן בתקופה הנוכחית והן בימי שגרה - היא להיות תמיד "עם האצבע על הדופק". "כל הגופים הפיננסיים, מקרנות הפנסיה ועד קרנות ההשתלמות, שולחים אחת לרבעון דוחות מעודכנים ואחת לשנה דוחות מפורטים, חשוב לעבור עליהם, חובה עלינו להבין ולדעת היכן הכסף שלנו נמצא והאם הוא עובד עבורנו, ולראות כיצד ניתן לשפר את המצב הקיים", מסכם ורשויאק. "מעבר לכך, אני ממליץ לכל אחד להתייעץ עם אנשי מקצוע. כשנדלקת נורה באוטו, צריך ללכת למוסך; כשאנחנו מרגישים לא טוב, צריך ללכת לרופא; באותו אופן, עלינו לפנות לאנשי המקצוע הנכונים בתחום הפיננסי. עבודה עם מומחים מאפשרת לשאול שאלות, לקבל המלצות ולבצע תכנון פיננסי מעמיק - שיכין אותנו בצורה מיטבית לרגע האמת".

