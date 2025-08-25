ביטוח להגנה מביטול עסקאות: ״היצואנים חוששים מחרמות״

הכתבה בשיתוף אשרא - החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ

בסקטור הביטחוני מדווחים בתקופה האחרונה על עלייה חדה בהיקפי הייצוא ובמספר העסקאות החדשות. מאחורי הגידול המשמעותי בפעילות הייצוא הביטחוני עומדת בין היתר מלחמת ״חרבות ברזל״, אשר המחישה פעם אחר פעם את יכולותיהן הטכנולוגיות הייחודיות של התעשיות הביטחוניות בארץ. אולם המלחמה המתמשכת לא מייצרת רק הזדמנויות מסחריות - אלא גם סיכונים כלכליים דרמטיים. ״בתקופה האחרונה אנחנו רואים בקרב ציבור היצואנים חששות הולכים וגוברים מפני תרחישים של הרעה ביחסים עם ישראל או חרמות נגד חברות ישראליות״, כך חושף דודי קליין, מנכ״ל חברת אשרא, החברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ.

לדברי קליין, ביטול עסקאות כתוצאה מסנטימנטים אנטי-ישראלים מהווה סיכון משמעותי עבור כל יצואן. ״כבר ראינו בפועל ביטולים של עסקאות בספרד, חרמות נגד חברות ישראליות בטורקיה והדרה של יצואנים ישראלים בצרפת״, הוא מסביר. ״צריך להבין שהמשמעות של ביטול עסקה היא לא רק אובדן של הכנסות פוטנציאליות, אלא גם הפסדים ישירים: יצואנים מתחילים להוציא סכומים משמעותיים של כסף מיד עם החתימה על עסקת הייצוא, הרבה לפני שהם שולחים את המוצרים המוכנים ומעבירים ללקוח דרישת תשלום. במילים אחרות, ביטול של עסקה - גם בשלבים מוקדמים יחסית - עלול להשאיר את היצואן עם הפסדים לא מבוטלים בעקבות הוצאות על חומרי גלם והעסקת עובדים״.

על מנת לסייע לחברות ישראליות להתמודד עם המציאות המורכבת בשדה המדיני, חברת אשרא מציעה כיום מוצרי ביטוח ייעודיים להגנה מפני ביטול עסקאות. ״היצואנים באים אלינו כדי שנבטח אותם מפני תרחישים של הרעה ביחסים עם ישראל או ביטול עסקאות מסיבות מדיניות אחרות״, אומר קליין. ״כיום אנחנו יודעים לספק ליצואנים את השירות הזה - בדמות פוליסת ביטוח שמגנה על העלויות בגין הפרויקט עוד לפני המשלוחים״.

מדובר רק בדוגמה אחת למעטפת השירותים הרחבה שמספקת אשרא, חברה ממשלתית הפועלת לעודד ולהצמיח את הייצוא הישראלי באמצעות שירותי ביטוח עסקאות סחר חוץ בתנאים מועדפים. מודל הפעילות של אשרא (המכונה באנגלית Export Credit Agency או Investment Insurance Agency) נועד במקור לסייע ליצואנים לפעול בבטחה במדינות מתפתחות - אשר סובלות מסיכונים כלכליים וגיאופוליטיים כמו חדלות פירעון, אי-יציבות שלטונית או סיכוני מטבע.

בהתאם למדיניות שר הכלכלה ניר ברקת ולפיה "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", אשרא פועלת כחברה ממשלתית יעודית לביטוח סיכוני סחר חוץ במתכונת דומה לכ-30 חברות מקבילות באירופה שמעורבתן במימון וביטוח יצוא גדלה משמעותית בתקופה האחרונה. כל החברות המקבילות באירופה פועלות כחברות יעודיות לביטוח סיכוני סחר חוץ, חלקן כחברות ממשלתיות וחלקן מופעלות על ידי חברות פרטיות בתמיכת הממשלה, לאחר שהפעילות עברה תהליך הפרטה.

היתרונות של שירותי ביטוח סחר חוץ לא מסתכמים רק בהגנה מפני תרחישי קיצון - ואינם מיועדים רק לעסקאות ייצוא במדינות מתפתחות. ״הביטוח שמספקת אשרא מפחית את רמת הסיכון של עסקאות הייצוא המבוטחות, ומאפשר ליצואנים הישראלים להציע לקונים שלהם מימון בתנאים טובים המהווה לעתים קרובות תנאי הכרחי לביצוע עסקת היצוא״, הוא מדגיש. ״כתוצאה מכך, אשרא עוזרת ליצואנים להציע ללקוחותיהם תנאי מימון עדיפים: במקום לשלם את מלוא עלות העסקה במהלכה או עם סיומה, הלקוח יכול לפרוס את התשלומים לאורך 10-15 שנים ולהפחית את גובה הריבית.מהבחינה הזאת, שירותי ביטוח סחר חוץ הם כלי מכירתי לכל דבר - שמסייע לסגור עסקאות בעיקר במדינות מתפתחות אך גם בעולם המפותח״.

כאמור, כיום מציעה אשרא גם מוצרי ביטוח סחר חוץ להגנה מפני ביטול עסקאות כתוצאה ממהלכים מדיניים או מלחצים אנטי-ישראליים. ״החלטנו להתאים את הכלים הביטוחיים שלנו לצרכים החדשים של היצואנים״, מסביר דודי קליין. ״ההחלטה הזאת נובעת מהקולות שמגיעים אלינו מהשטח: הרבה יצואנים, במיוחד בתחום הביטחוני, חוששים מאוד מהאפשרות של ניתוק יחסים עם ישראל או לחצים פוליטיים פנימיים שיגרמו לכך שהפרויקט שלהם ייפסק באמצע. אם בעבר יצואנים היו צריכים לרכוש את כל חבילת הביטוח על מרכיביו השונים בכדי להגן על עצמם מתרחישים של ניתוק יחסים או ביטול עסקאות, כיום הם יכולים לרכוש ביטוח ספציפי לתרחישים האלה. הביטוח הזה מאפשר ליצואן ישראלי לפעול בבטחה במדינה שיש לה יחסים מורכבים עם ישראל, כי הוא יודע שגם אם תהיה הרעה ביחסים והפרויקט יבוטל - יהיה מי שיפצה אותו על ההוצאות אשר נגרמו לו״.

המענה שמספקת אשרא לסיכונים המדיניים החדשים מוביל לעלייה בהיקפי הפעילות של החברה הממשלתית במדינות מפותחות. ״בעבר, מרבית הבקשות שקיבלנו היו למדינות עם רמת סיכון גבוהה - שמתאפיינות בחשש ממשי לאי-תשלום מסיבות פוליטיות וכלכליות. היום אנחנו רואים עלייה בפעילות של אשרא במדינות שנחשבות בטוחות יותר, ובהן גם מדינות אירופה. למרות שבאותן מדינות אין סיכון משמעותי של חדלות פירעון או טלטלות פוליטיות פנימיות, היצואנים נעזרים בשירותים שלנו כדי להגן על עצמם מההשלכות של הרעה במעמדה הבינלאומי של ישראל. נכון להיום, אני יכול לספר על בקשות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים לביטוח עסקאות ייצוא באותן מדינות מפותחות שנחשבו בעבר לבטוחות״.

השירותים שמספקת חברת אשרא לציבור היצואנים מסייעים להעמיק את הנוכחות הכלכלית של מדינת ישראל בעולם - וכך תורמים תרומה ישירה גם למעמדה הבינלאומי של המדינה. ״אחת הדרכים לחזק את הקשרים הדיפלומטיים של מדינת ישראל היא באמצעות סחר, ייצוא ומימון פרויקטים" אומר קליין. "כשאנחנו מסתכלים על מדינות מתפתחות באפריקה שבהן ביטחנו עסקאות ייצוא, אנחנו בהחלט רואים שיפור ניכר ביחסים המדיניים. כשיש במדינה מתפתחת בית חולים ישראלי - והיום יש בתי חולים ישראליים בלא מעט מדינות באפריקה - זה משפר את התדמית שלנו ומגביר את המוטיבציה של אותה מדינה להצביע בעדנו במוסדות הבינלאומיים. בשורה התחתונה, הייצוא למדינות מתפתחות הוא אינטרס מובהק של מדיניות החוץ הישראלית״.

רק לאחרונה יצא שר החוץ גדעון סער לביקור מדיני באפריקה - אשר במסגרתו נפתחה מחדש שגרירות ישראל בזמביה. עסקאות הייצוא שמבטחת אשרא, כך מסכם דודי קליין, מילאו תפקיד לא מבוטל בהידוק היחסים בין המדינות. ״בשנים האחרונות אשרא ביטחה עסקאות בזמביה בסכום של יותר מחצי מיליארד דולר - ובהן בניית בתי חולים, אספקת מערכות ביטחוניות והקמת פרויקטים חקלאיים. "זאת דוגמה קלאסית לשימוש שמדינה עושה בחברות ביטוח אשראי במטרה כפולה: לעודד את הפעילות הכלכלית והגדלת הייצוא ובמקביל ליהנות מהפירות המדיניים ומחיזוק הקשרים הבין מדינתיים של הייצוא", מסכם קליין.

