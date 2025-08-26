קוסטה ריקה: בת ברית אסטרטגית לתעשיית הייצור המתקדמת של ישראל

הכתבה בשיתוף לשכת המסחר של קוסטה ריקה

סוכנות קידום המסחר והשקעות של קוסטה ריקה (או בקיצור (PROCOMER בישראל מקדמת אסטרטגיה להעמקת הקשרים בין המדינות. במרכז המהלך עומדת המשלחת הווירטואלית שתתקיים ביולי-אוגוסט הקרוב, עם דגש על ייצור מתקדם ומכשור רפואי - תחום שבו קוסטה ריקה מחזיקה במעמד ייחודי בעולם.

ב-2024 הגיע ייצוא המכשור הרפואי של קוסטה ריקה ליותר מ-8.7 מיליארד דולר, צמיחה של 14% לעומת השנה הקודמת. התחום מהווה 44% מכלל הייצוא של קוסטה ריקה ומוביל את ייצוא המוצרים של המדינה. מדובר בהישג יוצא דופן עבור המדינה בת חמישה מיליון התושבים, שממוקמת בין ניקרגואה לפנמה.

"זהו הישג מרשים המדגיש את ההתרחבות וההתפתחות המתמשכת של תעשיית המכשור הרפואי בקוסטה ריקה", אומרת דיאנה קורדרו הרננדז, מנהלת משרד סחר החוץ וההשקעות של קוסטה ריקה לישראל, המזרח התיכון והבלקן. "המדינה מאכלסת יותר מ-95 חברות רב-לאומיות בתחום, כולל 12 מ-30 יצרני הציוד הרפואי המובילים בעולם, ומציעה אקוסיסטם שמטפחת חדשנות ופיתוח של מוצרים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות".

המספרים האלה הופכים את קוסטה ריקה למובילה עולמית בייצוא מכשור רפואי לנפש, תואר שמעמיד אותה במיקום אטרקטיבי מול חברות ישראליות המחפשות שותפי ייצור אמינים. המדינה כבר משרתת חברות Fortune 500 מובילות, עובדה המעידה על עמידה בסטנדרטים הגלובליים הגבוהים ביותר.

"זוהי המשלחת הווירטואלית הראשונה מאמריקה הלטינית לישראל המתמקדת באופן בלעדי בייצור מתקדם ומכשור רפואי", מסבירה קורדרו הרננדז. "ישראל נבחרה בגלל המנהיגות העולמית שלה בחדשנות רפואית וטכנולוגיות בריאות - עם התאמה למעמד של קוסטה ריקה כמובילה בייצוא מכשור רפואי לנפש. זהו מהלך אסטרטגי שמטרתו לפתוח הזדמנויות חדשות לפיתוח משותף".

אז מה זה בעצם משלחת וירטואלית? קורדרו הרננדז מסבירה: "זהו אירוע עסקי מקוון שמחבר בין קבוצה נבחרת של חברות קוסטה ריקניות לבין שותפים פוטנציאליים ולקוחות ישראליים. במקום שהחברות שלנו יטוסו לישראל, אנחנו מביאים אותן דרך פלטפורמות דיגיטליות - פגישות B2B מותאמות אישית, מצגות מוצרים ונטוורקינג עסקי אונליין".

המשלחת כוללת קבוצה נבחרת של חברות קוסטה ריקניות המציגות פתרונות המותאמים לצורכי השוק הישראלי. המיקוד הוא על חברות סטארט-אפ רפואיות, חברות הלת'-טק וחברות דיאגנוסטיקה דיגיטלית - תחומים המתיישרים עם היכולות הקיימות של קוסטה ריקה בהנדסה מדויקת ועמידה ברגולציה.

צילום: באדיבות לשכת המסחר של קוסטה ריקה

השוק התחרותי ביותר בעולם

קוסטה ריקה מציעה חבילת יתרונות משמעותית לחברות ישראליות. המדינה מחזיקה ב-18 הסכמי סחר חופשי, כולל אחד הנמצא במשא ומתן עם ישראל, מה שמספק גישה מועדפת לשווקים גלובליים מרכזיים. על פי דירוג הבנק העולמי, היא מדורגת במקום הראשון בעולם במדד התחרותיות בשוק, שנייה באמריקה הלטינית במדד כניסה לעסקים, ראשונה באמריקה הלטינית במדדי מיקום עסקי וסחר בינלאומי. הדירוגים הללו מבטאים יציבות פוליטית, מסגרת משפטית חזקה וכוח עבודה מיומן ודו-לשוני.

"האקוסיסטם שלנו כוללת חברות לאורך כל שרשרת יצירת הערך, מיצרני רכיבים ועד יועצי קיימות ושותפי מחקר ופיתוח", מדגישה קורדרו הרננדז. "הבשלות הזאת מפחיתה פוטנציאל לחיכוכים בשלבי ההטמעה, מאיצה הגעה לשוק ומספקת פתרונות מקצה לקצה".

לדבריה של קורדרו הרננדז, המשלחת הווירטואלית היא רק התחלה של תוכנית שיתופי פעולה נרחבת יותר. בספטמבר יתקיים בסן חוזה כנס הסחר וההשקעות של קוסטה ריקה 2025, אירוע שמטרתו להעמיק קשרים עסקיים וטכנולוגיים. האירוע מתוכנן כפלטפורמה להיכרות ישירה בין חברות מקוסטה ריקה לבין השוק העולמי והשחקנים בו, עם דגש על יצירת שותפויות קונקרטיות.

"אנחנו מייחלים לשותפות ארוכת טווח, שמובילה חדשנות וצומחת מסחר נטו לעבר השקעות משותפות, יצירה משותפת והעברת ידע", אומרת קורדרו הרננדז. "המשלחת הווירטואלית מאפשרת לנו להרחיב קשרים, לשמור על רמת מעורבות גבוהה לאורך כל השנה ולהכין את הקרקע למשלחות היברידיות ופנים אל פנים עתידיות, שיעמיקו עוד את הקשרים הדו-צדדיים".

"הקיימות היא עמוד תווך"

PROCOMER, הסוכנות הלאומית של קוסטה ריקה להשקעות זרות וקידום יצוא, מציעה מגוון שירותים מקיפים לחברות ישראליות: מודיעין שוק, שירותי התאמה, תמיכה ב"נחיתה רכה" לחברות המעוניינות להתרחב אזורית, והפחתת סיכוני כניסה לשוק. לדברי קורדרו הרננדז, הסוכנות מציעה גישה מועדפת לשני שלישי מהתמ"ג העולמי דרך רשת ההסכמים המסחריים הנרחבת.

קוסטה ריקה כבר מציגה מקרי הצלחה מרשימים שמדגימים את יכולות המדינה. חברת הציוד הרפואי SMC Ltd למשל, הרחיבה את פעילותה במדינה וממשיכה להתרחב, מה שמעיד על היכולת לתמוך בפעילות רפואית מורכבת ומוסדרת עם תשתית מתקדמת וכישרונות מהשורה הראשונה. "הצלחתם המתמשכת מאמתת את יכולתנו לתמוך בפעילות מוסדרת ומורכבת", מציינת קורדרו הרננדז.

בנוסף, המדינה תומכת במודלים עסקיים חדשניים כמו Manufacturing as a Service (MaaS) של חברת ITEK - גישה שמפחיתה באופן משמעותי את חסמי הכניסה לחברות ישראליות ומאפשרת שותפויות ייצור גמישות ומתקדמות טכנולוגית. "אנחנו בגשר היציב שעליו ניתן להתחבר אל המערכת המקומית - ואנחנו מחויבים לטפח מודלים חדשניים על ידי הבטחת בהירות רגולטורית, מתן שירותי יצוא מותאמים אישית והקלה על שותפויות", מסבירה קורדרו הרננדז.

היבט נוסף שמושך חברות ישראליות הוא המחויבות המובילה של קוסטה ריקה לקיימות. המדינה מתמחה באנרגיות מתחדשות ומדיניות אפס פליטות פחמן, ערכים שהופכים למרכזיים עבור חברות ישראליות הפועלות לפי תקני ESG מחמירים. "הקיימות היא עמוד תווך פה", מדגישה קורדרו הרננדז. "חברות ישראליות מעניקות משקל הולך וגובר לעמידה בתקני ESG והמנהיגות של קוסטה ריקה בתחומי אנרגיה מתחדשת ופיתוח בר-קיימא משתלבת באופן עמוק עם הערכים האלה".

צילום: באדיבות לשכת המסחר של קוסטה ריקה

יחד עבור פתרונות לאתגרי בריאות גלובליים

"שתי המדינות מוכרות מאוד לאור החדשנות שלהן בתחומים כמו טכנולוגיה רפואית, בריאות, בינה מלאכותית, דיאגנוסטיקה וייצור של טכנולוגיות רפואיות מתקדמות", מסבירה קורדרו הרננדז. "לשתי המדינות יש כישרונות מוסמכים המאפשרים ביצוע תהליכים ברמת מצוינות. יחד, אנחנו יכולים ליצור ולמסחר פתרונות מתקדמים לאתגרי בריאות גלובליים".

מעבר לעסקאות מסחריות, המשלחת מיועדת להקל על החלפת חדשנות ופיתוח כישרונות. "אנחנו רואים שיתופי פעולה במחקר אקדמי, תוכניות הכשרה משותפות ויוזמות מו״פ משותפות לחיזוק הגשר הטכנולוגי בין המדינות שלנו", מציינת קורדרו הרננדז.

"מבחינתנו המסר ברור", היא מסכמת. "קוסטה ריקה לא רק מציעה רק קישור טכני, אלא שותפות אסטרטגית לטווח ארוך שיכולה להזניק הזדמנויות חדשנות משותפות במגזר הרפואי המתפתח".

