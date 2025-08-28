חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ד'), המסחר ננעל במגמה דומה, אך נקודת האור היא השיא ה-36 במספר של מדד ת"א 35. שני המדדים המובילים האחרים, ת"א 90 ות"א 125 גם הם היו די קרובים לשיא שנקבע באותו היום, אך ננעלו ביציבות. מדד הבנקים שאתמול הוביל את העליות ירד ב-0.5%. ת"א 35 משלים תשואה של כמעט 30% מתחילת השנה.

● מנהל ההשקעות הבכיר שממליץ: כך תבנו תיק חסין ולא תצטרכו לגעת בו יותר

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב מציין ששיא נשבר לא רק במדד ת"א-35, אלא גם במחזורי המסחר. "בתקופה הנוכחית, פרקי הזמן בין שבירות שיאים מתקצרים, ויש להניח שזה לא השיא האחרון שנשבר השנה במדד. ההסבר לכך הוא שקודם כל, יש רוח גבית מצד השווקים בחו״ל. לפנינו, ככל הנראה, תהליך של הורדת ריבית בעולם וגם בישראל. אנחנו בעיצומה של עונת דוחות כספיים חזקה בסך הכל, והדוחות משפיעים באופן חיובי גם על המניות של החברות שנסחרות בבורסה".

● "למדנו מהטעויות": היזמים שאיבדו למשקיעים 66% חוזרים לבורסה

"שוק המניות כיום רגיש יותר ומגיב בחדות לדיווחים הכספיים של החברות. כאמור, אנחנו עדים לא רק לשיא במדד הדגל של הבורסה, אלא גם לשיא במחזורי המסחר של חודש אוגוסט שמתקרב לסיומו. כבר כעת אפשר לקבוע שזהו חודש אוגוסט חסר תקדים מבחינת היקפי המסחר בבורסה. אנחנו רואים עליות במדדים ומחזורי מסחר גבוהים בחודש שהוא בדרך כלל דליל במחזורי מסחר - וזה בהחלט סימן מעודד לשוק״.

את המגמה החיובית הוביל מדד ת"א רשתות שיווק שקפץ בכ־1.2% בהובלת מניית קסטרו שזינקה בכ־16% והוסיפה לשווייה מעל 200 מיליון שקל ביום אחד. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסכום חריג של 200 מיליון שקלים, ונראה שזה ריכך את הבשורה מהדוחות על פגיעה ברווח הנקי בעקבות המלחמה באיראן. בנוסף, רשת האופנה הצליחה להגדיל את המכירות בחנויות הזהות. עוד בלטה במדד מניית טרמינל איקס שקפצה בכ־6.5% לאחר שדווח כי המיליארדר הדני אנדרס הולך פובלסן מכר את כל מניותיו בחברה.

אלקטרה קפצה בחדות לאחר שדיווחה אמש כי סך ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-14.3% לכ-3.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. עוד דווח כי הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-6.8% לכ-236 מיליון שקל, לעומת כ-221 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל המיוחס בעיקר לפעילות בארה"ב, מעלייה במגזר הפעלה, שירות ואחזקה, בין היתר לאור גידול בהיקף הפעילות, בקיזוז מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל שרווחיותו עדיין מושפעת מהשלכות המלחמה.

בניגוד למגמה, פתאל החזקות ירדה בחדות לאחר שדיווחה כי בעקבות המערכה מול איראן וההתאוששות האיטית של ענף התיירות המקומי, החליטה רשת המלונות להוריד את תחזיותיה השנתיות, ומעריכה את הפגיעה ברווח התפעולי בארץ בעקבות המלחמה בכ-50 מיליון שקל. בעקבות פרסום הדוחות נסחרה מניית פתאל בירידה של יותר מ-5%.

בשני ימי המסחר הקרובים (היום וביום ראשון) תסתיים באופן רשמי עונת הדוחות בת"א. היום (ה') ידווחו את תוצאותיהן הכספיות חברות אל על , ישרוטל , נאוויטס , שופרסל , קיסטון , פריורטק ועוד.

הבוקר (ה') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-0.6%, ההנג סנג יורד ב-0.9%, מדד הקוספי מוסיף לערכו 0.6% ובורסת שנגחאי עולה ב-0.1%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים במגמה מעורבת.

וול סטריט ננעלה אמש (ד') בעליות קלות - מדד נאסד"ק עלה ב-0.3%. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.4%, ובמרחק קטן משיאו, 45,631.74 נקודות שנקבע ביום שישי. מדד S&P 500 עלה 0.3% ל-6,486 נקודות, ולשיא. שיא הסגירה של 6,468.54 נקודות נקבע ב-14 באוגוסט.

הדוחות הרבעוניים שוול סטריט כולה חיכתה להם התפרסמו אמש (ד'). ענקית השבבים אנבידיה דיווחה כי ברבעון השני לשנת 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. ההכנסות הסתכמו ב-46.7 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 46 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.04 דולר למניה, כאשר התחזיות המוקדמות עמדו על 1.01 דולר למניה. החברה צופה מכירות של 54 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, בהשוואה להערכה של 53.14 מיליארד דולר.

החברה אישרה כי במהלך הרבעון לא מכרה שבבי H20 לסין. הרווח הנקי של החברה עלה ב‑59% והגיע ל‑25.78 מיליארד דולר, כלומר 1.05 דולר למניה מדוללת, לעומת 16.6 מיליארד דולר, או 0.67 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. את הצמיחה הזו הובילו בעיקר עסקי מרכזי הנתונים, שבהם אנבידיה מוכרת מעבדי גרפיקה ומוצרים משלימים לשימוש בכמויות גדולות; הכנסות הסגמנט הזה עלו ב‑56% והגיעו ל‑41.1 מיליארד דולר. למרות הדוחות החזקים, המניה ירדה ב-3% במסחר המאוחר לאחר שכן הכנסות מרכז הנתונים היו נמוכות מהציפיות.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו ביציבות ביום ד'. בכל הנוגע לריבית בנק ישראל, בלידר שוקי הון כותבים: "נדמה שכל עוד נמשכת המלחמה בעזה, בנק ישראל יתקשה להוריד את הריבית. יחד עם זאת, השגת הפסקת אש תביא לחידוש הייסוף בשקל ותאפשר הורדת ריבית".

בשוק האג"ח האמריקאי, התשואות באפיק הממשלתי נסחרות ביציבות הבוקר (ה'). התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.22%, והתשואה לשנתיים עומדת על 3.67%. השווקים מתמחרים הסתברות של 84% להפחתת ריבית בארה"ב בספטמבר, כאשר מדד האינפלציה מועדף על הפד (PCE) שצפוי להתפרסם ביום שישי הקרוב, צפוי לשפוך אור נוסף על סביבת המחירים בארה"ב.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש קלות הבוקר (ה') מול המטבעות הזרים. שער הדולר עומד על 3.33 שקלים, ושער האירו נסחר סביב 3.87 שקלים.

קיראן קאוושיק, אסטרטג המט"ח הגלובלי בבנק לומברד אודייר, מציין כי במחצית הראשונה של 2025 הדולר האמריקאי רשם את הירידה החדה ביותר בחצי שנה מאז 1973 מול סל המטבעות: "בשבועות האחרונים נרשמה יציבות יחסית, אך ישנם לא מעט גורמים שצפויים להביא להיחלשות נוספת של המטבע בחודשים הקרובים וגם ב־2026, בראשם תחילת מחזור הפחתות הריבית של הפד. לראשונה מזה שנים, הפד יפעל שלא בתיאום עם בנקים מרכזיים גדולים אחרים, מהלך שבבנק מעריכים כי יכביד על הדולר בטווח הקרוב".

מחירי הנפט נסחרו יורדים קלות הבוקר (ה'). מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 66.9 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63.6 דולרים.

4. מאקרו

כלכלני בנק הפועלים מציינים כי משקי הבית בישראל לא חוזרים בינתיים לרכוש דירות. "בחודש יוני נמכרו רק כאלפיים דירות חדשות, ירידה של כמעט 50% לעומת יוני אשתקד. הנתון הושפע מימי המלחמה, אך עדיין הוא נמוך מאוד. ירידה בעסקאות מאפיינת גם את שוק הדירות יד שנייה, ולכן איננו סבורים שהסיבה לירידה היא המגבלות שהטיל בנק ישראל על תנאי המימון ברכישת דירות חדשות. שוק הנדל"ן מאופיין בדרך כלל במומנטום, ורוכשי דירות שרואים מגמה של ירידה במחירים יושבים על הגדר וממתינים. מה יכול לשנות את המגמה? איזה אירוע שישנה את הציפיות של משקי הבית, כמו סיום של המלחמה או הפחתות ריבית". ייתכן שחלק מההתאוששות הזאת כבר נרשמה בנתוני יולי אוגוסט. כפי שנכתב בגלובס השבוע, דוחות חברות הנדל"ן למגורים למחצית השנייה של השנה חשפו עלייה חדה במכירות הדירות בין יולי לאוגוסט. בין הסיבות: הגברת הביקוש לממ"ד אחרי המלחמה עם איראן, והרחבת מבצעי המימון.

5. תחזית

בנק אוף אמריקה מורידים המלצה לחברת אמריקן איגל למרות הקמפיין המבטיח אותו מובילה השחקנית סידני סוויני: "אנו מורידים את המלצתנו למניית אמריקן איגל ל'תשואת חסר' (Underperform) ומפחיתים את מחיר היעד מ-11 דולר ל-10 דולר. ההחלטה נובעת מהערכה כי מכסים חדשים וסביבה קמעונאית קשה יכבידו על רווחיות החברה ויעכבו את התאוששותה".

עוד מציינים כלכלני הבנק כי הם מכירים בסיכון החיובי לטווח הקצר הנובע מהקמפיין האחרון בכיכובה של השחקנית סידני סוויני: "לקמפיין יש פוטנציאל להוסיף מומנטום למכירות ולסייע לחברה לספק תחזית חיובית לרבעון השלישי, עם זאת, אנו לא סבורים בסבירות גבוהה שהמומנטום מקמפיין זה יוכל לשנות את מסלול העסקים של המותג בטווח הארוך. לכן, למרות הבאזז השיווקי, אנו מאמינים שהסיכונים הבסיסיים לעסק, לצד התמחור הגבוה ביחס למתחרות והסיכון לדיבידנד, עדיין תומכים בהורדת ההמלצה".

בבנק האמריקאי התייחסו גם להמלצתם על מניית אפל : "אנו חוזרים על המלצת 'קנייה' למניית אפל עם מחיר יעד של 250 דולר, לקראת אירוע השקת האייפון הקרוב, הצפוי להתקיים ב-9 בספטמבר. אנו מעריכים כי אפל תשיק את סדרת iPhone 17, כאשר החידוש המרכזי יהיה דגם "Air" דק במיוחד, אשר צפוי להחליף את דגם הפלוס ולהיות מתומחר כ-100 דולר מעליו". עם זאת, מציינים בבנק אוף אמריקה, "ציפיותינו לסבב שדרוגים משמעותי נותרו מתונות ואיננו צופים זינוק חד במכירות כתוצאה מהעיצוב החדש בלבד. מבחינה היסטורית, אירועי השקה מסוג זה נטו להיות אירועי 'מכור בחדשות', עם ירידה במחיר המניה בטווח הקצר שלאחריה התאוששות. הפתעה חיובית עשויה להגיע מכיוון הדגמה משכנעת של יכולות הבינה המלאכותית (Apple Intelligence) או הכרזות תמחור בלתי צפויות, שעשויות לשפר את ביצועי המניה הפעם".