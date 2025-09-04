חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:25

1. שוקי המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה מעורבת. עסקת החטופים המסתמנת תמשיך להיות במוקד תשומת הלב היום, לאחר שהבוקר (ה') דווח כי ארגון הטרור חמאס הצהיר כי הוא מוכן לעסקה כוללת ולשחרור כל החטופים.

אמש (ד'), הבורסה בת"א התאוששה לאחר פתיחת השבוע הרעה שפקדה אותה - בין השאר לנוכח העליות בוול סטריט - מדד ת"א 35 עלה ב-0.7% ומדד ת"א 90 ב-1%, גם מדדי הביטוח והבנקים שנפלו מתחילת השבוע התאוששו ב-2.6% וב-1% בהתאמה.

● הנתון שהתהפך אחרי חצי שנה, ומה הוא אומר על הראלי בת"א?

את העליות הובילו המניות הביטחוניות, ובראשן נקסט ויז'ן שזינקה ב-7%, ובית שמש וארית תעשיות מערכות שעלו ביותר מ-3%.

בכל הנוגע לארית, מניית החברה רשמה רצף עליות חריג, על רקע זינוק של פי 15 ברווח הנקי במחצית הראשונה של השנה, שווי השוק של החברה טיפס לכ-4.8 מיליארד שקל, כשצבר ההזמנות כבר הגיע ל-1.3 מיליארד שקל. עם זאת, ההנהלה מזהירה: ההכנסות תלויות בפרויקטים חד-פעמיים ואינן מעידות על מגמה עתידית. היא עלתה כבר במעל 20% מתחילת השבוע, ובכ-1,000% בשנה האחרונה וכמעט 5,000% בשלוש שנים.

חברת הנדל"ן קבוצת לוזון עלתה ביותר מ-3%. החברה הודיעה אמש על כ-10 מיליון מניות במסגרת הקצאה פרטית במחיר של 295 אגורות למניה (ב-1.5% פחות ממחירה כעת), תמורת כ-32 מיליון שקל. ככל הידוע הרוכשים הם חברת שסטוביץ ובית ההשקעות איי.בי.איי.

הבוקר (ה') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי עולה ב-1.6%, בורסת שנגחאי יורדת ב-1.7%, ההנג סנג יורד ב-1.3% ומדד הקוספי מוסיף לערכו 0.2%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.

אמש (ד'), בוול סטריט - המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-1% ומדד S&P 500 הוסיף 0.5%.

● השקעת הענק של וורן באפט התרסקה: מאחורי נפילתה של קראפט־היינץ

אלפאבית (גוגל) זינקה בכ-9% בעקבות הפסיקה לפיה החברה תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום. בתוך כך, בנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד של מניית ענקית הטכנולוגיה: "אנו רואים את פסיקת בית המשפט בתיק ההגבלים העסקיים נגד גוגל כהתפתחות חיובית עבור החברה. עיקרי הפסיקה, שאינם דורשים מכירת חטיבת הכרום ומאפשרים להמשיך בתשלומים לשותפים (TAC) עבור הצבת שירותיה כברירת מחדל, מסירים אי-ודאות רגולטורית משמעותית.

עוד ציינו כי: "אנו מאמינים כי הסרת עננה זו תומכת בהרחבת המכפיל של המניה. בהתאם, אנו מעלים את מחיר היעד שלנו ל-252 דולר (מחיר המהווה אפסייד של כ-9% ממחיר הסגירה אמש). עם זאת, התחרות הגוברת בתחום הבינה המלאכותית (AI) נותרה אתגר מרכזי, אם כי אנו מזהים התקדמות במוצרי הבינה המלאכותית של גוגל".

לצד זאת בבנק אוף אמריקה סבורים כי פסיקת בית המשפט בתיק ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) נגד גוגל מהווה התפתחות חיובית עבור אפל .

"ההחלטה לאסור על חוזים בלעדיים אך להתיר לגוגל להמשיך ולשלם לשותפותיה, כמו אפל, עבור הצבת שירות החיפוש שלה כברירת מחדל, מקטינה את הסיכון המיידי להכנסותיה של אפל מתחום השירותים. התשלומים מגוגל מהווים רכיב מהותי מהכנסות הרישוי של אפל. לאור הוודאות הגוברת, אנו מעלים את מחיר היעד שלנו למניית אפל ל-260 דולר" (מחיר המהווה אפסייד של כ-10% ממחיר הסגירה של המניה אמש).

● אפל מתכננת להשיק מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית במהלך השנה הבאה

וול סטריט נכנסת לשבועות סוערים, וספטמבר ידוע כחודש הגרוע ביותר בשנה, מה שמביא כמה מהאסטרטגים הבכירים בניו יורק להסיק שזה זמן טוב לגוון. להערכתם, מניות אירופה צפויות לעלות בחודשים הקרובים, כאשר תחזית כלכלית חיובית עשויה לסייע להן לפרוץ את טווח המסחר הצר שבו הן נעות, ולהסיט לשם כספים. לפי בלומברג, חטיבת התחזיות של גולדמן זאקס מעריכה כי מדד Stoxx Europe 600 יעלה בכ-2% לרמה של כ-560 נקודות עד סוף 2025, הודות לשיפור בצפי הצמיחה, רמות פוזיציה נמוכות ושוויי שוק אטרקטיביים יחסית.

● "כולם שותקים": המיליארדר שמזהיר שארה"ב עומדת בפני סכנה

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב נרשמה ביום ד' יציבות לאחר הירידות מתחילת השבוע. מדדי האג"ח הממשלתיות לכל אורך עקום התשואות נסחרו בשינויים קלים סביב מדד הבסיס. מדד תל גוב 5-10 שנים נסחר בתשואה מגולמת של 4.19%. מדד תל גוב ל-10 שנים ויותר נסחר בתשואה מגולמת של 4.51%, לאחר שנסחר ב-4.4% לפני כשבוע.

לפי בלומברג, מכירת החיסול באג"ח הגלובליות מתרחבת, והאג"ח הארוכות מובילות את ההפסדים. בעיתון מלמדים ששוקי האג"ח בעולם נתונים ללחצי מכירה מחודשים, כאשר חששות סביב אינפלציה, מכירות חוב ומשמעת פיסקאלית פוגעים באמון כלפי מה שבעבר נחשב לנכסים הבטוחים ביותר בעולם.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב גם הן עולות היום (ה'), כאשר התשואה על אג"ח ל-30 שנה מתקרבת לרמה הפסיכולוגית של 5%. התשואה על אג"ח בריטניה ל-30 שנה עלתה אמש (ד') ל-5.75% - הגבוהה ביותר מאז 1998 - בעוד שהתשואות על אג"ח יפן ל-20 שנה טיפסו לשיא של המאה הנוכחית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר ביום ד' ביציבות - 3.336 שקלים לדולר ו-3.92 שקלים לאירו - וזאת לאחר שביום ג' הוא נחלש בהתאם למגמה העולמית.

הדולר רשם את העלייה היומית הגדולה ביותר מאז יולי, מדד הדולר (DXY) עלה ב-0.6% וקטע רצף ירידות של שישה ימים. בסקירה השבועית של מיטב העריכו השבוע כי התחזקות השקל מגבירה את הסיכוי להורדת ריבית על ידי בנק ישראל (להערכתם הריבית תרד ל-3.25%־3.5% השנה, בעוד שהשווקים מגלמים 3.5%-3.75%).

בתוך כך, הבוקר (ה'), השקל נסחר ביציבות מול המטבעות הזרים. שער הדולר- שקל עומד על 3.359 בשעה זו ושער האירו-שקל נסחר סביב 3.9 שקלים.

מחירי הנפט יורדים הבוקר בכ-0.7%, לאחר שירדו אמש (ד') במסחר בכ-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 67.8 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63 דולרים.

4. מאקרו

בבית ההשקעות פסגות מציינים שתמונת המצב הכלכלית בישראל מורכבת. אומנם הירידה החודשית של 0.64 נק' במדד המשולב של בנק ישראל בחודש יולי מושפעת במיוחד מעדכון נתוני יוני, שהושפעו לרעה ממבצע "עם כלביא", ועוד צפויה להתעדכן כלפי מעלה, אך ניתן לראות מספר מגמות שליליות במיוחד מתחילת השנה.

הרמה הממוצעת של מדד הרכישות בכרטיסי אשראי בשלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי) נמוכה ב-2.3% מהרמה הממוצעת בחודשים פברואר-אפריל. לעומת זאת, אפשר להתעודד מנתוני סחר החוץ. נתוני יצוא הסחורות עודכנו כלפי מעלה ביוני ב-4.1% ובחודש יולי נרשמת התאוששות של 26.9%.

בפסגות מזהירים גם מפני מגמה מתמשכת של ירידה בפעילות הכלכלית, במיוחד מאז תחילת השנה. רמת המדד נמוכה יותר מכפי שהייתה עם פרוץ המלחמה, אך יותר מכך הירידה המצטברת באחוזים (מחודש לחודש) היא המשמעותית ביותר מאז תחילת המלחמה.

בארה"ב, אמש (ד') פורסם כי מספר המשרות הפנויות ירד ביולי לשפל של 10 חודשים, והצטרף לנתונים נוספים המצביעים על ירידה הדרגתית בביקוש לעובדים על רקע אי־ודאות מדינית גוברת. על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה שפורסמו היום, מספר המשרות הזמינות ירד ל־7.18 מיליון, לעומת 7.36 מיליון ביוני (נתון שתוקן כלפי מטה). תחזית המדגם של כלכלנים בסקר בלומברג עמדה על 7.38 מיליון משרות פנויות.

היום (ה'), צפוי להתפרסם מדד התעסוקה של ADP, מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים ומדד ה-ISM במגזר הלא יצרני. מחר (ו') יתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב לחודש אוגוסט, שישפוך אור נוסף על מתווה הריבית העתידי של הפד.

5. תחזית

אנליסט האינטרנט בבנק ההשקעות קנטור, דיפאק מתיוואנן, סבור שהשוק מעריך בחסר את פוטנציאל התרומה של רכישת base44 לתוצאות וויקס.קום הישראלית. חברת האינטרנט רכשה בחודש יוני את base44 העוסקת ב- vibe coding, גישה שמחליפה פיתוח מבוסס-קוד בפיתוח שבו המשתמש מנסח מה הוא רוצה והפלטפורמה המבוססת AI מבצעת זאת.

בקנטור מציינים ש- vibe coding נתפס כאיום על חברות כמו Wix ו- GoDaddy אך רכישת base44 מקטינה את הסיכון ל- Wix בטווח הארוך. להערכתם, אם החברה הנרכשת תמשיך לצמוח בהתאם למגמות הקיימות, תהיה לה תרומה נאה להזמנות ולהכנסות Wix ב-2026. המלצתו על מניית Wix היא "תשואת יתר" במחיר יעד של 160 דולר, פרמיה של 16.5% ממחיר הסגירה של המניה אמש.