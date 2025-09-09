חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים.

המסחר בבורסה אמנם נפתח אתמול בעליות, בהמשך למגמה החיובית בשלושת ימי המסחר האחרונים, אך ננעל לבסוף במגמה מעורבת, על רקע הפיגוע בירושלים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.3% ומדד ת"א 90 ירד ב-0.2%.

חברות הביטוח הראל , הפניקס , כלל ומנורה הובילו את הירידות במדד ת"א 35, ובהתאם מדד ת"א ביטוח היה המדד הענפי שרשם את הירידה הגדולה ביותר במהלך המסחר - 1.8%. מנגד, בלטו לטובה במדד מניות השבבים הדואליות נובה וקמטק .

שופרסל וביג דיווחו הבוקר על שיתוף פעולה אסטרטגי להקמת מרכז BIG FASHION בראשון לציון. החברות חתמו על שותפות, במסגרתה, בכפוף לחתימה על הסכמים מחייבים ולתנאים מסוימים, תמכור שופרסל לביג מחצית מהשטח עליו ממוקם המטה שלה בראשון לציון תמורת כ-200 מיליון שקל, המשקפים שווי של 7.7 מיליון שקל לדונם. מטרת השותפות היא העצמת זכויות בקרקע בבעלות שופרסל בשטח של כ-110 דונם ברחוב שמוטקין בראשון לציון.

במסגרת העסקה, שופרסל וביג יפעלו יחד לקידום תב"ע חדשה בקרקע, שמכוחה יתאפשר להקים מרכז BIG FASHION, הכולל מסחר ותעסוקה על פני שטח של כ-50 דונם, כאשר ביתרת הקרקע, כ-60 דונם, מתכוונת שופרסל להקים פרויקט מגורים ענק יחד עם שותף אחר שייבחר בעתיד.

באירופה, המסחר התנהל אתמול בנטייה לעליות שערים. בצרפת נרשמו עליות קלות במדד המוביל CAC 40, בהמתנה להצבעת האי־אמון בממשלה. הממשלה הצרפתית נפלה בהמשך היום בהצבעת אי־אמון, על רקע התנגדות מקיפה לתוכנית של ראש הממשלה היוצא פרנסואה ביירו לקיצוץ בגירעון התקציבי ולצמצום החוב הלאומי הצרפתי.

אמש, המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, S&P 500 התקדם ב-0.2% והנאסד"ק טיפס 0.5% - וננעל בשיא כל הזמנים. מניית יצרנית השבבים ברודקום , המשיכה במומנטום החיובי שלה וקפצה במעל 3%; זאת, לאחר שזינקה ביום שישי האחרון בכ-10%, על רקע הודעתה על הזמנה של 10 מיליארד דולר לשבב AI מלקוח חדש, שהקפיצה את כל הסקטור.

המשקיעים ממתינים בציפייה לשני נתוני אינפלציה מרכזיים שיפורסמו בהמשך השבוע בארה"ב - מדד המחירים ליצרן, שיפורסם מחר (יום ד'), ומדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום חמישי שלמחרת. בסוף השבוע שעבר, דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם העלה באופן דרמטי את הסיכוי להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב כבר בשבוע הבא. עם זאת, אם הנתונים יצביעו על קפיצה מפתיעה באינפלציה, הדבר יכול לשבש את האפשרות הזו.

"כששוק העבודה נחלש, הפד אמור לחתוך את רמות הריבית. הבעיה היא שהקונצנזוס לגבי הנתון של מדד המחירים לצרכן צופה עלייה מ-2.7% ל-2.9%", אמר ל-CNBC טורסטן סלוק, כלכלן בכיר ב- Apollo Global Management. "הדבר מלכלך את התמונה קדימה, מכיוון שכשהאינפלציה עולה, הפד צריך להעלות ריבית".

המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מתנהל בעליות של עד 0.2%.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: הניקיי היפני יורד בכ-0.2%, ההנג סנג מטפס בכ-0.7%, שנגחאי מאבד מערכו כ-0.5% והקוספי קופץ בכ-0.9%.

2. שוקי האג"ח

סנדיפ ראו, אנליסט ב־Leverage Shares, אומר כי ירידת התשואות הקצרות בארה"ב, לאחר דוח התעסוקה החלש שפורסם ביום שישי האחרון, חיזקה את ההסתברות לקיצוץ ריבית, אך התמיכה בתשואות הארוכות בשל חוב ריבוני גדל מותירה עלויות מימון גבוהות.

במקביל, בצל החשש מהצבעת אי־אמון בצרפת ביום שני, תשואות האג"ח הצרפתיות עלו בימים האחרונים. בפעילים ניהול תיקי השקעות התייחסו בסקירתם השבועית למצב האג"ח באירופה. לדבריהם, "על רקע גירעונות תקציביים ושיעורי חוב־תוצר גבוהים יחסית, עלייה ניכרת בהנפקות אג"ח באירופה הגבירה את תפיסת המשקיעים לגבי הסיכונים הפיסקאליים, והדבר בא לידי ביטוי בעלייה בתשואות לפדיון (בעיקר באמצע השבוע)". עם זאת, הם הוסיפו כי פרסום דוח התעסוקה בארה"ב וירידת התשואות שם, הובילו לירידות גם בתשואות האג"ח באירופה ולחזרה מסוימת לרגיעה בשווקים.

הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות ביציבות: התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.05%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.5%.

במסחר באג"ח בת"א, רוב המדדים נסחרו ללא שינויים גדולים משערי הפתיחה שלהם.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, השקל נסחר מול הדולר ביציבות, ושערו עומד כעת על 3.31 שקלים. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, יורד הבוקר בכ-0.1%, לרמה של 97.34 נקודות.

הביטקוין מתחזק הבוקר ונסחר סביב מחיר של 112 אלף דולר. עם זאת, הוא עוד לא שיחזר את השיא אליו הגיע במהלך חודש אוגוסט, של מעל 123 אלף דולר.

הזהב נסחר בשיא כל הזמנים ומחירו מתקרב כעת ל-3,700 דולר. לכך התייחס ראו מ־Leverage Shares, כשציין כי השנה הזהב חזר למעמד של "עוגן", עם עלייה של כ־35% במחיר הספוט מתחילת השנה, בעוד שביטקוין עלה בכ־16% בלבד ונשאר תחת לחץ, בין היתר, בשל שימושיות מוגבלת. ראו קושר בין מלחמת המכסים של טראמפ לגל של "דה־דולריזציה" שמחליש את הביקוש לאג"ח ולדולר, ומנגד מחזק לדבריו את ההגנות המסורתיות.

4. מאקרו

הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, מתייחס לנתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ולשכר. לדבריו, "הנתונים המתפרסמים ממשיכים להצביע על צריכה פרטית חלשה, בהמשך לירידה במחצית הראשונה של השנה. היחלשות הצריכה, האטה בקצב עליית השכר, חולשה בשוק הנדל"ן ושקל חזק תומכים בהורדת ריבית, ייתכן אף בהחלטת הריבית הקרובה", הוא מעריך.

זבז'ינסקי מציין שהרכישות בכרטיסי אשראי אמנם זינקו ביולי אחרי הירידה החדה ביוני (בשל המערכה מול איראן) אך בסיכום החודשיים, נרשמה ירידה של 1.2% ברכישות ריאליות לעומת אפריל־מאי. הוא מוסיף שבסך הכול, הרכישות הריאליות בכרטיסי אשראי לא עלו כלל מתחילת השנה. "הצריכה החלשה היא גם תוצאה של האטה בשכר", מציין זבז'ינסקי. "קצב הגידול השנתי של השכר הממוצע ירד לכ־3% לעומת כ־5.5% לפני שנה. השכר הממוצע הריאלי למעשה כמעט לא עולה במשך שנתיים".

5. תחזית

אחת ממניות הטכנולוגיה הלוהטות בוול סטריט בחודשים האחרונים היא אורקל , המנוהלת על־ידי צפרא כץ. ענקית התוכנה עלתה בכ־90% מאז השפל של אפריל, ובכ־40% מתחילת השנה. השבוע, הראלי במניה יעמוד למבחן, כשהיא תפרסם את הדוחות הכספיים שלה, ובבנק ההשקעות קנטור צופים הצלחה.

אנליסט תשתיות התוכנה תומאס בלייקי מציין שבדיקות שערך היו חיוביות, והוא צופה אפסייד בהכנסות הענן והגדלה של נתח השוק במוצרי ה־SaaS, כתוצאה מהתחזקות הפלטפורמה של אורקל.

להערכתו, החוזק יימשך גם בתחזיות. הוא מזכיר שהחברה תארח כנס ויום אנליסטים באוקטובר, ומצפה ממנה לשמוע יותר על הבידול התחרותי של מוצרי תשתית הענן, ועל חוזים גדולים בהם זכתה. המלצת קנטור על מניית אורקל נותרה "תשואת יתר" ומחיר היעד הוא 271 דולר, המשקף פרמיה של 16.4% על המחיר בבורסת ניו יורק. מחיר היעד נגזר ממכפיל 11.5 על הכנסות 2026.