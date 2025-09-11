מותג רכב שמחבר סטנדרטים מחמירים של בטיחות עם נוחות מקסימלית

הכתבה מטעם ניסאן

כשזה מגיע לבחירת רכב חדש, יש שלושה דברים שלא מתפשרים עליהם - איכות, אמינות ובטיחות. מותג הרכב ניסאן ממשיך לגלות מחויבות יוצאת דופן לערכים אלה כבר עשרות שנים. הוא מוביל חדשנות לצד הקפדה על כל פרט ופרט. יצאנו למסע קצר בין הדגמים המרכזיים כדי להבין מדוע נהגים רבים כל כך בישראל ובעולם כולו בוחרים שוב ושוב בניסאן. שימו חגורות. התחלנו.

תהליכי ייצור קפדניים, תשומת לב לכל פרט ואיכות שעוברת מדור לדור

תהליכי הייצור של ניסאן מבוססים על סטנדרטים מחמירים, בדגש על בקרת איכות מוקפדת ושיפור מתמיד. מאחורי כל לחיצה על דוושת הגז, ישנן אלפי שעות של פיתוח ושל בדיקות איכות קפדניות: החל מבדיקות ידניות וממוחשבות ועד לשימוש ברובוטים המתוחכמים ביותר לביצוע פעולות ולהתקנת רכיבים רגישים, כדי להבטיח אחידות מושלמת. כל רכב לפני שהוא יוצא משערי המפעל בדרכו ללקוחות עובר נסיעת מבחן ונבדק במגוון תרחישים. כל זה כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר בנושאי בטיחות, סביבה וטכנולוגיה, שבניסאן הם מהמתקדמים בעולם.

בניסאן מאמינים שההבדל טמון בפרטים הקטנים. הנדסת האנוש המאפיינת אותה כל כך מדברת בעד עצמה: החל מהמרקם של כפתור בלוח המחוונים, דרך איכות החומרים, העיצוב הפנימי המוקפד, מושבים תומכים ונוחים, ומיקום מתגי השליטה, ועד שדה הראייה והנגישות לכל מערכות הרכב, לצד צגים דיגיטליים מתקדמים. ניסאן שומרת על רלוונטיות טכנולוגית באמצעות שילוב מערכות הנעה מתקדמות, המספקות ביצועים שקטים ויעילים, לצד טכנולוגיות בטיחות ומערכות נוחות: בין היתר סיוע בנהיגה ובידוד רעשים, מערכות בטיחות אקטיביות, קישוריות מלאה ופיצ'רים. כל אלה מספקים חוויית נהיגה נעימה ובעיקר בטוחה.

בכל דגם חדש ניסאן לא מתחילה מאפס. כל דור נבנה על תשתית של ניסיון מצטבר, פיתוחים טכנולוגיים וחשוב לא פחות: מחקרי עומק ומשוב מנהגים אמיתיים. ניסאן שמה דגש על שיפור עקבי, כזה שמרגישים בכל פרט: החל מההיגוי והביצועים ועד לנוחות, הבטיחות והחיסכון. וכל אלה תוך הימנעות מגימיקים מיותרים ויצירת תחושת המשכיות טבעית בין דורות הרכב.

צילום: מקאן דיגיטל

ניסאן X-Trail: כשהמשפחה יוצאת להרפתקה

עיצוב

ניסאן X-Trail מציג עיצוב חיצוני ופנימי מודרני, בולט ומרשים, שמאזן בין קשיחות של רכב שטח לבין קווים אלגנטיים ואורבניים. ה-X-Trail נבנה במיוחד למשפחות שאוהבות לחלום בגדול. תא נוסעים מרווח ומודולרי המכיל שבעה מקומות ישיבה מרווחים, עם אפשרות לניהול חלל פנימי לפי הצורך ותא מטען גדול במיוחד. מתאים למשפחות שמחפשות SUV עם מראה עדכני, שימוש רב, ואבזור עשיר.

צילום: מקאן דיגיטל

בטיחות ושימושיות

ניסאן X-Trail מצויד במערכות בטיחות מתקדמות מהדור החדש: בלימת חירום אוטונומית, התרעה על סטייה מנתיב, בקרת שיוט הסתגלותית, זיהוי עייפות הנהג ועוד. ה-X-Trail לא חושש מאתגרים: בכביש עירוני, שביל, או דרך עפר - מערכת ההנעה החכמה ומרווח הגחון הגבוה מאפשרים לכם להגיע לכל מקום בלי פשרות על נוחות או בטיחות. בדיוק מה שנדרש כדי לצאת למסע המשפחתי הבא שלכם.

טכנולוגיה

ה-X-Trail מציע מערכת מולטימדיה מתקדמת עם מסך מגע גדול, קישוריות מלאה לטלפון חכם, טעינה אלחוטית, מצלמות היקפיות, מערכת סאונד איכותית מבית BOSE, תצוגה עילית ולוח מחוונים דיגיטלי. כל אלה הופכים כל נסיעה לחוויה מהנה ומחוברת.

צילום: מקאן דיגיטל

ניסאן Qashqai: הבחירה הטבעית בעיר

עיצוב

ניסאן Qashqai מתבלט בעיצוב חיצוני מרהיב ומודרני, המשלב קווים דינמיים וגריל קדמי מרשים, כפי שמצופה מעיצוב יפני בלתי מתפשר. הוא בעל ערכת תאורת לד היקפית מתקדמת, ותאורת אוירה משתנה, המותאמת לאופי הנסיעה משדרת יוקרה. כל פרט בעיצוב נבחר בקפידה ומשדר תעוזה, חדשנות ותחכום, ומבטא את המחויבות של ניסאן ליצירת חוויית נהיגה מעוררת השראה.

בטיחות ושימושיות

ניסאן Qashqai, רכב עירוני חכם, מוכיח כל פעם מחדש שאפשר ליהנות מהחיים בעיר בלי להתפשר על נוחות וסטייל. הוא נחשב לאחד מרכבי הפנאי הבטוחים בקטגוריה שלו, עם דגש על מערכות בטיחות מתקדמות ואקטיביות וגם דירוג גבוה במבחני ריסוק, המבטיח הגנה גבוהה על נוסעים, מבוגרים וילדים. לצד זה, הוא מציע טכנולוגיות מתקדמות לניהול חכם של הביצועים והבטיחות, וממשק דיגיטלי נוח ותפעול חכם, לצד צריכת דלק חסכונית ומרשימה במיוחד.

טכנולוגיה

הקשקאי רתם את הטכנולוגיה לטובת חווית נהיגה חכמה, נוחה ואינטואיטיבית:

● שימוש במצלמות היקפיות, המאפשרות לחנות בצורה מיטבית ולאיתור סיכונים מירבי.

● מצלמה המאפשרת להשתלב בבטחה גם בכבישים עם שדה ראייה מוגבל ומערכות סיוע לנהג: קריאת תמרורים, התרעה בעת מעבר על המהירות המותרת, או סטייה מהנתיב, לצד אפשרות לבלימת חירום, באופן שמגביר את תחושת הביטחון על הכביש.

● תא נוסעים מרווח עם בידוד רעשי כביש ורוח.

● ממשק גוגל המוטמע בתוך מערכת המולטימדיה ומשפיע על פונקציות שונות.

צילום: מקאן דיגיטל

ניסאן Juke: הקרוסאובר ההיברידי שמתאים למשפחות קטנות

עיצוב

קרוסאובר עירוני שלא תפספסו ברחוב: עם מראה צעיר ואייקוני ונוכחות בולטת על הכביש. בדור החדש, תגלו עדכון מרענן גם מבפנים: ריפודים חדשים, דאשבורד שקיבל עדכון מקיף, בקרת אקלים והגה בעיצוב מחודש. לצד הצבעים הקלאסיים, חוזר גם הצהוב האייקוני, והג'וק נראה טוב מתמיד. מאחורי החזות המרשימה, הג'וק הוא רכב בטיחותי, איכותי ואמין במיוחד, בזכות מערכות בטיחות מתקדמות וטכנולוגיות חכמות שמתאימות לחוויה משפחתית מהנה.

בטיחות ושימושיות

הג'וק הוא רכב קומפקטי וזריז, שמאפשר להתמודד בקלות עם חניה בעיר ותמרון ברחובות צפופים, בלי להתפשר על נוחות ובטיחות. הג'וק מציע מרחב פנימי מפתיע: מושבים קדמיים תומכים ונוחים, עם שפע מקום לנהג ולנוסעים, כולל כיוון גובה ותנוחת ישיבה שמעניקה שדה ראייה מצוין, לצד תא מטען מודולרי.

בג'וק מערכות בטיחות מתקדמות: בלימת חירום אוטונומית, מצלמה אחורית, חיישני חניה ומערכת זיהוי תמרורים. כל אלה מספקים שקט נפשי בכל נסיעה. הג'וק מצויד בטכנולוגיה ייחודית, המאפשרת לנהג לעשות שימוש מינימלי בגז/ברקס ומערכת לניטור עייפות.

טכנולוגיה

סביבת הנהג מאורגנת בצורה אינטואיטיבית, עם לוח מחוונים דיגיטלי "12.3 אינץ' ומסך מולטימדיה עם חיבור אלחוטי לאפל ואנדרואיד ושקעי USB קדמיים ואחוריים, לצד טכנולוגיות שמקלות על השגרה: שליטה נוחה על מערכות המיזוג, מצלמת רוורס וחיישני חניה קדמיים ואחוריים.

גרסה היברידית חסכונית במיוחד

ניסאן ג'וק עבר מתיחת פנים רצינית ועכשיו הוא נמכר גם בגרסה היברידית מתקדמת, שמבטיחה חיסכון בדלק ושמירה על הסביבה, מבלי לוותר על ביצועים. הוא בעל מנוע משולב וחזק, טכנולוגיה שלומדת את הנהג ומתאימה את הנסיעה לתוואי הדרך ולתנאי הנסיעה, ועם שדרוג של תא הנוסעים, כולל איבזור עשיר. ניסאן ג'וק ההיברידי הוא אחד הרכבים המשתלמים בשוק הקרוסאובר המשפחתי.

ניסאן Sentra - המשפחתית שמרגישה פרימיום

עיצוב

הדור החדש של סנטרה עבר מהפך עיצובי משמעותי, עם קווים חדים ואלגנטיים. הם כוללים חישוקי סגסוגת מעוצבים וגריל קדמי מודגש ומרשים שמעניקים לה נוכחות יוקרתית ובולטת על הכביש. האפשרות לצבע דו-גווני, משלימה את המראה החיצוני המרשים. תא הנוסעים ממשיך את הקו החיצוני עם עיצוב מוקפד, דיפון דמוי-עור, ומושבים נוחים במיוחד.

בטיחות ושימושיות

ניסאן סנטרה מביאה איתה חוויית נסיעה עוצמתית ומשפחתית, בזכות מרחב פנימי מפתיע. הוא מעניק לכל נוסע שפע מקום לרגליים ומספק תחושת מרחב גם במושב האחורי. כל פרט בסנטרה תוכנן כדי להקל על השגרה: תא מטען גדול עם גישה רחבה ונוחה; סביבת נהג מעוצבת בקפידה עם שליטה נוחה על כל המערכות; חיבור מהיר לטלפון חכם; ושפע תאי אחסון חכמים.

ובנוסף גם חבילת בטיחות מתקדמת הכוללת: בלימה אוטונומית לאחור, ניטור שטחים מתים, התרעת סטייה מנתיב ובקרת שיוט משתלבת ורגישה לסביבה. כל אלה יאפשרו לכם ליהנות משקט נפשי בכל נסיעה.

הסנטרה מתאימה לנהגים שמחפשים שותפה אמינה ליומיום: משפחתית עוצמתית, קלה לתפעול, נוחה לנהיגה גם בפקקים וגם בנסיעות ארוכות ומספקת ביצועים חלקים.

טכנולוגיה

הסנטרה ידועה באמינות הגבוהה שלה, ומצוידת בטכנולוגיה הנדסית מוכחת שמבטיחה רכב עם תפעול חלק, מינימום תקלות ועלויות תחזוקה נמוכות. מערכות ההנעה ומערכות ההילוכים מבוססות על ניסיון של עשרות שנים ומאות אלפי נהגים מרוצים ברחבי העולם. השילוב בין מנועים יעילים, הנדסה יפנית מדויקת וטכנולוגיה חכמה, מבטיח לא רק ביצועים חלקים, אלא גם שקט נפשי בכל נסיעה.

מוכנים להתאהב מחדש בנהיגה?

יש מותגי רכב שלא רק לוקחים אותך ממקום למקום. הם גדלים איתך, משתנים איתך וחיים יחד איתך את המסע האישי והמשפחתי. ניסאן היא הרבה יותר ממותג רכב. היא סמל לאיכות שעוברת מדור לדור, בולטת במצוינות שהיא דרך חיים, וחדשנות ודיוק ללא פשרות, החל מהעיצוב ועד לביצועים.

בכל דגם חדש שניסאן מציגה מורגשת החתימה הייחודית שלה: שילוב בין עיצוב מתקדם, ביצועים מרשימים וחוויית נהיגה ייחודית. זהו ה-DNA של ניסאן. וכשבוחרים נכון מרגישים את זה בכל קילומטר.

בואו לגלות עוד על המגוון של ניסאן והתקשרו לתאם נסיעת מבחן!

*הערה: האבזור הפנימי שמוזכר בכתבה, משתנה בהתאם לרמת הגימור בכל דגם.

