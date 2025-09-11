פרשקובסקי הודיעה: היקף עסקאות גבוה בפרויקט Southgate

הכתבה מטעם פרשקובסקי

מתחם העסקים הבינלאומי ממוקם בכניסה הדרומית של הרצליה פיתוח, ברצועת החוף היקרה בישראל, ומציע נגישות לכל צירי התנועה המרכזיים. האזור, בו הוקמו מתחמי המשרדים של Microsoft ו-Wix בשנים האחרונות, הפך למרכז החדש של זירת ההייטק הבינלאומי בארץ וסמוך לכביש החוף, מחלף גלילות ורכבת ישראל. האזור מתחבר לרצועה שתשנה את פניה בעשור הקרוב, משדה דב ועד חוף התכלת, ומציע פוטנציאל השבחה גבוה במיוחד.

פרויקט South Gate מתפרס על פני 26 קומות במגדל הכולל משרדים מעוצבים בגדלים שונים, דירות מיקרוליבינג, קומות מסחר עם חזית לכביש, גינות אקולוגיות ומרפסות ופאטיו עליון וחללי אטריום הצופים לנוף המרהיב של הים. בחברה מציינים כי תמהיל הרוכשים מגוון וכולל בין היתר חברות הייטק, בעלי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים ורופאים פרטיים, לצד משקיעים.

החברה משיקה את שלב ב' ותציע משרדים גדולים עם נוף לים

פרשקובסקי הודיעה היום כי החלה את שלב ב' בפרויקט, במסגרתו תציע משרדים למכירה בקומות הגבוהות הצופות לחופי הים. שלב ב' מציע משרדים בשטח של 150 מ"ר ועד קומות שלמות במחירים החל מ-18,888 ₪ למ"ר. החברה תציע 4 מסלולי תשלום לרוכשים עם אפשרות לגמר מלא .

חיים קראדי, מנכ"ל פרשקובסקי מניבים: "מתחם המשרדים South Gate הנו מתחם עם פוטנציאל השבחה גבוה בזכות מיקומו האסטרטגי, הבינוי הייחודי בניצוחו של האדריכל משה צור ובזכות החשיפה שלו לכביש החוף".

