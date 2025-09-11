ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פרשקובסקי הודיעה: היקף עסקאות גבוה בפרויקט Southgate
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תוכן שיווקי

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

מספר חודשים מההשקה: פרשקובסקי הודיעה שמכרה משרדים במתחם South Gate בהרצליה פיתוח בכ-150 מיליון ₪

החברה, השיקה את שלב א' במתחם העסקים South Gate בהרצליה פיתוח, בסמוך לקומפלקס המשרדים של Microsoft ו-Wix, והודיעה שמכרה משרדים בהיקף של מעל 100 מיליון ₪ בנוסף לכ-50 מיליון ₪ בהרשמות, מחיר המשקף כ-20,000 שקלים למ"ר • South Gate תוכנן ע"י האדריכל משה צור ויכלול מגדל שיתנשא לכ-26 קומות לצד מתחם מסעדות, חנויות, דירות מיקרו ליבינג וחללי עבודה • החברה משיקה את שלב ב' המציע משרדים עם נוף לים

15:10
הדמיה: 3DIVISION
הדמיה: 3DIVISION

הכתבה מטעם פרשקובסקי

מתחם העסקים הבינלאומי ממוקם בכניסה הדרומית של הרצליה פיתוח, ברצועת החוף היקרה בישראל, ומציע נגישות לכל צירי התנועה המרכזיים. האזור, בו הוקמו מתחמי המשרדים של Microsoft ו-Wix בשנים האחרונות, הפך למרכז החדש של זירת ההייטק הבינלאומי בארץ וסמוך לכביש החוף, מחלף גלילות ורכבת ישראל. האזור מתחבר לרצועה שתשנה את פניה בעשור הקרוב, משדה דב ועד חוף התכלת, ומציע פוטנציאל השבחה גבוה במיוחד.

פרויקט South Gate מתפרס על פני 26 קומות במגדל הכולל משרדים מעוצבים בגדלים שונים, דירות מיקרוליבינג, קומות מסחר עם חזית לכביש, גינות אקולוגיות ומרפסות ופאטיו עליון וחללי אטריום הצופים לנוף המרהיב של הים. בחברה מציינים כי תמהיל הרוכשים מגוון וכולל בין היתר חברות הייטק, בעלי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים ורופאים פרטיים, לצד משקיעים.

  • הדמיה: 3DIVISION

    הדמיה: 3DIVISION

  • הדמיה: 3DIVISION

    הדמיה: 3DIVISION

  • הדמיה: 3DIVISION

    הדמיה: 3DIVISION

  • הדמיה: 3DIVISION

    הדמיה: 3DIVISION

החברה משיקה את שלב ב' ותציע משרדים גדולים עם נוף לים

פרשקובסקי הודיעה היום כי החלה את שלב ב' בפרויקט, במסגרתו תציע משרדים למכירה בקומות הגבוהות הצופות לחופי הים. שלב ב' מציע משרדים בשטח של 150 מ"ר ועד קומות שלמות במחירים החל מ-18,888 ₪ למ"ר. החברה תציע 4 מסלולי תשלום לרוכשים עם אפשרות לגמר מלא .

חיים קראדי, מנכ"ל פרשקובסקי מניבים: "מתחם המשרדים South Gate הנו מתחם עם פוטנציאל השבחה גבוה בזכות מיקומו האסטרטגי, הבינוי הייחודי בניצוחו של האדריכל משה צור ובזכות החשיפה שלו לכביש החוף".

הכתבה מטעם פרשקובסקי

צרו איתנו קשר *5988