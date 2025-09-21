כושר העמסה הגדול ביותר בקטגוריה: זה הטנדר החשמלי המבוקש בשוק

הכתבה בשיתוף דלהום מוטורס

זה היה רק עניין של זמן. עם כניסתם המואצת של הרכבים החשמליים לישראל, החלה בשנה האחרונה לעלות בחדות קטגוריית נישה בעולם הרכב - הטנדרים החשמליים. אם עד כה, הטנדרים החשמליים שנכנסו לישראל הציעו עיצוב נוצץ, מסכים גדולים ותוספות יוקרה, הרי שעבור בעלי המקצוע כל "הסוכריות" לא היו ממש מעניינות שכן השאלה האמיתית אותה הם שאלו באולמות התצוגה היא לא כמה הטנדר יפה או נוצץ אלא כמה כסף הוא חוסך, מהו כושר הנשיאה שלו ומהי אחריות היצרן על הרכב.

מי שמביאה בשורה אמיתית לבעלי המקצוע המעוניינים להתקדם לטנדר חשמלי היא יבואנית עולה בסגמנט הטנדרים וההיסעים, דלהום מוטורס. החברה משווקת בישראל את האי-טונלנד (eTUNLAND) של פוטון, הטנדר החשמלי הראשון שהגיע לישראל בייבוא סדיר. אם שמו של הטנדר המתקדם נשמע לכם מוכר הרי זה מכיוון שמדובר בגרסה החשמלית המלאה של הטנדר הוותיק, המוכר והמוכח TUNLAND שייצורו החל בשנת 2011.

נתחיל עם קצת מאפיינים טכניים של הפוטון eTUNLAND: מדובר ב"סוס עבודה" שמיועד לנסיעות שטח ומשימות עבודה. אורכו נאמד ב-534 ס״מ, אורך בסיס הגלגלים 311 ס״מ, רוחבו 194 ס״מ וגובהו 187 ס״מ. מידות הארגז הן הגדולות בקטגוריה ומשקלו העצמי של הטנדר עומד על 2,300 ק״ג.

המנוע של הטנדר החשמלי של פוטון מספק 130 קילוואט שהם כ-177 כוחות סוס המייצרים מומנט של 33.6 קג״מ. הטנדר מגיע עם סוללת LFP מתוצרת CATL בקיבולת של 88.55 קוט״ש המאפשרת טווח נסיעה של כ-450 ק״מ בתקן WLTP. טעינת DC מהירה של הסוללה מ-0-80% בקצב של עד 77 קילוואט אורכת פחות משעה.

צילום: רוסלאן פאול

"גולת הכותרת של הטנדר היא כושר העמסה המשמעותי שלו. בעוד שטנדרים חשמליים אחרים מוגבלים ל-620 ק״ג בלבד, פוטון מציעה כושר העמסה אמיתי המגיע ל-900 ק"ג", אומר חמדאן דלהום מנהל הסחר של חברת דלהום מוטורוס". "המשמעות הישירה היא שלא צריך לצאת לשתי נסיעות כדי לסיים משימה אחת - מה שאומר פחות נסיעות ששוות פחות בזבוז זמן ויותר רווח.

נקודה חשובה נוספת היא משך האחריות אותה מקבלים הרוכשים: 5 שנים מלאות ללא הגבלת ק"מ עם טיפולים חינם ל-5 שנים (כולל בלמים!) מה שיכול להתבטא בחיסכון של עשרות אלפי שקלים. בנוסף ל-eTUNLAND אחריות סוללה מקיפה: 8 שנים או 300,000 ק"מ ובשונה מטנדרים חשמליים, הוא מצריך אך ורק רישיון מסוג ב' - כלומר רישיון רגיל, ולא רישיון סוג ג' מגביל".

פוטון מוטורס היא יצרנית רכב סינית שהוקמה ב-1996. החברה מייצרת בין היתר, אוטובוסים ומשאיות והינה חברת בת של קבוצת BAIC הסינית. הקבוצה, שהוקמה בשנת 1958, הינה אחת מ-5 יצרני הרכב הגדולים בסין ויצרנית הרכב המסחרי השנייה בגודלה בסין. החטיבות השונות בקבוצה מייצרות מכוניות פרטיות, מכוניות צבאיות, רכבי שטח, משאיות, אוטובוסים, מכונות חקלאיות ומיניבוסים.

צילום: רוסלאן פאול

טנדר ה-eTUNLAND משווק בישראל כאמור, על ידי חברת דלהום מוטורס הצומחת. החברה הוקמה בשנת 1979 ומעניקה שירות בפריסה ארצית באמצעות שישה סניפי דגל הפרוסים מצפון ועד דרום - ממתחם העסקים קדמת גליל ועד באר שבע. החברה מתמחה בייבוא ישיר של רכבי היסעים, אוטובוסים, מיניבוסים, רכבי צמ"ה ורכבים פרטיים. בין המותגים אותם מייבאת דלהום: אוטובוסים ומיניבוסים מתוצרת קינג לונג ומסחריות של היצרניות Shineray ו-Asiaster.

"כניסתה של פוטון מוטורס לישראל, במהלך 2024 היוותה 'גיים צ'יינג'ר' לתחום רכבי המסחריות, ההיסעים והמשאיות", מסבירים בחברה. "ענקיות הרכב הסיני כבשו את צמרת מכירות הרכב הפרטי בישראל, ואנו מאמינים כי זו רק תחילתה של מהפכה גם בסגמנט זה. פוטון מאמינה בישראל ורואה בה יעד מרכזי ואסטרטגי עולמי ולא בכדי מאז השקת הטנדר החשמלי התווספו גם גרסת דיזל וגרסה עם רמת גימור מפוארת ורמת הבטיחות הגבוהה ביותר.

דלהום, מנהל הסחר של החברה, מחדד ואומר כי ל-eTUNLAND יתרונות רבים הממצבים אותו כטנדר החשמלי האמיתי היחיד לבעלי מקצוע בישראל: הוא מגיע עם עומס עבודה אמיתי, עם אחריות בלי כוכביות ועם כיסוי סוללה מורחב. "זה ההבדל בין רכב שאתה מחזיק בראש שקט, לבין רכב שאתה מחזיק ביד אחת ופחד בלב", הוא מציין. "כמו כן, בזמן שאחרים שולחים את הלקוחות למוסך ולחשבונות מנופחים, אצלנו הטיפולים חינם ל-5 שנים וכולל בלמים. יתרון נוסף ולא פחות חשוב: לפוטון 12 ניידות שירות בפריסה ארצית, שמעניקות חילוץ 24/7 ורכב חליפי מיידי. כך בעלי המקצוע יודעים שגם אם קרה משהו לרכב, זה לא יפגע להם בעבודה וברווחים, כי הפתרון יגיע במהירות".

"בסופו של יום", מסכמים בדלהום, "המספרים לא משקרים: בחישוב עלות כוללת (TCO) ל-5 שנים, פוטון זולה ביותר מ-100 אלף ₪ לעומת החלופות. ובתרחיש קיצון של תקלה בסוללה החיסכון יכול להגיע ל-160 אלף ₪ ויותר. כל אלו ועוד הופכים את ה-eTUNLAND לטנדר החשמלי המשתלם בישראל״.

הכתבה בשיתוף דלהום מוטורס