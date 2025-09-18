מגמה מעורבת באסיה; הניקיי מזנק לשיא של כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:05

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת, לאחר הורדת הריבית בארה"ב: הניקיי קופץ בכ-1.2% לשיא חדש של כל הזמנים, בורסת שנגחאי נופלת בכ-1%, הקוספי מתחזק בכ-1.3% וההנג סנג נחלש בכ-1.5%.

וול סטריט

אמש בארה"ב, התרחש האירוע שכל המשקיעים ציפו לו כבר זמן מה, והפדרל ריזרב החליט על הורדת ריבית של 25 נ"ב, לרמה של 4.25%, תוך שהוא צופה שתי הורדות ריבית נוספות עד סוף השנה. יו"ר הפד, ג'רום פאוול, הדגיש במסיבת העיתואנים שלאחר ההחלטה את המתח בין שני יעדי הבנק - לחצים אינפלציוניים מתמשכים מול סימני היחלשות בשוק העבודה - וציין כי "אין מסלול נטול סיכונים" (ראו הרחבה מטה).

בוול סטריט, בתום יום מסחר תנודתי, בעקבות הורדת הריבית וההערות של יו"ר הפד מאוחר יותר, ננעל המסחר במגמה מעורבת - הנאסד"ק ירד בכ-0.4% ה-S&P 500 ירד בכ-0.2% והדאו ג'ונס עלה ב-0.5%.

סוחרי וול סטריט דחפו את המניות מטה ואת תשואות האג"ח מעלה לאחר החלטת הפדרל ריזרב להוריד את הריבית והאיתות לשתי הורדות נוספות השנה - מהלך שכבר תומחר במידה רבה בשוק.

מניות הטכנולוגיה המובילות שסחפו את השוק בתקופה האחרונה רשמו ירידות, בהן פלנטיר , אורקל ואנבידיה ויתכן שהמשקיעים מימשו רווחים. מנגד, מניות שנהנות מסביבת ריבית נמוכה יותר, כמו וולמארט ואמריקן אקספרס , רשמו עליות ותמכו בשוק הרחב.

● עוד הנפקה ישראלית: נבן צפויה להגיש תשקיף למסחר בניו יורק

● WSJ | טראמפ רוצה לבטל את הדיווחים הרבעוניים. וול סטריט לא תיתן לו

הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.3%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.5% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.7%.

מאקרו

בתום ישיבה בת יומיים בוושינגטון, החליטו חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, כצפוי, להוריד את הריבית בארה"ב ל-4.25%. החלטת הפד באה לאחר תשעה חודשים וחמש פעמים ברציפות בהן הותיר את הריבית ללא שינוי. זאת לאחר שמספטמבר 2024 ועד דצמבר, הוריד הפד את הריבית ב-1% שלם, מ-5.5% ל-4.5%.

בהודעה שפרסם הפד לאחר הישיבה, נכתב שוב כי הפעילות הכלכלית "התמתנה", אך נוספה התייחסות לכך ש"קצב הגידול בתעסוקה נחלש", ולכך שהאינפלציה "עלתה ונותרה ברמה מעט גבוהה". שילוב של ירידה בצמיחה התעסוקתית עם עלייה באינפלציה מציב את שני היעדים המרכזיים של הפד - יציבות מחירים ותעסוקה מלאה - במתח ישיר. עוד נכתב בהצהרה, כי "רמת אי־הוודאות לגבי התחזית הכלכלית נותרה גבוהה", וכי הוועדה מודעת לסיכונים משני צדי המנדט הכפול שלה ומעריכה ש הסיכונים כלפי שוק העבודה עלו.

בנוסף להחלטת הריבית, חברי הפד הציגו את תרשים ה־"dot plot", שבו כל משתתף מסמן באופן אנונימי את תחזיותיו לריבית בשנים הקרובות. מהתרשים עולה כי הפד צופה עוד שתי הורדות ריבית עד סוף השנה, אם כי קיימת שונות רבה בין המשתתפים: אחד מהם - ככל הנראה המושל סטיבן מירן - סימן הורדות נוספות של עד 1.25%. מתוך 19 המשתתפים, תשעה צפו הורדה אחת בלבד השנה, ועשרה צפו שתיים (באוקטובר ובדצמבר). משתתף אחד לא תמך כלל בהורדות - אפילו לא בזו של השבוע.

במבט קדימה, ה־dot plot מצביע על הורדה אחת בלבד ב־2026 , הרבה יותר מתון מהתמחור הנוכחי בשוק של שלוש הורדות, ועל הורדה נוספת ב־2027, כשהפד מתקרב לריבית הנייטרלית לטווח הארוך של 3%. כשישה מבין המשתתפים ציינו ריבית נייטרלית ארוכת טווח הנמוכה מהרמה החציונית שהוצגה.

יו"ר הפדרל ריזרב ציין במסיבת העיתונאים כי הצמיחה הכלכלית התמתנה במחצית הראשונה של השנה, בעוד שהאינפלציה עלתה ו"נותרה גבוהה". הוא הדגיש כי גם הסיכונים לירידה בתעסוקה גברו, ותיאר את שוק העבודה כ"פחות דינמי ורך יותר".

פאוול אמר כי הבנק המרכזי מתמודד עם מציאות קשה ויוצאת דופן - שוק עבודה נחלש לצד אינפלציה שנותרה גבוהה. בדרך כלל, שוק עבודה חלש מצדיק הורדת ריבית, בעוד אינפלציה גבוהה דורשת מדיניות מצמצמת יותר.

"מדובר במצב שבו יש סיכון דו־צדדי, אין מסלול נטול סיכונים," אמר פאוול לעיתונאים, והוסיף כי הדבר בא לידי ביטוי במגוון הדעות שנחשפו בתחזיות הרבעוניות של הפד. בדבריו, הדגיש פאוול כי הפד נוטה כעת לתת עדיפות לחלק של "תעסוקה מרבית" במנדט הכפול שלו, לאחר תקופה ארוכה שבה הדגש היה על מאבק באינפלציה - וזאת לאור הסימנים הברורים להתקררות בשוק העבודה.

בנוסף, ייתכן שדבריו של פאוול אכזבו חלק מהסוחרים: הוא תיאר את המהלך כ־ "Risk-management cut" - כלומר, הורדת ריבית שנועדה לניהול סיכונים. מדבריו משתמע כי מדובר יותר ב״ביטוח מוניטרי״ למקרה שהכלכלה תיכנס להאטה חדה, ולא בצעד שנובע מהתדרדרות מיידית במצב הכלכלי, ולכן לא יצדיק הורדה חדה בעתיד.

דייוויד קלי, האסטרטג הגלובלי מג'יי.פי.מורגן, מזהיר כי הפחתת הריבית עלולה דווקא להגדיל את הסיכונים למניות, לאג"ח ולדולר, אם תיתפס כמהלך שנובע מלחץ פוליטי ואינו תואם את תחזיות הבנק לגבי הכלכלה. משקיעי אג"ח ומניות בוול סטריט, שחגגו את חידוש ההפחתות הצפוי, צריכים לנקוט גישה זהירה יותר ולשקול פיזור לאחר הראלי האחרון, כתב קלי. "במידה שהחלטת הפד השבוע תיתפס ככניעה ללחץ פוליטי, מתווסף רובד חדש של סיכון לשווקים הפיננסיים בארה"ב ולדולר", אמר.

לא כולם מסכימים איתו. "עם מומנטום חזק ברווחי חברות הטכנולוגיה וקיצוצי ריבית קרבים מצד הפד, איננו רואים בשוויים הגבוהים סיבה להתרחק מחשיפה מגוונת למגזר", אמרה אולריקה הופמן־בורצ'ארדי, ראש תחום המניות העולמי ב-UBS.

שוקי החוב הגלובליים

לאחר שתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו עליות אמש, בעקבות הורדת הריבית של הפדרל ריזרב, הבוקר הן נסחרות בירידות קלות. התשואה לעשר שנים עומדת על 4.07%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על 3.54%.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו בצוהרי יום ד' ירידות של עד 1%, לאחר שבעיקר רשמו עליות מאז סוף השבוע שעבר, בעיקר על רקע המתחים הגיאופוליטיים וההתפתחויות במלחמת רוסיה־אוקראינה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עמד על כ-64 דולר, בעוד שמחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על כ-68 דולר. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות.

הזהב יורד בכ-0.5% ומחירו נסחר סביב 3,640 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שמוקדם יותר השבוע, הוא שבר שיא של כל הזמנים וחצה את רף ה-3,700 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין קיבל דחיפה כלפי מעלה מהורדת הריבית של הפדרל ריזרב אתמול, והבוקר הוא נסחר סביב מחיר של 117 אלף דולר.