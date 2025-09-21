וויה קורג' מציגה: מלון 5 כוכבים על הכביש

הכתבה בשיתוף דלק מוטורס

המפגש הראשון עם תא הנהג של ה-וויה קורג', הדגם העדכני ביותר של מותג היוקרה החשמלי VOYAH, משאיר אותך פעור פה. אוסף כזה של גאג'דטים לא ראית בשום רכב אחר. זהו "בית חכם על גלגלים" לכל דבר. וזה עוד לפני שאמרנו מילה על החוויה המפנקת שבנהיגה חשמלית עצמה.

שימי פולונסקי, מנהל חטיבת היוקרה בדלק מוטורס, מתאר: "כשאתה נכנס לקורג', העולם שבחוץ מתפוגג. השקט, האור והמרחב יוצרים תחושה שאתה מנותק מהעומס, אבל לגמרי בשליטה. זו חוויה של רכב יוקרה מתקדֵם שמרגיש מתוכנן סביבך - וכל זה במחיר שמאפשר להפוך את החלום הזה לחלק מהיומיום".

ואם כבר הזכרנו את הנהיגה, נקדים את המאוחר ונאמר כך: הרעש היחיד שתשמעו בזמן שתנהגו ב-וויה קורג' יהיו הדפיקות של הלב המתרגש שלכם.

מאיפה נתחיל: ממסך מולטימדיה בגודל 15 אינץ' תומך עברית שבנגיעה של שלוש אצבעות נע חרישית ימינה וגם הנוסע יכול להציץ בו? מהמערכות החכמות המוטבעות בו כולל מערכת ויסות למיזוג אוויר - קור וחום - הניתנות לוויסות בהתאם למיקומו של כל נוסע? מההגה המחומם בחורף? ואולי נתפעל דווקא במערכת ייחודית לריענון האוויר שבחלל הרכב? או שנתמקד בלוח השעונים המינימאלי, לכאורה, שבהוראה קטן המידע שלו נשפך על השמשה הקדמית כולה כאילו שמדובר ברכב חלל? או במגיני השמש הפרושים לרוחב השמשה הקדמית עם אפקט של "משקפי שמש" לכל דבר? או בכך שאין ברכב אין כמעט מתגי שליטה פיזיים, למעט מוט הילוכים, מוט איתות וכמה לחצנים על ההגה ועל הדלתות? כל השאר, כפי שתבינו עוד רגע, נשלט באמצעות מגע במסך המחשב.

נתחיל דווקא בנתונים "יבשים". הם הכל חוץ מ"יבשים": ה-וויה קורג', הדגם העדכני ביותר של מותג היוקרה החשמלי VOYAH (VOYAH COURAGE), הוא בעל 435 כ"ס; מהירות מכסימלית 200 קמ"ש; תאוצה 100-0 קמ"ש ב-4.9 שניות; טווח נסיעה של 476 ק"מ לטעינה אחת; אורכה 4.73 מטר; מערכת טעינה מהירה עם סוללה עוצמתית.

"בדרך כלל כששומעים מספרים כאלה חושבים על רכבי פרימיום יקרים מאוד", אומר פולונסקי. "אבל כאן יש שילוב מעניין - רכב שמספק חוויית נהיגה חזקה מאוד, ועדיין נשאר נוח לשימוש יומיומי, גם למשפחה".

ה-וויה קורג' מצוידת בטכנולוגיה חכמה נוספת. בין השאר: מערכת CDC לסריקת כביש, מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ושמירת מיקום בנתיב, שלדה שקופה, ו-HUD - בינה מלאכותית בלמידת הרגלי נהיגה.

הזכרנו קודם את הנוחות. נרחיב: כל המושבים מחוממים או מאווררים בהתאם לצורך, אפליקציה ייעודית מאפשרת שליטה מרחוק במיזוג, בחלונות ובחימום הסוללה. המושבים עצמם מצוידים במערכות עיסוי, הגג פנורמי, התאורה הפנימית עונה על ההגדרה "תאורת אווירה".

"כשאתה מתיישב במושב, אתה מבין שזה לא רק עוד רכב", מוסיף פולונסקי. "הגב שלך מקבל עיסוי, התאורה עוטפת אותך, והשקט בפנים גורם לך לשכוח שאתה בכלל בכביש. זה סוג של פינוק יומיומי שאתה לא מוותר עליו אחרי שחווית אותו פעם אחת".

והעיצוב? כן העיצוב. לפני שנפרט נציין ביובש שהוא מרגש. לא פחות. מדובר בעיצוב אלגנטי-ספורטיבי, עם גריל Galaxy-Style מואר, תאורת OLED אחורית. בשעות הלילה מערך הגריל והפנסים מתמלאים באלפי נקודות אור דמויות כוכבים שמרצדות בסיוע אפליקציה ייעודית לצלילי מוסיקה מתוכנתת... כן-כן. וגם - מכסה המנוע מצויד בשני שקעים גדולים כמו פתחי האוורור של מכוניות מרוץ מקצועיות.

ועוד נקודה חשובה, בעיקר למשפחות: נפח האחסון ענק. לא פחות. הן בחלל הרכב עצמו והן מאחור. תא המטען רחב עם נפח של 527 ליטר.

תא הנוסעים מרווח מאד ובמושב האחורי יכולים להתרווח שלושה מבוגרים עם שפע מקום לרגליים. כל המושבים עטופים בעור מלאכותי רך עם כיוונון חשמלי.

גם בנושא קיימות וסביבה ה-וויה קורג' מובילה עם "הצעקה האחרונה" בחידושים: היא מצוידת בטכנולוגיה Eco-Suede ו-Eco-Leather ידידותיים לסביבה.

ויש גם גימיק. ועוד איזה גימיק. ה-וויה קורג' מצוידת באפליקציה שמאפשרת לנהג להפעיל רמקולים חיצוניים כדי להזהיר נהגים והולכי הרגל בסביבה עם נביחות כלב, יללות חתול, מחיאות כפיים וכו'. מה תגידו על זה?

לפני שניגע במערכת הבטיחות המתקדמת ובעיצוב החיצוני המרשים נשמח להדגיש שלמרות שה-וויה קורג' מציעה סטנדרט אירופאי, עם נוחות נהיגה פרימיום, מובילה בקטגוריה שלה ומצוידת כפי שכבר ציינו בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בענף, מחיר הכניסה שלה בישראל תחרותי ומפתיע בידידויותו. יוקרה-יוקרה, אבל ממש לא יקר. כן, תמחור מעולה לרכב מאובזר וחכם כמו זה.

"החוויה כאן היא של מותג יוקרה אירופי, אבל בלי תג המחיר של מותגי היוקרה המערביים", אומר פולונסקי. "אתה מקבל את כל מה שאתה מצפה למצוא ברכב שעולה מאות אלפי שקלים יותר - בלי הצורך להתפשר או לוותר על החלום".

פולונסקי מסכם: "זה המקום שבו אנשים מגלים שהם יכולים להרשות לעצמם יוקרה. זו לא פשרה - זו קפיצה לחיים נוחים יותר, חכמים יותר ומרגשים יותר, במחיר שמרגיש סוף סוף הגיוני.

למי במיוחד מתאימה ה-וויה קורג'? התשובה ברורה: לכל מי שמבינים שרכב חשמלי הוא הדבר הכי חם והכי חכם על הכביש; למי שחשובים להם ביצועים מושלמים, בטיחות מכסימלית ונוחות ללא פשרות; למי שמשתוקקים להחליף לרכב חדשני מרשים; לבעלי משפחות ולבעלי קרירה מצליחה שאינם מתפשרים על פחות מהטוב ביותר.

מאחוריו ה-וויה קורג' עומדים בגאווה שני "אבות" עתירי מוניטין וניסיון: הראשון הוא המותג הסיני דונגפנג, שהוא יצרן רכב ותיק ובעל מוניטין עולמי של למעלה מ-50 שנה - פי-כמה יותר מרוב המתחרים הטריים שלו בסין; "האבא" השני הוא בישראל. זו חברת דלק מוטורס, יבואנית אמינה שבמשך שנים ידועה כמובילה בענף הרכב בחדשנות ובהנגשת רכבי פרמיום חשמליים לקהל הרחב.

פולונסקי מוסיף: "העובדה שדלק מוטורס עומדת מאחורי המותג נותנת הרבה שקט ללקוחות. אנשים יודעים שיהיה להם גב מקצועי ושירות לאורך זמן - וזה פרמטר לא פחות חשוב מהעיצוב או מהביצועים".

הגענו לנושא שאין חשוב ממנו: הבטיחות. ה-וויה קורג' מצויידת באמצעי הבטיחות החכמים ביותר, עם מערכת בלימה אוטומטית, אחיזה בטוחה שמונעת החלקה, מערכת לזיהוי שטחים מתים, מערכת לניטור עייפות של הנהג, 7 כריות אוויר, מצלמות 360 מעלות. יצויין כי במבחן הריסוק האירופאי ה-וייה קורג' קיבלה ציון מכסימלי, 5.

