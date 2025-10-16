G90 כבר פה: שילוב של עיצוב מרגש עם טכנולוגיה מתקדמת

הכתבה מטעם ג'נסיס

זוכרים את הטלפונים החכמים הראשונים כמו הפאלם-פיילוט או הבלקברי? כשסטיב ג'ובס והצוות שלו החלו לפתח את האייפון, הם לא ניסו לחקות מוצרים שהיו קיימים בשוק אלא שאפו (והצליחו) ליצור משהו חדש לחלוטין ששינה את הדרך שבה אנשים חושבים על טלפון נייד. שאיפה דומה לזו הייתה גם לאנשי קונצרן הדרום-קוריאני כאשר הם השיקו בשנת 2015 את מותג היוקרה החדש שלהם "ג'נסיס".

ג'נסיס (פירוש השם הוא "בראשית") נולד מתוך תפיסה רדיקלית שמטרתה להגדיר מחדש מהי יוקרה מוטורית. במקום להתייחס לרכב יוקרה כסמל סטטוס וכהצהרה אליטיסטית של עושר, אנשי ג'נסיס תופסים את רכב היוקרה כהצהרה וכסמל לשאיפה להתקדמות ולהתפתחות מתמדת.

ג'נסיס מעצבת, מהנדסת ובונה רכבי יוקרה מיוחדים לאנשים מיוחדים - כאלה המאמינים שאינטליגנציה וכשרון אינם מולדים או מועברים בירושה אלא דברים שניתן להרוויח, לפתח ולשפר, ושהדרך להשתפר היא באמצעות עמידה באתגרים. בדיוק כמו הלקוחות אליהם מכוונת ג'נסיס, גם הרכבים שלה הם נון-קונפורמיסטים, יצירתיים ומכווני פעולה, והעיצוב, הטכנולוגיה וחוויית הנסיעה שלהם מגלמת את הערכים של ג'נסיס.

הגדרה מחודשת של יוקרה

דגמי ג'נסיס, ללא יוצא מן הכלל, מממשים את החזון השאפתני שעמד בבסיס השקת המותג ועושים זאת על ידי שילוב הרמוני בין עיצוב מובחן ומזוהה לבין שימוש בטכנולוגיה פורצת דרך שיוצר חוויית יוקרה מזן חדש.

העיצוב החיצוני של דגמי ג'נסיס הוא ייחודי ומבטא את עקרון האתלטיות האלגנטית - מיזוג בין דינמיות ועוצמה לבין יוקרה שקטה ואלגנטית. המראה הייחודי מושג על ידי שימוש במספר מאפיינים עיצוביים שמשותף לכל דגמי ג'נסיס: גריל Crest קדמי בהשראת סמל המותג, דוגמת G-Matrix שמשולבת בעיצוב החיצוני והפנימי, שני קווי Power Lines פרבוליים שנמשכים מהפנסים הקדמיים לכל אורך המרכב, ועיצוב פנים שמבטא את עקרון ה-Beauty of White Space בהשראת הארכיטקטורה הקוריאנית.

אלמנט נוסף וייחודי לג'נסיס הוא השימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, מבלי להפוך את הרכב לטכנולוגי יתר על המידה או בלתי ידידותי לשימוש: הטכנולוגיה של ג'נסיס מוטמעת בתוך הרכב כך שתהיה "שקופה" למשתמש ולא תסרבל את התפעול והנהיגה.

הערכה עולמית

ג'נסיס הושק כאמור לפני כעשור ומאז זכה בשלל פרסים ותארים בינלאומיים שקיבעו את מעמדו כמותג יוקרה מוביל. בין השאר, זכה ג'נסיס בתואר מותג הרכב החדשני ביותר לשנת 2022 וה-World’s Greatest Auto Disruptor 2023 מטעם Newsweek. במהלך השנה שחלפה זכו שבעה דגמי ג'נסיס במקום הראשון בקטגוריה שלהם בתחרות מכונית השנה של מגזין Car and Driver וג'נסיס G90 החדש זכה בין השאר בפרס העיצוב הנחשב Red Dot Design Award.

ספינת הדגל החדשה

ג'נסיס G90 החדשה היא הדגם הגדול והמפואר ביותר של ג'נסיס. מתחרה בקטגוריית רכבי הפאר בדגמים כמו מרצדס S-Class, ב.מ.וו. 7 ואאודי A8. ה-G90 מזוהה מיד כדגם של ג'נסיס הודות למאפיינים העיצוביים הייחודיים כמו גריל ה-Crest, קווי ה-Two Line הפרבוליים או מכסה המנוע בעל מבנה הקונכייה. זהו רכב מרווח במיוחד עם ממדים נדיבים, שפע של מרחב לכל הנוסעים והופעה חיצונית המשדרת נוכחות עוצמתית מכל זווית.

סביבת הנהג משלבת בין טכנולוגיה עילית לבין מאפיינים אקסקלוסיביים ותא הנוסעים כולו מעוצב על פי עקרון ה-Beauty of White Space הקוריאני שמתגבש לחלל נוסעים הרמוני, איכותי ופורץ מוסכמות. בין המאפיינים הייחודיים* של תא הנוסעים ושל רמת הנוחות הגבוהה במיוחד ניתן לציין את מערכת ה-Easy Close System לסגירה חשמלית של הדלתות, הדום מפנק (ריקליינר) למושבים האחוריים, מושבי Ergo ארגונומיים עם תאי אוויר חכמים לתמיכה מושלמת ומערכת עיסוי*, מסכי ''14.6 ליושבים מאחור*, מערכת שמע של Bang & Olufsen, מערכת Mood Curator שמתאימה את מאפייני הנסיעה למצב הרוח, בידוד רעשים מעולה עם מערכת Active Noise Control - Road ועוד - כפי שאתם יכולי לתאר מדובר ברשימה חלקית בהחלט.

וכמובן שיש גם ביצועים עם מנוע V6 טווין-טורבו 3.5 ליטרים עוצמתי עם הספק של 410 כ"ס, הנעה כפולה והיגוי לסרן האחורי, מערכת בלימה מתקדמת ומערכת מתלי אוויר מתקדמת לשילוב בין דינמיות ברמה הגבוהה ביותר לבין נוחות מפנקת. ה-G90 יודע להציע נסיעה חלקה, שקטה ונוחה במיוחד או ביצועים מסחררים ויכולת דינמית מעולה בהתאם לבחירת הנהג. על הבטיחות מופקד מגוון רחב של מערכות אקטיביות מתקדמות - כל אלו שרואים ברכבי יוקרה אחרים לצד מערכות מקוריות של ג'נסיס שכנראה עוד לא פגשתם עד היום.

ג'נסיס G90 - הרבה יותר מרכב פאר

ה-G90 החדש הוא רכב פאר ברמה הגבוהה ביותר, אבל חשוב להדגיש שחווית הלקוח של ג'נסיס רחבה הרבה יותר מהרכב עצמו. ג'נסיס מציעה למשל את תוכנית One of One שהיא בעצם תוכנית היפר-פרסונליזציה או התאמה אישית על סטרואידים - החל מצביעה חיצונית ייחודית, להטבעה בעור דרך גימורים ודיפונים יוצאי דופן ועד לדוגמאות תפירה ייחודיות. מדובר באינסוף אפשרויות ליצירה של עבודת אמנות בהתאמה אישית כדי שתוכלו ליצור חלל אקסקלוסיבי בהתאם לטעם שלכם.

גם השירות של ג'נסיס, Genesis One, הוא שירות VIP יוצא דופן עם מנהל שירות אישי 24/7, טיפולים תקופתיים ללא עלות**, איסוף הרכב מהבית לטיפולים ועוד - הרבה מעבר למה שהייתם מצפים. הסיבה לכך היא שג'נסיס אימצה את המוטו המחייב Beyond Expectations: חשבו על כל מה שהייתם מצפים לקבל מרכב יוקרה ואז הגדילו את הציפיות שלכם אפילו יותר, כי הרצון של ג'נסיס להתעלות על הציפיות של הלקוח בכל פרמטר לטובת חוויית יוקרה חדשה שפורצת את כל הגבולות והמוסכמות שהכרתם עד היום.

בשורה התחתונה, אם טרם הכרתם את ג'נסיס בכלל או את רכב הפאר G90 בפרט, אתם מוזמנים ללמוד עוד עליהם באתר ג'נסיס, לתאם פגישה עם נציג מכירות או להזמין נסיעת מבחן על אחד מדגמי ג'נסיס, מותג היוקרה השקטה המהפכני וכמובן על ספינת הדגל החדשה שלו.

*בהתאם לדגם ולגרסה, חלק מהמערכות מוצעות כאופציה בתוספת תשלום.

**בהתאם לתנאי התוכנית המפורטים.

***טרם נקבעו נתונים מתאימים לגבי צריכת דלק וחשמל, פליטת מזהמים ונתוני בטיחות ואלו יפורסמו בסמוך לתחילת שיווק הרכב בישראל.

