עסקת רכישה דרמטית בענף תשתיות החשמל: ישראל חוזרת להוביל

עסקת רכישה דרמטית ופורצת דרך בעולם האנרגיה הישראלי: חברת שני-טק, אחת השחקניות המובילות בתחומי ציוד הבדיקה ותשתיות החשמל והאנרגיה, הכריזה לאחרונה על רכישת חברת VRT Power. מדובר במהלך משמעותי אשר משלב יחדיו בין הניסיון העשיר של VRT Power בפיתוח, ייצור, הקמה ותחזוקה של שנאים - לבין מעטפת הפתרונות הרחבה של שני-טק הכוללת ציוד בדיקה, מכשור ובקרה, התייעלות אנרגטית, ושירותי מעבדה.

למעשה, העסקה האסטרטגית בין שני-טק ל-VRT Power מאחדת בין שתיים מהחברות הוותיקות והמוערכות בתחום החשמל במדינת ישראל - ומייצרת פתרון הוליסטי חדש בתחום השנאים: החל בפיתוח וייצור של שנאים בהתאמה אישית, דרך תחזוקה, אספקת חלקים ושירות מקומי ועד למגוון שירותים משלימים נוספים של ייעוץ, הדרכה, הכשרה וחיבור לממשקי שליטה וניהול.

"אנחנו מאוד מרוצים מהרכישה האסטרטגית הזאת, שנמצאת בתהליכי עבודה מזה זמן רב", אומר שרון קיסר, מנכ"ל חברת שני-טק. "VRT Power היא חברה ישראלית עם היסטוריה ארוכה ומוניטין מקומי ועולמי חזק בתחום ייצור שנאי הספק ושירותי המתח הגבוה - אשר תומכת ברוב המכריע של רשת ייצור החשמל בארץ. הרכישה משפרת בצורה משמעותית את היצע השירותים שלנו ומייצרת הזדמנות מרגשת להאיץ את הצמיחה בחזרה ללקוחות הבינלאומיים שרוצים עוד ממותג VRT איכותי שהם זוכרים לטובה".

צילום: VRT Power

סל הפתרונות הרחב של שני-טק

מאז הקמתה בשנת 2004, חברת שני-טק צברה ניסיון עשיר בייבוא, שיווק, הנדסה וניהול פרויקטים בתחומי החשמל, האלקטרוניקה ומכשור הבקרה. לאורך מרבית שנות פעילותה החברה התמקדה בעיקר בייבוא ושיווק של ציוד בדיקה - וכיום היא משווקת שורה ארוכה של מערכות חדשניות ופורצות דרך לשיפור ייצוב המתח ולשמירה על ביצועים אופטימליים של הרשת במפעלי עתירי אנרגיה. בעשור האחרון חברת שני-טק אף התרחבה לתחומים נוספים כמו התייעלות אנרגטית, טיפול בהפרעות ושקיעות רגעיות ברשת החשמל וניהול אנרגיה חכמה באמצעות מערכות מדידה ומנייה בשילוב סוללות אגירה, ממירים ותשתיות נוספות - וכתוצאה מכך שילשה את הכנסותיה.

"אני גאה לומר ששני-טק הייתה החברה הראשונה שהביאה לארץ את נושא ההדרכה וההכשרה המקצועית", מספר שרון קיסר. "צריך להבין שעד להקמת שני-טק, הידע המקצועי היה סגור בתוך חברת החשמל שהייתה האוטוריטה היחידה בעולמות החשמל בארץ. אנחנו החלטנו להביא למדינת ישראל לא רק את ציוד המדידה עצמו - אלא גם את ההדרכה והידע המקצועיים. אספנו את כל החומר המקצועי הרלוונטי, גייסנו מהנדסים ומרצים מהאקדמיה, יצרנו קשרים עם מדינות מובילות בתחום החשמל באירופה וארה"ב, בנינו מערכי הדרכה והקמנו זרוע ייעודית בשם שני-טק אקדמי, כל זאת לתמוך בשוק בדיקות המתקנים במתח נמוך שהמדינה החליטה להפריט למגזר הפרטי, עד היום עברו דרך ההכשרות שלנו כ-4,000 חשמלאים, מהנדסים והנדסאים".

"מהרגע הראשון, שני-טק מיצבה את עצמה כחברה טכנולוגית לכל דבר", מדגיש אבי רוזנצוויג, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי בחברה. "אנחנו לא עוד בית מסחר שמייבא, משווק ומתחזק - אלא חברה שעיקר העיסוק שלה הוא בהנדסה, בתכנון ובטכנולוגיה של מערכות. בניגוד לחברות שנוהגים לשלוח את הציוד לתיקון ותחזוקה בחו"ל, אנחנו הקמנו כבר בתחילת דרכנו מערך שירות מקומי עד לרמת הרכיב הבודד - שיודע לדאוג לכל מחזור החיים של המוצר כאן בישראל. חשוב להדגיש שסוגיית התחזוקה המקומית היא קריטית במיוחד עבור לקוחות ביטחוניים וכאלה בתעשיית החשמל והאלקטרוניקה: הם לא יכולים לנתק את הציוד ממערכות מבצעיות, לשלוח ליצרן בחו"ל ולחכות 3-6 חודשים עד להשלמת התיקון.

צילום: VRT Power

"אחד המרכיבים החשובים ביותר במערכת שלנו הוא הייעוץ המקצועי ללקוחות", מוסיף רוזנצוויג. "אנחנו פוגשים ישירות את המהנדסים בתעשייה - בין אם מדובר בתעשייה המסורתית, בתעשיות הביטחוניות, בחברות ממשלתיות או בענף התקשוב - ועוזרים להתאים עבורם את הציוד והמערכות הטובות ביותר לצרכיהם. בשורה התחתונה, שני-טק מייבאת לארץ גם את המוצרים החדשניים ביותר, גם את ההדרכה והידע המקצועי לשימוש נכון בהם וגם את השירות והתחזוקה של הציוד לאורך שנים. אנחנו דואגים לכל חיי המוצר והצרכים השונים של הלקוח: פיתוח, אינטגרציה, מכירה, אספקה, הטמעה, הדרכה ושירות לאחר המכירה, לחלק מהלקוחות דאגנו גם לשירות באתרים בעולם היכן שהתבקשנו להגיע".

"החלטה אסטרטגית להתרחב לתחומים נוספים"

רכישת VRT Power מהווה רק נדבך אחד בתהליכי ההתרחבות האסטרטגיים של חברת שני-טק. "לפני כעשור קיבלנו החלטה אסטרטגית לגדול ולהתרחב לתחומים נוספים", מספר רוזנצוויג. בדקנו הרבה תחומים ועסקים עד שמצאנו את הנכון לנו, "בתור התחלה, הקמנו חברה מתקדמת בשותפות קיבוץ הזורע לבדיקות תקינה לעוסקים בפיתוח חומרה, המעבדה שהקמנו שאין לה תקדים בחדשנות והטכנולוגיה בשוק הישראלי. לצד זאת, אנחנו מרחיבים עוד ועוד את הפעילות שלנו בעולמות הפרויקטים: מערכות אגירת אנרגיה בשילוב PV ופרויקטים של התייעלות אנרגטית וייצוב מתח במפעלים שסובלים מהפרעות רשת החשמל. כעת, אנו משלימים את היכולות גם בעולם שנאי ההספק והמתח הגבוה".

ההתרחבות של שני-טק נועדה לתת מענה לצרכים הקיימים והעתידיים של משק החשמל הישראלי - שנמצא כיום בעיצומה של מהפכה חסרת תקדים. העלייה בצריכת החשמל והאנרגיה, ההשקעה העצומה במקורות אנרגיה מתחדשים והמעבר ההדרגתי לספקי חשמל פרטיים: כל אותם שינויים מעצבים מחדש את המציאות במשק החשמל בארץ. "למעשה, אנחנו מסתכלים כיום על שני-טק בתור קבוצה שלמה של חברות משלימות בתחום החשמל והאנרגיה", אומר רוזנצוויג. "הקבוצה שלנו גם מורכבת מחברת 3Q Laboratories הכוללת מעבדה מתקדמת וכעת זרוע נוספת היא VRT POWER עם 70 שנות ניסיון".

עסקת הרכישה מצרפת אל הנבחרת הקיימת של שני-טק שחקנית חיזוק עם היסטוריה ארוכה להפליא: חברת VRT Power נוסדה עוד בשנת 1949 תחת השם אלקו תעשיות מתכת בע"מ - ולאורך השנים ייצרה בעצמה את מרבית שנאי ההספק ברשת החשמל של מדינת ישראל. בשנת 2020 נסגר קו הייצור של VRT Power - ולראשונה מאז קום המדינה נכנסו לשוק שנאי ההספק שהם קריטיים ברשת החשמל יצרניות זרות ממדינות כמו טורקיה וסין. מהבחינה הזאת, עסקת הרכישה נועדה להחזיר את ייצור השנאים לידיים ישראליות - כיום לאחר ה-7 באוקטובר זה ברור הרבה יותר זאת ברקע החששות הגוברים מפני תלות אסטרטגית בגורמים זרים ומתוך שאיפה לשמור על עצמאות אנרגטית כחול-לבן.

בהסתכלות רחבה על משק החשמל, שנאי הספק הם אחד המרכיבים הקריטיים ביותר לשמירה על רציפות אנרגטית עבור צרכן הקצה: תפקידם של שנאי ההספק הוא לגשר בין רשת מתח עליון לרשת מתח ביניים. ללא שנאי הספק מערך רשת החלוקה לא יספק לצרכנים הביתיים והתעשייתים חשמל. "אנחנו מדברים כאן על מוצר מורכב, גדול ויקר מאוד - שאמור לעבוד ברציפות במשך עשרות שנים", מסביר שרון קיסר. "רק כדי לסבר את האוזן, שנאי הספק בודד יכול להגיע לגודל של בית פרטי. ברגע ששנאי הספק בתקלה - עיר שלמה יכולה לאבד את החשמל שלה, ותפקידה של חברת חשמל לשמר יכולות ולדעת להחליף שנאים באופן מיידי במידת הצורך, בכל פעם שמתרחשת תקלה או שחסר חלק חילוף - מפעל שלם צריך לתפקד ללא חשמל במשך כמה שעות או ימים, לחלופה להביא שנאי חלופי ולרדת בתפוקת ייצור, מהבחינה הזאת, חשוב לציין שהמוצרים הראשונים ש-VRT Power ייצרה בארץ עדיין נמצאים בשימוש על ידי חברת החשמל, בתחנות הכוח, בתחנות משנה כבר יותר מ-50 שנים, בעבודה מבצעית יומיומית".

צילום: VRT Power

"להחזיר עטרה ליושנה"

VRT Power מציעה כעת מעטפת הוליסטית של פתרונות בתחום השנאים. "חברת VRT Power מביאה לשולחן 70 שנות ניסיון בכל מה שקשור לתכנון, ייצור, הקמה ותפעול של שנאים - עם רקע טכני והנדסי שאין לו אח ורע", אומר אבי רוזנצוויג. "אנחנו בשני-טק מביאים את הידע הטכנולוגי יכולת לתת לשנאי בקרה ומדידה מתקדם שיעזור לצוותים המקצועיים ותשתיות השירות והתחזוקה הקיימים ב-VRT לחזות תקלות מוקדם ככול האפשר. יחד, אנחנו מייצרים כאן מרכז ידע חסר תקדים בנושא השנאים.

"בשורה התחתונה, הלקוח הישראלי מקבל כעת את הטוב משני העולמות", הוא טוען. "גם שנאים מתקדמים עם מקדמי נצילות אנרגטית מהטובות בעולם - וגם שירות מקומי מהיר מאנשים בעלי רקע עשיר מרצפת הייצור, כולל, לוגיסטיקה ותמיכה הנדסית. מצד אחד, הייצור של השנאים הוא בפיקוח רמה שהלקוחות המקומיים רגילים הגבוהה ביותר; מצד שני, השירות והתחזוקה ניתנים על ידי טובי המהנדסים הישראלים. הרכישה של VRT Power מאפשרת לנו 'להחזיר עטרה ליושנה' ולבנות מחדש את היכולת הישראלית לספק שנאים ברמה הגבוהה ביותר. ייצור השנאים בפועל מתבצע במערב אירופה ובצפון האמריקה, יחד עם שותפים עסקיים שמכירים את VRT עשרות שנים - כך שהמוצר שמגיע לארץ הוא פרי תכנון והנדסה של VRT".

לדברי קיסר, בחברת שני-טק מעוניינים לרתום את ההון האנושי והידע הטכנולוגי של VRT Power גם לפיתוח תחום התחזוקה. "משנת 2021 ועד לרכישתה השנה, חברת VRT החלה לפתח חטיבות חדשות מסביב לעולם השנאים. כעת אנחנו מעוניינים לקחת את התהליך הזה צעד אחד קדימה: השאיפה שלנו היא להוציא את הידע מקווי הייצור והפיתוח ולהביא אותו לעולם התחזוקה. אחת הדוגמאות הטובות לכך היא חטיבת ביטול ההזעות והנזילות (Leak Center) של VRT.

"בכל שנאי הספק נמצאת כמות אדירה של שמן - בדרך כלל 15-40 טון", מסביר קיסר. "השמן הוא החומר המבודד בין סלילי השנאי לבין המעטפת החיצונית שלו. בעבר, הפתרון היחיד לנזילות שמן היה לרוקן את השנאי משמן בתהליך לוגיסטי מאוד מסובך, לבצע תיקון ולהחזיר את השמן למקומו. כיום, בעזרת פיתוח חדשני של חטיבת ה-Leak Center של VRT, אנחנו יודעים לתקן את הנזילות מבלי לרוקן את השמן מהשנאי - זאת באמצעות הזרקה של חומר ייחודי שמתחבר למעטפת ומטפל בנזילה. יש לנו 100 אחוזי הצלחה במימוש של אותו פתרון חדשני כאן בישראל ובצפון אמריקה - ואנחנו רואים התעניינות עולמית משמעותית מאוד במימוש של הטכנולוגיה הזאת".

אבי רוזנצוויג מדגיש כי שילוב הכוחות בין שני-טק לבין VRT Power נועד להביא את השנאים הישראלים המתקדמים לא רק אל השוק המקומי הצומח - אלא גם אל שווקים נוספים ברחבי העולם. "כשאנחנו מסתכלים על הלקוח הישראלי, יש לנו יכולת ייחודית לספק לו פתרונות כאן בארץ עם ליווי מקצועי צמוד, שירות מהיר ואספקה זריזה של חלקי חילוף", הוא אומר. "גם עבור לקוחות בחו"ל, יש לנו יכולת ייחודית לתכנן שנאים מאפס לפי דרישות לקוח ספציפיות, לעשות שימוש בתכנונים קיימים וללוות את תהליך הייצור המורכב. מהבחינה הזאת, אנחנו מתכוונים להביא את חברת VRT לתוך השוק הבינלאומי הגדול ולהתחיל למכור שנאי הספק גם בחו"ל".

"בשנים האחרונות אנחנו רואים כיצד רשת החשמל מתרחבת, הביקוש לחשמל מתעצם וזמני האספקה מתארכים", מסכם שרון קיסר. "החזון שלנו לעתיד הוא לפתח ולחזק את עולמות פיתוח, הנדסת ותכנון השנאים במדינת ישראל. המהלך הזה נועד להבטיח עצמאות אנרגטית וחדשנות טכנולוגית כחול-לבן . מבחינתנו, ההפסקה הקטנה הזאת היא בסך הכול הפוגה זמנית. שני-טק, כחברה שיודעת להקים תשתיות מא' ועד ת' ולהשקיע בהצלחה בתחומים חדשים, לוקחת על עצמה את המשימה החשובה הזאת - שהיא משימה לאומית לכל דבר ועניין".

