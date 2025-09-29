כל הביטוחים יחד: הבאנדל של ביטוח ישיר משנה את חוקי המשחק

הכתבה בשיתוף ביטוח ישיר

ביטוח נחשב להוצאה הכרחית במשק הבית והוא נועד כדי לתת לנו שקט נפשי מפני מצבים לא נעימים בין אם מדובר בביטוח רכב, דירה או בריאות. אבל איך שלא נסובב את זה, מדובר בהוצאה שיש לה משקל לא מועט על הארנק שלנו מדי חודש. אז מה עושים כשהמוצר שנועד לשמור עלינו מפני מהלומה כלכלית, מאיים לפגוע באיכות החיים שלנו?

במצב כזה, ניתן וכדאי לבחון את התיק הביטוחי המשפחתי מפעם לפעם, וחגי תשרי זה זמן מצוין לעשות בדיוק את זה. לבחון אם אנחנו מחזיקים בכיסויים הנכונים, וכמובן אם אנחנו יכולים למצוא מחירים משתלמים שיאפשרו לכם לשלם פחות, במיוחד כשמדובר בשוק תחרותי כמו שוק הביטוח.

אחד הפתרונות שצוברים פופולריות בענף הוא מודל שילוב ביטוחים, המכונה באנדל, או בעברית פשוטה - חבילה משולבת. מודל זה מאפשר לצרכנים לרכוש מספר פוליסות ביטוח במחיר משתלם.

ביטוח ישיר, מחברות הביטוח הגדולות בישראל והמובילה בתחום הביטוח האלמנטרי, לקחה את המודל הזה, החדירה אותו לשוק הישראלי ומציעה כיום את אחת ההצעות החכמות והמשתלמות ביותר בענף. "הרעיון הבסיסי של הבאנדל הוא פשוט - במקום לנהל ביטוחים נפרדים בחברות שונות, הצרכן יכול לרכז אותם במקום אחד", מסבירה ורד ברזילי, מנהלת השיווק של ביטוח ישיר. "זה מאפשר לנו להציע ללקוח את החיסכון התפעולי שנוצר, ולתרגם אותו לכדי נוחות ותעריפים מופחתים".

לדוגמא, החברה מציעה כיום חבילה שמאפשרת ללקוחותיה ליהנות מחיסכון כפול של עד 50% גם על ביטוח הרכב וגם על ביטוח הדירה הכוללים את כל הכיסויים הסטנדרטיים. ההצעה הזו מיועדת גם ללקוחות קיימים של החברה בביטוח רכב המעוניינים להוסיף ביטוח לדירה, ולהיפך.

בפתחה של השנה החדשה אנחנו נכנסים גם לתקופת החגים, שבה משפחות ישראליות רבות אורזות מזוודות וטסות לטיולים בחו"ל. גם כאן ביטוח ישיר יצרה באנדל אטרקטיבי שמאפשר לכל לקוח שרוכש ביטוח רכב במחיר משתלם של עד 50% הנחה, לקבל במתנה 5 ימים ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל שהוא יוכל לממש בחופשה הבאה שלו.

כיסויי ביטוח הנסיעות כוללים טיפולים רפואיים מחוץ לישראל, אשפוז כולל ניתוחים, פינוי רפואי, הטסה רפואית לישראל במקרה של אירוע ביטוח, והארכת שהות בחו"ל מסיבות רפואיות, וכמובן שניתן להוסיף עליו גם מגוון כיסויים בהתאם לאופי הנסיעה כמו ביטול נסיעה או קיצור נסיעה, כיסוי לספורט אתגרי להרפתקנים מבינכם, וכיסוי למצב רפואי קיים.

הרכישה המשולבת מאפשרת לצרכנים לנהל את כל הביטוחים שלהם במקום אחד, להתעדכן בקלות אודות הכיסויים השונים, להוסיף כיסויים נוספים ולחדש אותם בעת הצורך, לפתוח דיווח אונליין על אירועים ביטוחיים ולעקוב אחר הסטטוס שלהם.

מצטרפים למועדון

עוד יתרון שבא לידי ביטוי באפליקציה של ביטוח ישיר לצד הבאנדלים השונים, הוא מגוון הנחות וההטבות שמציעה החברה במועדון הלקוחות שלה, מועדון ישיר. "כל לקוח - בין אם זה דרך באנדל של ביטוח רכב עם דירה או כל ביטוח אחר - נכנס באופן אוטומטי למועדון", מסבירה ברזילי.

מועדון ישיר כולל ארבע רמות זכאות: ארד, כסף, זהב ופלטינום. הדירוג נקבע לפי מספר הפוליסות הפעילות של הלקוח בחברה, כשרכישת ביטוחים נוספים מעלה את רמת הזכאות. ההטבות במועדון הן משני עולמות: ביטוחים וכיסויים נוספים של ביטוח ישיר במחירים בלעדיים; והטבות מתוקף שיתופי-פעולה עם חברות ושותפים עסקיים במגוון תחומים, כולל מוצרים ואטרקציות לרכב, לבית, לפנאי ולסגנון חיים. כל רמה במועדון מקבלת גישה להטבות ספציפיות שמיועדות לה.

"אנחנו רואים חיסכון ממוצע של כ-300 שקלים ללקוח בשנה מההטבות השונות במועדון", אומרת ברזילי. "וזה רק הממוצע. אני מכירה לקוחות שמנצלים הטבות באלפי שקלים". ההטבות כוללות הנחות על מוצרי ביטוח נוספים, הטבות אצל שותפים עסקיים בתחומי הקמעונאות והפנאי, ושירותי יוקרה ללקוחות ברמת הפלטינום.

לקוחות ש"מבנדלים" ורוכשים שני מוצרי ביטוח מצטרפים אוטומטית לרמת הזהב במועדון, המעניקה הטבות מיידיות כולל הנחות על ביטוח נסיעות לחו"ל ועל ביטוחים נוספים והטבות כוכב הניתנות למימוש בבתי עסק שונים. כל הפעילויות במועדון מנוהלות דרך האפליקציה של החברה, המאפשרת גישה קלה למידע ולממש הטבות שונות.

התחלות חדשות

השנה החדשה מביאה איתה תוכניות חדשות, נסיעות לחו"ל וגם התחדשות של פוליסות הביטוח השונות ברבים מן המקרים. לא משנה איפה החודש הזה תופס אתכם, בחינה מחודשת של הוצאות משק הבית יכולה לחשוף את המקומות שבהם תוכלו לחסוך השנה, וליהנות מהטבות.

