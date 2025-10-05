חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

שבוע המסחר החדש והמקוצר בישראל יהיה בסימן ההתפתחויות לקראת סיום המלחמה, והאפשרות שהסכם ייחתם בין ישראל וחמאס. היום (א') יתקיים מסחר בבורסת ת"א, ובימי רביעי וחמישי יתקיים מסחר מקוצר, בשל חג הסוכות.

ההתפתחות המשמעותית האחרונה שנרשמה היא הודעתו של הנשיא טראמפ מאתמול בערב, לפיה ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני מרצועת עזה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי "כשחמאס יאשר את ההצעה - הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי וחילופי בני הערובה והאסירים יתחילו".

כבר לפני היציאה לחופשה בשל יום כיפור, המסחר בתל אביב התנהל במגמה חיובית ברורה על רקע האופטימיות בעקבות ההסכם שהציג הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ולעסקת חטופים. האופוריה בבורסה הובילה לשבירת שיאים, כשהמדדים ת"א 35 ות"א 90 עלו ביום שני ב-2.8% וב-4%, בהתאמה.

נציין שתגובת חמאס להסכם הגיעה רק ביום שישי בלילה, ובשוק יגיבו לה עם פתיחת המסחר הבוקר (א'). חמאס הצהיר שהוא מוכן לשחרר את החטופים והביע הסתייגויות על פרטים אחרים בהסכם, ובתגובה טראמפ קרא לישראל לעצור תקיפות בעזה, דבר שאכן קרה. על פי הדיווחים השונים, בתוך זמן קצר, צפוי להתקיים משא ומתן במצרים בשילוב משלחת ישראלית, נציגי חמאס, ארה"ב ומתווכות נוספות.

המסחר צפוי להיפתח היום (א') בעליות. כבר בשבוע שעבר, לאחר שטראמפ רק הציג את התוכנית שלו, מדד ת"א 35 השלים זינוק של 5.4%, ת"א 125 השלים קפיצה של 5.9% ומדד ת"א 90 השלים ריצה של 7.3%. הזינוק אף מרשים במיוחד, לנוכח האזהרות של מנהלי השקעות רבים על כך שהבורסה בת"א "כבר לא זולה" וכי זה הזמן להסיט כספים החוצה.

אחרי ארבעה ימי מסחר בוול סטריט, מספר מניות דואליות חוזרות למסחר בת"א (לעוד שבוע מקוצר, בשל חג סוכות) עם פערי ארביטראז' גדולים. בין הגדולות יותר, ניתן להזכיר את קמטק שחוזרת עם פער חיובי של 7.8%, ונייס עם פער שלילי של 6.8%. טבע , טאואר , נובה ואלביט חוזרות עם פערים חיוביים של 1%-2% כל אחת.

בין המניות הקטנות יותר, מניית האוטוטק ארבה רובוטיקס חוזרת עם פער חיובי של כ-23%, אחרי שעלתה ב-22% בימי המסחר האחרונים בנאסד"ק. לעומת זאת, חברת זוז פאוור שהודיעה על קניית ביטקוין בתחילת השבוע שעבר, כחלק מהמהלך שלה להפוך לחברת אוצר, חוזרת עם פער שלילי של כ-12%. לייבפרסון חוזרת עם פער שלילי של כ-19%.

השפעה נוספת של ההתפתחויות הביטחוניות תבוא לידי ביטוי בשוק המט"ח, שיפתח ביום שני בבוקר. כבר ביום שישי, השקל התחזק לאחר תשובת חמאס בכחצי אחוז, כששער הדולר ירד לרמה של 3.28 שקלים. זוהי רמה המשקפת שיא לשקל שלא נראה זה שלוש שנים. בשבוע החולף, הבורסה המקומית הגיבה בחיוב לאופטימיות בנוגע להתקדמות במגעים, עם שיאים יומיים שלא נראו זה כמה שנים.

עוד לפני האירועים הללו, בבנק האמריקאי וולס פארגו טענו כי "אם שני הצדדים יסכימו לתוכנית השלום, ייתכן שלשקל עדיין יהיה מקום להתחזקות. ראינו סימנים בעבר שהתבררו ככוזבים, כך שייתכן שהשווקים עדיין לא מתמחרים במלואם את התרחיש האופטימי ביותר".

וול סטריט סיכמה את השבוע החולף במגמה חיובית: ה-S&P 500 והדאו ג'ונס עלו בכ-1.1%, בעוד הנאסד"ק התקדם בכ-1.3%. ביום שישי האחרון, שלושת המדדים המובילים הגיעו במהלך יום שישי האחרון לשיאים חדשים של כל הזמנים, אם כי בהמשך יום המסחר נסוגו מהם. מדד הנאסד"ק נחלש בכ-0.3%, ה-S&P 500 ננעל ביציבות והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

העליות במסחר ביום שישי האחרון התמתנו, בין היתר, בעקבות ירידות במניות טכנולוגיה מרכזיות כמו פלנטיר , טסלה ואנבידיה . פלנטיר הובילה בקרב המניות היורדות ונחלשה במעל 7%, בעוד שטסלה ואנבידיה נפלו במעל 1% ובכ-1%, בהתאמה.

אירוע נוסף שימשיך להיות במרכז תשומת הלב בשווקים הוא השבתת הממשל בארה"ב, שהחלה ביום רביעי האחרון ובגללה לא פורסמו ביום שישי נתוני האבטלה במשק האמריקאי. בינתיים, המשקיעים לא היו מוטרדים מההשבתה, שהתרחשה בשל אי הסכמה בין המפלגות לגבי התקציבים. ב-CNBC דווח כי המשקיעים מצפים שההשבתה לא תימשך זמן רב, וכן כי היא לא תעצור את המומנטום בתחום ה-AI. עוד צוין כי בעבר, השבתות מסוג זה לא היו אירועים מזיזי־שוק.

על אף ההשבתה של הממשל האמריקאי, המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים סביב שיאי כל הזמנים, אך יש גם מי שצופה ירידות בהמשך. מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, הזהיר בסוף השבוע כי שוקי המניות צפויים ל"ירידה" בשנה-שנתיים הקרובות, לאחר שנים של שיאים עקב טירוף הבינה מלאכותית.

"שווקים פועלים במחזורים, ובכל פעם שחווינו היסטוריית תאוצה משמעותית בטכנולוגיה חדשה שיוצרת הרבה הון, היו הרבה חברות חדשות ומעניינות סביבה, בדרך כלל רואים את השוק מקדים את הפוטנציאל... יהיו מנצחים ומפסידים", אמר סולומון בשבוע הטכנולוגיה האיטלקי בטורינו, איטליה, ביום שישי האחרון.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, נרשמו בשבוע החולף ביקושים נאים על רקע האופטימיות סביב סיום המלחמה. מדדי התל בונד הקונצרניים סיכמו את השבוע בעליות של עד 0.8%, כאשר מדד תל גוב־שקלי 10+ הוסיף לערכו 1.5%.

מנגד, בשוק החוב האמריקאי נרשמה ביום שישי האחרון עלייה בתשואות לכל אורך העקום. התשואה לעשר שנים עלתה בכ-3 נקודות בסיס, לרמה של כ-4.2%, בעוד התשואה לשנתיים עלתה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 3.57%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

כאמור, ביום שישי האחרון, השקל ירד במהלך יום המסחר מול הדולר לרמה של 3.28 שקלים - שיא של כשלוש שנים מול המטבע האמריקאי. עם זאת, בהמשך יום המסחר המגמה התמתנה והשקל חזר להיסחר מול הדולר ברמה של 3.3 שקלים.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות של עד 0.7% ביום שישי האחרון, אם כי בסיכום שבועי, הם רשמו ירידה חדה של כ-7%; זאת, על רקע הדיווח לפיו ארגון אופק+ צפוי להגדיל בקרוב את תפוקת הנפט שלו.

הזהב המשיך במומנטום החיובי שלו ביום שישי האחרון וסגר את השבוע השביעי שלו ברציפות בעליות. מחיר החוזים העתידיים על הזהב נעמד על 3,908 דולר לאונקיה, בעוד מחיר אונקיית זהב לרכישה מיידית (זהב ספוט) עומד על 3,886 דולר. ב-CNBC מציינים כי העלייה במחירי הזהב נתמכת על־ידי חששות סביב ההשפעה הכלכלית של השבתת הממשל האמריקאי, לצד הציפיות להורדות ריבית נוספות, שצפויות להחליש את הדולר.

בשוק הקריפטו, על רקע ההשבתה בממשל האמריקאי, הביטקוין עולה הבוקר לשיא של כל הזמנים, ונסחר כעת ברמה של כ-125 אלף דולר.

4. מאקרו

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין בסקירתו השבועית כי האינדיקציות המקומיות מצביעות על "התאוששות ראויה מאוד לציון בנתונים שייכנסו לתוצר של הרבעון השלישי בישראל". זאת, לאחר ההשפעה השלילית המהותית על המשק המקומי כתוצאה ממבצע "עם כלביא".

לדבריו, "יצוא השירותים הכולל מהמדינה, שסבל מחולשה כבר במאי, זינק לרמת 7,485 אלף ביולי - שיא של ארבעה חודשים. מתוך זה, יצוא שירותי ההייטק הוסיף 8.0% משמעותיים מאוד, לרמת 5,511 מיליון דולר - שיא חדש של כל הזמנים לסדרה הזו, כאשר השיא הקודם, 5,182 מיליון היה במרץ השנה. נוסיף בהקשר הזה, כי אם במהלך 'חרבות ברזל', ראינו את סדרת יצוא שירותי ההייטק נעה באופן בולט אל מתחת למגמת גידול מעריכית, שזו התאפיינה בה בשנים האחרונות, הנתון הזה מקרב אותנו לאותה מגמה במידה רבה. במובן הזה, אנחנו קצת בספק אם נישאר ברמות דומות גם בחודש הבא. אבל גם אם ניסוג קצת, יש בנתון הנוכחי כמובן משמעויות חשובות לחשבון השוטף, ומכאן לשקל, בהמשך. בכל מקרה, בתוצר של הרבעון השלישי, כנראה שנראה התרחבות ניכרת מאוד מסעיף סחר החוץ".

פנינג הוסיף: "גם מבחינת הצריכה המקומית, נתוני הפדיון במשק פתחו את הרבעון השלישי עם זינוק חודשי של 12.6% בפדיון ביולי, לאחר ירידה של 10.0% ביוני, בהשפעת 'עם כלביא' כמובן. הנתון הנוכחי גבוה בכ-5.3% מהממוצע של הרבעון השני, או מעל ל-20%, אם נשווה למונחים הרבעוניים, כפי שאלה יבואו לידי ביטוי בנתוני התוצר, לאחר פרסום נתוני אוגוסט של הפדיון. השיפור בפעילות המקומית בולט בעיקר בסעיפים מקומיים, שהיו לא זמינים במידה כזו או אחרת במהלך המבצע. בפרט, בנתוני המכירות הקמעונאיות נרשמת עלייה של קרוב ל-20% בפדיון החודשי, כך שכרגע אלה מצביעים על זינוק של 7.4%, שנתית - גבוה מאשר בחודשים של לפני 'עם כלביא'. התופעה חוזרת על עצמה בסעיפי תרבות ובידור כמובן, ו-'אירוח ואוכל.' גם כאן, נותר כמובן לראות עד כמה יולי הוא תיקון של ההפחתה ביוני או אינדיקציה להמשך".

בהתייחס לארה"ב, פנינג מציין כי "בהיעדר נתונים מה-NFP, עקב ה-Shutdown, נתוני ה-ADP הצביעו על המשך דשדוש בשוק התעסוקה האמריקאי. על פי זה, כמות המשרות הכוללת בארה"ב התמתנה בכ-32 אלף משרות בספטמבר - שיא שלילי מאז מרץ 23'. גם תוספת המשרות של אוגוסט, שעמדה בזמנו על 54 אלף משרות, ופורשה כבר אז על ידינו כמתונה, עודכנה עכשיו לגריעה של כ-3 אלף משרות. על פי ה-ADP, זה מגיע אחרי קליברציה מחדש של נתוני 2024 לתוך הסדרה".

לדברי פנינג, "למרות התמתנות קלה לקראת סוף השבוע, תגובת השוק לנתונים, ונעריך שכמות המשרות האמורה הייתה הגורם המשמעותי פה, הייתה עלייה לכיוון ה-100% של ההסתברות להורדת ריבית של הפד בהודעה הקרובה, בסוף החודש. כרגע זה עומד על כ-95% כמעט וודאיים גם הם. "נלה ריצ'ארדסון, הכלכלנית הראשית של ה-ADP, ציינה כי 'למרות הצמיחה הכלכלית החזקה ברבעון השני, הנתון החודש מאשרר כי מה שאנחנו רואים בשוק התעסוקה זה מעסיקים אמריקאים שהיו זהירים עם גיוס עובדים'. כמובן שההצהרה מתכתבת באופן ברור עם דבריו של הנגיד פאוול בהודעת הריבית האחרונה".

5. תחזית

באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים מספר מניות בתחום הטכנולוגיה שהפסידו במרוץ ה-AI במהלך השנה הנוכחית, אך בונות בשקט קאמבקים ועשויות דווקא להתגלות כהזדמנויות.

אחת המניות שהוזכרו היא של חברת התוכנה סיילספורס , שירדה בכ-27% מתחילת השנה. לפי מרקטוואץ', המניה היא אחת מהבחירות הראשונות של פטריק וולרייבנס, אנליסט של סיטיסנז בנק, בזכות מוצר ה-"Agentforce" שמפתחת החברה, אשר מיועד לסייע לחברות לבנות ולהשתמש בסוכני AI. לדבריו, מוצר ה-AI של החברה נמצא בפוזיציה מצוינת, מכיוון שניתן לאמן את הכלים שלו על כמויות עצומות של מידע קנייני מבסיס הלקוחות הקיים של החברה.

מניה נוספת שצוינה היא של חברת התוכנה וורקדיי , שירדה בכ-6% מתחילת השנה. במרקטוואץ' מציינים כי החברה הודיעה לאחרונה על רכישת סטארט-אפ הבינה המלאכותית Sana, וכן כי חברת ההשקעות Elliott Management חשפה השקעה של 2 מיליארד דולר בחברה בספטמבר האחרון.

המניה האחרונה שצוינה היא של פלטפורמת לימודי השפות דואולינגו , שירדה מתחילת השנה בכ-1%. לפי מרקטוואץ', המשקיעים הטילו ספק באריכות הימים של המודל העסקי שלה, בזמן שבו צ'אטים חינמיים של AI נראים כמו אלטרנטיבה טובה, וכן על רקע העובדה שאפל החלה לשווק אוזניות AirPods שמתרגמות שפות בזמן אמת. האנליסט של חברת הפיננסים נידהם, ריאן מקדונלד, מציין לחיוב את מוצר שיחות הווידאו של החברה, שמאפשר למשתמשים להתאמן על השפה שלהם מול סוכן AI, וכן את קורס השחמט של החברה, שראה גידול משמעותי של משתמשים מאז שהושק ביוני.