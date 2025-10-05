וולטה סולאר יצאה לסבב השקעת המונים עם היעד הגדול ביותר שהיה בישראל

הכתבה מטעם וולטה סולאר וסנתום

שוק האנרגיה הסולארית בישראל נמצא בצמיחה. בחצי השנה האחרונה המניות של חברות האנרגיה הסולארית נמצאות בעליה גדולה מאוד יחסית לשוק, וזה לא קרה במקרה. הרגולציה התומכת שהעבירה מדינת ישראל, מזניקה את השוק. המדינה הציבה יעד שאפתני: 30% מהאנרגיה של מדינת ישראל צריכה להיות אנרגיה מתחדשת. רוב האנרגיה המתחדשת מגיעה מהשמש. נכון להיום, רק בין 11% ל-13% מהחשמל במדינת ישראל מגיע מאנרגיה מתחדשת. צריכת החשמל עולה בכל שנה, והמשמעות של זה היא שכמות האנרגיה המתחדשת צריכה יותר מלהכפיל את עצמה במהלך 5 השנים הקרובות.

על מנת לעמוד ביעד, המדינה קבעה תעריף קבוע לרכישת חשמל סולארי ל-25 שנה, שתפקידו להגן על המשקיעים בתחום. בנוסף, המדינה יצאה בפרויקט שנקרא "100,000 גגות סולאריים", במסגרתו תיכנס לתוקף תקנה שתחייב את מרבית הבתים הפרטיים, מרבית בנייני המשרדים ובנייני התעשייה ומבני הציבור, להתקין מערכות סולאריות כבר בעת הבנייה. עוד לפני הכניסה של התקנה המחייבת, חל זינוק חד במכירות המערכות הסולאריות והפרויקטים היזמיים בתחום הכוללים השכרת שטחים לצורך התקנת מערכות סולאריות ומכירת חשמל סולארי לחברת החשמל.

חברת וולטה סולאר היא אחת החברות המובילות בתחום בישראל, עם הבדל אחד חשוב מהחברות הגדולות האחרות - היא עדיין לא נסחרת בבורסה. חברת וולטה סולאר יצאה בגיוס המונים לפני הנפקה בבורסה, הכולל תשקיף והיתר של הרשות לניירות ערך. הגיוס מאפשר לכל משקיע עם 10,010 ש"ח ומעלה להצטרף להשקעה. הגיוס מוגדר כגיוס לפני הנפקה בבורסה. מה שאומר שהמניות יהיו סחירות לאחר השלב הבא של הנפקה בבורסה.

אחד הדברים המעניינים ביותר עבור המשקיעים, הוא השווי של החברה בגיוס. נכון לרגע זה, מחיר המניה בגיוס הנוכחי מייחס לוולטה שווי של 210 מיליון ש"ח לפני קבלת הכסף. לשם השוואה, חברות אנרגיה סולארית ישראליות אחרות אשר כבר נסחרות בבורסה, נסחרות בשווים של בין פי 12 ל-60 יותר מהשווי הנוכחי של וולטה סולאר.

"זה אחד הדברים שגרמנו לנו להשקיע", אומר סניה ולדברג, בעלים של משרד השיווק "סנתום" שהשקיעו בוולטה סולאר מעל חצי מיליון ש"ח.

"אנחנו עובדים עם וולטה סולאר כבר כמעט שנה, ומבחינתנו הבנו שעדיף לנו להשקיע בהם בשל הפוטנציאל הגדול לצמיחה במניה. כאשר המדינה מעודדת את התחום, כל העולם הולך לכיוון הסולארי ואנחנו רואים איך החברה צומחת בצורה כל כך יפה, החלטנו לא לפספס את ההזדמנות ולקפוץ עליה".

לא רק משרד השיווק של החברה בחר להשקיע בה. בית ההשקעות המוכר מור, בחר להשקיע בחברה בשני סבבים שונים. בנוסף, החברה משתפת פעולה ומקבלת מימון גם ממזרחי טפחות וקבוצת מגדל. זה לצד שיתוף פעולה עסקי עם חברת EDF, שהיא אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום האנרגיה הסולארית. חברת EDF זיהתה שישראל היא מדינה עם שטח קטן, ולכן ישנה חשיבות רבה לנצל דווקא את הגגות בישראל. מאחר וחברת וולטה סולאר צמחה משוק הגגות ויש לה מומחיות בהנדסה וביצוע של פרויקטי גגות מורכבים ורבים ברמה גבוהה של יעילות תפעולית ובטיחות גבוהים, EDF בחרה דווקא בוולטה סולאר לשותפה שלה בגגות בישראל.

השותפות עם EDF הולידה כבר לא מעט פרויקטים משותפים. אחד מההישגים הגדולים של חברת וולטה סולאר, הוא זכייה במכרזים מול 24 עיריות ומועצות מקומיות, לקידום אנרגיה סולארית על גגות מבני הציבור. העיריות בישראל זיהו את הפוטנציאל בכך שכל גג שעליו מותקנת מערכת סולארית הופך למקור יצור אנרגיה נקייה מהשמש ומאפשר גם לשלב מתקני אגירת אנרגיה לטובת ביטחון אנרגטי במקרה של הפסקת חשמל, כך שעוד רשויות יוצאות עם מכרזים דומים. המומחיות של וולטה סולאר והשותפים החזקים שלה, עוזרים לה לזכות בחלק גדול מהמכרזים הללו.

ככל שהזמן עובר, החברה צוברת עוד ועוד נכסים סולאריים ומגדילה את ההכנסות שלה מחשמל. עם הרגולציה התומכת והחוקים החדשים, הצמיחה הזאת צפויה להאיץ. הצמיחה היא לא רק בישראל. רק לאחרונה הקימה החברה שדה סולארי גדול באירופה - בגודל שישה מגרשי כדורגל. אחת הסיבות העיקריות לגיוס, היא מימון יזמות סולארית על מנת להגדיל את צבר ההכנסות מנדל"ן סולארי. ככל שוולטה סולאר תתפוס יותר גגות ותהפוך אותם לסולאריים, ככה היא והמשקיעים ירוויחו יותר.

לא רק פרויקטים יזמיים. החברה מקבלת ביקורות מעולות בגוגל ופייסבוק, ונכון לרגע זה יש לה 4.9 כוכבים מתוך 5. "זה שירות ברמה של חו"ל" אומר אחד הלקוחות שלהם, רופא מהצפון, שבחר גם להשקיע בחברה בעצמו.

עצמאות אנרגטית

בנוסף לצד העסקי והכלכלי, להשקעה באנרגיה סולארית ישנה גם חשיבות ביטחונית ואסטרטגית. חלק גדול מהנפט והגז המשמש ליצירת אנרגיה, מיוצר במדינות עוינות לישראל. הקטנת השימוש באנרגיה שמקורה בנפט וגז מחלישה את אותן מדינות ומקטינה את התזרים הפנוי שלהן עבור עיסוק בטרור ותעמולה נגד ישראל. בנוסף, הקטנת התלות בייבוא והסתמכות על אנרגיה מקומית מחזקת את הביטחון והעצמאות האנרגטית, ומשאירה יותר כסף פנוי להשקעה בתשתיות, ביטחון, חינוך ורווחת אזרחי המדינה.

וולטה סולאר היא אחת החברות שמובילה אותנו לאותה עצמאות אנרגטית.

כעת סבב ההשקעה עדיין פתוח לציבור למספר שבועות בודדים, וכל אחד יכול להצטרף להשקעה. לצפייה בדף ההשקעה של וולטה סולאר, ניתן ללחוץ כאן

