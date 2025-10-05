משקפי העתיד ששואפות לשנות את עולם הרפואה באמצעות בינה מלאכותית וחיישנים

הכתבה מטעם אייג'סט

העיניים הן המקום היחיד שבו כלי הדם שלנו חשופים. זו הסיבה שניתן לסרוק דרכן את כלי הדם ולקבל תמונה רחבה על מה שקורה בגוף שלנו. הרכבת המשקפיים באופן קבוע פעם ביום, אפילו ל-5 דקות בלבד, עשויה לתת מידע רפואי נרחב על כל מטופל. כל זה בזמן שהמטופל צופה בסרטון ביוטיוב. המידע המתקבל בזמן אמת ובאופן קבוע עשוי לשנות לחלוטין את עולם הרפואה המודרני.

סריקת רשתית העין בזמן אמת יכול לסייע בזיהוי מחסור בחומרים בדם, אבחון מוקדם של סכרת, אלצהיימר, לחץ דם, גלאוקומה, פרקינסון ושלל בעיות נוספות. ניתן יהיה אפילו לבצע בדיקות דם חלקיות בזמן אמת על ידי הסריקה, ולהתריע על מחסור בחומרים מסוימים. לא רק שזה יאפשר לבצע רפואה מותאמת אישית לכל מטופל, אלא שזה יאפשר לבצע מעקב מדויק ובזמן אמת על השפעת טיפולים רבים, מבלי צורך לקחת בדיקות דם נוספות.

אמנם על הנייר זה נשמע כמו מדע בדיוני מהעתיד, אך בפועל זה כבר כמעט כאן. רק לאחרונה חתמה החברה עם בית חולים "שיבא" על הסכם לפיתוח משקפיים שישפרו את הראייה לחולי AMD (מחלת עיניים קשה שכ-200 מיליון חולים בעולם סובלים ממנה). כמו כן החברה חתמה השנה על הסכם עם בית החולים איכילוב לפיתוח משקפיים למנתחים שיאפשרו להם לראות תלת מימד בזמן אמיתי, בניתוח. המטרה של החברה להשלים את פיתוח המשקפיים בשני המקרים עד סוף שנת 2026. בנוסף, החברה נמצאת במגעים מתקדמים עם מספר בתי חולים בארה"ב. אחד מהם, הוא הסכם לפיתוח משקפיים לאבחון סכרת ומעקב שוטף אחרי חולי סכרת.

"אם נצליח להביא את המוצר הזה לשוק, שנות ה-30 של המאה ה-21 יעברו מהפכה של ממש בעולם הרפואה. מה שצ'אט GPT עשה לכתיבה של טקסטים גנריים, אנחנו נעשה עם דיאגנוזה ומעקב אחר מחלות בזמן אמת. זה יהיה יעיל יותר, מהיר יותר, מדויק יותר ויסייע לרופאים באופן משמעותי מאוד וכמובן לחולים. כמות הזמן שזה יחסוך והאנשים שזה יציל, היא עצומה" - כך מסביר רופא בכיר מצוות העובדים של בחברה.

אם אכן החזון של החברה יתממש, מדובר יהיה בחיסכון של מיליארדי דולרים למערכות הבריאות לצד הצלה של חיי אדם רבים. וזאת לאור זיהוי מוקדם של הבעיה.

מנכ''ל החברה מציג דגם לניסויים במעבדה (מתוך סרטון של נאס דיילי) / צילום: Eyejets

לא רק בעולם הרפואה

אחד היתרונות הבולטים של הטכנולוגיה, הוא שהיא מקרינה את התמונה ישירות על הרשתית ובנוסף מבצעת עקיבה אחר תנועות העיניים באמצעות עקיבה אחר כלי הדם ברשתית. כמו כן, הטכנולוגיה של החברה מאפשרת שדה ראייה של כ-120 מעלות. לשם השוואה, הטכנולוגיות שקיימות נכון להיום בשוק המציאות המדומה, מוגבלות ל-60 עד 70 מעלות בלבד.

בנוסף, הטכנולוגיה מאפשרת להקטין משמעותית את גודל המשקפיים. המשקפיים החכמים של Eyejets שואפים להגיע לשוק במשקל של 50-60 גרם בלבד. לשם השוואה, בטכנולוגיות אחרות הקיימות בשוק המשקפיים שוקלים מאות גרמים. הבחירה בטכנולוגיה היתה קריטית על מנת להגיע לתוצאות כאלה.

בראשות החברה עומד אדו סטרול, בעל ניסיון ניהולי בהובלת פרויקטים מורכבים במערכת הביטחון ובחברות מובילות במשק. בתפקידו האחרון בצבא, היה ראש מחלקת הנדסה ותוכניות מטוסים בחיל האוויר. בשנים שלאחר פרישתו שימש יועץ בכיר בתעשיות הבטחוניות והוביל את הפיתוח של פרויקטים משמעותיים בחברות מול חברות מובילות בעולם התעופה.

החברה קיבלה דחיפה משמעותית כאשר הפטנט המוביל שלה לעקיבה אחר כלי הדם ברשתית אושר בארה"ב. האישור הגיע לגבי כל 39 התביעות של החברה. הפטנט עלול להקשות על חברות אחרות ליישם טכנולוגיה בתחום.

אין ספק שמשקפיים חכמים מהסוג הזה נדרשים בעולם. חברת Eyejets שואפת להיות זאת שבסופו של דבר תביא פתרון מהפכני לשוק, ונראה שהיא בדרך הבטוחה לשם. היתרון הבולט שלה הוא שהיא לא מנסה להיכנס לשוק דרך עולם הבידור, אלא דווקא דרך עולם הרפואה - שם נראה שיש התלהבות רבה מאימוץ הפתרון. בעוד מס' שנים למרבית האוכלוסיה יהיו משקפיים חכמים והערך המוסף שהחברה נותנת בעולם הרפואה הוא עצום.

בימים אלה, נמצאת החברה באמצע סבב גיוס משקיעים.

*אין באמור כדי להוות המלצה רפואית ו/או המלצה להשקעה מכל סוג, המתחשבת בצרכים האישיים של כל אדם.

