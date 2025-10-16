אור לוסקי חושף: כך משפחות ועסקים הפכו את 2025 לשנה של הצלחה כלכלית

הכתבה מטעם קבוצת ביחד פיננסים

התקופה הזו, בסמוך לחגי תשרי, היא זמן מצוין לחשבון נפש אישי ולתכנון שנה חדשה. אבל כשבעיות כלכליות עומדות ברקע, קשה לראות עתיד בהיר. לכן, זוהי תקופה נהדרת לקבלת כלים להתנהלות כלכלית נכונה, שתאפשר לנו להגשים מטרות כגון שיפור דיור, חופשות משפחתיות, לימודים לילדים או הצלחה בעסק.

אם אתם מרגישים שהחובות וההוצאות גדלים, יש פתרון: ליווי מקצועי שיאפשר לכם לנהל את ההוצאות בצורה חכמה, עם אסטרטגיית כיסוי חובות ותכנון כלכלי מותאם אישית.

קבוצת ביחד פיננסים, בבעלותו של אור לוסקי, סייעה לאלפי משקי בית ובעלי עסקים לעלות על הדרך להצלחה כלכלית. במאמר זה נציג שלושה סיפורים אמיתיים שהראו איך עם הידע והניסיון שלנו.

מרוויחים ביחד 30 אלף ש"ח ולא גומרים את החודש

ד' ו-י', הורים צעירים לשני ילדים קטנים, לא הצליחו להבין לאיפה הולך הכסף, שניהם עבדו במשרות טובות מאד ומתגמלות והצליחו להכניס מדי חודש כ - 30 אלף ש"ח, אבל הם הלכו ושקעו בחובות. כאשר הם פנו אל קבוצת ביחד פיננסים, בדקנו לעומק את תמונת המצב המשפחתית הכלכלית שלהם. ברשותם היה נכס והכנסות יפות, אך גילינו שלשני בני הזוג דפוסים של הוצאות ספונטניות ולא צפויות. לאחר שמיפינו את הצרכים של המשפחה והגדרנו תקציב ידוע מראש להוצאות החודשיות, השתמשנו בנכס שברשותם כערובה לקבלת משכנתא ואיחדנו להם את כל ההלוואות להלוואה אחת אותה פרסנו לתשלומים יותר נוחים.

כיום, שני בני הזוג עובדים יחדיו כצוות, מנהלים את משק הבית ואת ההוצאות הפרטיות בצורה חכמה ומושכלת, מתכננים קדימה ונמנעים מחריגה מן המסגרת. לא רק שהם מצליחים לכסות את כל הוצאותיהם החודשיות, אלא שגם נשאר להם מספיק כדי לחסוך לעתיד טוב יותר להם ולילדיהם.

עם קצת עזרה גם אתם יכולים לזכות לעדנה בגיל הזהב

אנו מצפים שביום שבו נפרוש לגמלאות נוכל סוף סוף ליהנות מן החיים, אך למרבה הצער, מבוגרים רבים מגלים כי דווקא בגיל שבו הם אמורים לנוח ולשכוח מן הדאגות, הבעיות הכלכליות לא מרפות. אחד מן הסיפורים המרגשים ביותר שראינו השנה הייתה של לאה, אישה מלאת חיים שמקדישה את הזמן לנכדיה הרבים, אך מאז שבעלה נפטר החל מצבה הכלכלי להתדרדר. בהיעדרו, היא ביצעה כמה החלטות כלכליות שגויות שכמעט ורוקנו את כספה לחלוטין.

כשהגיעה אל אור לוסקי קבוצת ביחד פיננסים היא אמרה בלב שבור כי היא כבר ויתרה על עצמה, אבל לא רוצה לעזוב את העולם הזה מבלי להוריש משהו לילדים. החלטנו להתגייס למענה ולבדוק מה אנחנו יכולים לעשות. הצוותים המקצועיים שלנו בחנו את הפעולות שלאה ביצעה מול חברות הביטוח השונות, מול חברות האשראי וגורמים נוספים אשר נהנו מחוסר ניסיונה בענייני כספים, ייעצנו לה כיצד להסדיר את ענייניה באופן שיעניק לה הכנסה נוספת מידי חודש כך שתוכל להתקיים בדקנו גם את עניין הכיסוי הביטוחי המתאים ביותר עבורה היות ושילמה המון כסף וסתם וגם שילמה עם כפילויות ועל דברים שכלל לא הייתה צריכה ולא היה משתלם לה להחזיק עוד בגילה, תוך שמירה על איזון תקציבי, ובנייה של תקציב בשיטת התקציב האוטומטי ככך ששום שקל לא הולך לאיבוד. בתוך זמן קצר לאה חזרה לחייך, וחשה שלא רק שהיא יכולה להעניק לילדיה ונכדיה יותר, אלא שגם עתידה מובטח.

עתיד מתוק לקונדיטוריה שנקלעה לקשיים

סיפור זה מאפיין את היכולת שלנו להגיע ולעזור גם לבעלי עסקים שחשים שהעסק נשמט להם מהידיים.

טל, בחור צעיר ומוכשר, החליט לפרוש מעבודה מתגמלת מאד כקונדיטור במסעדה ידועה ולפתוח בית עסק משלו. כאשר המלחמה פרצה, טל אשר שירת בעברו ביחידה מובחרת לא חיכה שיקראו לו ומיהר להתנדב, הוא ביצע למעלה מ-200 ימי מילואים ברצף עד שנפצע, וכשחזר הביתה, חיכתה לו ערימה של חשבונות.

טל חשש לרגע שייאלץ למכור את כל מה שהיה לו רק כדי לכסות את ההוצאות, ולמרבה המזל החליט קודם לפנות אל אור לוסקי מקבוצת ביחד פיננסים.

כדי לסייע לטל לשקם את הקונדיטוריה ולהחזיר אותה לרווחיות, סייענו לו לגייס אשראי ועשינו כל מה שניתן היה כדי לצמצם את החוב. התוצאה: טל קיבל אוויר לנשימה, ובעזרת מחשבה יצירתית והרבה עבודה קשה, הקונדיטוריה הקטנה שלו שבה למאזן חיובי.

אור לוסקי קבוצת ביחד פיננסים

קבוצת ביחד פיננסים בבעלותו של אור לוסקי הינה חברה המתמחה בגיוס האשראי, מימון, תכנון פיננסי, ביטוח, וייעוץ עסקי עבור משקי בית ועסקים. המטרה שלנו היא למצוא פתרונות כלכליים למשפחות ובתי עסק שרוצים לראות שיפור משמעותי בניהול הכספים, ולצייד אותם בארגז כלים פיננסי ובתוכנית שלבים ליציאה ממשבר, שיפור תזרים המזומנים, יציאה מחובות או לנהל טוב יותר את ההוצאות וההכנסות. כדי לעשות זאת פיתחנו שיטה ייחודית המאפשרת לנו לתפור חליפה פיננסית לכל לקוח באופן מותאם אישית:

מגדירים את הבעיה - כל משק בית וכל בית עסק מורכבים מעשרות ואפילו מאות החלטות קטנות ויומיומיות שמביאות בסופו של דבר למאזן הכנסות והוצאות. במידה וההוצאות עולות על ההכנסות, או שהן לא מאפשרות לכם לחסוך מספיק לעתיד, צריך לבחון לעומק את ההחלטות שהובילו לחוסר האיזון הכלכלי שלכם.

מפרקים את הבעיה לגורמים - חשוב לזכור שרק באמצעות הבנה מעמיקה של דפוסי ההתנהלות וההרגלים שלכם ניתן יהיה להגיע לפתרון אמיתי וקבוע של הבעיה. יכול להיות שאתם מוציאים יותר מדי כסף על מותרות לא הכרחיות שאולי גורמות לכם להרגיש נפלא, אבל יוצרות בור עמוק בחשבון הבנק שלכם.

מתעדפים מה הכי חשוב לפתור קודם ומגדירים יעדים ומטרות - אנחנו ראליים ויודעים שלא ניתן להיפטר מהרגלים ודפוסים ביום אחד, לכן אנו תמיד בונים תוכנית שלבים מפורטת אשר מתעדפת את הבעיות הדחופות ביותר, כמו למשל תזרים מזומנים שיאפשר לכם אוויר לנשימה, ולאחר מכן מגדירים יעדים ומטרות לעתיד, כדי שלא תשובו לאותו דפוס הרסני.

מאשרים תוכנית פעולה מול הלקוח על פי שלבים - לאחר שגיבשנו תוכנית, אנו יושבים מול הלקוח ומסבירים בשפה בהירה וברורה. חשוב ביותר שהלקוח יבין את כל שלבי התוכנית ויסכים לה על מנת שסיכויי ההצלחה שלה יהיו מיטביים.

מבצעים בשטח עד להשגת היעדים - כל לקוח מקבל מעטפת שירותים שונה, יש לקוחות שאנו מלווים אותם לבנק או לחברת הביטוח, ויש לקוחות שאנו מעניקים להם ליווי מקצועי של כלכלנים ועורכי דין.

משוב - גם לאחר שסיימנו את המסע שלנו ורוב היעדים כבר הושגו, אנחנו לא נשכח מכם. אנחנו כאן כדי לשמוע, להקשיב ולעזור, ולבדוק שהיעדים שלכם הושגו. במידה ונתקלתם בבעיה, נעשה כמיטב יכולתנו לעזור.

שתהיה לכם שנת הצלחה, פרנסה, בריאות ושלווה, וכן, גם כסף (זו לא בושה)

קבוצת ביחד פיננסים מאחלת לכל לקוחותיה שנה של פרנסה טובה, נחת ושלווה. אנו מאמינים שבכוחנו להוביל כל משפחה או עסק לצמיחה כלכלית, להבטיח עתיד טוב יותר, וליצור חוויות איכותיות גם מול האתגרים הפיננסיים.

