הריבית בארה״ב כנראה תרד השבוע שוב, ומי המניות שיקפצו מחר בת״א?

אחרי עוד שבוע תנודתי, השווקים בארץ ובוול סטריט מחכים לקריאת כיוון. בזמן שבוול סטריט המשקיעים ימתינו לפרסום תוצאותיהן של ענקיות הטכנולוגיה ולהחלטת הריבית של הבנק הפדרלי, בתל אביב ימשיכו המשקיעים לבחון את יציבותה של הפסקת האש, שהתבררה בשבוע החולף כשברירית.

1 אחרי שבוע תנודתי - הפסקת האש תמשיך לעמוד למבחן

שבוע המסחר בת"א אמנם נסגר בעליות שערים ביום המסחר האחרון, אך בסיכומו של השבוע התנודתי נרשמו ירידות שערים במרבית המדדים המובילים. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 ירד בכ-1.6%.

מי שהובילו את הירידות במדדים היו מניות הבנייה שאיבדו גובה ורשמו במהלך השבוע ירידה של כ-3.3%, לאחר שבחודש האחרון הובילו את הראלי בת"א, שהחל סביב הדיווחים על תוכנית הפסקת האש של הממשל האמריקאי בסוף החודש שעבר. מנגד, מדד הבנקים סיים את השבוע עם עלייה של כ-2.6%, לאחר שבחודש האחרון הציג ביצועי חסר ביחס למדדים האחרים.

במבט קדימה, השוק המקומי ימשיך לבחון את היציבות של הפסקת האש עם חמאס. זאת, אחרי שבמהלך השבוע האחרון הפרת ההסכם של חמאס והתגובה הישראלית הביאו לירידות שערים בבורסה המקומית. מנגד, דיווחים הקשורים להרחבה אפשרית של הסכמי אברהם עשויים להמשיך ולתמוך בעליות השערים שנרשמו בשוק בחודשים האחרונים.

בצל עליות השערים בסוף השבוע בוול סטריט, המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' חיובי של 0.5% על המעו"ף, וצפוית למשוך את המדדים בת"א כלפי מעלה בפתח השבוע. מי שהובילו את העליות הן מניות השבבים בראשות נובה אשר חוזרת עם פער חיובי של כ-4%, לצד קמטק ו טאואר שחזרות עם פער חיובי של 2.6% ו-2.2% בהתאמה. לצידן גם אלביט תחזור עם פער חיובי של 1.5% ו גילת עם פער של 6%.

ברקע, לקראת סף השבוע העריך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כי סעודיה עשויה להצטרף למערך ההסכמים עם ישראל עד סוף השנה. "הייתה להם בעיה. הייתה להם את בעיית עזה, והייתה להם את הבעיה עם איראן. עכשיו אין להם את שתי הבעיות הללו", סיפר טראמפ בריאיון נרחב שהעניק למגזין האמריקני "טיים".

2 בצל השבתת הממשל: העיניים להחלטת הריבית

בזמן שבארץ המדדים ירדו, בוול סטריט ננעל שבוע המסחר בעליות שערים, בצל פרסום נתוני האינפלציה לחודש ספטמבר. הנתונים, שפורסמו באיחור בגלל השבתת הממשל המתמשכת, הצביעו על כך שמדד המחירים לצרכן (CPI) עלה בחודש החולף בכ-0.3%, נתון נמוך מזה שנרשם בחודש שעבר, ומתחת לצפי האנליסטים. במבט שנתי, אינפלציית הליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים) רשמה עלייה של 3% ביחס לשנה שעברה, אך גם כן מתחת לציפיות הכלכלנים.

על אף רמות האינפלציה הגבוהות יחסית העובדה שהנתונים היו מתחת לצפי האנליסטים חיזקו את הציפיות של המשקיעים להמשך מהלך הורדת הריבית שהחל בחודש שעבר. בשוק צופים, כי בהחלטת הריבית הקרובה, שתתקיים באמצע השבוע הקרוב (ביום רביעי) יודיע יו"ר הבנק הפדרלי, ג'רום פאוול על הורדה נוספת של 0.25% אשר תביא את הריבית של הבנק המרכזי לרמה של 4%.

בינתיים, ממשיכים המשקיעים להתמודד עם רמות חוסר וודאות בצל החשש מפני התעוררות מחודשת של מלחמת הסחר בין ארה"ב לחלק משותפות הסחר שלה. בסוף השבוע הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על השהיית שיחות הסחר מול קנדה, בעקבות פרסומת אותה יזמה ממשלת מחוז אונטריו בקנדה, ובה נראה הנשיא הרפובליקני לשעבר רונלד רייגן מדבר בגנות המכסים של טראמפ.

בהמשך השבוע (ביום חמישי) צפויה להערך פגישה בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג בפסגת APEC (פורום בינלאומי חשוב המאחד 21 מדינות מהאיזור הפסיפי) בדרום קוריאה. השיחה הצפויה בין המנהיגים של הכלכלות הגדולות בעולם צפויה לעסוק בהקלות במכסים, בקרות טכנולוגיה וברכישות סיניות של סויה אמריקאית. במידה והפגישה תהיה חיובית צפויה הקלה במלחמת הסחר בין המדינות.

3 עונת הדוחות - תוצאות ענקיות הטק יפוצצו את בועת ה- AI ?

בזמן שנתוני המאקרו מבוששים לבוא, עיני המשקיעים נתונות בעיקר אל עונת הדוחות שנפתחה לאחרונה, אשר צפויה לעלות בשבוע הקרוב שלב עם כניסתן של ענקיות הטכנולוגיה למעגל החברות המדווחות.

ביום ד' צפויות מיקרוסופט , גוגל (אלפבית) ואמזון לפרסם את תוצאותיהן לרבעון השלישי של השנה. למחרת, יצטרפו אליהן אפל ואמזון שיציגו בפני המשקיעים את הביצועים והתחזיות שלהם קדימה. לתוצאות של החברות עשויות להיות השפעה משמעותית לאחר שהמניות שלהן, המהוות כשליש ממדד הדגל האמריקאי S&P500 , היו המנוע המרכזי מאחורי עליות השערים בשנתיים האחרונות בוול סטריט.

במוקד העניין של המשקיעים צפויה לעמוד שלא במפתיע הבינה המלאכותית והשאלה האם מה שמסתמנת כמהפכה הטכנולוגית החדשה, תמשיך להניע את הצמיחה של ענקיות הטכנולוגיה. זאת, אחרי שברבעונים האחרונים התוצאות של ענקיות הטכנולוגיה הקפיצו את מניותיהן לרמות שיא וגררו איתם את המדדים אשר מתומחרים כיום במכפילים חסרים. מה שהגביר בשבועות האחרונים את החששות של חלק מהמשקיעים שמתריעים מבועה, אשר עשויה להתפוצץ לנוכח נתוני המאקרו המעורבים של הכלכלה האמריקאית.

עם זאת, רבים בשוק ממשיכים לטעון, כי העליות האחרונות רחוקות מלייצר בועה הדומה למשברים קודמים דוגמת בועת הדוט-קום בתחילת המילניום, ובועת מחירי הנכסים של יפן בסוף שנות השמונים. כך למשל בבנק ההשקעות גולדמן זאקס , ממשיכים לטעון כי התמחור הגבוה של מניות הטכנולוגיה, אשר הונע על ידי ההתלהבות של המשקיעים מבינה מלאכותית, "מבוססים על יסודות איתנים ולא על ספקולציות".

בסקירה שפורסמה על ידי מחלק המחקר של בנק ההשקעות, נכתבי כי "הערכות השווי במגזר הטכנולוגיה הונעו עד כה על ידי צמיחה ולא על ידי ספקולציות לא רציונליות לגבי צמיחה עתידית". לדבריהם בעוד שהערכות שווי של מגזר הטכנולוגיה הופכות למתוחות, הן "עדיין לא ברמות התואמות בועות היסטוריות".