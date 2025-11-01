1 הבורסה מסכמת חודש ירוק

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל ביום חמישי במגמה מעורבת, ושבוע המסחר הסתיים בעליות שערים במדדים המובילים. זאת למרות שבמהלך השבוע גברו החששות מפני סיום הפסקת האש וחזרה ללחימה.

בסיכום חודש אוקטובר, מדד ת"א 35 עלה בכ-1.9% ומדד ת"א 125 עלה בכ-2.5%, וכל אחד מהמדדים שבר במהלך החודש פעמיים את השיאים שלו. לפי אהוד ניר מיחידת המחקר של הבורסה, מדד ת"א 90 בלט במיוחד בחודש אוקטובר עם עלייה של כ-4.3% ושבירת שיאו ארבע פעמים. לדבריו, "המסחר בחודש אוקטובר הושפע לחיוב מההתפתחויות הגיאופוליטיות, ובראשן הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, הכולל בין היתר, את שחרור כלל החטופים והשבתם לישראל. ההסכם חיזק את הסנטימנט החיובי בשווקים המקומיים והביא לעליות שערים ניכרות ושבירת שיאים במדדי הבורסה".

בשבוע הקרוב יושפע המסחר בבורסה המקומית כרגיל גם מההתפתחויות הגיאופוליטיות, אך גם מעונת הדוחות, בעיקר של חברות דואליות: ביום שלישי יפורסמו הדוחות של אודיוקודס , ביום רביעי של טבע ובחמישי של נובה .

רוב המניות הדואליות חוזרות עם פערי ארביטראז' לא מאוד משמעותיים למסחר בת"א. טאואר וטבע צפויות לעלות ואילו תאת טכנולוגיות ופרפל ביוטק צפויות לרדת.

2 הזינוק של אמזון והאכזבה ממטא

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית: מדד S&P 500 עלה ב-0.7%, מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8% ומדד נאסד"ק הוביל את העליות עם 2.2%. השבוע הושפע ממספר אירועים בולטים: בצד המאקרו הייתה הורדת ריבית הפד ב-0.25% כפי שצפו מראש, וכן פגישת מנהיגי ארה"ב וסין שהקלה על החששות מפני מלחמת הסחר בין הכלכלות. בצד העסקי, פורסמו דוחות כספיים רבים ובראשם של 5 ענקיות הטכנולוגיה - מיקרוסופט , גוגל , מטא , אמזון ואפל .

מניות מטא ואמזון הגיבו בעוצמה לדוחות. מטא איבדה 13.7% בשני ימי מסחר ואמזון זינקה ביום שישי ב-9.6%. במטא המשקיעים התאכזבו מהתחזית קדימה ומפגיעה חד-פעמית ברווח בשל חיוב מס, ובמקביל החברה גם הודיעה על גיוס חוב עצום של עד 30 מיליארד דולר כדי לממן את האצת ההשקעה ב-AI. בתגובה לדוחות הורידו באופנהיימר את ההמלצה למטא מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" (perform), וכתבו שישנו "שינוי מהותי בפרופיל הסיכון".

לפי אופנהיימר, "מטא דיווחה על צמיחה מרשימה בהכנסות וברווח אך הודיעה על כניסה לשלב של השקעות מסיביות בתחום הבינה המלאכותית - השקעות בהיקפים הדומים לעבר במסגרת פרוייקט מטא-וורס וזאת, מבלי להציג בהירות מספקת לגבי התשואה הכלכלית העתידית". עם זאת, הוסיפו כי "למרות הורדת הדירוג ל-Perform, אנו ממשיכים לראות במטא נכס אסטרטגי לטווח ארוך, ותנודתיות נוספת במניה עשויה לייצר הזדמנות כניסה אטרקטיבית או אפשרות להגדלת חשיפה עבור משקיעים ארוכי טווח".

במקביל אמזון עקפה את תחזיות השוק בזכות צמיחה חזקה בתחום הענן (AWS). בקנטור העלו את מחיר היעד למניית אמזון מ-280 ל-315 דולר, פרמיה של 29% אחרי הזינוק ביום שישי, ונותרו בהמלצת "תשואת יתר". לפי קנטור, גם התחזית לרבעון הרביעי הייתה גבוהה מתחזיות השוק, וההאצה ב-AWS היא קטליזטור שציפו לו בשוק אחרי שהמניה הציגה ביצועי חסר ביחס לנאסד"ק מתחילת השנה.

3 החברה היקרה בעולם שוברת שיא חדש והמנכ"ל מוכר מניות

עוד בענייני טכנולוגיה ו-AI - בשבוע שעבר אמר מייסד ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג שתחום ה-AI נמצא בצמיחה מתמשכת. אנבידיה הפכה בשבוע שעבר לחברה הראשונה שעקפה את רף 5 טריליון דולר בשווי, אך בסוף השבוע ננעלה בשווי נמוך יותר של 4.93 טריליון דולר.

בתוך כך, הואנג מכר מניות בשווי של יותר ממיליארד דולר מאז חודש יוני, כך דווח בבלומברג. המכירה האחרונה של 25,000 מניות דווחה השבוע, והיא מציינת את סיומה של התוכנית של המנכ"ל למכור עד 6 מיליון מניות עד סוף השנה.

כשהחל במכירה ביוני שווי המניות דאז עמד על כ־865 מיליון דולר, אך מאז עלה ביותר מ־40%, על רקע הביקוש למעבדים בתעשייה.

4 קבלת פנים צוננת לישראלית החדשה בנאסד"ק

חברת הטכנולוגיה לניהול נסיעות Navan, שהוקמה על-ידי היזמים הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, עשתה היסטוריה קטנה בוול סטריט בשבוע שעבר. החברה השלימה הנפקה לפי שווי של כ-6.2 מיליארד דולר, והפכה לחברה הראשונה שעושה זאת באמצעות חוק חדש של ה-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב) שמאפשר להנפיק גם בתקופה של השבתת הממשל. כזכור, הממשל בארה"ב מושבת כבר חודש. לפי TechCrunch החוק החדש מאפשר לחברות לקבל אישור אוטומטי למסמכי ההנפקה 20 יום לאחר ההגשה, ולכן ניתן להנפיק גם בתקופת השבתה ולא לחכות לאישור ה-SEC. עם זאת ישנו סיכון שמאוחר יותר המסמכים ייבדקו ועלולות להתגלות בעיות לאחר ההנפקה.

בכל מקרה, הנפקת Navan בוצעה באמצע טווח התחזית שאליה החברה כיוונה, אך ביום המסחר הראשון המניה צנחה ב-20% - תגובה חריגה למדי. ביום שישי המניה עלתה ב-1.4% למחיר של 20.27 דולר, שמשקף לחברה שווי של כ-5 מיליארד דולר.

5 לראשונה מאז 2018: הביטקוין סיים את החודש בירידה

מחיר הביטקוין עומד כיום על קצת מעל 110 אלף דולר, נמוך מהשיא שנרשם לאחרונה של מעל 124 אלף דולר. למעשה, המטבע סיים את אוקטובר בירידה של כ-5% - וברויטרס מציינים שזה החודש הראשון של ירידה מאז שנת 2018. בין היתר מזכירים שם "תיאבון נמוך" של המשקיעים לסיכון.

אנליסט חברת Kaiko אדם מקארתי אמר לרויטרס כי מטבעות הקריפטו "עקבו אחרי הזהב והמניות שהגיעו לשיאי כל הזמנים, ואז, כשהאי-ודאות פגעה במשקיעים - הם כבר לא חזרו בהמוניהם לביטקוין". לדבריו, המשקיעים גם קיבלו תזכורת במהלך החודש שנכסים כמו ביטקוין יכולים להציג תנודתיות חדה וירידות של 10% תוך דקות. עם זאת, מתחילת השנה מחיר הביטקוין עלה בשיעור דו-ספרתי.

6 הר המזומנים של באפט בשיא

ברקשייר האת'וויי של וורן באפט פרסמה את דומותיה הרבעוניים ודיווחה על התאוששות חדה ברווח התפעולי, בעוד מאגר המזומנים של החברה תפח לשיא חדש.

הרווח התפעולי זינק ב-34% לעומת השנה הקודמת והגיע ל‑13.49 מיליארד דולר ברבעון השלישי. את עיקר הצמיחה הובילה קפיצה של יותר מ‑200% ברווחי ביטוח החיתום, שעלו ל‑2.37 מיליארד דולר.

באפט שוב נמנע מרכישה חוזרת של מניות, אף שהמניה רשמה נסיגה משמעותית בתקופה האחרונה. בחצי השנה האחרונה איבדה המניה 10%, ומתחילת השנה היא מציגה תשואה של ב-6% בלבד. זאת, בזמן שמדד הדגל, ה-S&P 500, עלה ביותר מ-16%.

כרגיל בדוחות ברקשייר הת'וואיי, המשקיעים שמים דגש על קופת המזומנים הדשנה של החברה. בסוף הרבעון הקודם היו לחברה 344 מיליארד דולר, ירידה קלה מהשיא של תחילת השנה, 347 מיליארד דולר. אלא שכעת, בסוף הרבעון השלישי, הסכום בקופה עלה ל-381 מיליארד דולר. מאז אמצע 2024 ברקשייר לא ביצעה רכישה עצמית של מניות וברבעון השלישי המגמה נמשכה.